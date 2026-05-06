اسرائیل از توافق صلح با ایران چه میخواهد: توقف غنیسازی، محدودیت موشکی و نظارت سختگیرانه
به گزارش فاکسنیوز￼، همزمان با افزایش نشانهها از احتمال دستیابی آمریکا و حکومت ایران به یک توافق برای پایان دادن به ماهها درگیری، مقامها و تحلیلگران اسرائیلی در حال ترسیم خطوط قرمز اورشلیم برای هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی هستند.
خطوط قرمزی که بنابر گزارشها، شامل توقف کامل غنیسازی، محدودیت گسترده برنامه موشکی، جلوگیری از بازسازی نیروهای نیابتی و اعمال نظارتهای سختگیرانه و دائمی بر برنامه هستهای ایران میشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد که اسرائیل و آمریکا همچنان در «هماهنگی کامل» قرار دارند. او در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفت: «مهمترین هدف، خارج کردن تمام مواد غنیشده از ایران و برچیدن تواناییهای غنیسازی ایران است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ نیز از پیشرفت مذاکرات سخن گفت و اعلام کرد: «در ۲۴ ساعت گذشته گفتوگوهای بسیار خوبی داشتیم و کاملاً ممکن است به توافق برسیم.» با این حال، او هشدار داد که اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا «گام بسیار بزرگتری» برخواهد داشت.
فاکسنیوز مینویسد برای اسرائیل، مساله فقط پایان جنگ نیست، بلکه این است که آیا جمهوری اسلامی پس از مذاکرات در موقعیتی ضعیفتر قرار میگیرد یا میتواند تواناییهای راهبردی خود را حفظ کرده و دوباره بازسازی کند. مقامهای اسرائیلی نگرانند که یک توافق ضعیف به تهران فرصت دهد توان هستهای و موشکی خود را حفظ کند، دوباره فضای تنفس اقتصادی به دست آورد و شبکه گروههای مسلح منطقهای خود را احیا کند.
بر اساس این گزارش، اسرائیل چهار محور اصلی را به عنوان خطوط قرمز خود تعریف کرده است: برچیدن کامل زیرساخت غنیسازی، محدود کردن برنامه موشکهای بالستیک، جلوگیری از بازسازی حزبالله و حماس و جلوگیری از آنکه جمهوری اسلامی از مذاکرات مشروعیت سیاسی یا امتیاز راهبردی کسب کند.
«هیچ غنیسازی، هرگز» یعقوب آمیدرور، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، به فاکسنیوز گفت موضع اسرائیل درباره برنامه هستهای ایران «کاملاً غیرقابل مصالحه» است. او تاکید کرد: «اورانیوم قابل استفاده برای سلاح باید از ایران خارج شود و نباید به ایرانیها اجازه غنیسازی داده شود.»
نداو ایال، روزنامهنگار و تحلیلگر اسرائیلی، نیز گفت اسرائیل به دنبال توافقی «بسیار سختگیرانهتر» از توافقهای قبلی است و خواهان توقف غنیسازی «برای طولانیترین زمان ممکن» و خروج مواد غنیشده از ایران است.
آونر گولوف، معاون اندیشکده «مایند اسرائیل»، نیز گفت اسرائیل خواهان نابودی کامل تاسیسات زیرزمینی هستهای ایران، از جمله سایتهایی است که هنوز در حال ساخت هستند. او همچنین هشدار داد که اسرائیل مخالف هرگونه «بند غروب» یا محدودیت زمانی در توافق است؛ بندهایی که پس از چند سال محدودیتها را پایان میدهند.
به گفته او، هر توافقی باید شامل «نظارت و بازرسی بیسابقه، در هر مکان و تحت هر شرایطی» باشد و اجرای آن نباید وابسته به موافقت جمهوری اسلامی باشد.
جاناتان روهه، پژوهشگر موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، نیز گفت آمریکا و اسرائیل باید خطوط قرمز مشابهی داشته باشند؛ از جمله «تعطیلی کامل، دائمی و قابل راستیآزمایی» برنامه تسلیحات هستهای ایران. او افزود این موضوع تنها به تحویل اورانیوم بسیار غنیشده محدود نمیشود و باید تعطیلی تاسیسات مرتبط با غنیسازی در سایتهایی مانند پیکاکس و اصفهان را نیز شامل شود.
برنامه موشکی؛ تهدیدی همسطح پرونده هستهای فاکسنیوز گزارش میدهد که تحلیلگران اسرائیلی برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران را تهدیدی همسطح برنامه هستهای میدانند.
نداو ایال گفت: «یکی از پرسشهای کلیدی این است که آیا محدودیتی بر برنامه موشکهای بالستیک ایران اعمال خواهد شد یا نه. اسرائیل این مساله را تهدیدی وجودی میبیند.»
آمیدرور هشدار داد که اگر محدودیتی بر برنامه موشکی اعمال نشود، موشکهایی که امروز قادر به هدف قرار دادن بخشی از اروپا هستند، ظرف پنج تا ده سال ممکن است به خاک آمریکا برسند.
گولوف نیز گفت توافقی که تنها بر موضوع هستهای تمرکز داشته باشد، به حکومت ایران اجازه میدهد هزاران موشک تولید کرده و برای برنامه هستهای آینده خود «سپر حفاظتی» ایجاد کند.
نگرانی از بازسازی نیروهای نیابتی یکی دیگر از نگرانیهای اصلی اسرائیل، امکان استفاده جمهوری اسلامی از منابع مالی ناشی از لغو تحریمها برای بازسازی گروههای نیابتی منطقهای است.
نداو ایال گفت اسرائیل خواهان آن است که جمهوری اسلامی «از دخالت در لبنان و غزه فاصله بگیرد و حمایت از گروههای مسلح ضد اسرائیلی را متوقف کند.»
او تاکید کرد: «برای اسرائیل بسیار مهم است که پولی که به ایران تزریق میشود، صرف بازسازی نیروهای نیابتی در منطقه نشود.»
آمیدرور نیز گفت توانایی [حکومت] ایران برای حمایت از حزبالله و حماس به دلیل فروپاشی مسیرهای تدارکاتی منطقهای تضعیف شده، اما هشدار داد اگر مذاکرات این تصور را ایجاد کند که آمریکا عقبنشینی کرده است، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ممکن است دوباره قدرت بگیرند.
اسرائیل به دنبال جلوگیری از «تصویر پیروزی» برای تهران به نوشته فاکسنیوز، اسرائیل همچنین نگران آن است که هر توافق احتمالی، بدون تضعیف اساسی جمهوری اسلامی، به تهران مشروعیت سیاسی دوباره بدهد.
جاناتان روهه گفت از نگاه اسرائیل، باید از هر اقدامی که به رژیم ایران مشروعیت ببخشد یا مردم ایران را نادیده بگیرد، از جمله دادن تضمین علیه حملات آینده یا پرداخت غرامت جنگی به تهران، جلوگیری شود.
او هشدار داد که از دید اسرائیل، «توافق بد» توافقی است که آزادی عمل آینده اسرائیل علیه ایران و نیروهای نیابتیاش را محدود کند.
به گفته او، یکی از اهداف تهران از کشاندن دولت ترامپ به مذاکرات طولانیمدت، کنار زدن گزینه نظامی و ایجاد شکاف میان واشنگتن و اورشلیم است.
هیو هیوئیت، مجری محافظهکار رادیویی آمریکا، از چارچوب احتمالی توافق میان ایالات متحده و حکومت ایران به شدت انتقاد کرده و آن را «توافقی وحشتناک» توصیف کرد. این انتقاد در حالی است که دولت ترامپ نشانههایی از آمادگی برای مذاکره با تهران به منظور پایان دادن درگیری نشان داده است.
به گزارش هیل، این انتقادها پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ شامگاه سهشنبه عملیات دریایی آمریکا موسوم به «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را متوقف کرد؛ اقدامی که همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نزدیک شدن دو طرف به یک چارچوب اولیه برای پایان جنگ صورت گرفت.
بر اساس گزارشی که وبسایت اکسیوس منتشر کرده، پیشنویس یک یادداشت یکصفحهای میتواند به اعلام رسمی پایان جنگ منجر شود و یک دوره ۳۰ روزه را برای مذاکرات تفصیلیتر میان تهران و واشینگتن آغاز کند.
هیوئیت در واکنش به این گزارش در شبکههای اجتماعی نوشت: «این توافق، توافقی وحشتناک خواهد بود.» او تاکید کرد که هرگونه توافق با [حکومت] ایران باید «بسیار سختگیرانهتر» باشد و افزود: «هیچ غنیسازی، هرگز. اورانیوم بسیار غنیشده باید به آمریکا تحویل داده شود.»
این مجری محافظهکار همچنین خواستار پایان فعالیت گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی شد و نوشت: «دیگر هیچ نیروی نیابتی نباید وجود داشته باشد. اینترنت را باز کنید. رییسجمهوری ترامپ هرگز اهرم فشار را رها نمیکند. چرا باید حالا که [حکومت] ایران در موضع ضعف قرار دارد، این کار را انجام دهد؟»
هیوئیت هشدار داد که پذیرش چنین توافقی از سوی آمریکا به معنای «ربودن شکست از دل پیروزی» خواهد بود.
طبق گزارش اکسیوس، توافق پیشنهادی شامل توقف روند غنیسازی هستهای ایران در قالب یک دوره موقت است و در مقابل، ایالات متحده تحریمهای خود علیه [حکومت] ایران را لغو خواهد کرد. همچنین دو کشور بخشی از محدودیتها و فشارهای خود در تنگه هرمز را کاهش خواهند داد.
این گزارش همچنین میگوید مقامهای آمریکایی انتظار دارند جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت آینده به پیشنهاد ۱۴ بندی واشینگتن پاسخ دهد.
ترامپ شامگاه سهشنبه هشدار داده بود که اگر این توافق شکست بخورد، حملات علیه [حکومت] ایران از سر گرفته خواهد شد. با این حال، به نوشته هیل، تصمیم او برای تعلیق «پروژه آزادی» نشانهای از افزایش تمایل دولتش به حلوفصل بحران از مسیر مذاکره تلقی شده است.
ترامپ در پیامی در شبکه تروثسوشال نوشت که تصمیم به توقف عملیات دریایی را بر اساس «درخواست پاکستان و دیگر کشورها»، «موفقیت عظیم نظامی آمریکا در کارزار علیه ایران» و همچنین «پیشرفت چشمگیر به سوی یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران» اتخاذ کرده است.
ترامپ دوشنبه گذشته نیز در گفتوگو با برنامه «هیو هیوئیت شو» گفته بود که آمریکا «عملاً از پیش در عملیات علیه ایران پیروز شده است.»
در همان مصاحبه، هیوئیت با استفاده از استعارهای برگرفته از ورزش گلف، از ترامپ خواسته بود فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد و گفته بود: «برای رسیدن به گرین ضربه بزن. روی ایران، تا رسیدن به گرین پیش برو.»
بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای تصویری، حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه خسارتهایی فراتر از آمار رسمی وارد کرده است. با این حال، کارشناسان میگویند این حملات تاثیر تعیینکنندهای بر توان نظامی آمریکا در ادامه کارزار بمباران در ایران نداشت.
واشینگتنپست چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای، حملات هوایی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به دستکم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزات در پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیب زده یا آنها را نابود کرده است. این اهداف شامل آشیانهها، محل استقرار نیروها، انبارهای سوخت، هواپیماها و تجهیزات کلیدی راداری، ارتباطی و پدافند هوایی بودهاند.
به گفته مقامهای آمریکایی، تهدید حملات هوایی باعث شد برخی پایگاههای آمریکا برای استقرار عادی نیروها ناامن شوند و فرماندهان آمریکا، بخش زیادی از نیروها را از این مناطق خارج کنند.
این گزارش میگوید دسترسی به تصاویر ماهوارهای از خاورمیانه در حال حاضر بهطور غیرمعمولی دشوار است و دو شرکت بزرگ ارائهدهنده تصاویر تجاری، به درخواست دولت آمریکا انتشار تصاویر این منطقه را محدود یا به تعویق انداختهاند.
با این حال، به نقل از واشینگتنپست، رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ بهطور منظم تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا منتشر کردهاند؛ تصاویری که به گفته آنها خسارت واردشده به پایگاههای آمریکا را نشان میدهد. این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی، شهروندان عادی را بهدلیل ارسال تصاویر خرابیهای ناشی از حملات به رسانهها یا منابع خارج از ایران، به جاسوسی متهم و شماری از آنان را بازداشت کردهاند.
واشینگتنپست با بررسی بیش از ۱۰۰ تصویر منتشرشده و تطبیق آنها با دادههای مستقل، خسارات در ۱۵ پایگاه نظامی را تایید کرده است.
این تصاویر نشان میدهد علاوه بر زیرساختهای نظامی، برخی اهداف غیرنظامیتر درون پایگاهها مانند محل اقامت نیروها و تاسیسات پشتیبانی نیز آسیب دیدهاند. همچنین تجهیزات پدافندی، سایتهای ارتباطی و انبارهای سوخت در چند کشور منطقه هدف قرار گرفتهاند.
مارک کانسیان، مشاور ارشد در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی و سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، که به درخواست واشینگتنپست تصاویر ایرانی را بررسی کرده است، به این رسانه گفت: «حملات ایران دقیق بودند. هیچ گودال تصادفیای که نشاندهنده خطا در هدفگیری باشد دیده نمیشود.»
او تاکید کرد که بخشی از خسارتها ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاهها رخ داده باشد و در نتیجه حفاظت از سازهها اهمیت کمتری داشته باشد.
واشینگتنپست پیشتر فاش کرده بود که روسیه اطلاعات لازم برای هدفگیری نیروهای آمریکایی را در اختیار ایران قرار داده است.
کانسیان و دیگر کارشناسانی که با این رسانه گفتوگو کردهاند، گفتهاند معتقد نیستند این حملات توانایی ارتش آمریکا را برای ادامه کارزار بمباران در ایران بهطور چشمگیری محدود کرده باشد.
کانسیان گفت بخشی از خسارتها ممکن است ناشی از تصمیمهای تاکتیکی یا اقدامات فریبکارانه آمریکا بوده باشد.
به گفته او، نیروهای آمریکایی برای حفظ رهگیرهای ارزشمند ممکن است در مواردی تصمیم بگیرند اگر یک موشک ورودی احتمالا به هدفی کماهمیت اصابت میکند، با آن مقابله نکنند.
او همچنین افزود ممکن است فرماندهان آمریکایی کوشیده باشند با طوری نشان دادن بخشهای تخلیهشده پایگاهها که گویی همچنان محل استقرار نیروها هستند، نیروهای ایرانی را گمراه کنند.
ویلیام گودهایند، پژوهشگر پروژه تحقیقاتی متنباز «کانتستد گراند» که تصاویر را بررسی کرده، نیز به این روزنامه گفت: «ایرانیها بهعمد ساختمانهای محل اقامت را با هدف وارد کردن تلفات گسترده در چندین سایت هدف قرار دادهاند. فقط تجهیزات، انبارهای سوخت و زیرساختهای پایگاههای هوایی زیر آتش نبودهاند، بلکه اهداف نرم، مانند سالنهای ورزشی، سالنهای غذاخوری و محلهای اقامت نیز هدف قرار گرفتهاند.»
بخش دیگری از این گزارش به ریشههای این آسیبپذیری پرداخته و آن را نتیجه مجموعهای از عوامل، از جمله تابآوری بیشتر نیروهای نظامی حکومت ایران نسبت به برآورد دولت ترامپ، دستکم گرفتن توان اطلاعاتی و هدفگیری آنها، مصرف گسترده سامانههای پدافندی آمریکا و اسرائیل در درگیریهای پیشین، و سازگار نشدن کافی ارتش آمریکا با تهدید پهپادهای تهاجمی یکطرفه خوانده است.
به گفته آنان، این پهپادها هرچند محمولههای کوچکی حمل میکنند، رهگیری دشوارتری دارند و بهدلیل دقت بالاتر، تهدیدی جدیتر برای نیروهای آمریکایی محسوب میشوند. کارشناسان همچنین به کمبود پناهگاههای مستحکم و حفاظت ناکافی از نیروها و تجهیزات در برخی پایگاهها اشاره کردهاند؛ از جمله در کویت، جایی که شش نظامی آمریکایی در حملات پهپادی جمهوری اسلامی کشته شدند.
واشینگتنپست در پایان تاکید میکند که فرماندهی مرکزی آمریکا از پاسخ به پرسشها درباره این ارزیابیها خودداری کرده است. در همین حال، برخی مقامهای آمریکایی گفتهاند خسارت به پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین گسترده بوده و مقر آن به پایگاه مکدیل در فلوریدا منتقل شده است. به گفته مقامها، نیروهای آمریکایی ممکن است دیگر در شمار گسترده به برخی پایگاههای منطقه بازنگردند، هرچند تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.
بررسیهای تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی، بهطور خاموش، به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است؛ ابزاری که برای حملات سایبری، تقویت پهپادها، هدف گرفتن زیرساختهای حیاتی، تولید دیپفیک و کنترل و سرکوب داخلی از آن بهره گرفته میشود.
بنیاد دفاع از دموکراسیها چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در یک گزارش تحلیلی به استفاده گسترده حکومت ایران از هوش مصنوعی در حوزههای نظامی و امنیتی پرداخته است.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تقویت حملات سایبری علیه اهداف آمریکایی بهره میبرد. گروههای سایبری وابسته به حکومت ایران با استفاده از مدلهای زبانی و ابزارهای پیشرفته، حملات پیچیدهای طراحی کردهاند و در جریان جنگ اخیر، شرکتهای بزرگ تا سازمانها کوچک در آمریکا را هدف قرار دادهاند.
همچنین ایران با الگوبرداری از تجربه روسیه در جنگ اوکراین، در حال ارتقای پهپادهای خود با کمک هوش مصنوعی است؛ فناوری که میتواند به پهپادها کمک کند از سامانههای پدافندی عبور کنند و دقت بیشتری داشته باشند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، مراکز داده مرتبط با زیرساختهای هوش مصنوعی آمریکا در خلیج فارس، از جمله تاسیسات شرکتهایی مانند آمازون و مایکروسافت را هدف قرار داده وباعث اختلال در خدمات این شرکتها شده است.
این گزارش همچنین به استفاده گسترده از محتوای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی اشاره میکند؛ از ویدیوهای ساختگی درباره حملات نظامی گرفته تا تولید محتوا برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در داخل و خارج از کشور.
حکومت ایران همچنین از فناوریهای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تشخیص چهره و ردیابی افراد پس از اعتراضات، نیز برای شناسایی و سرکوب معترضان استفاده میکند.
مجله نیویورکر هم در گزارشی که چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شده به همین موضوع پرداخته و با اشاره به نقش غیرمستقیم اما موثر چین و روسیه در جنگ ایران نوشته است این دو کشور بدون دخالت نظامی، از طریق همکاریهای اقتصادی، زنجیرههای تامین و انتقال فناوری به تداوم توان حکومت ایران کمک میکنند.
به گفته مقامهای آمریکایی، بخشی از برنامه موشکی ایران بر پایه فناوریهای چینی شکل گرفته و چین همچنان قطعات با «کاربرد دوگانه» در اختیار تهران قرار میدهد.
در همین حال و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه به پکن سفر کرد و با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار داشت. دیداری که به گزارش رسانهها بیارتباط با همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف از جمله تنشهای اخیر در خاورمیانه نیست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرد، اما همزمان هشدار داد اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا «بهشدت» به ایران حمله خواهد کرد.
او چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در یک گفتوگوی تلفنی با شبکه خبری پیبیاس، ضمن با ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفت ممکن است این توافق پیش از سفر هفته آیندهاش به چین حاصل شود.
ترامپ گفت: «احساس میکنم به دستیابی به توافق نزدیک شدهایم. اما پیشتر هم درباره آنها چنین احساسی داشتم، پس خواهیم دید چه میشود.»
او به لیز لَندرز، خبرنگار پیبیاس، گفت: «اگر به توافق نرسیم، باید برگردیم و آنها را بهشدت بمباران کنیم.»
انتقال اورانیوم با غنای بالا بخشی از طرح آمریکا برای توافق است
با وجود انکار تهران درباره انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به خارج از مرزهای ایران، ترامپ تاکید کرد که «انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا» بخشی از توافق در دست بررسی است.
در بخشی از گفتوگو، لیز لندر از ترامپ پرسید: «برخی گزارشها میگویند که شاید ارسال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق باشد، این درست است؟»
ترامپ پاسخ داد: «این اورانیوم به آمریکا میآید.»
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعهد جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیتهای هستهای در تاسیسات زیرزمینی خود، این موضوع را تایید کرد و گفت چنین بندی بخشی از توافق است. او در عین حال گفت از سرگیری غنیسازی پس از دوران تعلیق فعالیت در سطح ۳.۶۷ درصد، بخشی از توافق کنونی نیست.
ترامپ تاکید کرد: «این سطح از غنیسازی بسیار پایین است، مقدار بسیار کمی است، اما با این حال بخشی از توافق نیست.»
رابطه با چین با وجود حمایتهای مالی آنها از جمهوری اسلامی
لیز لندرز در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع تحریم بانکهای چینی خریدار نفت ایران اشاره کرد و پرسید آیا ترامپ این موضوع را در دیدار پیشرو با رییسجمهوری چین مطرح خواهد کرد. ترامپ پاسخ داد: «اگر با ایران به توافق برسیم، فشار تحریمها و موارد مشابه علیه آنها را کاهش میدهیم؛ بنابراین دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشیم.»
او در ادامه گفت در صورت حلوفصل موضوع ایران، «صادقانه بگویم، چیز زیادی برای مطرح کردن باقی نمیماند.»
ترامپ پایان یافتن این موضوع پیش از سفر خود به چین را که قرار است روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت انجام شود، «ایدهآل» خواند و افزود: «البته لازم نیست حتما اینطور شود، اما اگر چنین شود ایدهآل خواهد بود.»
ترامپ که در ادامه روز در یک ضیافت ناهار به مناسبت روز مادر در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند و بهطور تلویحی گفت اقدامات آمریکا در نهایت میتواند ایران را به پذیرش توافق وادار کند.
گفت: «ما با افرادی سروکار داریم که بسیار خواهان دستیابی به توافق هستند، و خواهیم دید آیا میتوانند توافقی انجام دهند که برای ما رضایتبخش باشد یا نه.»
رییسجمهوری آمریکا محاصره تنگه هرمز را «دیوار فولادین» توصیف کرد و افزود: «اگر اکنون موافقت نکنند، اندکی بعد به توافق تن خواهند داد.»
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، امارات متحده عربی قراردادی برای خرید ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی امضا کرد و از احتمال خرید ۱۰ فروند دیگر نیز خبر داد. امارات متحده عربی در هفتههای گذشته نیز یک سامانه دفاعی گنبد آهنین را از اسرائیل دریافت کرده است.
پایگاه خبری اکسیوس چهارشنبه ۱۶ فروردین در گزارشی نوشت بر اساس اعلام رسمی شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر، نیروی هوایی امارات متحده عربی ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی سی-۳۹۰ خریداری میکند و گزینه خرید ۱۰ فروند دیگر نیز در آینده در نظر گرفته شده است.
خبر امضای این قرارداد که ارزش مالی آن منتشر نشده، همزمان با برگزاری کنفرانس «ساخت در امارات متحده عربی ۲۰۲۶» اعلام شد.
امارات متحده عربی نخستین کشور خاورمیانه است که این مدل هواپیمای ترابری نظامی را خریداری میکند. برزیل، مجارستان، لیتوانی و هلند از دیگر خریداران این هواپیما هستند.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم یک هواپیمای ترابری چندمنظوره است که برای ماموریتهای لجستیکی، امدادی و نظامی طراحی شده است؛ با موتور جت، ساخت شرکت برزیلی امبرائر که میتواند تا ۲۶ تن بار حمل کند.
این هواپیما توان جابهجایی ۸۰ سرباز، ۶۶ چترباز یا تجهیزات سنگین نظامی مانند خودروهای زرهی و بالگرد را دارد. سی-۳۹۰ میلنیوم با دو موتور توربوفن به حداکثر سرعت حدود ۹۸۰ کیلومتر در ساعت میرسد که آن را به یکی از سریعترین هواپیماهای ترابری نظامی در کلاس خود تبدیل کرده است.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم برای عملیات در شرایط سخت طراحی شده و توانایی نشستوبرخاست در باندهای کوتاه و نیمهآماده را دارد.
برد عملیاتی آن با بار ۲۳ تنی، حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر و برد انتقالی آن بدون بار تا بیش از شش هزار و ۲۰۰ کیلومتر اعلام شده است. سی-۳۹۰ میلنیوم علاوه بر ماموریتهای لجستیکی و نظامی، برای انتقال مجروحان، امدادرسانی، سوخترسانی هوایی و عملیات آتشنشانی هوایی نیز قابل استفاده است.
اکسیوس شش اردیبهشت نیز به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد اسرائیل در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه دهها نیروی نظامی برای راهاندازی آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است.
این نخستین بار بود که اسرائیل سامانه کامل گنبد آهنین را به کشوری دیگر منتقل میکرد و امارات متحده عربی نیز نخستین کشور خارج از اسرائیل و آمریکا بود که از این سامانه استفاده کرد.
مقامهای اسرائیلی گفتند سامانه گنبد آهنین موفق شده دهها موشک جمهوری اسلامی را رهگیری کند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ موشک و بیش از دو هزار و ۲۰۰ پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده است.
امارات متحده عربی در حالی اقدام به خرید و تامین تجهیزات نظامی میکند که از آغاز جنگ در ایران، بارها با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
در پی آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور دوشنبه ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد پرتابشده از سوی ایران را رهگیری کردهاند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند.
صفحه نخست روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به جبهه پایداری نیز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت با تیتر «امارات منفجره» نوشت همزمان با «تنشآفرینی آمریکا در تنگه هرمز»، چند کشتی و تاسیسات در بندر فجیره هدف قرار گرفتهاند.