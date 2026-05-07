به گزارش خبرگزاری شینهوا، دادگاه نظامی چین پنج‌شنبه۱۷ اردیبهشت وی فنگه، عضو پیشین کمیسیون مرکزی نظامی، مشاور پیشین دولت و وزیر پیشین دفاع ملی چین، به جرم دریافت رشوه مجرم شناخته شد و به اعدام با دو سال تعلیق محکوم شد.

دادگاه همچنین اعلام کرد او به‌صورت مادام‌العمر از حقوق سیاسی محروم خواهد شد و تمام اموال شخصی‌اش مصادره می‌شود.

در حکم دادگاه آمده است پس از پایان دوره دو ساله تعلیق و تبدیل قانونی حکم اعدام به حبس ابد، وی فنگه تا پایان عمر در زندان خواهد ماند و مشمول هیچ‌گونه کاهش مجازات یا آزادی مشروط نخواهد شد.

هم‌زمان، دادگاه نظامی چین حکم لی شانگفو، دیگر وزیر پیشین دفاع و عضو سابق کمیسیون مرکزی نظامی چین، را نیز صادر کرد.

بر اساس این حکم، لی شانگفو به اتهام دریافت و پرداخت رشوه مجرم شناخته شد و با اعمال هم‌زمان چند اتهام، به اعدام با دو سال تعلیق محکوم شد.

او نیز مانند وی فنگه به محرومیت مادام‌العمر از حقوق سیاسی و مصادره کامل اموال محکوم شده و پس از تبدیل حکم به حبس ابد، امکان استفاده از آزادی مشروط یا تخفیف مجازات را نخواهد داشت.

هر دو نفر پیش‌تر از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی چین محسوب می‌شدند و عضویت در کمیسیون مرکزی نظامی، عالی‌ترین نهاد نظامی چین، را در کارنامه داشتند.

صدور این احکام در ادامه کارزار گسترده ضد فساد در ساختار سیاسی و نظامی چین انجام شده است؛ کارزاری که در سال‌های اخیر ده‌ها مقام ارشد ارتش و حزب کمونیست را هدف قرار داده است.

از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، کارزار گسترده‌ای برای مبارزه با فساد آغاز شده که به گفته تحلیلگران، هم اهداف اصلاحی دارد و هم ابزاری برای تصفیه مخالفان سیاسی درون حزب کمونیست محسوب می‌شود.

پکن این سلسله اقدامات را «برخورد با «ببرها و مگس‌ها» نامیده؛ اصطلاحی که شامل استراتژی پکن در مقابله با فساد مقامات رده‌بالا (ببرها) و کارمندان رده‌پایین (مگس‌ها) است.