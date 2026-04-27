خبرگزاری رویترز دوشنبه هفتم اردیبهشت نوشت این سفر رسمی که از نظر جایگاه و پیامدها مهم‌ترین سفر خارجی دوران پادشاهی چارلز به شمار می‌رود، هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا برگزار می‌شود و نخستین سفر یک پادشاه بریتانیا به آمریکا در دو دهه گذشته است.

این سفر با دیداری خصوصی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که خود را از طرفداران خاندان سلطنتی می‌داند، آغاز می‌شود و شامل سخنرانی در کنگره و یک ضیافت رسمی در کاخ سفید خواهد بود.

تیراندازی در ضیافت خبرنگاران، چند روز پیش از سفر

این سفر که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، اکنون در میانه تنش‌های سیاسی میان دو کشور بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران انجام می‌شود. جنگی که باعث شده ترامپ نارضایتی خود را از عدم حمایت دولت بریتانیا از این عملیات به‌صراحت بیان کند.

تیراندازی ششم اردیبهشت در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشینگتن - که به گفته دادستان کل موقت آمریکا، احتمالا رییس‌جمهوری و مقام‌های دولت هدف آن بوده‌اند - نیز سایه‌ای سنگین بر این سفر انداخته است.

کاخ باکینگهام اعلام کرد پس از رایزنی میان مقام‌های بریتانیا و آمریکا، این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد و حادثه اخیر تاثیری بر برنامه‌های این سفر نخواهد داشت.

سخنگوی کاخ باکینگهام ششم اردیبهشت گفت: «پادشاه و ملکه از همه کسانی که با سرعت برای حفظ برنامه سفر تلاش کردند سپاسگزارند و مشتاق آغاز این سفر هستند.»

دیدار با ترامپ و برنامه‌های رسمی

پادشاه چارلز و ملکه کامیلا پس از ورود به واشینگتن، در دیداری خصوصی با ترامپ - که بارها از او به‌عنوان «مردی بزرگ» یاد کرده - و همسرش ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، شرکت خواهند کرد.

این پادشاه ۷۷ ساله که همچنان تحت درمان سرطان قرار دارد، روز بعد در کنگره سخنرانی خواهد کرد. اقدامی که تنها برای دومین بار از سوی یک پادشاه بریتانیا انجام می‌شود.

خانواده سلطنتی سپس به نیویورک سفر خواهند کرد تا پیش از بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یاد قربانیان این رویداد را گرامی بدارند.

ملکه نیز در این سفر صدمین سالگرد داستان‌های کودکانه «وینی پو» را گرامی خواهد داشت.

این سفر در ایالت ویرجینیا به پایان می‌رسد. جایی که پادشاه با فعالان حوزه حفاظت از محیط زیست دیدار خواهد کرد. موضوعی که به بیش از پنج دهه فعالیت او در این حوزه اشاره دارد.

تلاش لندن برای ترمیم روابط ویژه

دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امیدوار است این سفر بتواند به تقویت «روابط ویژه» میان دو کشور کمک کند. روابطی که به گفته ناظران، به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ رسیده است.

بحران سوئز یا جنگ دوم اعراب و اسرائیل که در جهان عرب، «تهاجم سه جانبه» نیز خوانده می‌شود یا در اسرائیل، «جنگ شبه‌جزیره سینا»، به اشغال مصر در اواخر سال ۱۹۵۶ از یک سو به‌وسیله اسرائیل و متعاقبا فرانسه و بریتانیا اشاره دارد که اهداف آن، بازپس‌گیری مجدد کنترل کانال سوئز و برکناری جمال عبدالناصر، رییس‌جمهوری مصر، از قدرت بود

کریستین ترنر، سفیر بریتانیا در آمریکا، گفت که سفر پادشاه، بر تاریخ مشترک، فداکاری‌ها و ارزش‌های مشترک دو کشور تاکید خواهد کرد و افزود رویکرد لندن در این زمینه همان رویکرد سنتی بریتانیاست: «آرام بمان و ادامه بده.»

با وجود کاهش نسبی انتقادهای ترامپ از بریتانیا در روزهای اخیر، یک ایمیل داخلی پنتاگون نشان می‌دهد واشینگتن در حال بررسی بازنگری در حمایت خود از ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند به‌عنوان اقدامی تنبیهی است؛ موضوعی که بار دیگر بر تنش‌ها افزوده است.

پرونده اپستین خارج از دستور کار

یکی از موضوعاتی که در این سفر مطرح نخواهد شد، پرونده جفری اپستین است.

منابع سلطنتی گفته‌اند امکان دیدار زوج سلطنتی با قربانیان اپستین - آن‌گونه که برخی خواسته بودند - وجود ندارد، زیرا ممکن است بر روند پرونده‌های قضایی احتمالی، تاثیر بگذارد.

در همین حال، اندرو، برادر چارلز، که به‌دلیل ارتباط با این مجرم جنسی آمریکایی اعتبار و جایگاه سلطنتی خود را از دست داده، همچنان با تحقیقات پلیس درباره ارتباطاتش روبه‌رو است.

شاهزاده پیشین اندرو هرگونه تخلف را رد کرده است.