عارف رییس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور شد
محمدرضا عارف از سوی مسعود پزشکیان بهعنوان رییس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شد.
کامران غضنفری، نماینده مجلس، گفت: «شواهد و قرائن نشان میدهد که آمریکا و اسرائیل بنای یک عملیات گسترده را دارند، احتمالا قصد تصرف برخی از جزایر ما در جنوب را دارند و کلی نیرو و تجهیزات در منطقه آوردهاند.»
غضنفری گفت که آمریکا از تهران خواسته غنیسازی را کاملا تعطیل کند و اورانیوم ۶۰ درصد را از کشور خارج کند: «آنها خواستار کنار گذاشتن صنعت موشکی، کاهش برد موشکها و باز شدن کامل تنگه هرمز شدهاند. از تهران خواستهاند ارتباط خود را با محور مقاومت قطع کند و کاری به کار اسرائیل نداشته باشد.»
غضنفری تاکید کرد: «جمهوری اسلامی قاعدتا زیر بار این خواستهها نمیرود.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام احسان افرشته، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی نوشت افرشته «بهعنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی» مشغول به کار بود و «هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریتهای شرکت» را در اختیار موساد قرار میداد.
بر اساس این گزارش، افرشته در جریان همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده بود و بهصورت مجازی، در حوزههای مختلف از جمله «فعالیت در بازار ارز دیجیتال، عکسبرداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، رمزنگاری و انتقال اطلاعات، و گزارشنویسی» آموزش دیده بود.
در این گزارش، خبرگزاری قوه قضاییه هیچگونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و صرفا چند تصویر از افرشته منتشر کرده است.
افرشته، متولد ۱۳۷۲ و اهل اصفهان، دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال ۱۴۰۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
افرشته چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت. یک نهاد حقوق بشری پیشتر هشدار داده بود اتهام «جاسوسی» علیه او بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح شده است.
آذرماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای نسبت به سرنوشت افرشته ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای نجات جان او وارد عمل شود.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، پیشتر در خصوص این زندانی سیاسی نوشته بود افرشته «پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت در روندی قضایی به اعدام محکوم شد».
روایت رسانه قوه قضاییه از بازداشت افرشته
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد افرشته مدتی در «یک خانه امن» در شهر پوخارا نپال تحت «آموزش حضوری» افسران موساد قرار گرفت و «ماموریتهای جدیدی» به او واگذار شد.
میزان نوشت این زندانی سیاسی «نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز میکند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف میشود».
به گزارش این رسانه حکومتی، افرشته بهدلیل وجود «قرائن و شواهدی» چون «رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای یادگیری زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافیهای جنوب شرق آسیا و تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات» تحت رصد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
میزان افزود دادگاه اقدامات افرشته را «در حکم محارب و مفسد فی الارض» دانست و حکم اعدام او پس از رد درخواست فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
حکم اعدام عرفان شکورزاده در ۲۱ اردیبهشت، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در ۱۲ اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت، و محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی بودند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از ۹ سال وارد چین میشود تا با شی جینپینگ، رهبر این کشور، دیدار و گفتوگو کند.
بسیاری از تحلیلگران و رسانههای بینالمللی میگویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، بر این دیدار سایه انداخته است.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران بیشترین افزایش را در سطح جهانی ثبت کرده است و با ثبت ۱۷ بازداشت تازه، تعداد نویسندگان زندانی به سطحی نزدیک به اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در این گزارش آمده است شمار کلی نویسندگان زندانی در جهان برای نخستین بار از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده و در سال ۲۰۲۵ به ۴۰۱ نفر در ۴۴ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، چین با ۱۱۹ نویسنده زندانی همچنان در صدر فهرست قرار دارد و ایران پس از چین در رتبه دوم جهان ایستاده است.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران از ۴۳ نفر به ۵۳ نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۳ درصدی است. در این گزارش آمده است جنگ و بحرانهای داخلی وضعیت نویسندگان را وخیمتر کرده و حکومت سرکوب صداهای منتقد را تشدید کرده است.
دادستانی آمریکا اعلام کرد شارون گوهری، شهروند ایرانی-آمریکایی، در دادگاه بروکلین به اتهام قاچاق غیرقانونی افراد به آمریکا و دریافت محتوای حاوی سوءاستفاده جنسی از کودکان اعتراف کرده است.
بر اساس این پرونده، او با دریافت پول از اتباع ایرانی، قاچاق غیرقانونی به آمریکا را از مسیرهایی از جمله مکزیک سازماندهی کرده و ورود دستکم یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران را نیز تسهیل کرده است.
مقامهای فدرال آمریکا میگویند در تحقیقات، ویدیوهای حاوی آزار کودکان خردسال و تصاویر تعقیب پنهانی زنان در شهر نیویورک نیز در دستگاههای متهم کشف شده است.
گوهری در صورت محکومیت با حداقل پنج سال و حداکثر ۲۰ سال زندان برای اتهام محتوای سوءاستفاده جنسی از کودک و همچنین تا ۱۰ سال زندان برای قاچاق انسان روبهرو است.