احمد ناجی، تحلیل‌گر ارشد مسائل یمن، یک‌شنبه ۹ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت اگر حوثی‌ها همچون گذشته حمله به کشتی‌های تجاری را در دستور کار قرار دهند، این امر به افزایش هرچه بیشتر قیمت نفت و «بی‌ثباتی کل امنیت دریانوردی» خواهد انجامید.

او پیش‌بینی کرد که پیامدهای این وضعیت «به بازار انرژی محدود نخواهد ماند».

حوثی‌های یمن هشتم فروردین مسئولیت دو حمله موشکی به اسرائیل را پذیرفتند و تهدید کردند این حملات ادامه خواهد یافت.

در سوی دیگر، افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، از دفع حملات حوثی‌ها خبر داد و گفت: «ما در حال آماده‌سازی برای جنگ در چند جبهه هستیم.»

پیش از حوثی‌ها نیز حزب‌الله لبنان و حشد شعبی عراق در حمایت از جمهوری اسلامی وارد درگیری‌ها شده بودند.

باب‌المندب؛ نقطه حساس در مسیر تجارت جهانی

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد در صورت هدف قرار گرفتن مجدد کشتی‌ها در تنگه باب‌المندب در دریای سرخ، حمل‌ونقل بین‌المللی با آسیب‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد، زیرا این گذرگاه راهبردی محل عبور حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی است.

تنگه باب‌المندب در جنوبی‌ترین نقطه شبه‌جزیره عربستان قرار دارد و برای کشتی‌هایی که از طریق دریای سرخ به سوی کانال سوئز حرکت می‌کنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به‌دلیل بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ ایران، عربستان سعودی ناگزیر شده است روزانه میلیون‌ها بشکه نفت خام را از این مسیر به بازارهای جهانی منتقل کند.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل ۹ فروردین نوشت بسته شدن تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، بازارهای جهانی انرژی را دچار تلاطم کرده است و هرگونه اقدام حوثی‌ها علیه کشتیرانی، به تشدید این بحران خواهد انجامید.

بر اساس این گزارش، حوثی‌ها همچنین می‌توانند تاسیسات نفتی در کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار دهند، همان‌گونه که در گذشته نیز سابقه چنین اقداماتی را داشته‌اند.

در سپتامبر ۲۰۱۹، حملات کم‌سابقه پهپادی و موشکی به مجتمع‌های بقیق و خریص عربستان سعودی، بیش از نیمی از تولید نفت خام این کشور را موقتا از مدار خارج کرد و به نوسان شدید در بازارهای جهانی انجامید.

حوثی‌ها مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند، اما هم‌زمان برخی کشورها انگشت اتهام را به سوی حکومت ایران نشانه رفتند.

پالایشگاه راس تنوره نیز در سال ۲۰۲۱ هدف حمله حوثی‌های یمن قرار گرفت.

سابقه حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری

مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

حوثی‌ها با استفاده از موشک و پهپاد در مجموع به بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری حمله کردند که از این تعداد، دو شناور غرق شدند.

پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حوثی‌ها به حملات خود در آب‌های منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کرده‌اند در صورت لزوم آماده‌اند اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود را از سر بگیرند.

حوثی‌ها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسند. ایالات متحده و اسرائیل حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.