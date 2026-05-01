ترامپ جمعه ۱۱ اردیبهشت به خبرنگاران گفت که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق تماس تلفنی در حال انجام است و اندکی پیش گفت‌وگویی با تهران انجام شده است.

ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هنوز به نقطه‌ای که او می‌خواهد نرسیده، گفت: «یا آنها را کاملا نابود می‌کنیم یا به توافق می‌رسیم.»

«رهبری جمهوری اسلامی از هم گسیخته است»

ترامپ همچنین در پاسخ به سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «آنها مشکل بسیار بزرگی در کنار آمدن با یکدیگر دارند. در ایران، رهبری بسیار از هم گسیخته است.»

او افزود: «این رهبری دو تا سه گروه دارد، شاید هم چهار گروه، و رهبری بسیار از هم گسیخته‌ای است. با این حال، همه آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما همه‌شان به‌هم‌ریخته‌اند.»

ترامپ همچنین گفت: «جمهوری اسلامی چیزهایی را درخواست می‌کند که من نمی‌توانم با آن‌ها موافقت کنم.»

«محاصره بنادر ایران قدرتمند است»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش درباره محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا علیه بنادر جنوب ایران گفت که این اقدام «واقعا باورنکردنی بوده، قدرتمند، صددرصد.»

او افزود: «اگر همین حالا خارج شویم هم، یک پیروزی بزرگ به دست آورده‌ایم، اما این کار را نمی‌کنیم. ما در حال مذاکره با آن‌ها هستیم. تیم‌هایشان به‌طرز باورنکردنی ناهماهنگ هستند، اما ما در حال مذاکره هستیم.»

ترامپ گفت: «اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشت، دنیا در معرض خطر بزرگی قرار می‌گرفت. به‌محض پایان جنگ، قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»

کمی پیش از این اظهارات، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، جمعه گزارش داد که مقامات حکومت ایران متن «تازه‌ترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ارائه داده‌اند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی این متن را شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت به مقامات پاکستان تحویل داده است.

سی‌بی‌اس نیوز نیز به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش داد که این کشور پاسخ اصلاح‌شده جمهوری اسلامی به آخرین شرایط آمریکا برای پایان دادن به جنگ را به واشینگتن منتقل کرده است.

پیشتر سی‌ان‌ان به‌نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که مقامات پاکستانی انتظار دارند یک پیشنهاد اصلاح‌شده از سوی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ دریافت کنند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از آخرین طرح پیشنهادی مقامات جمهوری اسلامی ابراز ناراضی کرده و گفته بود آن را نخواهد پذیرفت.

این منابع آگاه گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار بود پس از بازگشت به تهران از سفر روسیه با رهبران حکومت ایران مشورت کند.

این منابع ادامه دادند که این روند کند است، زیرا برقراری ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، که محل اقامتش محرمانه نگه داشته شده، دشوار است.

ترامپ سه‌شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که حکومت ایران به آمریکا اطلاع داده است که در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد و تاکید کرد که تهران می‌خواهد تنگه هرمز باز بماند، در حالی که «در تلاش است وضعیت رهبری خود را مشخص کند.»

پیشتر اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود دونالد ترامپ در برابر تهران میان دو گزینه مردد است: انجام حملات نظامی تازه یا صبر برای ارزیابی این موضوع که آیا ادامه تحریم‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی را به مذاکره درباره پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش سوق دهد یا خیر.

اکسیوس در ادامه نوشت برخی از مشاوران ارشد ترامپ بر این باورند که در حال حاضر باید محاصره تنگه هرمز حفظ و تحریم‌های اقتصادی بیشتری اعمال شود تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین با برخی چهره‌ها در خارج از دولت مشورت کرده و به او توصیه شده است برای خروج از این بن‌بست، اقدام نظامی را علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد.

به‌گفته یکی از مشاوران ترامپ، او به‌تازگی گفته: «تنها چیزی که [رهبران جمهوری اسلامی] می‌فهمند، بمب است.»

همچنین روزنامه واشینگتن‌پست، در یک یادداشت تحلیلی، استدلال کرد که محاصره اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند حکومت ایران را وادار به توافق کند و دولت آمریکا برای پایان جنگ باید به گزینه نظامی متوسل شود.

ارائه طرح جدید از سوی جمهوری اسلامی در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد این طرح تغییر چندانی با پیشنهادهای پیشین جمهوری اسلامی داشته باشد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنج‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد که خاتمه جنگ و صلح پایدار، اولویت تهران در مذاکره با امریکا است.