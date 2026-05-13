یک نماینده مجلس: آمریکا و اسرائیل احتمالا قصد تصرف برخی از جزایر ما در جنوب را دارند
کامران غضنفری، نماینده مجلس، گفت: «شواهد و قرائن نشان میدهد که آمریکا و اسرائیل بنای یک عملیات گسترده را دارند، احتمالا قصد تصرف برخی از جزایر ما در جنوب را دارند و کلی نیرو و تجهیزات در منطقه آوردهاند.»
غضنفری گفت که آمریکا از تهران خواسته غنیسازی را کاملا تعطیل کند و اورانیوم ۶۰ درصد را از کشور خارج کند: «آنها خواستار کنار گذاشتن صنعت موشکی، کاهش برد موشکها و باز شدن کامل تنگه هرمز شدهاند. از تهران خواستهاند ارتباط خود را با محور مقاومت قطع کند و کاری به کار اسرائیل نداشته باشد.»
غضنفری تاکید کرد: «جمهوری اسلامی قاعدتا زیر بار این خواستهها نمیرود.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام احسان افرشته، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی نوشت افرشته «بهعنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی» مشغول به کار بود و «هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریتهای شرکت» را در اختیار موساد قرار میداد.
بر اساس این گزارش، افرشته در جریان همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده بود و بهصورت مجازی، در حوزههای مختلف از جمله «فعالیت در بازار ارز دیجیتال، عکسبرداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، رمزنگاری و انتقال اطلاعات، و گزارشنویسی» آموزش دیده بود.
در این گزارش، خبرگزاری قوه قضاییه هیچگونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و صرفا چند تصویر از افرشته منتشر کرده است.
افرشته، متولد ۱۳۷۲ و اهل اصفهان، دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال ۱۴۰۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
افرشته چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت. یک نهاد حقوق بشری پیشتر هشدار داده بود اتهام «جاسوسی» علیه او بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح شده است.
آذرماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای نسبت به سرنوشت افرشته ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای نجات جان او وارد عمل شود.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، پیشتر در خصوص این زندانی سیاسی نوشته بود افرشته «پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت در روندی قضایی به اعدام محکوم شد».
روایت رسانه قوه قضاییه از بازداشت افرشته
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد افرشته مدتی در «یک خانه امن» در شهر پوخارا نپال تحت «آموزش حضوری» افسران موساد قرار گرفت و «ماموریتهای جدیدی» به او واگذار شد.
میزان نوشت این زندانی سیاسی «نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز میکند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف میشود».
به گزارش این رسانه حکومتی، افرشته بهدلیل وجود «قرائن و شواهدی» چون «رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای یادگیری زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافیهای جنوب شرق آسیا و تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات» تحت رصد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران بیشترین افزایش را در سطح جهانی ثبت کرده است و با ثبت ۱۷ بازداشت تازه، تعداد نویسندگان زندانی به سطحی نزدیک به اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در این گزارش آمده است شمار کلی نویسندگان زندانی در جهان برای نخستین بار از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده و در سال ۲۰۲۵ به ۴۰۱ نفر در ۴۴ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، چین با ۱۱۹ نویسنده زندانی همچنان در صدر فهرست قرار دارد و ایران پس از چین در رتبه دوم جهان ایستاده است.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران از ۴۳ نفر به ۵۳ نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۳ درصدی است. در این گزارش آمده است جنگ و بحرانهای داخلی وضعیت نویسندگان را وخیمتر کرده و حکومت سرکوب صداهای منتقد را تشدید کرده است.
انجمن قلم آمریکا، پن، در گزارش «شاخص آزادی نوشتن» خود نوشت ایران دومین زندان بزرگ نویسندگان است و بالاترین شمار نویسندگان زن زندانی در جهان را دارد. به گفته این انجمن، بازداشت نویسندگان در ایران طی یک سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، اگرچه ایران امسال در شاخص بازداشت نویسندگان همچنان در رتبه دوم باقی ماند، اما افزایش نگرانکننده شمار نویسندگان زندانی از ۴۳ نفر به ۵۳نفر، افزایشی ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
به گفته انجمن قلم آمریکا، در حالی که میانگین جهانی نویسندگان زن زندانی ۱۶ درصد است، ۳۲درصد نویسندگان زندانی در ایران را زنان تشکیل میدهند و اقلیتهای قومی نیز در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
بر اساس گزارش این انجمن، جنگ و بحرانهای داخلی، هم وضعیت نویسندگان در ایران را وخیمتر کرده و هم سرکوب بیوقفه صداهای منتقد از سوی حکومت ایران را تشدید کرده است.
انجمن قلم آمریکا در گزارش خود نوشت گلرخ ایرایی، نویسنده و برگزیده جایزه آزادی نوشتن پن که بهدلیل نوشتهها و فعالیتهایش با اتهامهایی چون «تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» با چندین حکم زندان روبهروست، همچنان از داخل زندان اوین به دفاع از حقوق بشر ادامه میدهد.
این گزارش هشدار داد برای نخستین بار از زمان راهاندازی «شاخص آزادی نوشتن» در سال ۲۰۱۹، بیش از ۴۰۰ نویسنده زندانی هستند. طبق این گزارش، چین با ۱۱۹ مورد بزرگترین زندان نویسندگان در جهان است و عربستان سعودی نیز با ۲۷ مورد در رتبه سوم قرار دارد.