تهران آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهایش را پیششرط تفاهمنامه با آمریکا میداند
یک منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات قرار دارد، به ایراناینترنشنال گفت مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیششرط پیشبرد گفتوگوها با ایالات متحده اعلام کردهاند.
این منبع گفت که تهران بدون دسترسی تضمینشده به این منابع، تفاهم مقدماتی را پیش نخواهد برد. او همچنین آزادسازی این منابع مشخص در قطر را پیششرطی سختگیرانه برای مرحله اولیه یادداشت تفاهم دانست.
او گفت تهران تاکید کرده است که در همین مرحله نخست، پیش از قدم برداشتن بهسوی هرگونه تفاهم دیپلماتیک اولیه، باید دسترسی واقعی و تضمینشده به این ۱۲ میلیارد دلار فراهم شود.
این منبع تاکید کرد که ۱۲ میلیارد دلار یادشده، فقط مبلغی است که تهران برای ورود به مرحله نخست نق
شه راه دیپلماتیک مطالبه کرده و همه داراییهایی را که حکومت ایران خواستار آزادسازی آنهاست، شامل نمیشود.
به گفته این منبع، موضع گستردهتر تهران در مذاکرات این است که همه داراییهای مسدودشدهاش در سراسر جهان باید در چارچوب هر شکلی از توافق جامع نهایی، بهطور کامل آزاد شود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، صبح یکشنبه ۳ خرداد به نقل از «شنیدهها» جزئیاتی درباره مفاد تفاهمنامه اولیه منتشر کرد و درباره آزادسازی داراییهای مسدود شده نوشت که جمهوری اسلامی اصرار داد که بخشی از داراییهای بلوکه شدهاش باید در گام اول و پیش از شروع مذاکرات بر سر موضوعات اصلی توافق، آزاد شود. این رسانه نوشت: «هرگونه تفاهم اولیه، منوط به آزادسازی بخشی از این داراییها به شکلی است که تهران امکان دسترسی به آن را داشته باشد.»
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، آمریکا در هفتههای گذشته تلاش کرده بود آزادسازی این داراییها را به توافق نهایی هستهای موکول کند، اما جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بخشی از منابع مالی در ابتدای تفاهم و مشخص شدن سازوکار آزادسازی بخشهای بعدی در طول مذاکرات شده است.
تسنیم همچنین نوشت: «سازوکار آزادسازی بخش دیگر باید در طول روند مذاکرات مشخص باشد و در صورتی که آمریکاییها مجددا مانع آزادسازی شوند، تهران در مذاکرات آتی تجدیدنظر خواهد کرد.»
تسنیم یکشنبه در گزارش دیگری اعلام کرد که «مانعتراشی آمریکا» بر سر برخی بندهای توافق احتمالی، از جمله آزادسازی داراییهای مسدودشده تهران، همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال دارد توافق لغو شود.
خبرگزاری رویترز در نیمه فروردین به نقل از یک منبع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده بود که آمریکا در جریان مذاکرات اسلامآباد با آزادسازی داراییهای مسدود شده حکومت ایران در قطر و دیگر بانکهای خارجی موافقت کرده است.
۲۲ فروردین، این رسانه به نقل از یک مقام آمریکایی این اظهارات را رد کرد.
نیویورکتایمز نیز سوم خرداد در گزارشی به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی تنها پس از دستیابی به توافق نهایی هستهای به بخش عمده داراییهای مسدود شده خود که آمریکا و متحدانش در صندوق بازسازی قرار خواهند داد، دسترسی خواهد یافت.
در این گزارش تاکید شده بود که آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور یکی از مولفههای کلیدی هر توافقی خواهد بود و به جمهوری اسلامی انگیزه میدهد در مذاکرات باقی بماند و به توافق برسد.
خبرگزاری رویترز ۲۸ اردیبهشت به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که تهران از آمریکا خواسته «تمام» داراییهای مسدودهاش را در مرحله نخست تفاهمنامه آزاد کند.
جمهوری اسلامی بلافاصله با آغاز آتشبس و مذاکراتی که به واسطه پاکستان در جریان بود، خواسته آزادسازی داراییهای مسدودشدهاس را مطرح کرد. محمدباقر قالیباف که هدایت تیم مذاکرهکننده را بر عهده داشت، ۲۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از انجام هر مذاکرهای با آمریکا دو پیششرط به گفته او اساسی باید محقق شود: «برقراری آتشبس در لبنان» و «آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران».
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت که دادگاه انقلاب تهران «تعدادی از متهمان» پرونده اکباتان را «از حیث افساد فیالارض، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به «اشد مجازات» محکوم کرد.
میزان در گزارشی کوتاه که شامگاه یکشنبه سوم خرداد منتشر کرد، نوشت: «براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقشآفرینی خود، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.»
در این خبر به نام متهمان و نوع مجازات اشاره نشده و تاکید شده از آنجا که رای پرونده نهایی نیست، امکان اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد.
همزمان، وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع از پرونده نوشت که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان پرونده مشهور به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
به گزارش این رسانه، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.
به گفته این منبع مطلع، این حکم یکشنبه، بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده، بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد و تا لحظه انتشار خبر، وکلای پرونده از آن اطلاعی نداشتند. به همین دلیل امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وکلا وجود ندارد.
نتیجه بخشی از این پرونده که به نوشته میزان «به جنبه خصوصی جرم» میپرداخت، ۳۰ اردیبهشت اعلام شده بود. بر اساس این بخش از حکم، سه معترض بازداشتشده در این پرونده به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه شدند.
پیشتر هر شش متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در دیوان عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
در این بخش از پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
میزان درباره این بخش از پرونده نوشت: «هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علیوردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
در یکی از تازهترین تحولات، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برای بار دوم به اعدام محکوم شد. او پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
همزمان با افزایش انتقادها از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کرد حاضر به پذیرش «توافق بد» با جمهوری اسلامی نیست و توافق مدنظر او کاملا متفاوت از برجام خواهد بود.
ترامپ یکشنبه سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، با انتقاد از توافق هستهای دوران باراک اوباما گفت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هستهای فراهم کرد.
او افزود: «اگر با ایران به توافق برسم، آن توافقی خوب و درست خواهد بود. توافق ما دقیقا در نقطه مقابل [برجام] قرار دارد.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سالها پیش این مشکل را حل میکردند، من توافق بد امضا نمیکنم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که گمانهزنیها درباره مفاد توافق احتمالی ایالات متحده و حکومت ایران بالا گرفته است.
پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، بحران تنگه هرمز، سرنوشت تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شدهاند.
کانال ۱۲ اسرائیل سوم خرداد گزارش داد مقامهای ارشد این کشور بیم آن دارند که توافق احتمالی واشینگتن و تهران، آزادی عمل اسرائیل در مقابله با حزبالله را محدود کند.
حمله ترامپ به منتقدان توافق: به بازندهها گوش ندهید
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ادامه پیام خود در تروثسوشال، روایت منتقدان توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به چالش کشید و آنها را «بازنده» خواند.
ترامپ با اشاره به ادامه روند مذاکرات نوشت گفتوگوها هنوز نهایی نشده و «هیچکس توافق را ندیده و نمیداند [مفاد آن] چیست».
او تاکید کرد: «به بازندههایی که درباره موضوعی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد میکنند، گوش ندهید.»
خبرگزاری رویترز سوم خرداد گزارش داد قانونگذاران آمریکایی بر سر توافق احتمالی با حکومت ایران دچار اختلافات جدی شدهاند؛ جمهوریخواهان عمدتا از روند مذاکرات حمایت میکنند، در حالی که دموکراتها آن را ناکارآمد و فاقد دستاورد ملموس میدانند.
کریس وان هولن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، چارچوبهای مطرحشده برای توافق احتمالی با تهران را کمابیش بازگشت به «وضعیت پیش از جنگ» توصیف کرد.
او گفت: «فکر میکنم این یک اشتباه بود. وقتی در حال کندن یک چاله هستید، باید دست از کندن بردارید، و به نظر میرسد شاید بالاخره داریم همین کار را میکنیم.»
کوری بوکر، سناتور دموکرات، ترامپ را متهم کرد که در مذاکره با جمهوری اسلامی «بازی خورده است».
بوکر با انتقاد از سیاستهای ترامپ گفت: «او ما را در وضعیتی قرار داده که از قبل هم بدتر است؛ با یک رژیم افراطیتر روبهرو هستیم. اکنون تنگه هرمز به یک اهرم فشار برای آنها تبدیل شده است. این کشور ضعیف، آمریکا را در وضعیت بنبست قرار داده است.»
در سوی دیگر، مایک لاولر، سیاستمدار جمهوریخواه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از رویکرد ترامپ در مذاکره با تهران تمجید کرد و افزود: «فکر میکنم در مجموع، کاری که دولت توانسته برای نخستین بار در ۴۷ سال گذشته انجام دهد، این است که بقایای رژیم [ایران] را وادار به مذاکره کند؛ یک مذاکره واقعی.»
لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه، هم که پیشتر از توافق احتمالی با انتقاد کرده بود، از احتمال پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم در چارچوب یک توافق صلح منطقهای استقبال کرد.
او طرح پیشنهادی ترامپ را «درخشان» توصیف کرد و گفت اگر در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران، کشورهای عرب و مسلمان به پیمان ابراهیم بپیوندند، این توافق میتواند به «یکی از مهمترین توافقها در تاریخ خاورمیانه» تبدیل شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مذاکرات تهران و واشینگتن را «سازنده» خواند و در عین حال تاکید کرد عجلهای برای دستیابی به توافق وجود ندارد.
ترامپ یکشنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است و من به نمایندگان خود اطلاع دادهام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست.»
او با انتقاد از باراک اوباما و «افراد کاملا آماتور» دولت او، برجام را «یکی از بدترین» توافقهای تاریخ آمریکا خواند و افزود مذاکرات کنونی کاخ سفید با جمهوری اسلامی «دقیقا برعکس آن» است.
ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران تا زمان «دستیابی به توافق و تایید و امضای آن» همچنان برقرار خواهد بود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی برای پایان جنگ بالا گرفته است.
ترامپ شامگاه دوم خرداد پس از گفتوگو با رهبران منطقه تایید کرد تنها «نهاییسازی متن» توافق با تهران باقی مانده است.
این موضوع واکنشهای گستردهای را در میان افکار عمومی و چهرههای سیاسی به همراه داشته است.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز ناامیدی کردند و آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «پایمال کردن خون» جاویدنامان انقلاب ملی دانستند.
شماری از سناتورهای ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا نیز از مفاد گزارششده از توافق احتمالی انتقاد کردند و هشدار دادند این توافق تمام دستاوردهای عملیات «خشم حماسی» را از بین میبرد.
ترامپ: تهران باید بپذیرد که نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد
رییسجمهوری ایالات متحده در ادامه پیام خود در تروثسوشال، با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن نوشت: «هر دو طرف باید وقت کافی بگذارند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد.»
ترامپ اضافه کرد: «روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطهای حرفهایتر و سازندهتر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمیتوانند سلاح یا بمب هستهای توسعه دهند یا به دست آورند.»
او همچنین از «حمایت و همکاری همه کشورهای خاورمیانه» قدردانی کرد و نوشت این رویکرد با پیوستن آنها به پیمان ابراهیم تقویت خواهد شد.
ترامپ ادامه داد: «چه بسا شاید جمهوری اسلامی نیز بخواهد [به پیمان ابراهیم] بپیوندد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سوم خرداد تصویری از خود و ترامپ در شبکه ایکس منتشر کرد که روی آن نوشته شده: «ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
یک منبع اسرائیلی سوم خرداد به رویترز گفت ترامپ بهروشنی به نتانیاهو اعلام کرده که در مذاکرات، بر خواسته همیشگی خود مبنی بر برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و خروج تمام اورانیوم غنیشده از ایران پافشاری خواهد کرد.
او افزود ترامپ تاکید کرده که بدون تحقق این شروط، «توافق نهایی را امضا نخواهد کرد».
در سوی دیگر، یک منبع ارشد حکومت ایران در مصاحبه با رویترز تاکید کرد تهران با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت نکرده و پرونده هستهای بخشی از تفاهم اولیه با واشینگتن نیست.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، هم تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به تنگه هرمز، جمهوری اسلامی «محاصره دریایی را میشکند و ممکن است از انپیتی خارج شود».
تاکید نتانیاهو بر آزادی عمل اسرائیل در تمامی جبههها
رویترز سوم خرداد به نقل از یک منبع سیاسی اسرائیل گزارش داد نتانیاهو در تماس تلفنی شب گذشته خود با ترامپ تاکید کرده که اسرائیل «آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبههها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد».
او افزود ترامپ نیز در این گفتوگو، موضع نتانیاهو را مورد تایید قرار داده و از آن حمایت کرده است.
ترامپ پیشتر گفتوگوی تلفنی خود با نخستوزیر اسرائیل را «خوب» ارزیابی کرده بود.
بنی گانتس، سیاستمدار برجسته اسرائیلی و وزیر پیشین دفاع این کشور، سوم خرداد هشدار داد توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی، «اشتباهی راهبردی» خواهد بود که اسرائیل سالها هزینه آن را خواهد پرداخت.
اول خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا، از محورهای اصلی گفتوگوهای حکومت ایران و ایالات متحده به شمار میروند.