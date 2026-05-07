بسنت: حکومت ایران مانند یک باند تبهکار منابع مردم عراق را غارت میکند
وزیر خزانهداری آمریکا جمهوری اسلامی را عامل «غارت منابع مردم عراق» و آن را به «باند تبهکار» تشبیه کرد.
پیشتر وزارت خزانهداری پنج فرد و چهار شرکت عراقی مرتبط با جمهوری اسلامی را به اتهام سوءاستفاده از صنایع نفتی عراق برای تامین مالی تروریسم تحریم کرد.
دادگاه نظامی چین در حکمی کمسابقه دو وزیر دفاع پیشین این کشور، وی فنگه و لی شانگفو، را به اتهام فساد و رشوهخواری به اعدام با دو سال تعلیق محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، دادگاه نظامی چین پنجشنبه۱۷ اردیبهشت وی فنگه، عضو پیشین کمیسیون مرکزی نظامی، مشاور پیشین دولت و وزیر پیشین دفاع ملی چین، به جرم دریافت رشوه مجرم شناخته شد و به اعدام با دو سال تعلیق محکوم شد.
دادگاه همچنین اعلام کرد او بهصورت مادامالعمر از حقوق سیاسی محروم خواهد شد و تمام اموال شخصیاش مصادره میشود.
در حکم دادگاه آمده است پس از پایان دوره دو ساله تعلیق و تبدیل قانونی حکم اعدام به حبس ابد، وی فنگه تا پایان عمر در زندان خواهد ماند و مشمول هیچگونه کاهش مجازات یا آزادی مشروط نخواهد شد.
همزمان، دادگاه نظامی چین حکم لی شانگفو، دیگر وزیر پیشین دفاع و عضو سابق کمیسیون مرکزی نظامی چین، را نیز صادر کرد.
بر اساس این حکم، لی شانگفو به اتهام دریافت و پرداخت رشوه مجرم شناخته شد و با اعمال همزمان چند اتهام، به اعدام با دو سال تعلیق محکوم شد.
او نیز مانند وی فنگه به محرومیت مادامالعمر از حقوق سیاسی و مصادره کامل اموال محکوم شده و پس از تبدیل حکم به حبس ابد، امکان استفاده از آزادی مشروط یا تخفیف مجازات را نخواهد داشت.
هر دو نفر پیشتر از مقامهای ارشد نظامی و سیاسی چین محسوب میشدند و عضویت در کمیسیون مرکزی نظامی، عالیترین نهاد نظامی چین، را در کارنامه داشتند.
صدور این احکام در ادامه کارزار گسترده ضد فساد در ساختار سیاسی و نظامی چین انجام شده است؛ کارزاری که در سالهای اخیر دهها مقام ارشد ارتش و حزب کمونیست را هدف قرار داده است.
از زمان روی کار آمدن شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، کارزار گستردهای برای مبارزه با فساد آغاز شده که به گفته تحلیلگران، هم اهداف اصلاحی دارد و هم ابزاری برای تصفیه مخالفان سیاسی درون حزب کمونیست محسوب میشود.
پکن این سلسله اقدامات را «برخورد با «ببرها و مگسها» نامیده؛ اصطلاحی که شامل استراتژی پکن در مقابله با فساد مقامات ردهبالا (ببرها) و کارمندان ردهپایین (مگسها) است.
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن موبایل همکاری کردهاند که گفته میشود توانایی رصد و نظارت بر کاربران داخل افغانستان را دارد.
منابع افغانستاناینترنشنال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گزارش دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
این منابع تاکید کردند: «دادههای این اپلیکیشن میتواند در اختیار ساختارهای وابسته به اداره کل اطلاعات طالبان قرار گیرد.»
کارشناسان امنیت سایبری مستقر در لندن هشدار دادند اپلیکیشنهای مشکوک میتوانند به اطلاعات حساسی مانند موقعیت جغرافیایی، فهرست مخاطبان، پیامها، سابقه مرور اینترنت و مجوزهای دسترسی دستگاه، دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناسان، در کشورهایی که قوانین و زیرساختهای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال ضعیف است، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت، کنترل و جمعآوری اطلاعات امنیتی استفاده شوند.
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضعی عملگرایانه اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتا در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
سانسور دی ماه ۱۴۰۴
افغانستاناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ خبر داد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانهها دستور داده است از انتشار خبرهای حمایتی از معترضان ایران و همچنین خبرهای منفی درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس بخش خبری یکی از رسانههای خصوصی در کابل گفت که از سوی این وزارتخانه طالبان به آنها گفته شده نباید درباره اعتراضات در ایران و علیه جمهوری اسلامی، خبرهای منفی منتشر کنند.
یکی از کارمندان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان نیز گفت که به آنها گفته شده از انتشار خبرها درباره اعتراضات جاری در ایران خودداری کنند.
یکی از مقامهای ارشد حماس اعلام کرد عزام الحیه، پسر خلیل الحیه، پس از زخمی شدن در حمله هوایی اسرائیل، جان خود را از دست داد. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز تفاهمات آتشبس در لبنان، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده حزبالله کشته شدهاند.
باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عزام الحیه، در حمله هوایی اسرائیل در شامگاه چهارشنبه جان خود را از دست داد.
به گفته نعیم، عزام چهارمین پسر خلیل الحیه است که در حملات اسرائیل کشته میشود.
خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس و از چهرههای اصلی این گروه در مذاکرات با میانجیگری آمریکا درباره آینده غزه به شمار میرود.
ارتش اسرائیل تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنش نشان نداده است.
بر اساس این گزارش، خلیل الحیه که هفت فرزند دارد، تاکنون چندین بار هدف عملیات اسرائیل قرار گرفته اما جان سالم به در برده است.
سال گذشته نیز در حملهای در دوحه که رهبران حماس هدف قرار گرفته بودند، یکی از پسران او کشته شد اما خودش زنده ماند.
دو پسر دیگر الحیه نیز در حملات اسرائیل به غزه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ کشته شده بودند.
ارتش اسرائیل ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عملیات این کشور علیه حزبالله در جنوب لبنان ادامه دارد و از زمان آغاز آتشبس، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده این گروه کشته شدهاند: «در عملیات مشترک نیروی هوایی و نیروهای زمینی طی هفته گذشته، بیش از ۸۵ عضو حزبالله کشته شدند.»
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است علاوه بر کشته شدن احمد غالب بلوط، معروف به «مالک»، فرمانده یگان رضوان، محمد علی بزی، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر، و حسین حسن رومانی، مسئول پدافند هوایی حزبالله، نیز در حملات اخیر کشته شدهاند.
اسرائیل این افراد را از فرماندهان موثر در طراحی و اجرای عملیات علیه نیروها و شهروندان اسرائیلی معرفی کرده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از ابتدای هفته گذشته بیش از ۱۸۰ زیرساخت نظامی حزبالله، از جمله مراکز فرماندهی، انبارهای تسلیحات و سکوهای پرتاب موشک در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفتهاند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، که در مذاکرات اسلامآباد ریاست هیات جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، گزارشهای مربوط به نزدیک بودن توافق را تمسخر کرد و در شبکههای اجتماعی به زبان انگلیسی نوشت: «عملیات "رفقا به من اعتماد کنید" Trust Me) Bro) شکست خورد.»
او این گزارشها را بخشی از فضاسازی آمریکا پس از «ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز» توصیف کرد.
گزارشها درباره احتمال دستیابی به توافق، ۱۶ اردیبهشت باعث سقوط قیمت جهانی نفت به پایینترین سطح در دو هفته گذشته شد.
بهای نفت برنت در مقطعی حدود ۱۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۹۸ دلار در هر بشکه رسید، هرچند بعدتر دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.
بازارهای سهام جهانی نیز صعود کردند و بازده اوراق قرضه کاهش یافت. اتفاقی که ناشی از خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به پایان جنگ و کاهش اختلال در عرضه انرژی بود.
تاکاماسا ایکدا، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت جیسیآی (GCI Asset Management)، گفت: «جزییات پیشنهادهای صلح آمریکا و ایران محدود است، اما بازارها انتظار دارند درگیری نظامی بیشتری رخ ندهد.»
ترامپ ۱۵ اردیبهشت ماموریت دریایی آمریکا (پروژه آزادی) برای بازگشایی تنگه هرمز را که تنها دو روز از آغاز آن گذشته بود، متوقف کرد و دلیل آن را پیشرفت مذاکرات صلح دانست.
شبکه انبیسی به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد این تغییر موضع ناگهانی پس از آن رخ داد که عربستان سعودی استفاده ارتش آمریکا را از یکی از پایگاههای خود برای این عملیات، متوقف کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سعودی از اعلام ناگهانی ترامپ درباره همراهی کشتیها در تنگه هرمز غافلگیر و خشمگین شدند و به واشینگتن اطلاع دادند اجازه استفاده از پایگاههای هوایی یا حریم هوایی عربستان سعودی برای این عملیات را نخواهند داد.
رویترز نوشت که کاخ سفید بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداد.