معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای تعدادی از اعضای تیم ملی، در شبکه ایکس نوشت: «ویزا، ورود، اسکان، رفت‌وآمد، حضور مقام‌های رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی تبدیل شود.»

کاظم غریب‌آبادی همچنین نوشت: «هرگونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران، آزمونی جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود. تیم ملی فوتبال حق حضور خود را در زمین بازی و بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است.»

تیم ملی فوتبال در حالی برای دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه خواهد شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، گفت: «فردا یا پس‌فردا در ترکیه جلسه سرنوشت‌سازی با فیفا داریم، چون باید به ما ضمانت بدهند. مسئله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی صادر نکرده‌اند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیست.»

فدراسیون فوتبال در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی با بحران ویزا و چالش مالی روبه‌رو است. امیر قلعه‌نویی هنوز نمی‌داند کدام بازیکن ویزا خواهد گرفت و کدام بازیکنان را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.

احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.