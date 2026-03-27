ارتش اسرائیل تاسیسات کیک زرد اردکان و آب سنگین اراک را هدف قرار داد
همزمان با شدت گرفتن کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل دو کارخانه کیک زرد اردکان و آب سنگین اراک را هدف قرار داد.
همزمان با شدت گرفتن کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل دو کارخانه کیک زرد اردکان و آب سنگین اراک را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل جمعه هفتم فروردین در بیانیهای تایید کرد به کارخانه استخراج اورانیوم از معدن در نزدیکی یزد حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است: «این کارخانه تنها از نوع خود در ایران است که در آن مواد خام استخراجشده از زمین، تحت فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی قرار میگیرند تا در ادامه بهعنوان مواد اولیه برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند.»
ارتش اسرائیل این فرآیند را بخشی «بسیار مهم» از برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود این مرحله «آغاز زنجیره ارزش» مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای است.
این نهاد نظامی تاکید کرد اجازه نخواهد داد حکومت ایران برنامه خود برای دستیابی به سلاح اتمی را پیش ببرد.
کیک زرد نوعی کنسانتره اورانیوم به شکل پودر است که در مراحل ابتدایی فرآوری اورانیوم به دست میآید. برای تولید آن، سنگ معدن اورانیوم استخراج و با استفاده از محلولهای اسیدی، اورانیوم از سایر مواد جدا میشود.
این ماده سپس میتواند به ترکیبات دیگر تبدیل شود، برای افزایش درجه خلوص تحت فرایند غنیسازی قرار گیرد و در نهایت، در تولید انرژی یا کاربردهای نظامی به کار رود.
در سوی دیگر، سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیهای تایید کرد کارخانه تولید کیک زرد اردکان هدف قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است: «این حادثه هیچگونه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه در پی نداشته و از این رو، هیچگونه نگرانی برای شهروندان و مناطق اطراف وجود ندارد.»
ششم فروردین، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به حکومت ایران هشدار داد در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
او پیشتر نیز گفته بود اگر آمریکا کارزار نظامی اخیر را آغاز نکرده بود، تهران میتوانست ظرف دو تا چهار هفته به بمب اتمی دست یابد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی شامگاه هفتم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد حکومت ایران پس از حملات اخیر به زیرساختهای هستهای و صنعتی خود، درباره پاسخ به پیشنهاد آتشبس ایالات متحده تصمیمگیری نکرده است.
این در حالی است که پیشتر کارخانههای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند.
کارخانه آبسنگین اراک، زیرساخت کلیدی تولید پلوتونیوم
ارتش اسرائیل در بیانیهای جداگانه از حمله هوایی به کارخانه آب سنگین اراک خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدنبال بازسازی این سایت بود.
ارتش اسرائیل تاسیسات اراک را «زیرساختی کلیدی برای تولید پلوتونیوم» بهمنظور ساخت سلاح هستهای خواند و افزود: «این کارخانه یک دارایی اقتصادی مهم برای رژیم تروریستی محسوب میشد... فعالیت آن هر سال دهها میلیون دلار درآمد برای رژیم ایجاد میکرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «آب سنگین مادهای منحصربهفرد است که برای راهاندازی راکتورهای هستهای مانند راکتور غیرفعال اراک استفاده میشود؛ راکتوری که در ابتدا برای داشتن قابلیت تولید پلوتونیوم در سطح نظامی طراحی شده بود. این مواد همچنین بهعنوان منبع تولید نوترون برای سلاح هستهای به کار میروند.»
به گفته ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی علیرغم تعهدات هستهای خود، عمدا از تکمیل تغییر کاربری راکتور اراک برای جلوگیری از تولید پلوتونیوم نظامی خودداری کرده است.
تاسیسات آب سنگین اراک در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز هدف قرار گرفته بود.
وزیران امور خارجه گروه هفت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفتم فروردین در نشست خود در فرانسه، به بررسی تحولات ایران، از جمله بحران تنگه هرمز و برنامه هستهای جمهوری اسلامی، پرداختند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از این نشست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ماموریت ما روشن است: ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
او افزود: «در دیدار با وزیران خارجه گروه هفت تاکید کردم که شرکا باید با مشارکت حداکثری به شرایط کنونی پاسخ دهند.»
کشورهای عضو گروه هفت و اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، خواستار رفع محدودیتها در تنگه هرمز شدند و تاکید کردند عبور و مرور در این آبراه حیاتی باید «رایگان و ایمن» باشد.
وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه هفتم فروردین در منطقه وو-دو-سرنه در نزدیکی پاریس دیدار کردند.
بررسی تحولات ایران و خاورمیانه یکی از محورهای اصلی این نشست بود.
شرکتکنندگان در بیانیه مشترک خود بر لزوم «تضمین دائمی آزادی ناوبری بهصورت رایگان و ایمن در تنگه هرمز» تاکید کردند و این موضوع را «یک ضرورت مطلق» خواندند.
به گفته آنان، این امر باید در چارچوب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مطابق با مقررات حقوق دریاها صورت گیرد.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هفتم فروردین در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد پاریس و واشینگتن در قبال تنگه هرمز اهدافی مشترک را دنبال میکنند.
او افزود پس از فروکش کردن درگیریها، ایجاد سازوکار اسکورت نفتکشها برای تضمین امنیت کشتیرانی ضروری خواهد بود.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز گفت میان برلین و واشینگتن «هیچ اختلاف نظری» درباره تحولات ایران وجود ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که در روزهای اخیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
او ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت اعضای ناتو «مطلقا هیچ کمکی» برای مقابله با «حکومت دیوانه ایران» نکردهاند.
تلاش برای کاهش پیامدهای اقتصادی بحران خاورمیانه
وزیران خارجه گروه هفت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود، خواستار اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی در اقدامات بهمنظور مهار تبعات درگیریهای خاورمیانه شدند؛ پیامدهایی که از جمله در قالب «اختلال در زنجیرههای تامین اقتصادی، انرژی، تجارت و کودهای شیمیایی» بروز یافته است.
هدف از این اقدامات «کاهش شوکهای اقتصادی جهانی با اثرات مستقیم بر شهروندان» این کشورها اعلام شده است.
در این بیانیه همچنین بر «توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی» تاکید شده و آمده است: «هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه یا حمله به مراکز دیپلماتیک تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز جنگ ایران بالا گرفته است و برخی گزارشها از احتمال آغاز عملیات زمینی آمریکا در داخل ایران حکایت دارند.
پافشاری آمریکا بر تحقق اهداف کارزار نظامی علیه حکومت ایران
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفتم فروردین در گفتوگو با خبرنگاران در فرانسه ابراز امیدواری کرد جنگ ایران «در زمان مناسب» به پایان برسد، امری که به گفته او، «در بازهای چند هفتهای، نه چندماهه» تحقق خواهد یافت.
روبیو با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «ما پیامها و نشانههایی از طرف مقامات ایرانی دریافت کردیم که از تمایل آنها به گفتوگو درباره برخی مسائل حکایت داشت.»
او در عین حال هشدار داد دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز «قابل قبول نخواهد بود».
روبیو تاکید کرد ایالات متحده بهدنبال طرحی جهانی برای باز نگه داشتن این گذرگاه راهبردی است.
همزمان با شدت گرفتن درگیریها در منطقه، باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد روبیو به همتایان خود در نشست گروه هفت اطلاع داده است که جنگ ایران دو تا چهار هفته دیگر ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، روبیو تاکید کرده واشینگتن مصمم است «تمامی اهداف» خود را در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی محقق کند.
روزنامه والاستریت ژورنال پنجم فروردین گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی به کاخ سفید اطلاع دادهاند که برای مذاکرات آتشبس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند.
از جمله این خواستهها تعطیلی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد «نظمی جدید در تنگه هرمز» شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری است.
ترامپ ششم فروردین به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد واشینگتن تاکنون از نابودی حدود یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی حاصل کرده است.
رویترز جمعه هفتم فروردین نوشت وضعیت حدود یکسوم دیگر از ذخایر موشکی حکومت ایران در هالهای از ابهام قرار دارد، اما حملات اخیر احتمالا به آسیبدیدگی، نابودی یا مدفون شدن آنها در تونلها و تاسیسات زیرزمینی انجامیده است.
به گفته یک مقام آمریکایی، برآوردها درباره توان پهپادی جمهوری اسلامی نیز وضعیتی مشابه بخش موشکی را نشان میدهد و میتوان با سطحی از اطمینان تایید کرد که حدود یکسوم ظرفیت پهپادی تهران از بین رفته است.
رویترز با استناد به اظهارات این منابع اطلاعاتی افزود هرچند بخش زیادی از موشکهای جمهوری اسلامی نابود شدهاند یا در دسترس نیستند، تهران همچنان ذخیره قابل توجهی در اختیار دارد و ممکن است پس از پایان درگیریها بتواند بخشی از موشکهای آسیبدیده یا مدفون خود را بازیابی کند.
این مقامهای آمریکایی خواستند بهدلیل حساسیت موضوع، هویتشان مخفی بماند.
توان موشکی جمهوری اسلامی، بهویژه در ارتباط با تنگه هرمز، نقشی تعیینکننده دارد؛ گذرگاهی راهبردی که با مسدود شدن آن از سوی حکومت ایران، جریان تامین انرژی جهانی دچار اختلال شده و بهای نفت در بازارهای بینالمللی افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ششم فروردین با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز گفت: «۹۹ درصد [از موشکهای ایران] را از بین بردهایم. اما یک درصد نیز قابل قبول نیست، چون همین یک درصد میتواند به معنای اصابت موشکی به بدنه یک کشتی باشد که یک میلیارد دلار ارزش دارد.»
در سوی دیگر، ست مولتون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روایت ترامپ از ضربات گسترده به زرادخانه حکومت ایران را زیر سوال برد.
او گفت: «اگر ایران هوشمندانه عمل کرده باشد، احتمالا بخشی از تواناییهای خود را حفظ کرده و همه امکاناتش را به کار نگرفته است؛ بلکه آنها را برای استفاده در زمان مناسب نگه داشته است.»
جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ چه تعداد موشک در اختیار داشت؟
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد یکی از چالشهای اصلی در ارزیابیها، نامشخص بودن تعداد موشکهایی است که جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ در پناهگاههای زیرزمینی ذخیره کرده بود. ایالات متحده نیز برآورد خود از حجم ذخایر موشکی حکومت ایران پیش از جنگ را منتشر نکرده است.
افزون بر این، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تاکنون بهطور دقیق مشخص نکرده چه میزان از توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در جریان حملات از میان رفته است.
اسرائیل نیز تاکنون در مورد تعداد دقیق موشکهای باقیمانده جمهوری اسلامی اظهار نظر نکرده است.
مقامهای نظامی اسرائیل میگویند حکومت ایران پیش از جنگ، ۲۵۰۰ موشک بالستیک با قابلیت رسیدن به اسرائیل در اختیار داشت.
به گفته یک مقام ارشد نظامی اسرائیل، تاکنون بیش از ۳۳۵ پرتابگر موشک «خنثی شده» که معادل ۷۰ درصد از ظرفیت جمهوری اسلامی است.
رویترز افزود مقامهای اسرائیلی در محافل غیرعلنی اذعان دارند که نابودی ۳۰ درصد باقیمانده از این ظرفیت، دشوارتر خواهد بود.
برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات میان تهران و واشینگتن بوده و تهران تاکنون حاضر به کنار گذاشتن آن نشده است.
کاهش حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران
یک مقام پنتاگون در مصاحبه با رویترز اعلام کرد از زمان آغاز مناقشه کنونی، حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.
او افزود سنتکام بیش از ۶۶ درصد از مراکز تولید موشک، پهپاد و تجهیزات دریایی حکومت ایران، از جمله تاسیسات کشتیسازی، را هدف قرار داده و آنها را منهدم یا دچار خسارت کرده است.
مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، ششم فروردین با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه دیهگو گارسیا هشدار داد برنامه موشکی تهران تهدیدی مستقیم علیه متحدان این ائتلاف نظامی به شمار میرود.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گزارش دادند بهدلیل فعالیتهای خود علیه جمهوری اسلامی، با فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. سایر پیامهای رسیده نیز از ادامه بمباران و فضای امنیتی در دستکم ۱۳ استان ایران حکایت دارند.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از ایران جمعه هفتم فروردین از دریافت تماسهای تهدیدآمیز و مشکوک خبر دادند.
یکی از مخاطبان گفت: «امروز با پدر من و پدر همسرم از اطلاعات تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر پای ما به ایران برسد، برایمان بد خواهد شد، چون علیه جمهوری اسلامی پست و استوری مینویسیم.»
او افزود: «همچنین تهدید کردند اموالمان مصادره خواهد شد. ما در آلمان ساکن هستیم.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد به برخی شهروندان، پیامکهایی با مضمون تهدید به مصادره اموال در صورت فعالیت علیه حکومت ارسال شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گفت: «پیام تهدیدآمیز و اخطار برای شماره تلفن ایران ما که داخل ایران نزد اقوام هست، آمده که اگر در فعالیتهای علیه رژیم (راهپیمایی خارج از ایران، گذاشتن پست، لایک پستی علیه رژیم، فالو کردن دشمنان و یا ابراز هر نظری علیه رژیم) شرکت کنیم، اموال ما مصادره میشود.»
شماری دیگر از شهروندان داخل ایران نیز از تهدیدهای تلفنی و پیامکی و نیز مشکلات مالی ناشی از قطع اینترنت خبر دادند.
ادامه حملات در ۱۳ استان ایران
مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران هفتم فروردین از وقوع انفجار، پرواز جنگندهها، برپایی ایستهای بازرسی و افزایش حضور نیروهای نظامی و امنیتی در دستکم ۱۳ استان خبر دادند.
آذربایجان شرقی
بر اساس این پیامها، در تبریز از ساعت ۰۲:۰۰ بامداد صدای انفجار در منطقه یاغچیان شنیده شد و حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پژوهشکده رانشگرهای فضایی در منطقه میرداماد هدف قرار گرفت.
مخاطبان همچنین از پرواز مداوم جنگندهها و وقوع انفجار در شرق این شهر خبر دادند.
تهران
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه پنجشنبه جنگندهها بر فراز شهر تهران پرواز کردند و ساکنان منطقه چیتگر از شنیده شدن صدای انفجار و لرزش در اطراف دریاچه خبر دادند.
بامداد جمعه نیز حوالی ساعت ۰۳:۱۰ و ۰۴:۱۰ صدای انفجار در مناطق چیتگر و کوهک گزارش شد.
برخی مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی بیت رهبری خبر دادند.
در خیابان بهشتی و محدوده سردار جنگل، حضور خودروهای زرهی و جابهجایی نیروهای یگان ویژه گزارش شد. همچنین جنگندهها بر فراز شهرری پرواز کردند.
گزارش دیگری حاکی است در اسلامشهر بین ساعت ۰۴ تا ۰۴:۳۵ بامداد جمعه، صدای چند انفجار به گوش رسید.
البرز
پیامهای رسیده از کرج حاکی است بین ساعت ۰۳ تا ۰۴:۳۰ بامداد صدای انفجارهای شدید در مهرشهر، عظیمیه، شاهینویلا، مهرویلا، ولیعصر و گلشهر شنیده شد.
در هشتگرد نیز ساعت ۰۴:۰۰ بامداد دو انفجار شدید رخ داد.
اصفهان
مخاطبان ایراناینترنشنال از چندین انفجار در ساعات ۰۳:۲۵، ۰۳:۳۰ و ۰۳:۴۵ بامداد در نقاط مختلف شهر اصفهان از جمله سپاهانشهر و سهراه سیمین خبر دادند.
حوالی ساعت ۰۶:۳۰ صبح صدای شدید جنگندهها همراه با لرزش در شهر گزارش شد.
گزارش دیگری حاکی است جمعه صبح در شهرضا انفجار شدیدی رخ داد که باعث لرزش خانهها شد.
خراسان رضوی، همدان، بندرعباس و یزد
در نیشابور ساعت ۰۴:۳۹ صبح صدای پرواز جنگندهها گزارش شد.
در مشهد بین ساعت ۰۶ تا ۰۷ صبح چندین انفجار همراه با صدای جنگنده و پدافند به گوش رسید.
در بندرعباس و یزد، مخاطبان از استقرار ایستهای بازرسی در ورودی شهرها خبر دادند.
در فارسان استان چهارمحال و بختیاری نیز تخریب مراکز اطلاعات و سپاه گزارش شد.
بر اساس روایتهای مردمی از همدان، خوابگاه دخترانه ریحانه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تخلیه و اتاقها برای استقرار نیروهای بسیجی خالی شده است.
یکی از مخاطبان گفت وسایل دانشجویان در پلاستیکهای زباله قرار گرفته است.
شیراز و خوزستان
بر پایه پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، بعدازظهر جمعه در شیراز صدای جنگنده و یک انفجار مهیب شنیده شد.
همچنین ساعت ۱۵:۴۵ در اهواز صدای پنج انفجار مهیب به گوش رسید.
در بهبهان نیز بین ساعت ۰۱ تا ۰۴ بامداد صدای مداوم جنگندهها و انفجار گزارش شد.
ایلام، بوشهر و کرمان
در آبدانان ساعت ۰۱:۳۰ بامداد صدای جنگندهها و یک انفجار بزرگ گزارش شد و مخاطبان گفتند سایت پدافند هوایی هدف قرار گرفت.
در جم ساعت ۰۴:۰۰ صبح فرودگاه این شهرستان هدف حمله جنگنده قرار گرفت.
در سیرجان نیز ساعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه یک موشک بالستیک از بیابانهای اطراف شهر پرتاب شد و پس از حدود دو دقیقه سقوط کرد.
روزنامه گاردین جمعه هفت شهریور بهنقل از یک منبع اطلاعاتی عربستان سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را «فرصتی تاریخی» برای بازسازی خاورمیانه میداند و از آمریکا خواسته است که به حملات خود به حکومت ایران ادامه دهد.
گاردین بهنقل از این منبع که نامش اعلام نشده، نوشت: عربستان در حالی که هنوز در حال بررسی پیوستن به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی است، از ایالات متحده خواسته است که حملات خود به حکومت ایران را افزایش دهد.
پیشتر روزنامه نیویورکتایمز، گزارش داده بود که محمد بن سلمان از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته است جنگ علیه جمهوری اسلامی را زود متوقف نکند.
روزنامه گاردین بهنقل از منبع اطلاعاتی عربستان سعودی، گزارش نیویورکتایمز را تایید کرد و افزود ریاض نهتنها خواهان ادامه عملیات نظامی است، بلکه خواستار تشدید آن نیز هست.
ترامپ سهشنبه چهارم فروردین از نقش عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جنگ با جمهوری اسلامی ستایش کرد.
هنوز گزارشی از مشارکت نظامی فعال عربستان در جنگی که نزدیک به چهار هفته از آن میگذرد منتشر نشده، اما محمد الحمید، تحلیلگر سیاسی سعودی به گاردین گفت اگر تلاشهای صلح فعلی به رهبری پاکستان شکست بخورد، احتمالا عربستان وارد درگیری خواهد شد.
او افزود: «آنچه اکنون اهمیت دارد، تصمیم ایران است. اگر ایران بهطور جدی وارد تعامل شود، هنوز راهی برای مهار تشدید تنش وجود دارد. اما اگر شرایط را رد کند و حملاتش را ادامه دهد، از آستانه اقدام عربستان عبور خواهد شد.»
الحمید تاکید کرد: «عربستان عجولانه واکنش نشان نمیدهد و در حال تنظیم پاسخ خود است و برای سناریویی آماده میشود که در آن، اگر تشدیدی رخ دهد، عمدی و قاطع خواهد بود.»
او افزود: «عربستان به دنبال جنگ نبوده و تلاش کرده از کشیده شدن به جنگ اجتناب کند، در حالی که همه گزینهها را روی میز نگه داشته است.»
عربستان از آغاز جنگ هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بوده و از جمله بخشی از تاسیسات نفتی آن هدف قرار گرفته است.
هشام الغنام، کارشناس دفاعی سعودی، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «عربستان همچنان بیطرفی محتاطانه خود را در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حفظ کرده است اما اگر حوثیها به داراییهای عربستان حمله کنند، ریاض ممکن است به سمت حمایت از یک ائتلاف دفاعی یا اقدامات تلافیجویانه محدود حرکت کند.»
تشدید تهدیدهای جمهوری اسلامی
روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیهای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را تنگ کنند. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»
در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیتها دست میزنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»
سپاه پاسداران در بیانیه دیگری بر بسته نگهداشتن تنگه هرمز تاکید و بهنقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در این بیانیه گفته شده است: «تردد هرگونه کشتی "از و به" مبداء بنادر همپیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - آمریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.»
در روزهای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، افزودهاند.
با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اکنون برخی از این کشورها از جمله امارات متحده عربی مواضع سرسختانهتری در قبال تهران اتخاذ کردهاند.
یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشینگتن، گفت جنگ اخیر نشان داد تهدید جمهوری اسلامی فراتر از برنامه هستهای است و از موشکها، پهپادها و نیروهای نیابتی تا امنیت انرژی و تنگه هرمز را در بر میگیرد؛ تهدیدی که به گفته او نیازمند پاسخ هماهنگ بینالمللی است.
سفیر امارات متحده عربی در واشینگتن در یادداشتی در والاستریت ژورنال با اشاره به جنگ در خاورمیانه تاکید کرد: «یک آتشبس ساده کافی نیست» و «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم.»
العتیبه در این یادداشت که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شد، افزود: «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم که طیف کاملی از تهدیدهای [حکومت] ایران را در بر بگیرد: توانایی هستهای، موشکها، پهپادها، گروههای نیابتی تروریستی و محاصره خطوط دریایی بینالمللی.»
العتیبه نوشت ابوظبی نمیتواند اجازه دهد که جمهوری اسلامی، «ایالات متحده، امارات متحده عربی و اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از سه هفته از جنگ گذشته، اضافه کرد این جنگ «آنچه ما نزدیک به ۵۰سال است میدانیم، تایید کرده است؛ انقلاب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی است.»
العتیبه با تاکید بر اینکه امارات متحده عربی در فاصله «۴۰ مایلی در خط مقدم این درگیری ایستاده است» نوشت: «ایران بیش از ۲۱۸۰ موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده است، که بسیار بیشتر از هر کشور دیگر است. ما یکی از مؤثرترین سپرهای دفاعی جهان را داریم و بیش از ۹۵ درصد از این حملات را خنثی میکنیم.»
لانا نسیبه، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی، نیز در مورد احتمال مشارکت کشورش در حملات علیه جمهوری اسلامی به شبکه خبری فاکس گفت: «اگر امارات متحده عربی یا عربستان سعودی در این جنگ درگیر شوند، تعجب نخواهیم کرد.»
نسیبه چهارشنبه پنجم فروردین در برنامه «گزارش ویژه» شبکه خبری فاکس گفت که جمهوری اسلامی سعی دارد «اقتصاد جهانی را دچار حمله قلبی کند» و تاکید کرد: «ما نباید اجازه دهیم [حکومت] ایران، یک حامی دولتی تروریسم، قیمت جهانی غذا و گاز را تعیین کند.»
سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، نیز چهارشنبه در یک سخنرانی در ایالات متحده هرگونه محدود کردن عبور و مرور از تنگه هرمز توسط حکومت ایران را «تروریسم اقتصادی» توصیف کرد.
به گزارش رویترز، الجابر گفت: «وقتی [حکومت] ایران تنگه هرمز را گروگان میگیرد، همه کشورها تاوان آن را میپردازند- در پمپ بنزین، در فروشگاههای مواد غذایی و در داروخانهها.» او افزود: «هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد اقتصاد جهانی را به این شکل بیثبات کند. نه اکنون، نه هرگز.»
روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیهای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنند. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»
در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیتها دست میزنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به مردم در کشورهای همسایه خود هشدار تخلیه میدهد. در روزهای گذشته، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی پیش از حمله به برخی اهداف در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از ساکنان در نزدیکی این اهداف خواسته بود که محل را ترک کنند.
شامگاه شنبه اول فروردین نیز شماری از خبرگزاریهای حکومتی در ایران متنی همراه با یک نقشه را منتشر کردند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده بود فورا این شهر را تخلیه کنند.
در این هشدار که نام صادرکننده آن مشخص نشده بود، گفته شده بود: «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانههای آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»
با این حال، ساعتی پس از انتشار گسترده «هشدار برای تخلیه دوحه»، صدا و سیمای حکومت اسلامی این هشدار را «تکذیب» کردند.
خبرگزاری صداوسیما نوشت که «با توجه به رسمی نبودن مطلب و اظهارات منابع آگاه» این خبر که پیشتر منتشر شده بود، تکذیب میشود.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که جمهوری اسلامی «هیچ هشداری برای تخلیه دوحه و رسانههای قطری صادر نکرده است».
این خبرگزاری به نقل از «یک منبع مطلع» افزود: «همانطور که بارها تاکید شده، ایران ملتها و دولتهای منطقه را برادر خود میداند.»
از هنگام آغاز جنگ در روز ۹ اسفند، جمهوری اسلامی دستکم به ۱۳ کشور همسایه حملات موشکی و پهپادی انجام داده است. بیشترین میزان این حملات به امارات متحده عربی صورت گرفته است.
در روزهای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، افزودهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه شش فروردین در پستی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از همان روزهای نخست این جنگ، سربازان آمریکایی پایگاههای نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کردند و برای در امان ماندن به هتلها و ساختمانهای اداری پناه بردند. آنها از شهروندان این کشورها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند.»
او افزود: «هتلهای آمریکایی از رزرو اتاق برای افسرانی که ممکن است مشتریان را به خطر بیندازند خودداری میکنند. هتلهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز باید همین سیاست را اتخاذ کنند.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز پنجشنبه شش فروردین نوشت که جمهوری اسلامی به هتلداران برخی از کشورهای منطقه هشدار داده است از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنند و در غیر این صورت، این هتلها اهداف نظامی تلقی خواهند شد.
فارس به نقل از افرادی که آنها را «منابع آگاه» نامید، نوشت که درپی حملات موشکی و عملیاتهای ترکیبی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش، «شمار قابلتوجهی از پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه با تخریب و انهدام غیر قابل استفاده شدهاند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا «به ناچار در برخی هتلهای کشورهای منطقه از جمله بحرین و امارات مستقر شدهاند.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که به هتلداران، به ویژه در این دو کشور گفته شده در صورت پذیرش این افراد، ممکن است مراکز اقامتی هدف حمله قرار گیرند.
امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، نیز با ارسال نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، عربستان، امارات، کویت و قطر را متهم کرده که حریم هوایی خود را برای حمله به جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا گذاشتهاند.
او در این نامه تاکید کرده که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به این کشورها، در راستای دفاع از خود و پاسخی به مبداء این حملات است.
تاکید بر بسته نگهداشتن تنگه هرمز
در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران جمعه هفت اسفند در بیانیه جداگانهای بر بسته نگهداشتن تنگه هرمز تاکید و بهنقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در این بیانیه گفته شده است: «صبح امروز و پیرو دروغهای رییسجمهور فاسد آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز، سه فروند کشتی کانتینربر از ملیت های مختلف اقدام به حرکت به سمت کریدور مشخص شده تردد کشتیهای دارای مجوز کردند که با اخطار نیروی دریایی سپاه برگردانده شدند.»
روابط عمومی سپاه در بیانیه خود افزوده است: «تردد هرگونه کشتی "از و به" مبداء بنادر همپیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - آمریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.»
پیش از انتشار این بیانیه روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد امارات متحده عربی به متحدان خود اعلام کرده است در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد و برای تضمین عبور کشتیها از این گذرگاه حیاتی تلاش خواهد کرد.
به نوشته فایننشال تایمز، ابوظبی این موضوع را به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاع داده است و قصد دارد نیروی دریایی خود را نیز اعزام کند و موضع سختگیرانهتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
یکی از منابع به این روزنامه گفت تمرکز بر ایجاد گستردهترین نیروی بینالمللی ممکن است و هدف، جنگ با ایران نیست بلکه واکنش به آن چیزی است که جنگ علیه اقتصاد جهانی خوانده میشود.
فایننشال تایمز افزود امارات با همکاری بحرین در حال تدوین پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل است تا برای این نیرو مجوز رسمی دریافت کند و احتمال دارد این اقدام با مخالفت روسیه و چین روبهرو شود.
سپاه پاسداران در حالی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز تاکید کرده که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه شش اسفند اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت خود، به ۱۰ نفتکش با مقادیر عظیمی نفت اجازه داده که از تنگه هرمز عبور کنند.
ترامپ از این اقدام جمهوری اسلامی بهعنوان «هدیه بزرگ به آمریکا» یاد کرد.
او با اشاره به روند مذاکرات تهران و واشینگتن افزود: «آنها جنگجویانی ضعیف، اما مذاکرهکنندگانی فوقالعادهاند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من. خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»
ترامپ به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفتوگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آنها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».
همزمان، وبسایت آکسیوس، بهنقل از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا گزارش داد که کاخ سفید و پنتاگون در حال بررسی اعزام دستکم ۱۰ هزار نیروی رزمی دیگر به خاورمیانه در روزهای آینده هستند. در همین حال، امارات متحده عربی از حضور نیروی دریایی خود در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده است.
پیشتر نیز روزنامه والاستریت ژورنال خبر داده بود که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی اعزام حدود ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است.
بررسی اعزام نیروهای رزمی بیشتر به منطقه، نشانه دیگری از قریبالوقوع بودن انجام یک عملیات زمینی از سوی آمریکا در جنگی است که در یک ماه گذشته، محدود به عملیات هوایی، بمباران و پرتاب موشک بوده است.