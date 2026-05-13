خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد استارمر در روزهای اخیر با فشار فزاینده‌ای برای کناره‌گیری از قدرت روبه‌رو شده و ده‌ها نماینده حزب کارگر او را مسئول شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی اخیر می‌دانند.

در این مدت، چند تن از وزرای رده‌پایین دولت در اعتراض به عملکرد استارمر استعفا داده‌اند، اما تاکنون هیچ یک از چهره‌های برجسته حزب کارگر نتوانسته‌اند حمایت کافی را برای آغاز رسمی رقابت بر سر رهبری حزب به دست آورند.

در همین حال، دیدار ۲۰ دقیقه‌ای وس استریتینگ، وزیر بهداشت بریتانیا و یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی استارمر، با نخست‌وزیر در دفتر داونینگ‌استریت در صبح ۲۳ اردیبهشت، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. ملاقاتی که برخی رسانه‌های بریتانیایی آن را نشانه تشدید اختلافات در حزب کارگر توصیف کردند.

با این حال، نیک توماس-سیموندز، وزیر امور اروپا و از متحدان استارمر، تاکید کرد در حال حاضر، هیچ یک از چهره‌های حزب از حمایت کافی نمایندگان برای به چالش کشیدن رهبری نخست‌وزیر برخوردار نیستند و احتمال وقوع چنین سناریویی اندک است.

مراسم افتتاح پارلمان؛ استارمر در کنار پادشاه

به گزارش رویترز، استارمر ۲۳ اردیبهشت در مراسم افتتاح رسمی پارلمان بریتانیا شرکت خواهد کرد. رویدادی باشکوه به رهبری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، که دولت در آن اولویت‌های سیاسی و برنامه قانون‌گذاری خود را برای سال پیش رو اعلام می‌کند.

استارمر در بیانیه‌ای گفت: «بریتانیا در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد. یا باید به اجرای برنامه‌ای برای ساختن کشوری قوی‌تر و عادلانه‌تر ادامه دهیم، یا به هرج‌ومرج و بی‌ثباتی گذشته بازگردیم.»

او افزود مردم بریتانیا انتظار دارند دولت بر کاهش هزینه‌های زندگی، کوتاه شدن صف انتظار خدمات درمانی و حفظ امنیت کشور در «جهانی که روزبه‌روز خطرناک‌تر می‌شود»، تمرکز کند.

دولت بریتانیا اعلام کرده است بسته‌ای شامل بیش از ۳۵ لایحه و پیش‌نویس قانونی را ارائه خواهد کرد که محور اصلی آن بهبود وضعیت اقتصادی، تقویت امنیت ملی و اصلاح ساختار حکمرانی با هدف ایفای نقش فعال‌تر دولت در حمایت از مردم است.

آینده سیاسی استارمر در ابهام

رویترز در ادامه نوشت چارلز سوم با حضور در پارلمان، متن رسمی دولت در خصوص برنامه‌های آتی آن را قرائت خواهد کرد، اما در این میان، آینده سیاسی استارمر بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

این در حالی است که اگر نخست‌وزیر کنونی بریتانیا از قدرت کنار گذاشته شود، جانشین او الزامی به پیروی از همین برنامه نخواهد داشت.

تنها ساعاتی پیش از آغاز این مراسم، گروهی از اتحادیه‌های نزدیک به حزب کارگر خواستار کناره‌گیری استارمر شدند؛ موضوعی که فشارها را بر او بیش از پیش افزایش داده است.

استارمر که ۲۲ اردیبهشت را عمدتا در دفتر نخست‌وزیری و در تلاش برای حفظ حمایت هم‌حزبی‌ها برای ماندن در قدرت سپری کرد، ۲۳ اردیبهشت در برابر دوربین‌ها و در کنار رهبران احزاب رقیب در مراسم رسمی پارلمان حضور خواهد یافت.

او همچنین قرار است در جریان مناظره پارلمانی پس از سخنرانی پادشاه، از برنامه‌های دولت دفاع کند. رخدادی که پیش‌بینی می‌شود مخالفان از آن برای به چالش کشیدن اقتدار سیاسی او بهره ببرند.