نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای تعدادی از اعضای تیم ملی، در شبکه ایکس نوشت: «ویزا، ورود، اسکان، رفتوآمد، حضور مقامهای رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی تبدیل شود.»
کاظم غریبآبادی همچنین نوشت: «هرگونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران، آزمونی جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود. تیم ملی فوتبال حق حضور خود را در زمین بازی و بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است.»
تیم ملی فوتبال در حالی برای دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه خواهد شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، گفت: «فردا یا پسفردا در ترکیه جلسه سرنوشتسازی با فیفا داریم، چون باید به ما ضمانت بدهند. مسئله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی صادر نکردهاند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیست.»
فدراسیون فوتبال در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی با بحران ویزا و چالش مالی روبهرو است. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکن ویزا خواهد گرفت و کدام بازیکنان را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.
اکسیوس در گزارشی درباره ایران نوشت که مقامهای آمریکایی انتظار ندارند دونالد ترامپ در جریان سفرش به چین اقدام چشمگیری در مورد جمهوری اسلامی انجام دهد، اما معتقدند او ممکن است بلافاصله پس از پایان این سفر تصمیم بعدی خود را اتخاذ کند.
براساس این گزارش یکی از گزینههای مورد بررسی ازسرگیری «پروژه آزادی» است؛ طرحی که در آن نیروی دریایی آمریکا تلاش میکند بنبست ایجاد شده در تنگه هرمز را بشکند.
به گزارش اکسیوس، گزینه دیگر آغاز کارزار جدید بمباران با تمرکز بر زیرساختهای ایران است.
مقامهای اسرائیلی نیز گفتهاند در صورت تصمیم ترامپ برای ازسرگیری جنگ، در آخر هفته جاری در وضعیت آمادهباش کامل خواهند بود.
در پی اعلام سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی و همچنین گزارشهایی از حملات ابوظبی به اهدافی در جنوب ایران، تنش میان تهران و ابوظبی به مرحله تازهای وارد شده است؛ مرحلهای که در آن جمهوری اسلامی امارات را به ایفای نقش فعال در جنگ علیه ایران متهم میکند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی بهطور مستقیم در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و «همدستی با اسرائیل» را «غیرقابل بخشش» خواند.
او افزود: «اماراتیها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»
موضع تند عراقچی، در کنار اظهارات چهرههایی مانند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، و علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نشان میدهد نگاه جمهوری اسلامی به نقش امارات در تحولات مرتبط با جنگ اخیر، از سطح انتقاد از نزدیکی ابوظبی به اسرائیل فراتر رفته است.
منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت برخی از پهپادهایی که به ایران حمله کردند متعلق به امارات متحده عربی بود. او تاکید کرد این اطلاعات «قابل کتمان نیست» و افزود «حجت بر تمام کشورهای منطقه تمام شده است.»
متکی همچنین مدعی شد بهرغم اینکه کشورهای منطقه در ۴۷ سال گذشته رابطه «خوب و صادقانهای» با جمهوری اسلامی نداشتند، تهران «حسن همسایگی» را رعایت کرده است.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نیز گفت امارات متحده عربی در میان کشورهای خلیج فارس «بیشترین خصومت» را با جمهوری اسلامی دارد و به اسرائیل نزدیک شده است. او اتکای ابوظبی به حمایت آمریکا را عامل موضعگیریهای امارات علیه تهران دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که انتشار گزارشهایی درباره سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به امارات در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، و همچنین گزارشهایی درباره همکاریهای امنیتی و نظامی ابوظبی و تلآویو، به تنش در روابط تهران و ابوظبی دامن زده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرده بود نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری محرمانه به امارات داشت و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرد.
دفتر نتانیاهو این دیدار را زمینهساز «پیشرفتی تاریخی» در روابط دو طرف خواند و خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این دیدار روز ششم فروردین در العین، نزدیک مرز عمان، انجام شده است.
امارات این گزارشها را رد کرد و وزارت امور خارجه این کشور گفت که روابط ابوظبی با اسرائیل «علنی» و در چارچوب توافقهای ابراهیم است، نه مبتنی بر ترتیبات محرمانه یا غیررسمی.
هرچند مقامهای اماراتی این گزارش را تکذیب کردند، اما نزدیکان نتانیاهو همچنان بر درستی این سفر تاکید دارند.
زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخستوزیر اسرائیل، در واکنش به تکذیب امارات نوشت که شخصا در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده و نخستوزیر اسرائیل در ابوظبی «با احترام پادشاهان» مورد استقبال قرار گرفته است.
یک روز پیش از اعلام این خبر، گزارشهایی درباره سفرهای محرمانه رییس موساد به امارات منتشر شد.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای عرب و یک منبع آگاه نوشت که دیوید بارنئا، رییس سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)، در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دستکم دو بار بهصورت محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره هماهنگیهای مرتبط با جنگ گفتوگو کند.
والاستریت ژورنال ۲۱ اردیبهشت نیز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی به جمهوری اسلامی کرده و در یکی از این حملات در ماه آوریل، پالایشگاه نفتی جزیره لاوان در ایران را هدف قرار داده است. یک روز پس از آن بلومبرگ اعلام کرد که در حملات امارات به ایران، نهفقط جزیره لاوان که بندر عسلویه نیز هدف قرار گرفته بود.
این گزارشها، همراه با خبرهای هفتههای گذشته درباره ارسال سامانه گنبد آهنین اسرائیل به امارات، بهعنوان نشانهای از گسترش همکاریهای امنیتی تلآویو و ابوظبی در جریان جنگ ارزیابی شده و به واکنش شدید مقامهای ایران علیه این کشور انجامیده است.