مدیرعامل مرسک: آرامش در هرمز میتواند مسیر دریای سرخ را دوباره فعال کند
مدیرعامل مرسک گفت اگر وضعیت تنگه هرمز آرامتر شود، این شرکت بررسی خواهد کرد که آیا کشتیهایش میتوانند دوباره از دریای سرخ عبور کنند یا نه.
یک قاضی فدرال ایالات متحده، سندی را منتشر کرد که گفته میشود یادداشت خودکشی منتسب به جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی آمریکایی، است.
در این یادداشت که شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «ماهها درباره من تحقیق کردند؛ هیچ چیزی پیدا نکردند!!! بنابراین فقط اتهامهای ۱۵ سال پیش باقی ماند.»
در ادامه ذکر شده است: «این موهبتی است که انسان بتواند زمان خداحافظی خود را انتخاب کند. میخواهید چه کار کنم؛ بزنم زیر گریه!! هیچ لذتی ندارد. ارزشش را ندارد!!»
بر اساس گزارشها، این یادداشت دستنویس را نیکلاس تارتالیونه، همسلولی سابق اپستین، پیدا کرده بود.
تارتالیونه، افسر پیشین پلیس، بهدلیل قتلهای مرتبط با مواد مخدر به چهار حبس ابد محکوم شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند.
کنت کاراس، قاضی فدرالی که پرونده تارتالیونه را بررسی میکرد، پس از درخواست روزنامه نیویورک تایمز که هفته گذشته برای نخستین بار از وجود این یادداشت خبر داده بود، دستور انتشار آن را صادر کرد.
کاراس حکم داد که این یادداشت یک «سند قضایی» محسوب میشود و بنابراین مشمول حق دسترسی عمومی است، زیرا در ارتباط با پرونده کیفری تارتالیونه ارائه شده بود.
این قاضی افزود هیچ مبنای قانونی برای محرمانه نگه داشتن این یادداشت وجود ندارد.
او در عین حال، از اظهارنظر درباره اصالت این سند خودداری کرد.
اپستین دو بار دست به خودکشی زد؟
خبرگزاری رویترز نوشت این یادداشت با خطی نامرتب روی یک دفترچه زرد نوشته شده. به گفته تارتالیونه، این یادداشت داخل کتابی در سلول مشترک او و اپستین پنهان شده بود.
اپستین در سال ۲۰۰۸ به اتهام «درخواست فحشا از فردی زیر سن قانونی» در فلوریدا مجرم شناخته شد؛ پروندهای که با یک توافق قضایی بحثبرانگیز و محکومیت کوتاهمدت زندان همراه شد.
او در ژوئیه ۲۰۱۹ به اتهام «قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی» دوباره بازداشت شد و در نهایت، در زندان جان باخت.
این یادداشت نخستین بار در ژوئیه ۲۰۱۹ و پس از آن مطرح شد که اپستین را در سلولش در زندان منهتن زنده یافتند، در حالی که آثار جراحت بر گردنش دیده میشد.
مقامهای آمریکایی این حادثه را «ظاهرا تلاشی برای خودکشی» توصیف کردند.
اپستین چند هفته بعد در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ جان خود را از دست داد. مقامهای قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما از آن زمان گمانهزنیها و تردیدهای فراوانی درباره این رویداد منتشر شده است.
روزنامه تایمز نیز گزارش داد این یادداشت هرگز از سوی بازرسان فدرال مشاهده نشده بود و در میان میلیونها سند مرتبط با اپستین که وزارت دادگستری آمریکا در سالهای اخیر منتشر کرده، وجود نداشت.
فیفا دستورالعمل رسمی اعلام فهرست بازیکنان را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، مربیان ۴۸ تیم حاضر باید تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ فهرست نهایی خود را مشخص کنند.
این فرایند در دو مرحله انجام میشود. ابتدا فدراسیونها باید فهرستی مقدماتی شامل ۳۵ تا ۵۵ بازیکن، با حضور حداقل ۴ دروازهبان، به فیفا ارائه دهند. این فهرست برای هماهنگیهای داخلی فیفا استفاده میشود.
در مرحله دوم، تیمها موظفاند فهرست نهایی خود را با حضور حداقل ۲۳ و حداکثر ۲۶ بازیکن، شامل حداقل ۳ دروازهبان، تا ۱۲ خرداد ارسال کنند.
طبق قوانین، جایگزینی بازیکنان مصدوم در فهرست نهایی تنها از میان نفرات حاضر در فهرست مقدماتی امکانپذیر خواهد بود.
کانال ۱۲ اسرائیل نوشت که بر اساس ارزیابی مقامات این کشور، ترامپ بر یکی از اصلیترین خواستههای خود یعنی خروج اورانیوم غنیشده از ایران پافشاری خواهد کرد و بدون اجرای این شرط، توافقی در کار نخواهد بود.
کانال ۱۲ اسرائیل نوشت ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنیشده از ایران، هیچ توافقی را امضا نخواهد.
کانال ۱۲ اسرائیل نوشت که بر اساس ارزیابیهای امنیتی در این کشور، جمهوری اسلامی درباره انتقال ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی به کشور ثالث، تا حدی انعطاف نشان داده اما هنوز اختلاف بر سر این است که این مواد به کدام کشور منتقل شوند.
دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد جنگ با ایران بهزودی پایان یابد. همزمان تهران در حال بررسی پیشنهاد صلح ارائه شده از سوی واشینگتن است که به گفته منابع آگاه، پایان رسمی جنگ را رقم میزند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «اما برخی از مهمترین خواستههای آمریکا، از جمله توقف برنامه هستهای در ایران و بازگشایی تنگه هرمز، همچنان حلنشده باقی میماند.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران پاسخ خود را به این پیشنهاد ارائه خواهد کرد.
همزمان، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این طرح را بیشتر شبیه «فهرست خواستههای آمریکا» توصیف کرد تا «یک واقعیت».
رییسجمهوری آمریکا ۱۶ اردیبهشت در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آنها میخواهند توافق کنند. در ۲۴ ساعت گذشته گفتوگوهای بسیار خوبی داشتیم و احتمال زیادی وجود دارد که به توافق برسیم.»
ترامپ بعدتر افزود: «این موضوع خیلی زود تمام خواهد شد.»
اختلافها همچنان پابرجاست
ترامپ از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بارها از احتمال دستیابی به توافق سخن گفته، اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
دو طرف همچنان بر سر موضوعات حساسی اختلاف دارند؛ از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی و کنترل تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکرد.
رویترز نوشت که یک منبع پاکستانی و یک منبع دیگر که در جریان روند میانجیگری قرار دارند، گفتند دو طرف به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یکصفحهای نزدیک شدهاند. توافقی که پایان رسمی جنگ را اعلام میکند.
به گفته این منابع، در صورت نهایی شدن این تفاهم، مذاکرات برای بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، لغو تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران و تعیین محدودیتهایی برای برنامه هستهای تهران، آغاز خواهد شد.
یک مقام ارشد پاکستانی دیگر که در مذاکرات دخیل است، به رویترز گفت مذاکرهکنندگان نسبت به دستیابی به توافق امیدوارند، هر چند همچنان اختلافهایی باقی است.
او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «اولویت ما این است که پایان دائمی جنگ اعلام شود و بقیه مسائل بعد از بازگشت به مذاکرات مستقیم، حلوفصل شود.»
واکنش قالیباف و ادامه جنگ روایتها
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، که در مذاکرات اسلامآباد ریاست هیات جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، گزارشهای مربوط به نزدیک بودن توافق را تمسخر کرد و در شبکههای اجتماعی به زبان انگلیسی نوشت: «عملیات "رفقا به من اعتماد کنید" Trust Me) Bro) شکست خورد.»
او این گزارشها را بخشی از فضاسازی آمریکا پس از «ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز» توصیف کرد.
گزارشها درباره احتمال دستیابی به توافق، ۱۶ اردیبهشت باعث سقوط قیمت جهانی نفت به پایینترین سطح در دو هفته گذشته شد.
بهای نفت برنت در مقطعی حدود ۱۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۹۸ دلار در هر بشکه رسید، هرچند بعدتر دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.
بازارهای سهام جهانی نیز صعود کردند و بازده اوراق قرضه کاهش یافت. اتفاقی که ناشی از خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به پایان جنگ و کاهش اختلال در عرضه انرژی بود.
تاکاماسا ایکدا، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت جیسیآی (GCI Asset Management)، گفت: «جزییات پیشنهادهای صلح آمریکا و ایران محدود است، اما بازارها انتظار دارند درگیری نظامی بیشتری رخ ندهد.»
توقف ماموریت دریایی آمریکا
ترامپ ۱۵ اردیبهشت ماموریت دریایی آمریکا (پروژه آزادی) برای بازگشایی تنگه هرمز را که تنها دو روز از آغاز آن گذشته بود، متوقف کرد و دلیل آن را پیشرفت مذاکرات صلح دانست.
شبکه انبیسی به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد این تغییر موضع ناگهانی پس از آن رخ داد که عربستان سعودی استفاده ارتش آمریکا را از یکی از پایگاههای خود برای این عملیات، متوقف کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سعودی از اعلام ناگهانی ترامپ درباره همراهی کشتیها در تنگه هرمز غافلگیر و خشمگین شدند و به واشینگتن اطلاع دادند اجازه استفاده از پایگاههای هوایی یا حریم هوایی عربستان سعودی برای این عملیات را نخواهند داد.
رویترز نوشت که کاخ سفید بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداد.
ابهام درباره خواستههای اصلی واشینگتن
منابع آگاه گفتند مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی از سوی استیو ویتکاف، نماینده ترامپ، و جرد کوشنر، داماد او، هدایت میشود.
به گفته این منابع، در صورت توافق اولیه، دو طرف وارد یک دوره ۳۰ روزه مذاکرات فشرده برای دستیابی به توافق نهایی خواهند شد.
با این حال، در متن یادداشت تفاهم اولیه اشارهای به برخی خواستههای کلیدی آمریکا نشده است؛ از جمله محدودیت برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پایان حمایت حکومت ایران از گروههای نیابتی در خاورمیانه.
موضوعاتی که تهران پیشتر آنها را رد کرده بود.
همچنین اشارهای به ذخایر بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران نشده است.
وزارت خارجه چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی اعلام کرد که با اقداماتی که به افزایش تنش در منطقه منجر میشود، قاطعانه مخالفت میکند. امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سهشنبه اعلام کرده بود هدف حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی اما انجام هرگونه حمله به این کشور را تکذیب کردند.