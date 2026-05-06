سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت در این بندها که با کمبود امکانات اولیه روبه‌رو هستند، زندانیان با مشکلاتی از جمله نبود تهویه مناسب، وضعیت نامناسب بهداشتی، کمبود تخت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مواجه‌اند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر دست‌کم ۲۳ زن در بند آرامش و هفت زن دیگر در واحد قرنطینه زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.

شماری از این افراد از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند و برخی دیگر در پی آغاز درگیری‌های نظامی و تشدید فضای امنیتی اخیر بازداشت شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال ۲۸ فروردین گزارش داد محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماه‌های اخیر به‌صورت بلاتکلیف در بند شش (بند زنان) زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.

در پرونده این سه زن اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این سه زن در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه یا فعالیت‌های فردی و مدنی بازداشت شده‌اند و با گذشت هفته‌ها، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پرونده‌های خود بی‌اطلاع‌اند و از دسترسی به وکیل محروم مانده‌اند.

هرانا در ادامه گزارش داد روند نگهداری بازداشت‌شدگان به این صورت است که زنان بازداشت‌شده ابتدا به «بند شش» منتقل می‌شوند و تا پایان مرحله بازجویی در وضعیت ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌التماس قرار دارند. پس از پایان این مرحله، زندانیان بالای ۱۸ سال به بند آرامش یا قرنطینه منتقل می‌شوند.

در این گزارش آمده است بند آرامش ساختاری سوله‌مانند دارد و در سطحی پایین‌تر از سایر بندها و روبه‌روی بند یک قرار گرفته است.

این بند حالتی زیرزمینی دارد و یکی از شهروندان معترض که به تازگی آزاد شده، آن را به «لانه مورچه» تشبیه کرده است.

بر اساس گزارش هرانا، سقف کوتاه، کمبود پنجره و نقص در سیستم تهویه باعث دشواری در تنفس شده و مواردی از تنگی نفس و حملات پنیک در میان زندانیان گزارش شده است.

همچنین در ورودی این بند جز در موارد ضروری بسته نگه داشته می‌شود و تردد سایر زندانیان به آن ممنوع است.

از دیگر مشکلات این بند می‌توان به کمبود ملافه و بالش، اختلال در سیستم گرمایش و سرمایش و وضعیت نامناسب بهداشتی از جمله نبود سرویس‌های بهداشتی و حمام متناسب با جمعیت محبوس در آن اشاره کرد.

در خصوص بخش قرنطینه نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته است این واحد فاقد استانداردهای لازم برای اسکان بوده و از نظر امکانات و نظافت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

به گفته این منبع آگاه، بوی فاضلاب به دلایل نامشخص به این بخش سرایت می‌کند و نبود تهویه مناسب، این وضعیت را تشدید کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است امکانات درمانی در بند آرامش محدود است و در صورت بروز مشکل پزشکی، زندانیان به بهداری منتقل می‌شوند، اما به دلیل کمبود امکانات، درمان موثری انجام نمی‌شود و فرد بیمار دوباره به بند بازگردانده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بند آرامش پیش‌تر به‌عنوان بند تنبیهی یا انضباطی یا محل نگهداری زندانیان با جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت و اکنون به یکی از محل‌های نگهداری بازداشت‌شدگان با اتهامات سیاسی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، در ۵۰ روز گذشته، دست‌کم ۲۸ زندانی با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند که ۱۳ نفر از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه بودند.

۶۳ نماینده مجلس، ۱۴ اردیبهشت در بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دی‌ماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانه‌درشت» این اعتراضات برخوردی «قاطع، علنی و عبرت‌آموز» انجام دهد.

هم‌زمان، صدها زندانی سیاسی و شهروند معترض بازداشت‌شده دیگر در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

این وضعیت در کنار تهدیدهای مکرر مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره تداوم چرخه اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.