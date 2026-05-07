کانال ۱۲ اسرائیل نوشت که بر اساس ارزیابی مقامات این کشور، ترامپ بر یکی از اصلیترین خواستههای خود یعنی خروج اورانیوم غنیشده از ایران پافشاری خواهد کرد و بدون اجرای این شرط، توافقی در کار نخواهد بود.
کانال ۱۲ اسرائیل نوشت که بر اساس ارزیابیهای امنیتی در این کشور، جمهوری اسلامی درباره انتقال ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی به کشور ثالث، تا حدی انعطاف نشان داده اما هنوز اختلاف بر سر این است که این مواد به کدام کشور منتقل شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، که در مذاکرات اسلامآباد ریاست هیات جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، گزارشهای مربوط به نزدیک بودن توافق را تمسخر کرد و در شبکههای اجتماعی به زبان انگلیسی نوشت: «عملیات "رفقا به من اعتماد کنید" Trust Me) Bro) شکست خورد.»
او این گزارشها را بخشی از فضاسازی آمریکا پس از «ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز» توصیف کرد.
گزارشها درباره احتمال دستیابی به توافق، ۱۶ اردیبهشت باعث سقوط قیمت جهانی نفت به پایینترین سطح در دو هفته گذشته شد.
بهای نفت برنت در مقطعی حدود ۱۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۹۸ دلار در هر بشکه رسید، هرچند بعدتر دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.
بازارهای سهام جهانی نیز صعود کردند و بازده اوراق قرضه کاهش یافت. اتفاقی که ناشی از خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به پایان جنگ و کاهش اختلال در عرضه انرژی بود.
تاکاماسا ایکدا، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت جیسیآی (GCI Asset Management)، گفت: «جزییات پیشنهادهای صلح آمریکا و ایران محدود است، اما بازارها انتظار دارند درگیری نظامی بیشتری رخ ندهد.»
ترامپ ۱۵ اردیبهشت ماموریت دریایی آمریکا (پروژه آزادی) برای بازگشایی تنگه هرمز را که تنها دو روز از آغاز آن گذشته بود، متوقف کرد و دلیل آن را پیشرفت مذاکرات صلح دانست.
شبکه انبیسی به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد این تغییر موضع ناگهانی پس از آن رخ داد که عربستان سعودی استفاده ارتش آمریکا را از یکی از پایگاههای خود برای این عملیات، متوقف کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سعودی از اعلام ناگهانی ترامپ درباره همراهی کشتیها در تنگه هرمز غافلگیر و خشمگین شدند و به واشینگتن اطلاع دادند اجازه استفاده از پایگاههای هوایی یا حریم هوایی عربستان سعودی برای این عملیات را نخواهند داد.
رویترز نوشت که کاخ سفید بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداد.
وزارت خارجه چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی اعلام کرد که با اقداماتی که به افزایش تنش در منطقه منجر میشود، قاطعانه مخالفت میکند. امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سهشنبه اعلام کرده بود هدف حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی اما انجام هرگونه حمله به این کشور را تکذیب کردند.