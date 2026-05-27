ترامپ درباره ایران: شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم
ترامپ گفت تهران در حالی مذاکره میکند که عملا چیزی در اختیار ندارد. اما باید دید چه اتفاقی میافتد. شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه.
او افزود در حال حاضر به نظر میرسد آنها فقط میخواهند به توافق برسند. فکر نمیکنم انتخاب دیگری داشته باشند.
رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد اوکراینی نوشت که ارتش این کشور شش ماه فرصت دارد تا ابتکار عمل را در میدان نبرد از روسیه بگیرد و موقعیت خود را برای مذاکرات صلح تقویت کند. او با پیشبینی نزدیک بودن یک «نقطه عطف»، گفت جنگ اوکراین به مرحلهای سرنوشتساز رسیده است.
سرتیپ آندری بیلتسکی، فرمانده سپاه سوم ارتش اوکراین، در مصاحبهای که چهارشنبه ششم خرداد در خبرگزاری رویترز منتشر شد، گفت بر این باور است که ارتش روسیه «فرسوده» شده و توانایی ایجاد رخنههای بزرگ را ندارد.
او گفت اگر ارتش اوکراین بتواند طی چند ماه شتاب عملیاتی ایجاد و آن را حفظ کند، میتواند ابتکار عمل را در امتداد خط مقدم به دست بگیرد و روسیه را وادارد از طرحهای خود برای تصرف آخرین بخش از استان دونتسک در شرق اوکراین که هنوز در اشغال این کشور نیست، دست بکشد.
بلیتسکی که در یک پناهگاه زیرزمینی و اعلامنشده در شمال شرق استان خارکیف با رویترز گفتوگو کرد، ۶ تا ۹ ماه آینده را «نقطه عطف» توصیف کرد، مدت زمانی که به باور او از هر زمان دیگر «حیاتیتر» است.
دادههای میدان نبرد نشان میدهد که نیروهای روسیه از زمان تهاجم تمامعیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بهتدریج و با پیشرویهای فرسایشی دستاوردهایی به دست آوردهاند، اما این پیشرویها در سال جاری کند شده و نیروهای اوکراینی برای عقب راندن آنها، فشار خود را در میدان نبرد افزایش دادهاند.
مساله کنترل دونتسک یکی از موانع اصلی در مذاکرات صلح مورد حمایت آمریکا بود؛ مذاکراتی که اکنون متوقف شده است. روسیه خواهان کنترل کامل این منطقه است و اوکراین از عقبنشینی از سرزمینهایی که نیروهای مسکو نتوانستهاند تصرف کنند، خودداری میکند.
بیلتسکی، در توضیح اقدامهای ضروری ارتش اوکراین در هفتههای حیاتی پیش رو گفت: «ما باید محورهایی را شناسایی کنیم که امکان تقویت مواضعمان در آنها وجود دارد، سپس چند نقطه راهبردی را انتخاب کنیم و از موضع قدرت، نه ضعف، با روسها درباره یک آتشبس واقعا پایدار صحبت کنیم.»
او که بنیانگذار گردان آبدیده آزوف است و اکنون فرماندهی دهها هزار نیرو را بر عهده دارد، این کار را از نظر نظامی «واقعبینانه» خواند.
این در حالی است که نهتنها رهبری روسیه حرفی از کند شدن روند پیشرویاش نمیزند، بلکه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، همچنان بر وعده پیروزی در اوکراین تاکید دارد و این ماه گفته است که فکر میکند جنگ به پایان خود نزدیک میشوند.
ماههای «حیاتی» پیش رو
پیشرویهای روسیه با تصمیم ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، برای محروم کردن نیروهای مسکو از دسترسی به خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک پیچیدهتر شده است.
در همین حال، کییف حملات پهپادی میانبُرد خود را علیه سامانههای پدافند هوایی و لجستیک روسیه افزایش داده و این امر به عبور شمار بیشتری از حملات دوربرد و اصابت آنها به تاسیسات نفتی و نظامی در خاک روسیه کمک کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته گفت اوکراین در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر مربع، از اراضی اشغالی خود را بازپس گرفته است. رویترز نتوانست این رقم را بهطور مستقل تایید کند. مسکو در حال حاضر تقریبا یکپنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد.
جان هلین از گروه تحلیل تنشها و درگیریهای «بلک برد» مستقر در فنلاند، در ارزیابی وضعیت نظامی، همسو با بیلتسکی گفت فرسودگی برای نیروهای روسیه یک مشکل است، در حالی که تلاش جنگی اوکراین با کمبود نیروی انسانی مختل شده است.
او به رویترز گفت: «به نظر میرسد اکنون، چهار یا پنج ماه پس از آغاز سال، احتمال اینکه روسها پیش از آنکه مشکلات اوکراین به نقطه فروپاشی برسد، فرسوده شوند، بسیار بیشتر است.»
روز دوشنبه، موسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا اعلام کرد نیروهای کییف اکنون «ماهیت موضعی جنگ را فعالانه به چالش میکشند» و ممکن است بهزودی قادر به اجرای حملات مکانیزه محدود باشند.
«کمربند دژها»
نیروهای روسیه فشار خود را بر «کمربند دژها» در شرق اوکراین افزایش دادهاند. نبردها در داخل شهر راهبردی کوستیانتینیفکا، در انتهای جنوبی این کمربند، جریان دارد.
به نوشته رویترز، این مجموعه از شهرهای بهشدت مستحکمشده، تکیهگاه دفاعی اوکراین را تشکیل میدهند. تصرف آن، روسیه را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند بقیه دونباس را تهدید کند.
بیلتسکی، که نیروهایش بیش از یکدهم کل خط مقدم را در اختیار دارند، گفت نیروهای او جناح اطراف اسلوویانسک، دژ شمالی این کمربند، را محکم نگه داشتهاند و روسیه را وادار کردهاند از روبهرو به این شهر حمله کند.
او گفت چنین حملات پرهزینهای به فرسایش نیروهای روسیه کمک کرده و به تلفات سنگین در میان فرماندهان میدانی منجر شده است؛ روندی که او آن را تنزل حرفهای ارتش مسکو توصیف کرد.
بیلتسکی افزود: «کمبود نیرو دیگر به آنها اجازه نمیدهد آنطور که مثلا یک سال قبل پیشروی میکردند، پیش بروند.»
بیلتسکی گفت هنوز برای نتیجهگیری از موفقیت اخیر کییف زود است، اما اوکراین میتواند با ادامه حملات میانبُرد و پیشروی «محتاطانه» از آن بهرهبرداری کند.
به گفته بیلتسکی، مسکو به دلیل سختگیری ماسک علیه استفاده از استارلینک، در ارتباطات میدان نبرد «بهشدت در حال عقب افتادن» است.
اما او دو طرف را از نظر فناوریهای در حال تحول همتراز توصیف کرد؛ اوکراین در خودروهای زمینی بدون سرنشین و پهپادهای بمبافکن سنگین پیشتاز است و روسیه در رقابت پهپادهای فیبر نوری، که نمیتوان در آنها اختلال ایجاد کرد، دست بالا را دارد.
سپاه تحت فرماندهی او، که میتواند الگویی بالقوه برای یک ارتش نوسازیشده اوکراینی باشد، تلاشها برای تحول در آموزش و ادغام فناوریهای جدید، مانند خودروهای زمینی بدون سرنشین، را بهعنوان بخشی مهم از راهبرد میدان نبرد خود پیش برده است.
بیلتسکی گفت یگانهای او در بهکارگیری پهپادهای انتحاری پنهانکار و رباتهای مجهز به مسلسل یا راکتانداز پیشگاماند تا بخشهای قابلتوجهی از نیروهای پیاده را جایگزین کنند؛ هدفی که به گفته او قرار است تا سال ۲۰۲۷ به ۳۰ درصد برسد.
بیلتسکی گفت «انقلاب» بعدی به فرماندهان اجازه خواهد داد ضمن حفظ نیروهای ارزشمند، عملیاتهای تهاجمی ترکیبی «خلاقانهتری» اجرا کنند.
او گفت: «این اتفاق امسال رخ خواهد داد و فکر میکنم نشان خواهیم داد که سپاه ما نمونهای روشن از آن است.»
در روزهای گذشته روسیه یکی از شدیدترین تهاجمهای خود علیه اوکراین را پیاده کرده است. در تازهترین سری حملات، بامداد یکشنبه سوم خرداد با شلیک صدها پهپاد و موشک، کییف را هدف قرار داد که به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامید.
به گفته مقامهای اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میانبرد «اورشنیک» که از قابلیت حمل کلاهک هستهای برخوردار است، استفاده کرد.
پیش از آن نیز اوکراین با حدود ۶۰۰ پهپاد ۱۴ منطقه در روسیه و اطراف مسکو، از جمله یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت را هدف قرار داد. این حملات نیز چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت.
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، در گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، هشدار داد در صورتی که مذاکرات جاری با تهران به نتایج مورد نظر نرسد، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت.
نیومن چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد هدف این مذاکرات، «برچیدن توان هستهای جمهوری اسلامی، توقف کامل غنیسازی و نبود هرگونه ذخیره اورانیوم غنیشده در ایران» است.
به گفته او، موضوع برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و حمایت تهران از گروههای نیابتی که موجب بیثباتی در سراسر خاورمیانه میشوند، از دیگر محورهای اصلی مذاکرات به شمار میرود.
نیومن ادامه داد: «اگر بتوانیم از طریق مذاکرات و گفتوگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوب است. در غیر این صورت ممکن است مجبور شویم دوباره به کارزار نظامی بازگردیم تا این اهداف را محقق کنیم. اما این اهداف حتما باید محقق شوند. ما نمیتوانیم بر سر اهداف خود مصالحه کنیم.»
در روزهای گذشته، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.
روزنامه والاستریت ژورنال پنجم خرداد به نقل از مقامهای حکومت ایران و میانجیهای عرب گزارش داد تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال میکند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در عین حال تلاش دارد از ارائه امتیازهایی که بتواند از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهعنوان «پیروزی سیاسی» معرفی شود، خودداری کند.
تفاهم اسرائیل و آمریکا درباره مذاکرات
سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد آمریکا و اسرائیل در مورد اهداف مذاکرات با جمهوری اسلامی با یکدیگر «تفاهم» دارند و «درک مشترک» دو طرف این است که گفتوگوهای جاری باید به تحقق این اهداف بینجامد.
نیومن ادامه داد: «رییسجمهور ترامپ گفته است که درباره موضوع غنیسازی اورانیوم و توانایی هستهای ایران مصالحه نخواهد کرد.»
او اضافه کرد: «ما مخالف راهحل دیپلماتیک نیستیم. ما میخواهیم جان انسانها حفظ شود. اگر بتوانیم از طریق یک راهحل دیپلماتیک جان انسانها را نجات دهیم، بسیار خوب است. بنابراین اکنون نیز از گفتوگوها حمایت میکنیم، به شرط آنکه مذاکرات به اهداف مورد نظر برسد.»
سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین برجام را «توافقی بد» خواند و افزود اسرائیل در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، «تقریبا تنها کشوری» بود که بهصراحت از این توافق انتقاد کرد.
تحقیقات انجام شده بر بررسی قطعات و بقایای اشیای ناشناختهای متمرکز بوده است که پس از حمله در داخل کشتی نامو پیدا شدند.
بر اساس نتایج این بررسی، کشتی دو بار هدف قرار گرفته است؛ بهطوریکه کلاهک نخست منفجر نشده اما کلاهک دوم انفجار ایجاد کرده است.
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد قطعات بهدستآمده نشان میدهند این تسلیحات احتمالا در ایران ساخته شدهاند.
پارک یونجو، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، گفت موتورهای این قطعات به موتورهای توربوجت ساخت ایران شباهت دارند و یکی از قطعات نیز دارای نشانههایی است که به نظر میرسد متعلق به یک تولیدکننده ایرانی باشد.
او افزود کلاهکهای استفادهشده به نمونههای بهکار رفته در موشکهای ضدکشتی ایرانی «نور» یا «قادر» شباهت دارند.
احضار سفیر جمهوری اسلامی
پارک گفت دولت کره جنوبی سفیر جمهوری اسلامی را احضار خواهد کرد تا نتایج تحقیقات را با او در میان بگذارد و پیام اعتراضی سئول را منتقل کند.
به گفته او، سئول همچنین از تهران خواهد خواست اقدامهای مسئولانهای برای جلوگیری از تکرار چنین حادثهای انجام دهد.
ساعاتی بعد خبرگزاری یونهاپ گزارش داد وزارت خارجه کره جنوبی سعید کوزهچی، سفیر جمهوری اسلامی در سئول را احضار کرد و نسبت به حمله به کشتی «اچامام نامو» در تنگه هرمز اعتراض رسمی ارائه داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اندکی پس از این حادثه گفته بود جمهوری اسلامی به کشتی کره جنوبی شلیک کرده و از سئول خواسته بود به تلاشهای تحت رهبری آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندد.
تهران پیشتر هرگونه مسئولیت در این حمله را رد کرده بود.
پس از وقوع این حمله، دفتر ریاستجمهوری کرهجنوبی اعلام کرده بود در حال بررسی دقیق علت انفجار است.
در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تاکید شده بود: «شناسایی علت دقیق حادثه در اولویت قرار دارد.»
یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری دولتی یانهپ گفته بود: «علت آتشسوزی کشتی هنوز تایید نشده و به نظر میرسد تنها پس از انجام تحقیقات بیشتر (پس از یدککشی بدنه کشتی به بندر) مشخص شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شد.
کاتز چهارشنبه ششم خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، تبریک گفت و اعلام کرد فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله سهشنبه پنجم خرداد به غزه از پا درآمد.
او تاکید کرد اسرائیل به حذف همه افرادی که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، ادامه خواهد داد.
به گفته کاتز، اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره بهصورت نظامی یا غیرنظامی بر غزه حکومت کند و طرح «مهاجرت داوطلبانه» از غزه نیز «در زمان و به شیوه مناسب» انجام خواهد شد.
آژانس دفاع مدنی غزه پیشتر اعلام کرد در حمله به محله ریمال در غرب شهر غزه، دستکم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
رسانههای وابسته به حماس نیز گزارش دادند عوده، همراه همسر و پسرانش کشته شدند. با این حال، حماس تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
محمد عوده که بود؟
ارتش اسرائیل و شینبت در بیانیه مشترکی اعلام کردند عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفت و طی سالهای اخیر نیز ریاست دستگاه اطلاعاتی این گروه را بر عهده داشت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی پس از ماهها «ردیابی اطلاعاتی» و زیر نظر گرفتن رفتوآمدهای عوده و نزدیکانش، چند ساختمان در مرکز شهر غزه را که بهعنوان مخفیگاه استفاده میشد، هدف قرار دادند.
ارتش اسرائیل ۲۵ اردیبهشت حداد را در حملهای هوایی هدف قرار داد و از پا درآورد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عوده روابط نزدیکی با حداد داشت و پس از ترور رهبران سابق حماس، محمد ضیف و محمد سنوار، با او برای «تجدید ساختار سازمانی» این گروه همکاری میکرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد آپارتمان متعلق به یکی از اعضای حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشت و از نزدیکان عوده بود نیز هدف قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، عوده از آخرین فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس بود که در طراحی و اجرای حمله هفتم اکتبر و هدایت نبرد علیه نیروهای اسرائیلی نقش داشت و کشته شدنش «ضربهای مهم» به تلاشهای حماس برای بازسازی ساختار نظامی خود محسوب میشود.
رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد پیونگیانگ با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، مجموعهای از موشکهای بالستیک، راکتها و موشکهای کروز دقیق هدایتشونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد کره شمالی پس از توسعه موشکهای بالستیک دوربرد و تواناییهای هستهای خود، در سالهای اخیر بهطور مداوم در حال ارتقای زرادخانه تاکتیکی و متعارفش بوده و وعده داده است این تسلیحات را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند.
این در حالی است که ارتش کره جنوبی پنجم خرداد اعلام کرد کره شمالی چند پرتابه، از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاهبرد، به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این پرتابها حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شدهاند.
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد این آزمایشها برای ارزیابی قدرت یک «کلاهک ماموریت ویژه» روی موشکهای بالستیک تاکتیکی، میزان اطمینانپذیری راکتهای دوربرد پرتاب چندگانه و دقت موشکهای کروز تاکتیکی مجهز به هدایت هوش مصنوعی انجام شده است.
کیم جونگ اون گفت این آزمایشها نشان دادهاند سامانههای تسلیحاتی و پرتاب خودکار با موفقیت بهروزرسانی شدهاند تا «با شرایط واقعی جنگ مدرن سازگار شوند و کاربرد رزمی آنها افزایش یابد.»
به گفته او، این آزمایشها، آمادگی رزمی موشکهای کروز مستقر در یگانهای توپخانهای نزدیک مرز کره جنوبی را تایید کردهاند. موشکهایی که به سامانه ناوبری دقیق و کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز هستند و میتوانند اهدافی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری را هدف قرار دهند.
سئول، پایتخت پرجمعیت کره جنوبی، در فاصلهای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر از منطقه غیرنظامی میان دو کره قرار دارد.
پیونگیانگ پیشتر کره جنوبی را «دشمن اصلی» خود خوانده و سیاست اتحاد دوباره دو کره را کنار گذاشته است.
تحلیلگران با اشاره به اعلام رسمی کره شمالی درباره سامانه هدایت نهایی موشکهای کروز، گفتند احتمالا این نخستین باری است که این کشور بهصورت علنی از استفاده از هوش مصنوعی در موشکها سخن میگوید.
این فناوری با استفاده از دادههای لحظهای، هدف را شناسایی و روی آن قفل میکند.
یانگ اوک، کارشناس نظامی در موسسه مطالعات سیاسی «آسان» (Asan)، گفت: «موضوع، استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی هدف و هدایت موشک است.»
کره شمالی پیشتر نیز اعلام کرده بود در پهپادهای خود از فناوری هوش مصنوعی استفاده کرده است.
هونگ مین، پژوهشگر موسسه اتحاد ملی کره، گفت ادعای پیونگیانگ احتمالا به نسخه ارتقایافته سامانههای هدایت دیجیتال موجود همراه با فناوری شناسایی خودکار هدف اشاره دارد؛ هرچند از روی گزارش منتشرشده نمیتوان میزان پیشرفت واقعی این فناوری را تایید کرد.