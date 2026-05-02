قوه قضاییه جمهوری اسلامی: یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده اعدام شدند
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که یعقوب کریمپور، شهروند اهل میاندوآب، و ناصر بکرزاده، زندانی ۲۵ ساله، به اتهام «همکاری با اسرائیل» اعدام شدند.
پیشتر منابع ایران به ایران اینترنشنال گفته بودند که حکم اعدام کریمپور در حالی صادر شده که او در تمامی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، اتهامات وارده را رد کرده و گفته است اعترافات منتسب به او تحت اجبار و شکنجه اخذ شدهاند.
منابع آگاه گفته بودند کریمپور با تاکید بر این که هیچگونه همکاری با اسرائیل نداشته، ارسال هر گونه داده یا اطلاعات را تکذیب کرده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در خصوص ناصر بکرزاده در شبکه ایکس نوشته بود که ۳۰ فروردین شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درست برخلاف تصمیمات قبلی خود در «دوبار نقض حکم اعدام شعب بدوی» و بدون برطرف شدن ایرادات مدنظر خود، این بار، سومین حکم اعدام صادره از دادگاه انقلاب ارومیه را تایید کرده است.
وبسایت اسپکتیتور گزارش داد با وجود توقف موقت حملات، رویارویی میان آمریکا و حکومت ایران همچنان ادامه دارد و بنبست در مذاکرات میتواند دولت دونالد ترامپ را به ازسرگیری عملیات نظامی سوق دهد.
در این گزارش که نوشته چارلز لیپسون، استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، است، آمده که تنگه هرمز همچنان بسته مانده، تحریمهای آمریکا برقرارند و اختلافات بنیادی میان دو طرف حل نشده باقی مانده است. مذاکرات دوجانبه نیز به نتیجهای نرسیده و فاصله میان طرفین همچنان زیاد است.
این بنبست برای ناظران سوالبرانگیز شده است؛ چرا که چارچوب یک توافق، قابل تصور بود: برای ایران، حداقل هدف، بقای نظام است؛ برای آمریکا، پایان برنامه هستهای جمهوری اسلامی که تهدیدی برای متحدان منطقهای و در نهایت اروپا و جنوب آسیا محسوب میشود.
در صورت تحقق توافق، تنگه هرمز نیز بازگشایی میشود.
اما اگر چنین توافقی در تئوری ممکن باشد، چرا در عمل هنوز شکل نگرفته است؟
پاسخ کوتاه، به نوشته لیپسون، این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کنترل کشور را در دست داشت، حاضر نیست از اهداف گستردهتر خود دست بکشد.
اهدافی فراتر از بقا
اهداف تعریف شده برای سپاه پاسداران، شامل دستیابی به سلاح هستهای، توسعه موشکهای حامل آن و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه است.
از آنجا که این اهداف برای دولت ترامپ غیرقابل پذیرش است، تا زمانی که تهران از آنها عقبنشینی نکند، مذاکرات به نتیجه نمیرسد.
متحدان منطقهای آمریکا نیز با این موضع همسو هستند. اسرائیل و امارات متحده عربی حتی فراتر رفتهاند و ادامه حیات جمهوری اسلامی را غیرقابل تحمل دانستهاند.
به باور آنها، مشکل صرفا یک موضوع برای مذاکره نبوده و مساله، «ماهیت کلی نظام» است.
اسرائیل از مدتها پیش به این نتیجه رسیده است، اما آنچه جدید است تغییر نگاه کشورهای عرب خلیج فارس است. کشورهایی که پس از حملات جمهوری اسلامی، بهجای عقبنشینی، روابط خود را با آمریکا و اسرائیل تقویت کردند.
تصمیم در واشینگتن
به نوشته اسپکتیتور، با وجود اهمیت این متحدان، تصمیم نهایی درباره اقدامات آمریکا در واشینگتن و بر اساس برداشت دولت ترامپ از منافع ملی گرفته میشود.
لیپسون نوشت: «آنچه واقعیت دارد، خطر عمیقی است که جمهوری اسلامی برای همسایگان و غرب ایجاد کرده است. نظامی که از زمان روی کار آمدن در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، اهداف ایدئولوژیک خود را دنبال میکند.»
به گفته او، حکومت ایران با وجود تحمل خسارات سنگین، همچنان به اهداف خود پایبند مانده و حتی پس از حملات گسترده، تا به حال از پذیرش توافق خودداری کرده است.
رهبران حکومت ایران معتقدند میتوانند فشار آمریکا را تحمل کنند و در یک جنگ فرسایشی دوام بیاورند.
محدودیتهای داخلی در ایران، فشار سیاسی بر ترامپ
با این حال، یکی از نقاط ضعف اصلی، کمبود منابع مالی برای تامین هزینههای دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی است. نیروهای داخلی ممکن است همچنان وفادار بمانند، اما نیروهای خارجی در صورت قطع منابع مالی، احتمالا عقبنشینی میکنند.
در چنین شرایطی، کنترل نارضایتی داخلی، دشوارتر خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت ترامپ با فشار انتخابات ماه نوامبر روبهروست. افکار عمومی هنوز قانع نشدهاند که جنگ ایران برای منافع ملی آمریکا ضروری بوده است.
در نتیجه، بر اساس این گزارش، ترکیب فشارهای سیاسی، شکست مذاکرات و بنبست موجود، میتواند دولت ترامپ را به ازسرگیری حملات سوق دهد.
هدف این حملات هم میتواند نابودی توان نظامی حکومت ایران در تنگه هرمز و حذف رهبران جمهوری اسلامی باشد.
ریسک تشدید درگیری
با این حال، چنین اقدامی با خطر واکنش تهران، بهویژه حمله به تاسیسات نفتی منطقه، همراه است که میتواند قیمت نفت را افزایش داده و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد.
در نهایت، لیپسون نوشت که اگر هدف به تغییر حکومت برسد، تجربههای گذشته در عراق و افغانستان نشان میدهد این مسیر «بسیار پرهزینه و پیچیده» خواهد بود.
به گفته او، تصمیم برای حرکت در این مسیر، یکی از مهمترین تصمیمهای دوران ریاستجمهوری ترامپ است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از ایرانیان مهاجر در نیویورک تولید «عرق سگی» - نوشیدنی سنتی ممنوع در ایران - را از سر گرفتهاند؛ پروژهای که آن را ترکیبی از نوستالژی، هویت فرهنگی و کارآفرینی میدانند.
بر اساس این گزارش، سه ایرانی در یک تقطیرخانه هنری در حومه نیویورک، با استفاده از کشمشهای فرآوریشده، این نوشیدنی سنتی را تولید میکنند؛ مشروبی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ممنوع شد اما همچنان بهصورت مخفیانه در داخل کشور مصرف میشود.
سیامک، از اعضای این گروه، میگوید هدف آنها ارائه «طعم وطن» به ایرانیان مهاجر و معرفی بخشی کمتر دیدهشده از فرهنگ ایران است. این نوشیدنی با نام تجاری «SAG» عرضه میشود و از نظر ویژگیها به «گراپای» ایتالیایی شباهت دارد.
تولید محدود اما رو به رشد
خبرگزاری فرانسه مینویسد تولید سالانه این برند حدود ۷۰۰۰ بطری است که هر کدام با قیمت حدود ۵۰ دلار در دهها فروشگاه و بار در نیویورک عرضه میشود. این محصول همچنین بهعنوان پایهای برای تهیه کوکتلهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.
این پروژه توسط گروهی از ایرانیان ۳۵ تا ۴۱ ساله راهاندازی شده که علاوه بر فعالیت در این حوزه، شغلهای دیگری نیز دارند و در جامعه ایرانیان مهاجر فعال هستند.
فراتر از یک نوشیدنی
به گفته سازندگان، این پروژه تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه نوعی بیان فرهنگی است. آنها تلاش میکنند مانند هنرمندان ایرانی، جنبههایی کمتر دیدهشده از فرهنگ ایران را به نمایش بگذارند. از زمان راهاندازی این برند، برنامههای هنری، مهمانیها و اجراهای موسیقی نیز در کنار آن شکل گرفته است.
پیوند با ایران در سایه جنگ
در عین حال، ارتباط این افراد با ایران همچنان حفظ شده و جنگ جاری میان حکومت ایران و آمریکا بر زندگی آنها تاثیر گذاشته است. به گفته سیامک، «زندگی در دو کشور» و مشاهده همزمان تحولات، تجربهای دشوار و پیچیده ایجاد کرده است.
تولید و چشمانداز
این نوشیدنی از ترکیب کشمشهای کالیفرنیایی و آب تهیه شده، سپس تخمیر و در دستگاهی پیشرفته تقطیر میشود. به گفته اعضای گروه، نیویورک بهدلیل تنوع فرهنگی و فضای بازتر، مکان مناسبی برای توسعه چنین کسبوکاری است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احیای «عرق سگی» در نیویورک نشاندهنده تلاش نسل جدید مهاجران ایرانی برای بازسازی هویت فرهنگی در خارج از کشور است؛ تلاشی که در عین حال با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی ایران امروز نیز پیوند خورده است.
ترامپ در سخنرانی خود در فوروم کلاب فلوریدا با اشاره به خطر پهپادهای جمهوری اسلامی گفت آمریکا و متحدانش اکنون علیه این پهپادها توانمندیهای جدیدی، از جمله سامانههای لیزری و مسلسلهای ویژه با گلولههای بزرگ که با رایانه هدایت میشوند، در اختیار دارند.
او گفت: «سلاحهای لیزری جدید داریم، آنها را خواهید دید. پهپادها وارد سامانه لیزری میشوند و فقط میسوزند، ناگهان نابود میشوند. همچنین مسلسلهای بسیار ویژه با گلولههای در مقیاس بزرگ داریم که با رایانه هدایت میشوند. وقتی وارد میشوند، آنها را از کار میاندازند. شگفتانگیز است.»
او درباره اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت: «آنها هنوز تعدادی موشک دارند. هنوز مقداری ظرفیت ساخت موشک دارند. ما حدود ۸۵ درصد از ظرفیت تولید آنها برای موشکهای جدید را از بین بردهایم. حدود ۸۲ درصد را نابود کردهایم، اما این یعنی هنوز موشک دارند. ما بیشتر کارخانههای ساخت پهپاد آنها را از بین بردهایم، اما هنوز مقداری ظرفیت پهپادی دارند.»
ترامپ گفت: «محاصره جمهوری اسلامی باورنکردنی بوده است. آنها اصلا قادر به صادرات انرژی نیستند و از نظر اقتصادی در حال فروپاشی هستند.»
او خاطرنشان کرد: «اما با وجود همه اینها، هنوز خطر وجود دارد. در جنگ همیشه خطر هست. در جنگ هرگز نمیدانید چه اتفاقی میافتد. به روسیه نگاه کنید. قرار بود جنگ اوکراین چند روزه تمام شود، اما هنوز هم ادامه دارد.»
دونالد ترامپ در فوروم کلاب فلوریدا گفت: «در حال حاضر با افرادی بسیار بیرحم در ایران سر و کار دارم. نمیتوانم بگویم اوضاع خیلی خوب پیش میرود، اما هرگز نمیتوان به ایران سلاح هستهای داد.»
ترامپ گفت: «ایران کشوری است که ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم؛ هیچ رهبری وجود ندارد.»
ترامپ: «آنها هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان هم رفتهاند. این بخشی از مشکل ماست چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهاناند که کسی نمیخواهد رهبر باشد. میپرسند چه کسی میخواهد رییسجمهور شود و هیچ داوطلبی نیست.»
او افزود: «ما گفتوگوهای زیادی با رهبران جدید حکومت ایران داشتیم. من آنها را حکومت جدید مینامم. چپ رادیکال مدام میگفت تغییر حکومت کجاست؟ خب، اگر این تغییر حکومت نیست، پس چیزی به نام تغییر حکومت وجود ندارد، چون خامنهای در سطح اول دیگر نیست. سطح دوم دیگر نیست. نیمی از سطح سوم هم دیگر نیست که این یک مشکل است. این مشکل است، چون ما در تلاشیم بفهمیم با چه فرد درستی باید گفتوگو کنیم.»
ترامپ گفت: «در ایران با یکی صحبت کردیم و بعد فرد دیگری تماس گرفت و گفت بیایید توافق کنیم. اما فکر میکنم ما در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.»
والاستریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه خود به آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نشانههایی از مصالحه را از خود بروز داده تا تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف احیا شود.
والاستریت ژورنال جمعه، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که از پیشنهاد جدید تهران رضایت ندارد، جزئیاتی از این پیشنهاد را منتشر کرد.
ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. خواهیم دید چه میشود.»
والاستریت ژورنال بر اساس منابع آگاه نوشت که پیشنهاد جدید تهران یک گام به سمت آمریکا برداشته و پیشنهاد میکند همزمان درباره شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمینهای آمریکا برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران گفتوگو شود.
این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر خواستار آن بود که آمریکا محاصره را بهعنوان پیششرط مذاکرات لغو کند و پیش از آغاز گفتوگو درباره آینده مدیریت تنگه و برنامه هستهای، درباره پایان جنگ به توافق برسد.
با این حال، افراد آگاه از موضوع گفتهاند دو طرف همچنان بر سر مسائل اساسی مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران فاصله زیادی از یکدیگر دارند و ادامه مذاکرات دشوار خواهد بود.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، در پیشنهاد جدید همچنین آمده است که درباره پرونده هستهای ایران در ازای کاهش تحریمهای آمریکا مذاکره شود.
تهران به میانجیها اعلام کرده است که در صورت پذیرش این پیشنهاد جدید از سوی واشینگتن، آماده است تا اوایل هفته آینده در پاکستان پای میز مذاکره بنشیند.
ریچارد نفیو، مذاکرهکننده پیشین ارشد آمریکا با ایران که اکنون در دانشگاه کلمبیا فعالیت دارد، به والاستریت ژورنال گفت: «فکر میکنم این پیشنهاد با انگیزههای همه طرفها همراستا است، زیرا هم آمریکا و هم حکومت ایران مقداری کاهش محدود فشار اقتصادی دریافت میکنند و موضوعاتی را که بسیار دشوارتر و زمانبرتر بودهاند به تعویق میاندازند.»
لورنس نورمان خبرنگار والاستریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشنهاد جدید تهران «شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» است.
رسانههای حکومتی در ایران تایید کردند که تهران پیشنهادی جدید به میانجیها ارائه داده و گفته در صورت ملایمتر شدن لحن آمریکا، تهران آماده بازگشت به دیپلماسی است.
این تلاش دیپلماتیک تازه پس از یک بنبست در مذاکرات میان تهران و واشینگتن رخ میدهد؛ پس از آنکه جمهوری اسلامی از اعزام تیم مذاکرهکننده به دور دوم مذاکرات برنامهریزیشده در پاکستان در هفته گذشته خودداری کرد، هر دو طرف در جنگ فرسایشی اقتصادی در آبهای اطراف ایران مواضع خود را سختتر کردند.
تهران عملا طی هفتههای اخیر با انجام حملاتی علیه نفتکشها و دیگر کشتیها، عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل و دسترسی به این گذرگاه را که محل عبور یکپنجم نفت جهان است محدود کرده است.
در مقابل، آمریکا ماه گذشته با هدف فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، تحریم محاصرهای علیه بندرها و شناورهای ایرانی اعمال کرد تا منبع اصلی درآمد خارجی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.