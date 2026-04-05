پینچاس گلداشمیت، رییس کنفرانس خاخام‌های اروپا و خاخام پیشین مسکو، در این گفت‌وگو گفت: «ما می‌دانیم که سفارت‌های [حکومت] ایران در اروپا از عوامل جنایی استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند آن‌ها را برای حمله به نهادهای یهودی ترغیب یا تامین مالی کنند.» به گفته او، اطلاعات موجود نشان می‌دهد برخی از این حملات با سازماندهی مقامات ایرانی انجام شده است.

او با اشاره به افزایش تدابیر امنیتی در اروپا گفت که اکنون ورود به کنیسه‌ها و مراکز یهودی بدون شناسایی ممکن نیست و نیروهای پلیس تقریباً در مقابل تمامی مدارس و مهدکودک‌های یهودی مستقر هستند. با این حال، او هشدار داد که دامنه تهدید در حال گسترش است و دیگر تنها به جامعه یهودی محدود نمی‌شود.

گلداشمیت با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره خشونت‌های افراط‌گرایانه گفت: «اگرچه یهودیان نخستین هدف بودند، اما اکنون هر اروپایی در معرض تهدید قرار دارد.» او شرایط امنیتی موجود را برای زندگی روزمره دشوار توصیف کرد و افزود که حضور نیروهای مسلح در اطراف مراکز آموزشی به بخشی از واقعیت زندگی تبدیل شده است.

او همچنین از دولت‌های اروپایی خواست برای جلوگیری از حملات، سفارت‌های حکومت ایران را تعطیل کنند و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند از کل جامعه در برابر تهدیدات محافظت کند.

این خاخام در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به عادی‌شدن یهودستیزی در اروپا هشدار داد و گفت این پدیده اکنون از سوی طیفی از جریان‌ها، از راست و چپ افراطی تا گروه‌های اسلام‌گرای تندرو، تقویت می‌شود. به گفته او، برخی کشورها از جمله [حکومت] ایران در تامین مالی و سازماندهی این روند نقش دارند.

در پایان، گلداشمیت گفت که در پی افزایش این تهدیدات، برخی از اعضای جامعه یهودی در حال بررسی ترک اروپا و مهاجرت به اسرائیل هستند، هرچند به گفته او انگیزه این تصمیم صرفاً امنیتی نیست.

