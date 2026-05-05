گزارشهای اخیر ایراناینترنشنال از تنشهای بیسابقه در سطوح عالی قدرت در تهران، از وجود شکافی فراتر از یک اختلاف سلیقه مدیریتی حکایت دارد، بحرانی که میتوان آن را نشانهای از تغییر ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی و حرکت بهسوی نظمی امنیتیتر ارزیابی کرد.
آنچه امروز در فضای سیاسی ایران مشاهده میشود، عبور از مدل سنتی تقسیم کار میان دولت و نهادهای نظامی و حرکت به سمت وضعیتی است که در آن سپاه پاسداران از نقش پنهان و دستکم غیررسمی خود فراتر رفته و به بازیگر مسلط در تمامی ارکان تصمیمگیری تبدیل میشوند.
توصیف مسعود پزشکیان از اقدامات سپاه با عنوان «جنون» و هشدار او درباره پیامدهای جبرانناپذیر این رویکرد را میتوان اعتراف به این واقعیت خواند که نهاد نظامی، نهاد سیاست را به حاشیه رانده است و حاکمیت به سوی نوعی کودتای غیررسمی حرکت میکند.
در تصویر کلی، یک کودتای رسمی منطبق بر تعاریف مرسوم از کودتا دیده نمیشود، اما با بررسی میانِ خطوط میتوان دید که هیات وزیران در عمل یا از فرمانده سپاه دستور میگیرند یا اقداماتی که انجام میدهند در راستای سیاستهای تاییدی و تعیینی آنهاست.
پایان افسانه حاکمیت دوگانه و فلج راهبردی در میدان
مدل حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی سالها بر پایه تعامل دیپلماسی و میدان بنا شده بود. اما اکنون نشانههایی از فروپاشی درونی این تعامل و حرکت سریع بهسوی شکل دیگری دیده میشود که اگر نگوییم «فقط»، بیشتر بر میدان متکی است.
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی اکنون بهدست همان فرضیهای که زمانی برای تقویت موجودیت جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، در حال بلعیده شدن است.
آنچه زمانی «میدان» نامیده میشد؛ یعنی استفاده از نیروهای نیابتی و توان موشکی و نظامی برای تقویت دیپلماسی، حالا به مسیری یکطرفه تبدیل شده است. در این مسیر، دیگر دیپلماسی نیست که از نیروی نظامی بهره میگیرد؛ بلکه سیاست خارجی بیش از پیش زیر سایه نگاه امنیتی و نظامی قرار گرفته است.
در چارچوب روابط بینالملل، وقتی ابزارهای نظامی بدون هماهنگی با بدنه دیپلماتیک وارد عمل میشوند، سیستم دچار ناکارآمدی استراتژیک میشود. بر این اساس، اقدام نظامی بدون اطلاع یا همراهی دولت، نشانهای از چندپارگی در تصمیمگیری و تضعیف انسجام راهبردی است.
آنچه از میانِ خطوط خبرها به نقل از منابع آگاه خوانده میشود، از ناهمسویی سپاه و دولت در حمله به کشورهای همسایه، بهویژه امارات متحده عربی حکایت دارد. این خوانش از فقدانِ انسجام راهبردی در تصمیمهای اساسی خبر میدهد.
در این وضعیت، وزیر امور خارجه بیش از آنکه مجری یک راهبرد دیپلماتیک منسجمْ برآمده از ساختار دیپلماسی و دولت باشد، به کارگزار فرمانده سپاه تبدیل میشود و تصمیمهایی را مدیریت و پیامهایی را منتقل میکند که خارج از دستگاه دیپلماسی اتخاذ شدهاند. این استحاله نشان میدهد که «میدان» دیگر نهتنها یک بازوی مکمل دیپلماسی نیست، بلکه به نیرویی تبدیل شده که جهت سیاست خارجی را تعیین میکند و دولت را به دنبال خود میکشاند.
سیاست جانشینی و ظهور داور نهایی در خلاء قدرت
در نظامهای تمامیتخواه و اقتدراگرا مانند جمهوری اسلامی، وجود «ناظم» اهمیت تعیینکننده دارد؛ نیرویی که اختلافهای درونی را مهار کند و مانع بروز بیرونی شکافهای قدرت شود. در سالهای گذشته علی خامنهای، دیکتاتور ایران، چنین نقشی را ایفا میکرد. اما اکنون، درخواست پزشکیان برای دیدار فوری با مجتبی خامنهای، آن هم با هدف مهار اقدامات سپاه، نشان میدهد مرکز ثقل سنتی قدرت در جمهوری اسلامی دیگر توان سابق برای کنترل بحران و برقراری تعادل میان نخبگان نظام را ندارد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که مجتبی خامنهای در دنیای غیرمکتوب وجود ندارد و هنوز نتوانسته در جایگاه یک ناظم مقتدر پیش چشم عموم ظاهر شود. اخباری که از درون ساختار قدرت به بیرون درز میکند نشان میدهد غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی بهتدریج در لایههای قدرت و حتی میان هواداران نظام نمود بیشتری پیدا میکند.
رهبری مجتبی، خارج از شکل تعریفشده «رهبری» در جمهوری اسلامی است و صورتی فرقهای و آخرالزمانی پیدا کرده است؛ رهبری که گویی از عالم غیب پیام میفرستد و آن هم از طریق کسی که خود یکی از طرفهای دعوای درون نظام است.
از همین رو، حتی اگر فرض شود مجتبی خامنهای از سلامت و قدرت کافی برای هماهنگی امور برخوردار است، سادهانگارانه است که تصور کنیم درخواست پزشکیان برای دیدار با او و گلایه از سپاه پاسداران، بتواند تغییری در راهبرد نظام ایجاد کند.
تقابل عقلانیت ابزاری با رادیکالیسم آخرالزمانی
در نهایت، بحران کنونی را میتوان برخورد دو جهانبینی متفاوت در راس هرم قدرت دانست. رییس دولت و رییس مجلس بر پایه عقلانیت ابزاری و منطق هزینه-فایده، نسبت به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم در صورت تکرار جنگ هشدار میدهند. در مقابل، لایهای از قدرت نظامی به فرماندهی احمد وحیدی قرار دارد که با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای واقعی کشور، نوعی رادیکالیسم تهاجمی را دنبال میکند. ادعای وحیدی مبنی بر اینکه همه پستهای کلیدی باید تحت مدیریت سپاه باشند، به معنای تیر خلاص به تهمانده بوروکراسی غیرنظامی است. این وضعیت کشور را در موقعیت «انتحار راهبردی» قرار داده است؛ جایی که منطق بقای نظام فدای ماجراجوییهایی میشود که هیچ تناسبی با توان زیرساختی و ظرفیتهای ملی ایران ندارد.
با این حال، این اختلاف را نباید به معنای وجود یک سوی مردمی در برابر یک سوی ضد مردمی در درون جمهوری اسلامی فهمید. پزشکیان-قالیباف در یک سوی جریان تندروی مصلحتگرای درون نظام قرار دارند و گروهی از سرداران سپاه به رهبری احمد وحیدی در سوی دیگر نماینده جریان تندوری آخرالزمانی. اما هر دو جریان در نهایت بر یک اصل مشترک تکیه دارند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» پزشکیان که در قتل عام مردم در دیماه مسئولیت جدی دارد، همانقدر میتواند مدعی دغدغه مردم باشد که احمد وحیدی. با این همه، این واقعیت نافی اختلاف درونی جمهوری اسلامی نیست؛ شکافی درون یک نظامِ فرقهای که نه بر سر حقوق مردم، بلکه بر سر شیوه حفظ قدرت و مسیر بقای خود به اختلاف خورده است.
وبسایت خبری-تحلیلی اکسیوس به نقل از یک مقام بلندپایه دولت آمریکا نوشت که این کشور پیش از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت کشتیها در تنگه هرمز، این عملیات را به اطلاع تهران رسانده و به آنها هشدار داده بود که مداخله نکنند.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که عصر سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت که ارسال این پیام به مقامهای ایران نشان میدهد کاخ سفید در تلاش برای «کاهش خطر تشدید احتمالی تنش» است، با این وجود، طرف مقابل در نخستین ساعات اجرای این عملیات، حملاتی علیه «کشتیهای نیروی دریایی آمریکا، شناورهای تجاری و امارات متحده عربی» پیاده کرد.
اکسیوس نوشت، هرچند مقامهای آمریکایی از جمله وزیر جنگ و رییس ستاد مشترک ارتش در اظهارات خود طی نخستین روز اجرای پروژه آزادی حملات جمهوری اسلامی را کماهمیت جلوه دادند و مدعی شدند آتشبس نقض نشده است، با این حال برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که اگر بنبست دیپلماتیک ادامه یابد، ممکن است رییسجمهوری ایالات متحده اواخر همین هفته دستور از سرگیری جنگ را صادر کند.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، سهشنبه در نشست رسانهای مشترک با رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا بهنوعی به این اطلاعرسانی خصوصی به مقامهای آمریکا درباره تحولات نظامی در تنگه هرمز اشاره کرد. او گفت: «آمریکا هم بهصورت علنی و هم بیسروصدا با ایرانیها در تماس است تا اجازه دهند این عملیات دفاعی به نمایندگی از جهان انجام شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نیروهای آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
در نخستین روز این عملیات، جمهوری اسلامی حملاتی علیه کشتیهای نیروی دریایی آمریکا که از تنگه عبور میکردند، دیگر شناورهای تجاری در منطقه و اهدافی در امارات انجام داد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز را که از سوی ایران شلیک شده بود، شناسایی کرده است. بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
در دومین روز از اجرای پروژه آزادی نیز امارات از دور دیگری از حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران خبر داد و اعلام کرد که این حملات به آتشسوزی در یک منطقه نفتی در این کشور منجر شده است. حملات دوشنبه نیز سبب وارد آمدن خسارتهایی به منطقه صنایع نفتی فجیره شده بود.
وزارت امور خارجه این کشور، حملات سهشنبه را «تشدید جدی تنش» و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» خواند.
هگست: این سطح از درگیری قابل پیشبینی بود
با وجود ادامه حملات از سوی جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی آمریکا در اظهارات خود این سطح از تنش را قابل پیشبینی میخوانند. کین در نشست خبری سهشنبه حملههای حکومت ایران در نخستین روز عملیات پروژه آزادی را «پایینتر از آستانه ازسرگیری عملیاتهای رزمی عمده» خواند.
هگست هم روی پابرجا ماندن آتشبس تاکید کرد و گفت «حدی از آشفتگی و نوسان» در آغاز این عملیات قابل پیشبینی بود.
با این حال، هم هگست و هم کین گفتند که ارتش آمریکا آماده است در صورتی که ترامپ دستور دهد، بهسرعت جنگ را از سر بگیرد.
اکسیوس نوشت که عملیات آمریکا در ۲۴ ساعت نخست در جریان انتقال نفت یا محمولههای باری از طریق تنگه هرمز تغییرات معناداری ایجاد نکرد. سنتکام نیز گزارش داد که دوشنبه دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه عبور کردند و سهشنبه هیچ کشتیای عبور نکرد.
با این حال هگست در نشست رسانهای مدعی شد «صدها کشتی دیگر در صف حرکت قرار دارند.»
شرکت آلمانی «هاپاگ-لوید» که از بزرگترین شرکتهای حملونقل کانتینری جهان، سهشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ارزیابی این شرکت از ریسک تغییری نکرده و عبور از تنگه هرمز فعلا برای کشتیهای این شرکت امکانپذیر نیست.
پیت هگست و ژنرال دن کین در پی حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و تشدید تنشها در تنگه هرمز، در یک نشست خبری مشترک بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کردند. هگست هشدار داد: «محاصره ساعتبهساعت تنگتر میشود.»
پیت هگست، وزیر جنگ، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در این نشست درباره محاصره دریایی ایران، عملیات آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی و آمادگی واشینگتن برای مقابله با تهدیدهای بیشتر توضیحاتی ارائه کردند و به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.
پیت هگست در اظهارات اولیه گفت عملیات «خشم حماسی» برخلاف جنگهای طولانی گذشته مانند کره، ویتنام، عراق و افغانستان، در مدت کوتاهی به «نتیجه نظامی قاطع» رسیده و تاکید کرد: «ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
«یک ناو هواپیمابر دیگر به عملیات در تنگه هرمز میپیوندد»
او از اجرای یک محاصره «نفوذناپذیر» علیه ایران خبر داد و گفت همه کشتیهایی که مشمول معیارهای آمریکا بودهاند، بازگردانده شدهاند. به گفته او، تا صبح سهشنبه این تعداد به ۳۴ کشتی رسیده است.
هگست افزود عبور شناورهای غیرایرانی ادامه دارد و «بسیاری از آنها» حتی در طول شب گذشته از تنگه عبور کردهاند. او با اشاره به گسترش این عملیات گفت این محاصره «در حال جهانی شدن است» و با اضافه شدن یک ناو هواپیمابر دیگر، ابعاد آن گستردهتر خواهد شد.
او همچنین از توقیف دو کشتی ایرانی در منطقه هند-اقیانوس آرام خبر داد و هشدار داد: «محاصره ساعتبهساعت تنگتر میشود.» هگست سپاه پاسداران را «دزدان دریایی با یک پرچم» توصیف کرد و گفت رفتار ایران در دریا «مانند تروریستها» است.
او هشدار داد هرگونه مینگذاری یا اخلال در تردد با پاسخ نظامی روبهرو خواهد شد و تاکید کرد حکومت ایران هنوز فرصت دارد «بهطور معنادار و قابل راستیآزمایی» از برنامه هستهای خود دست بردارد؛ در غیر این صورت به گفته او «با فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا» مواجه میشود.
هگست در عین حال از اروپا و آسیا خواست نقش فعالتری در تامین امنیت تنگه هرمز ایفا کنند و گفت این کشورها برای تامین انرژی وابستگی بیشتری به این مسیر دارند.
جزئیات محاصره و توقیف کشتیها
ژنرال دن کین گفت ۵۵ روز از آغاز عملیات گذشته و نیروهای آمریکایی همچنان آمادهاند در صورت دستور رییسجمهوری، درگیری را از سر بگیرند.
او توضیح داد پس از اعلام آتشبس در ۱۹ فروردین، محاصره کامل شناورهای مرتبط با ایران آغاز شده و همزمان عملیات رهگیری کشتیهای تحریمشده در سطح جهانی ادامه دارد.
کین با اشاره به کشتی «توسکا» گفت این شناور هشدارها را نادیده گرفت و پس از شلیکهای هشدار، «موتورخانه آن هدف حملات آمریکا قرار گرفت» و از کار افتاد؛ سپس نیروهای آمریکایی وارد کشتی شدند و کنترل آن را در دست گرفتند.
او همچنین از توقیف دو نفتکش ایرانی در اقیانوسهای هند و آرام خبر داد و گفت هر دو کشتی و خدمه آنها در بازداشت آمریکا هستند.
کین افزود ایران تاکنون به پنج کشتی تجاری حمله و دو کشتی را توقیف کرده است و در پایان از نقش اطلاعاتی آمریکا در اجرای این عملیاتها قدردانی کرد.
وضعیت عبور کشتیها و تهدید مینها
هگست در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای مرتبط با مینهای موجود در تنگه هرمزگفت عبور شناورها ادامه دارد، اما «محدودتر» و همراه با ریسک بیشتر است و دلیل آن را اقدامات ایران با قایقهای تندرو و مسلح دانست. او تاکید کرد هرگونه مینگذاری جدید از سوی ایران «نقض آتشبس» است و با واکنش آمریکا روبهرو خواهد شد.
به گفته او، تلاش برای شکستن محاصره تغییر محسوسی نداشته است. او در بخشی از این صحبتها بار دیگر تاکید کرد که محاصره دریایی «نمایشی نیست، بلکه واقعی و کامل است.» هگست تاکید کرد در صورت لزوم «از نیروی مرگبار» استفاده خواهد شد.
قایقهای مینگذار و نقش اروپا
هگست در پاسخ به پرسشی درباره قایقهای مینگذار ایران و نقش اروپا گفت هنوز اقدام جدی از سوی اروپا دیده نشده و از نشستهای اخیر انتقاد کرد. او تاکید کرد اروپا و آسیا «بسیار بیشتر از آمریکا به تنگه هرمز وابستهاند» و باید نقش عملیتری ایفا کنند.
ژنرال کین نیز توضیح داد ایران از قایقهای کوچک، در حد قایقهای تندرو، برای این اقدامات استفاده میکند و افزود نیروهای آمریکایی در منطقه مانع ادامه این فعالیتها میشوند.
مشروعیت جنگ
وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این جنگ در چارچوب نظریه «جنگ عادلانه» قرار میگیرد، همینطور در واکنش به انتقادهای پاپ، گفت: «پاپ کار خودش را میکند»، اما تاکید کرد وزارت جنگ آمریکا ماموریت و اختیارات خود را روشن میداند و بر اساس دستورهای رییسجمهوری عمل میکند.
او افزود بررسیهای حقوقی بهطور مستمر در حال انجام است و آمریکا از نظر قانونی برای اجرای این عملیات اختیار کامل دارد.
پاکسازی مینها
پیت هگست در پاسخ به این پرسش که آیا پاکسازی مینها ممکن است تا شش ماه طول بکشد، از ارائه زمانبندی مشخص خودداری کرد و گفت آمریکا درباره زمانبندی این عملیات «گمانهزنی نمیکند».
او گفت گزارشهای منتشرشده بر اساس «افشای جلسات محرمانه»است، اما تاکید کرد آمریکا به توانایی خود برای شناسایی و پاکسازی مینها «در زمان مناسب» اطمینان دارد و از دیگر کشورها خواست در این روند مشارکت کنند.
استفاده از نیروی نظامی
وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که هنگام صدور دستور حمله چه احساسی دارد، ابتدا با یک پاسخ کوتاه گفت: «نه»، و سپس این پرسش را «حاشیهای» توصیف کرد.
او تاکید کرد تمرکزش بر این است که نیروهای آمریکایی «هر آنچه برای موفقیت و بازگشت به خانه نیاز دارند» در اختیار داشته باشند و افزود: «جنگ خشونتبار است.»
هگست همچنین گفت هدف این است که «نیروهای ما به خانه برگردند.»
اقلیم کردستان و نیروهای نیابتی
هگست در پاسخ به این پرسش که آیا آتشبس شامل اقلیم کردستان میشود گفت آمریکا این وضعیت را «بسیار از نزدیک» دنبال میکند.
او افزود کردها با «فشار و تهدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی» روبهرو هستند و تاکید کرد این حملات نشاندهنده اثر منطقهای ایران است.
هگست همچنین گفت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اهمیت دارد، زیرا به گفته او این توانایی میتواند در حمایت از این نیروها به کار گرفته شود.
یک شهروند فعال در صنف پخش مواد غذایی با اشاره به افزایش روز به روز قیمتها، گفت بهای تن ماهی به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و مردم و فروشندگان دیگر توان خرید ندارند.
قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی حدود ۲۹۰ هزار تومان و گوشت گاو یا گوساله حدود یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است.
در گزارش شهروندان به قیمت برخی مواد غذایی دیگر نیز اشاره شده است؛ از جمله بسته ۷۵۰ گرمی ماکارونی حدود ۶۴ هزار تومان، روغن جامد چهار کیلویی با قیمت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نوشابه کوچک ۸۰ هزار تومان، کنسرو لوبیا ۱۲۰ هزار تومان، تخممرغ دانهای ۲۵ هزار تومان و کرانچی ۸۰ هزار تومان.
به گفته یک مخاطب، صبحانه یک خانواده شامل پنیر، شیر، شکر و چند عدد تخممرغ، حدود ۵۰۰ هزار تومان آب میخورد.
شهروند دیگری در همین زمینه گفت: «برای صبحانه یک بسته بیسکویت و یک پاکت کوچک شیر خریدم، شد ۱۹۰ هزار تومان. به عنوان یک جوان، امیدی به آینده برایم باقی نمانده است.»
اکو ایران نیز ۱۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت هزینه سبد حداقل خوراک برای یک نفر در فروردین امسال حدود هفت میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است.
چند مخاطب اشاره کردند با این شرایط، تامین مایحتاج اولیه زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است.
پیامهای رسیده نشان میدهند بسیاری از شهروندان ناچار به تغییر الگوی خرید و مصرف خود شدهاند.
برخی مخاطبان گفتند مواد شوینده مانند صابون را بهصورت تکی خریداری میکنند.
به گفته یک مخاطب، قیمت مایع شوینده لباس از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی به قیمت ۸۵ هزار تومانی خودکار آبی و مخاطبی دیگر به قیمت ۶۵۰ هزار تومانی بسته پوشک اشاره کرد.
افزایش قیمتها تنها به کالاهای مصرفی محدود نشده و بر سایر حوزهها و مشاغل نیز تاثیر گذاشته است.
یک شهروند فعال در حوزه موسیقی گفت بهدلیل هزینههای بالای تعمیر ساز، فعالیت گروه آنها متوقف شده است.
به گفته او، قیمت یک استیک درامز به چهار میلیون تومان رسیده است.
شهروند دیگری خود را کشاورز معرفی کرد و گفت نوار تیپ از ۴۰۰ هزار به سه میلیون و کود از ۸۰۰ هزار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
افزایش هزینههای نگهداری خودرو و سایر خدمات نیز به فشارهای اقتصادی افزوده است.
به گفته یک شهروند، هزینه تعویض فیلتر هوا و روغن یک خودروی معمولی که پیشتر حدود یک میلیون تومان بود، اکنون به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
هزینه خدمات دندانپزشکی که تا پیش از گرانیهای اخیر نیز فشاری سنگین بر بخش بزرگی از جامعه وارد میکرد، اکنون به گفته شهروندان «کمرشکن» شده است.
یک شهروند از پرداخت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای عصبکشی یک دندان، پنج میلیون تومان برای پر کردن و ۱۰ میلیون تومان برای روکش دندان خبر داد.
هزینه بیش از ۲۷ میلیون تومانی یک دوره درمان دندان در حالی است که حقوق ماهانه این شهروند بهعنوان یک کارمند عادی در بخش خصوصی، حدود ۲۵ میلیون تومان است.
افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در پیامهای مردمی است.
یک شهروند از قم گفت قیمت داروهای معمولی مانند استامینوفن کدئین تا سه برابر افزایش یافته و در عین حال، بسیاری از آنها در داروخانهها موجود نیستند.
پیشتر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی به دست ایراناینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
سیانان به نقل از یک منبع آگاه اسرائیلی گزارش داد این کشور در حال هماهنگی با ایالات متحده برای آمادگی جهت دور تازهای از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منبع، این حملات بر زیرساختهای انرژی و ترور هدفمند مقامهای ارشد حکومت متمرکز خواهد بود.
سیانان در گزارشی که سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، هدف این حملات را به نقل از این منبع «اعمال فشار برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات» توصیف کرد.
این منبع تاکید کرد هرچند تصمیم نهایی برای ازسرگیری درگیریها با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکاست، با این حال بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در روزهای گذشته نشستهای امنیتی محرمانه برگزار کرده و به وزیران دستور داده داده است.
این منبع افزود: «هدف این خواهد بود که یک کارزار کوتاه انجام شود که با هدف اعمال فشار بر ایران برای امتیازات بیشتر در مذاکرات صورت گیرد.»
در این گزارش آمده است که بسیاری از این طرحها پیش از آتشبس در اوایل ماه آوریل آماده شده بودند.
پیشتر ترامپ گفته است که احتمال ازسرگیری حملهها به جمهوری اسلامی وجود دارد و افزود: «نمیتوانم چنین چیزی را به یک خبرنگار بگویم. اگر آنها رفتاری نادرست داشته باشند یا اقدام اشتباهی انجام دهند؛ اما در حال حاضر باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش میآید. این سناریویی است که قطعاً میتواند رخ دهد.»
ترامپ همچنین درباره ۱۵ درصد باقیمانده از توان تولید موشکی ایران گفت: «دوست دارم آن را از بین ببرم... این میتواند نقطه شروعی باشد تا آنها دوباره شروع به بازسازی کنند؛ و بله، مایلم آن را بهطور کامل نابود کنم.»
او ادامه داد: «... اگر همین الان برویم، ۲۰ سال طول میکشد تا ایران را بازسازی کنند. اما ما همین الان نمیرویم. ما این کار را خواهیم کرد تا هیچکس مجبور نباشد دو سال یا پنج سال دیگر برگردد.»
ترامپ افزود که رژیم «در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.»
همچنین یک مقام ارشد دولت ترامپ پیشتر اعلام کرده برای رعایت «اهداف قطعنامه اختیارات جنگی»، درگیریهایی که از ۲۸ فوریه با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، پیش از مهلت ۶۰ روزه آن پایان یافت.
این مقام گفت: «دو طرف روز سهشنبه ۱۸ فروردین با یک آتشبس دو هفتهای موافقت کردند که این آتشبس از آن زمان تمدید شده و تاکنون هیچ تبادل آتشی میان نیروهای مسلح آمریکا و جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.»
این موضع ادامه استدلالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در جریان ادای شهادت در سنا مطرح کرد و گفت آتشبس عملا جنگ را متوقف کرده است.
بر اساس این استدلال، دولت هنوز مشمول الزام قانونی سال ۱۹۷۳ برای دریافت تایید رسمی کنگره در صورت ادامه اقدام نظامی بیش از ۶۰ روز نشده است.
این تفسیر از قانون به کاخ سفید اجازه میدهد برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، از درخواست تاییدیه کنگره پرهیز کند.