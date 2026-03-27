در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»

در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیت‌ها دست می‌زنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به مردم در کشورهای همسایه خود هشدار تخلیه می‌دهد. در روزهای گذشته، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی پیش از حمله به برخی اهداف در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از ساکنان در نزدیکی این اهداف خواسته بود که محل را ترک کنند.

شامگاه شنبه اول فروردین نیز شماری از خبرگزاری‌های حکومتی در ایران متنی همراه با یک نقشه را منتشر کردند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده بود فورا این شهر را تخلیه کنند.

در این هشدار که نام صادرکننده آن مشخص نشده بود، گفته شده بود: «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانه‌های آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»

با این حال، ساعتی پس از انتشار گسترده «هشدار برای تخلیه دوحه»، صدا و سیمای حکومت اسلامی این هشدار را «تکذیب» کردند.

خبرگزاری صدا‌و‌سیما نوشت که «با توجه به رسمی نبودن مطلب و اظهارات منابع آگاه» این خبر که پیش‌تر منتشر شده بود، تکذیب می‌شود.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که جمهوری اسلامی «هیچ هشداری برای تخلیه دوحه و رسانه‌های قطری صادر نکرده است».

این خبرگزاری به نقل از «یک منبع مطلع» افزود: «همان‌طور که بارها تاکید شده، ایران ملت‌ها و دولت‌های منطقه را برادر خود می‌داند.»

از هنگام آغاز جنگ در روز ۹ اسفند، جمهوری اسلامی دست‌کم به ۱۳ کشور همسایه حملات موشکی و پهپادی انجام داده است. بیشترین میزان این حملات به امارات متحده عربی صورت گرفته است.

در روزهای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، افزوده‌اند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه شش فروردین در پستی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از همان روزهای نخست این جنگ، سربازان آمریکایی پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کردند و برای در امان ماندن به هتل‌ها و ساختمان‌های اداری پناه بردند. آنها از شهروندان این کشورها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.»

او افزود: «هتل‌های آمریکایی از رزرو اتاق برای افسرانی که ممکن است مشتریان را به خطر بیندازند خودداری می‌کنند. هتل‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز باید همین سیاست را اتخاذ کنند.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز پنج‌شنبه شش فروردین نوشت که جمهوری اسلامی به هتل‌داران برخی از کشورهای منطقه هشدار داده است از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنند و در غیر این صورت، این هتل‌ها اهداف نظامی تلقی خواهند شد.

فارس به نقل از افرادی که آنها را «منابع آگاه» نامید، نوشت که درپی حملات موشکی و عملیات‌های ترکیبی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش، «شمار قابل‌توجهی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه با تخریب و انهدام غیر قابل استفاده شده‌اند.»

بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا «به ناچار در برخی هتل‌های کشورهای منطقه از جمله بحرین و امارات مستقر شده‌اند.»

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که به هتل‌داران، به ویژه در این دو کشور گفته شده در صورت پذیرش این افراد، ممکن است مراکز اقامتی هدف حمله قرار گیرند.

امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، نیز با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، عربستان، امارات، کویت و قطر را متهم کرده که حریم هوایی خود را برای حمله به جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا گذاشته‌اند.

او در این نامه تاکید کرده که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به این کشورها، در راستای دفاع از خود و پاسخی به مبداء این حملات است.

تاکید بر بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز

در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران جمعه هفت اسفند در بیانیه جداگانه‌ای بر بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز تاکید و به‌نقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.

در این بیانیه گفته شده است: «صبح امروز و پیرو دروغ‌های رییس‌جمهور فاسد آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز، سه فروند کشتی کانتینربر از ملیت های مختلف اقدام به حرکت به سمت کریدور مشخص شده تردد کشتی‌های دارای مجوز کردند که با اخطار نیروی دریایی سپاه برگردانده شدند.»

روابط عمومی سپاه در بیانیه خود افزوده است: «تردد هرگونه کشتی "از و به" مبداء بنادر هم‌پیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - آمریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.»

پیش از انتشار این بیانیه روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد امارات متحده عربی به متحدان خود اعلام کرده است در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد و برای تضمین عبور کشتی‌ها از این گذرگاه حیاتی تلاش خواهد کرد.

به نوشته فایننشال تایمز، ابوظبی این موضوع را به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاع داده است و قصد دارد نیروی دریایی خود را نیز اعزام کند و موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

یکی از منابع به این روزنامه گفت تمرکز بر ایجاد گسترده‌ترین نیروی بین‌المللی ممکن است و هدف، جنگ با ایران نیست بلکه واکنش به آن چیزی است که جنگ علیه اقتصاد جهانی خوانده می‌شود.

فایننشال تایمز افزود امارات با همکاری بحرین در حال تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل است تا برای این نیرو مجوز رسمی دریافت کند و احتمال دارد این اقدام با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو شود.

سپاه پاسداران در حالی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز تاکید کرده که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنج‌شنبه شش اسفند اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت خود، به ۱۰ نفت‌کش با مقادیر عظیمی نفت اجازه داده که از تنگه هرمز عبور کنند.

ترامپ از این اقدام جمهوری اسلامی به‌عنوان «هدیه بزرگ به آمریکا» یاد کرد.

او با اشاره به روند مذاکرات تهران و واشینگتن افزود : «آنها جنگجویانی ضعیف، اما مذاکره‌کنندگانی فوق‌العاده‌اند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس می‌کند، نه من. خواهیم دید که آیا می‌توانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»

ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفت‌وگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آن‌ها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».

هم‌زمان، وب‌سایت آکسیوس، به‌نقل از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا گزارش داد که کاخ سفید و پنتاگون در حال بررسی اعزام دست‌کم ۱۰ هزار نیروی رزمی دیگر به خاورمیانه در روزهای آینده هستند. در همین حال، امارات متحده عربی از حضور نیروی دریایی خود در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده است.

پیشتر نیز روزنامه وال‌استریت ژورنال خبر داده بود که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی اعزام حدود ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است.

بررسی اعزام نیروهای رزمی بیشتر به منطقه، نشانه دیگری از قریب‌الوقوع بودن انجام یک عملیات زمینی از سوی آمریکا در جنگی است که در یک ماه گذشته، محدود به عملیات هوایی، بمباران و پرتاب موشک بوده است.