هرانا پنج‌شنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم پنج سال حبس شریفی اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده و بررسی‌هایش درباره اتهام‌های منتسب به این زندانی سیاسی و مرجع صادرکننده حکم همچنان ادامه دارد.

یک منبع مطلع از وضعیت شریفی به هرانا گفت او فاقد مدارک هویتی است و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده و آخرین مورد هفته گذشته رخ داده است.

این منبع افزود پس از ابراز نگرانی زندانیان هم‌بند شریفی نسبت به وضعیت او، این زندانی سیاسی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت جسمی و روانی‌اش صورت نگرفت.

(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبه‌رو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران می‌توانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)

هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت شریفی به بیماری پوستی مبتلاست و هم‌زمان از وضعیت روحی نامناسبی رنج می‌برد. با این حال، رسیدگی کافی به مشکلات پزشکی و روانی او انجام نشده است.

شریفی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و ابتدا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به زندان اوین انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در اوین نگهداری می‌شود.

جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و زندانیان سیاسی خارجی و دوتابعیتی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.

از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز با دامنه‌ای گسترده‌تر ادامه یافته است.

بر اساس بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندان‌های ایران اعدام کرده است.

دستگاه قضایی، هم‌زمان برای ده‌ها زندانی سیاسی و معترض دیگر احکام اعدام، حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی صادر کرده است.

در این میان، محرومیت زندانیان از درمان ، نگهداری آنان در شرایط نامناسب، فشارهای روانی، بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام سنگین، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان بخشی از موارد نقض حقوق زندانیان در ایران توصیف شده است.