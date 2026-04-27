نشریه پولتیکو، دوشنبه هفتم اردیبهشت، در گزارشی تحلیلی، پیامدهای تقابل دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی بر ساختار سیاسی کشورهای اروپایی را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، رهبران اروپا همزمان با نگرانی از افزایش فزاینده قیمت انرژی و کاهش رشد اقتصادی، با چالشی سیاسی تازه روبه‌رو شده‌اند؛ بحرانی که دولت‌های میانه‌رو و طرفدار اتحادیه اروپا قدرت چندانی برای مهار آن ندارند و می‌تواند جریان اصلی سیاست در این بلوک را، که پیش‌تر نیز تضعیف شده بود، از هم بپاشد.

سایه سنگین راست‌گرایان افراطی بر الیزه

دولت‌های فعلی در سراسر اروپا با فشار و انتقادهای تند احزاب راستگرا روبه‌رو شده‌اند. گزارش پولیتیکو احتمال می‌دهد که این فشارها در سال آینده میلادی در فرانسه اوج بگیرد و حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» را به پیروزی برساند.

به نوشته این رسانه، ورود راست رادیکال به کاخ الیزه شوک بزرگی به جهان وارد خواهد کرد.

سیموس بولاند، از مقام‌های اقتصادی اروپا، می‌گوید هزینه‌های بالای انرژی به بخش‌های غذا و مسکن سرایت کرده و اعتماد مردم را به توانایی نهادهای اروپایی برای محافظت از شهروندان از بین برده است.

گسترش بی‌ثباتی

فرانسه تنها کشوری نیست که طرفداران اروپای واحد در آن در حال ضعیف‌تر شدن هستند. پیروزی چهره‌های نزدیک به کرملین در بلغارستان و بحران ائتلافی در رومانی، زنگ خطر را برای بروکسل به‌عنوان مقر اصلی اتحادیه اروپا به صدا درآورده است.

در آلمان نیز، حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در حال پیشروی در مناطقی است که پیش‌تر پایگاه سنتی آن نبود.

رکود تورمی و بن‌بست تنگه هرمز

والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، هشدار می‌دهد که تداوم انسداد تنگه هرمز و ماندگار شدن قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار، اروپا را با «رکود تورمی» روبه‌رو کرده است؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی متوقف می‌شود و تورم به‌شدت افزایش می‌یابد.

آلمان و ایتالیا که موتورهای اقتصادی اروپا هستند، ناچار شده‌اند پیش‌بینی‌های رشد خود را کاهش دهند.

ماریو دراگی، رییس سابق بانک مرکزی اروپا، پیش‌تر هشدار داده بود که اروپا بدون اصلاحات بنیادین با «مرگ تدریجی» روبه‌رو خواهد شد.

شکاف میان شمال و جنوب

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، معتقد است اروپا باید بیدار شود؛ زیرا رهبران آمریکا، روسیه و چین همگی در برابر منافع اروپا ایستاده‌اند.

او خواستار استقراض مشترک بیشتر برای تامین مالی پروژه‌های اروپایی است و اصرار بر بازپرداخت سریع بدهی‌های دوران کرونا را در شرایط فعلی، «احمقانه» توصیف کرده است.

بسیاری از دولت‌های اروپایی به دلیل بدهی‌های دوران کرونا، توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده را ندارند.

این وضعیت باعث بروز درگیری میان کشورهای ثروتمند شمالی که خواستار کاهش هزینه‌ها هستند و کشورهای جنوبی شده است که به حمایت بروکسل نیاز دارند.