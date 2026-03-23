فرمانده سنتکام در اولین مصاحبه پس از آغاز جنگ، به ایراناینترنشنال گفت ایالات متحده در حال هدف قرار دادن «رژیم» است نه مردم ایران. او جمهوری اسلامی را متهم کرد که با شلیک از مناطق پرجمعیت و حملات به غیرنظامیان، جان شهروندان خود را به خطر میاندازد.
دریابد برد کوپر گفت آمریکا میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز قایل است.
او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «آنها میتوانند همین حالا این جنگ را متوقف کنند، اگر تصمیم بگیرند که چنین کاری انجام دهند.»
فرمانده سنتکام حکومت ایران را متهم کرد که با استفاده از مناطق مسکونی برای شلیک موشکها و پهپادها، مردم را به خطر میاندازد: «من این را با چشمان خودم دیدهام… آنها هیچ اهمیتی برای مردم قائل نیستند و مردم خودشان را در معرض خطر قرار میدهند.»
او همچنین خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به غیرنظامیان در منطقه شد و افزود: «آنها بهطور عمدی بیش از ۳۰۰ بار اهداف غیرنظامی را هدف قرار دادهاند… این باید متوقف شود.»
کوپر همچنین به شکاف میان فرماندهان ارشد و نیروهای عادی در دستگاه نظامی حکومت ایران اشاره کرد و آن را «تضادی قابلتوجه» توصیف کرد. او گفت ژنرالهای ارشد جمهوری اسلامی در پناهگاههای امن قرار دارند، در حالی که نیروهای عادی و مردم «بدون حفاظت» در معرض خطر هستند.
به گفته او، این وضعیت را در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، شیراز، بندرعباس، ابوموسی، کنارک، جاسک و چابهار مشاهده کرده و تاکید کرد: «ژنرالها محافظت میشوند، اما مردم محافظت نمیشوند.»
فرمانده سنتکام گفت: «ما در حال حمله به رژیم و جمهوری اسلامی هستیم، نه مردم.» او با اشاره به تجربه شخصی خود از آشنایی با جامعه ایران، از «فرهنگ عمیق و هزارانساله» این کشور، از مردم خواست به هشدارهای ایمنی توجه کنند.
او گفت: «حکومت به شما اهمیت نمیدهد… آنها از مناطق پرجمعیت موشک و پهپاد شلیک میکنند و شما باید فعلاً در داخل [خانه] بمانید.»
او همچنین به اظهارات رییسجمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت در مقطعی «یک سیگنال واضح» صادر خواهد شد که نشاندهنده تغییر شرایط است و مردم میتوانند بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
تغییر الگوی حملات حکومت ایران و «حالت استیصال» فرمانده سنتکام رفتار نظامی حکومت ایران را نشانه استیصال دانست: «ارزیابی عملیاتی کلی من این است که آنها در حالت استیصال عمل میکنند.»
او این برداشت را بر پایه تغییر در الگوی حملات و کاهش محسوس حجم آتش جمهوری اسلامی مطرح کرد: «در ابتدای درگیری، شما حجمهای زیادی در حد دهها پهپاد و موشک دیدید… شما دیگر آن را نمیبینید.» از نگاه کوپر، این گذار از حملات پرحجم به شلیکهای محدود، نشانه از دست رفتن توان اجرای حملات وسیع و هماهنگ است.
کاهش گسترده توان نظامی حکومت ایران کوپر در ارزیابی وضعیت جنگ گفت: «نیروی دریایی ایران دیگر در دریا نیست. نیروی هوایی ایران دیگر پرواز نمیکند. پدافند هوایی دیگر شلیک نمیکند.»
او افزود حملات گسترده جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ بهشدت کاهش یافته است: «آن شلیکهای بزرگ پهپادها و موشکها که در ابتدای جنگ دیدید اکنون تا حد زیادی به تکتایی و دوتایی کاهش یافته است.» به گفته او، این تغییر صرفاً یک جابهجایی تاکتیکی نیست، بلکه نشانهای از افت ملموس ظرفیت عملیاتی جمهوری اسلامی در حوزههای اصلی رزمی است.
به گفته او، «ارزیابی کلی من این است که ما طبق برنامه در مسیر دستیابی به اهداف اصلی نظامی خود هستیم.» این ارزیابی، بهگفته کوپر، بر پایه روندی استوار است که در آن هم توان ضربهزنی حکومت ایران کاهش یافته و هم دامنه واکنش موثر آن محدودتر شده است.
پیشرفت عملیات و اهداف اصلی فرمانده سنتکام تاکید کرد که عملیات در برخی حوزهها جلوتر از برنامه است: «ما عمدتاً جلوتر از برنامه یا مطابق برنامه برای اهداف اصلی نظامی خود هستیم.»
او این موضوع را نشانه آن دانست که عملیات نهفقط در سطح حملات روزانه، بلکه در چارچوب کلی اهداف از پیش تعیینشده نیز پیشرفتی مطلوب داشته است به خصوص برای «جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت از مرزهای خودش به بیرون.»
به گفته او، از بین بردن موشکهای بالستیک، پهپادها و نیروی دریایی جمهوری اسلامی و نابودی ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات از اهداف اصلی عملیات آمریکا بودهاند.
کوپر گفت: «تا امروز، ما ۱۴۰ شناور را غرق کردهایم یا بهشدت آسیب زدهایم... در حال حاضر هیچ تواناییای در دریای عمان، اطراف هرمز یا در خلیج فارس وجود ندارد.»
ادامه عملیات و نقش تصمیم سیاسی کوپر در پاسخ به اینکه عملیات آنها چه زمانی پایان مییابد گفت: «در نهایت تصمیم رییسجمهوری ایالات متحده خواهد بود که چه زمانی آن را پایان دهد.»
در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز، کوپر گفت: «از نظر فیزیکی برای عبور باز است. دلیلی که کشتیها اکنون عبور نمیکنند این است که جمهوری اسلامی با پهپادها و موشکها به آنها شلیک میکند.»
همکاری با اسرائیل او درباره نقش اسرائیل در پیگیری اهداف در جنوب ایران گفت: «ما در همکاری نزدیک در سراسر کشور [هستیم]، در [مورد] اهداف نظامی [با هم] کار میکنیم.»
همچنین تاکید کرد که اسرائیل در رهگیری حملات جمهوری اسلامی نقش دارد: «اسرائیل در حال حمله به پهپادها و موشکهای بالستیکی است که به سمت کشورهای عربی هدف گرفته شدهاند.»
این توضیح، نقش اسرائیل را تنها محدود به جبهه مستقیم خود ندانست، بلکه آن را بخشی از شبکه گستردهتر دفاع منطقهای توصیف کرد.
ائتلاف منطقهای و «چتر دفاعی» فرمانده سنتکام از شکلگیری یک ائتلاف گسترده علیه جمهوری اسلامی خبر داد: «ما در حال ایجاد بزرگترین چتر دفاع هوایی در تاریخ خاورمیانه هستیم.» او این ساختار را نتیجه همکاری کشورهایی دانست که در سالهای گذشته روی یکپارچهسازی ظرفیتهای دفاعی خود کار کردهاند.
او گفت این سازوکار نتیجه سالها همکاری است و اکنون «بسیار زنده و فعال» عمل میکند. به گفته او، این چتر دفاعی تنها یک چارچوب نظری یا سیاسی نیست، بلکه اکنون بهصورت عملیاتی در حال اجراست و کشورهای مختلف منطقه در آن مشارکت دارند.
نیروهای اعزامی و گزینههای نظامی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال واحدهای نظامی جدید، کوپر گفت: «ما بهشدت بر اهداف نظامی خود متمرکز هستیم… تواناییهای ما همچنان در حال رشد است.» او از پاسخ دادن به احتمال فرستان سرباز به داخل ایران خودداری کرد، اما تاکید داشت که ظرفیت رزمی آمریکا در جریان این درگیری رو به افزایش است.
او در جمعبندی گفت: «ارزیابی کلی من این است که ما جلوتر از برنامه هستیم، قدرت رزمی ما در حال افزایش است و قدرت رزمی جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری در حال کاهش است.»
با تشدید تنشها در جنگ با حکومت ایران و افزایش نگرانیها از پیامدهای آن بر بازارهای جهانی، دولت بریتانیا در حال آمادهسازی برای مدیریت شوکهای اقتصادی احتمالی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نخستوزیر این کشور جلسهای اضطراری برای بررسی وضعیت برگزار میکند.
به گزارش رویترز، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، قرار است روز دوشنبه، ۳ فروردین، نشستی اضطراری درباره پیامدهای اقتصادی جنگ در ایران برگزار کند. در این نشست که در قالب جلسات بحران موسوم به «کبرا» برگزار میشود، ریچل ریوز، وزیر دارایی، و اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی انگلستان، به همراه وزیران خارجه و انرژی نیز حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاران خود را برای هفتهای پرنوسان در بازارهای مالی آماده میکنند؛ بهویژه پس از آنکه حکومت ایران هشدار داده در صورت حمله آمریکا به شبکه برق این کشور، زیرساختهای انرژی و آب کشورهای همسایه در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
رویترز مینویسد بریتانیا نسبت به این تحولات آسیبپذیرتر است؛ چرا که وابستگی بالایی به واردات گاز طبیعی دارد و همزمان با تورم بالا و فشار بر منابع مالی عمومی مواجه است. همین عوامل باعث شده اوراق قرضه دولتی این کشور افتی شدیدتر نسبت به بسیاری از اقتصادهای مشابه تجربه کند.
به گفته وزارت دارایی بریتانیا، در نشست پیشرو موضوعاتی از جمله تاثیر بحران بر خانوارها و کسبوکارها، امنیت انرژی، تابآوری زنجیرههای تامین و واکنشهای بینالمللی بررسی خواهد شد.
در همین حال، وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرده هنوز برای ارزیابی دقیق پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور زود است و در برابر درخواستها برای اجرای بستههای حمایتی گسترده مقاومت کرده و از بررسی گزینههای هدفمندتر خبر داده است.
رویترز همچنین گزارش میدهد که افزایش قیمت انرژی میتواند نرخ تورم بریتانیا را دوباره بالا ببرد؛ بهطوری که برخی اقتصاددانان پیشبینی میکنند تورم تا پایان سال به حدود ۵ درصد برسد. این روند میتواند برنامههای دولت برای ساماندهی مالیه عمومی را مختل کند و حتی به افزایش مالیاتها منجر شود.
در بازارهای مالی نیز نشانههای نگرانی بهوضوح دیده میشود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا برای نخستینبار در نزدیک به دو دهه گذشته از ۵ درصد عبور کرده و انتظارات درباره سیاستهای پولی نیز بهسرعت تغییر کرده است؛ بهطوری که بازارها اکنون بیش از گذشته احتمال افزایش نرخ بهره را در نظر میگیرند.
بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده آماده اقدام برای مهار تورم است، هرچند هنوز درباره افزایش نرخ بهره تصمیمگیری نشده است.
به نوشته رویترز، تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه و بهویژه جنگ با حکومت ایران، نهتنها امنیت انرژی، بلکه ثبات مالی بریتانیا را نیز در معرض تهدیدی جدی قرار داده و دولت را ناچار به ورود به وضعیت آمادهباش اقتصادی کرده است.
در حالی که جنگ در ایران و تنشهای منطقهای وارد چهارمین هفته خود شده، پیامدهای آن بهطور مستقیم بر صنعت جهانی انرژی سایه انداخته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان از حضور در یکی از مهمترین نشستهای انرژی جهان انصراف داده است.
به گزارش رویترز، امین ناصر، مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو، به دلیل ادامه درگیری با حکومت ایران، حضور برنامهریزیشده خود در کنفرانس انرژی «سراویک» (CERAWeek) در هیوستون را لغو کرده تا در عربستان باقی بماند. این کنفرانس که از سوی شرکت «اساندپی گلوبال» (S&P Global) برگزار میشود، یکی از مهمترین گردهماییهای سالانه صنعت انرژی است و معمولاً میزبان مدیران ارشد، مقامهای دولتی و سیاستگذاران از سراسر جهان است.
بر اساس این گزارش، ناصر که بیش از یک دهه هدایت بزرگترین صادرکننده نفت جهان را بر عهده دارد، از سخنرانان اصلی این رویداد بهشمار میرفت. یک منبع صنعتی به رویترز گفته است که او حتی پیام ویدئویی از پیش ضبطشدهای نیز برای این کنفرانس ارسال نخواهد کرد و برگزارکنندگان از تصمیم او مطلع شدهاند.
رویترز مینویسد انصراف ناصر نشانهای از ابعاد بحران کنونی برای صنعت انرژی و بهویژه آرامکو است؛ شرکتی که اکنون با بزرگترین چالشهای خود از زمان حملات سال ۲۰۱۹ به تاسیسات نفتی و همچنین دوران همهگیری کووید-۱۹ روبهروست.
در این گزارش آمده است که درگیریهای اخیر که به گفته منابع بیش از دو هزار کشته برجای گذاشته، باعث اختلال در بازارهای جهانی شده و با حملات تلافیجویانه حکومت ایران، تنگه هرمز عملاً بسته شده است؛ گذرگاهی حیاتی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند. همچنین تاسیسات انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله زیرساختهای آرامکو، هدف حملات قرار گرفتهاند.
رویترز همچنین به افزایش تنشها میان حکومت ایران و ایالات متحده اشاره میکند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرده در صورت باز نشدن کامل تنگه هرمز، زیرساختهای انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.
در همین حال، گزارش حاکی است که دیگر بازیگران منطقهای نیز حضور خود در این کنفرانس را کاهش دادهاند. به گفته منابع، مدیرعامل شرکت نفت دولتی کویت در این رویداد بهصورت مجازی شرکت خواهد کرد و احتمال حضور مدیران صندوق ثروت ابوظبی «مبادله» نیز بسیار کم است. وضعیت حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) امارات نیز همچنان نامشخص اعلام شده است.
رویترز میافزاید که آرامکو برای دور زدن تنگه هرمز، بخشی از صادرات نفت خود را از مسیرهای جایگزین و از طریق دریای سرخ منتقل میکند و همزمان تولید خود را نیز کاهش داده است. با این حال، حتی این مسیر جایگزین نیز با خطر مواجه شده و حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات مرتبط، موجب اختلال در بارگیری نفت و افزایش قیمتها شده است.
این گزارش همچنین به حملات اخیر به زیرساختهای انرژی در منطقه اشاره دارد؛ از جمله حمله به پالایشگاه «سمرف» (SAMREF) در عربستان و آسیب به تاسیسات گاز طبیعی مایع در قطر که به گفته مقامهای این کشور، بخشی از ظرفیت تولید گاز مایع را برای سالها از مدار خارج کرده است.
به نوشته رویترز، مجموعه این تحولات نشان میدهد که بحران جاری نهتنها امنیت منطقه، بلکه ثبات بازار جهانی انرژی را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
در پی اظهارات انور قرقاش درباره مهار پایدار تهدیدهای جمهوری اسلامی و تقویت همکاری با آمریکا، یک دیپلمات ارشد سابق فرانسته این رویکرد را «تعمیق وابستگی به آمریکا» خواند و وزیر خارجه امارات نیز در واکنش تاکید کرد این کشور «تسلیم باجگیری تروریستها» نخواهد شد.
انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، با انتقاد از آنچه «تجاوزگری خشن ایران» خواند، تاکید کرد که این کشور به دنبال فراتر رفتن از آتشبس و دستیابی به راهحلهایی پایدار برای تضمین امنیت منطقه است.
او یکشنبه دوم فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهار تهدید هستهای، برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین آنچه «قلدری در تنگهها» توصیف کرد، از اولویتهای اصلی در این مرحله است و هشدار داد که تبدیل این وضعیت به یک تهدید دائمی «غیرقابل تصور» است.
این مقام اماراتی افزود اقدامات حکومت ایران علیه کشورهای عربی خلیج فارس پیامدهای ژئوپولیتیکی گستردهای داشته و باعث شده تهدید این کشور به محور اصلی در محاسبات راهبردی کشورهای خلیج فارس تبدیل شود.
به گفته قرقاش، این وضعیت همچنین به تقویت توانمندیهای دفاعی داخلی کشورهای خلیج فارس، افزایش همکاریهای امنیتی مشترک و تحکیم شراکتهای امنیتی با ایالات متحده منجر خواهد شد.
او در پایان تاکید کرد: «این، هزینه محاسبات نادرست ایران است.»
در واکنش به مواضع قرقاش، ژرار آرو، دیپلمات بازنشسته فرانسوی و سفیر سابق این کشور در اسرائیل، با لحنی انتقادی و طعنهآمیز، رویکرد امارات متحده در قبال درگیری جاری در خاورمیانه را به چالش کشید و آن را «تعمیق وابستگی» به ایالات متحده ارزیابی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس اظهار نظر قرقاش را «عجیب» خواند و نوشت: «یعنی وابستگیتان به کشوری را عمیقتر میکنید که بدون توجه به منافع شما کشورتان را به یک درگیری فاجعهبار کشانده است.»
این پست واکنش عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس را به دنبال داشت. او در حساب کاربری شخصی خود نوشت: «ما هرگز تسلیم باجگیری تروریستها نخواهیم شد.»
در جریان جنگ جاری در خاورمیانه، تنشها میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی بهطور محسوسی افزایش یافته است.
امارات متحده یکم فروردین اعلام کرد که برای تثبیت بازارهای انرژی به ائتلاف جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز، آبراهه نفتی خلیج فارس، خواهد پیوست. همزمان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که در سه هفته نخست درگیریها در خلیج فارس، با ۳۴۱ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و ۱,۷۴۸ پهپاد که از سوی ایران به این کشور پرتاب شده، مقابله کرده است.
به گزاش این وزارتخانه، تاکنون دو نظامی و شش غیرنظامی در پی حملات جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۶۰ نفر زخمی شدهاند.
امارات در روزهای گذشته اقدامات متقابل به حملات جمهوری اسلامی را نیز تشدید کرده است. سرویس امنیت دولتی این کشور ۲۸ اسفند از بازداشت اعضای یک «شبکه تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی خبر داد که تحت پوشش یک شرکت تجاری فعالیت میکردند.
افزون بر این، در روزهای گذشته مدارس ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی در امارات و همچنین بیمارستان ایرانیان دبی، به دستور مقامهای این کشور تعطیل شدهاند.
یک نظرسنجی تازه از سوی شبکه خبری سیبیاِس نتیجه گرفته است که ۵۳ درصد از آمریکاییهای بزرگسال شرکتکننده، پایان دادن به جنگ با ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی را «غیرقابل قبول» خواندهاند.
شبکه خبری سیبیاِس ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا نتایج یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۳,۳۰۰ بزرگسال آمریکایی را منتشر کرد که در سه روز پایانی اسفند ۱۴۰۴ انجام شده بود. بر این اساس، ۹۲ درصد از آمریکاییها در پاسخ به اینکه در جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه چیزهایی برای آمریکا مهمتر است، پایان سریع جنگ را اولویت اصلی خواندهاند، ۸۰ درصد گزینه «آزادی مردم ایران» و ۷۳ درصد گزینه «توقف دائمی برنامه هستهای» جمهوری اسلامی را نیز انتخاب کردند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، آمریکاییها همزمان میخواهند جنگ خیلی زود تمام شود و در عین حال خواهان تحقق اهدافی حداکثری مانند توقف برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تغییر رژیم در ایران، آزادی مردم ایران هستند.
در عین حال، این نظرسنجی نشان میدهد که تردیدها نسبت به راهبرد دولت دونالد ترامپ در قبال این جنگ در حال افزایش است. تنها ۳۲ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند دولت آمریکا اهداف خود از اقدام نظامی در ایران را «بهطور شفاف توضیح داده»، در حالی که ۶۸ درصد معتقدند چنین توضیح روشنی هنوز ارائه نشده است؛ رقمی که نسبت به اوایل ماه مارس افزایش یافته است. افزون بر این، اکثر شرکتکنندگان (۵۷ درصد) معتقدند جنگ برای آمریکا خوب پیش نمیرود.
از سوی دیگر، میزان موافقت با حمله نظامی آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی از ۴۴ درصد در اوایل مارس به ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که مخالفتها از ۵۶ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. این روند نشان میدهد با طولانیتر شدن درگیری، افکار عمومی آمریکا بهتدریج فاصله بیشتری از این جنگ میگیرد.
بر اساس نتایج بهدست آمده، جامعه آمریکا درباره ابعاد نظامی احتمالی این درگیری دچار دوگانگی است. ۵۳ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند ایالات متحده نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نخواهد داشت، اما ۴۷ درصد بر این باورند که چنین اقدامی در نهایت ضروری خواهد بود. این پاسخ را میتوان نشانهای از نگرانی قابل توجه درباره احتمال گسترش جنگ ارزیابی کرد.
در مورد پیامدهای امنیتی این درگیری نیز نگاه پاسخدهندگان چندان خوشبینانه نیست؛ ۴۹ درصد از آنها معتقدند جنگ در کوتاهمدت آمریکا را «کمامنتر» خواهد کرد و ۴۲ درصد همین نظر را درباره بلندمدت دارند. در مقابل، تنها ۲۷ درصد در کوتاهمدت و ۳۶ درصد در بلندمدت بر این باورند که این جنگ میتواند امنیت آمریکا را افزایش دهد.
تمایل آمریکاییها به جنگهای سریع و تحقق اهداف بزرگ
یکی از مهمترین یافتههای این نظرسنجی، وابستگی شدید حمایت از جنگ به مدت زمان آن است. در حالی که اگر درگیری تنها چند روز یا چند هفته طول بکشد، ۷۵ درصد از آن حمایت میکنند، این میزان در صورت طولانی شدن چند ماهه جنگ به ۴۲ درصد کاهش مییابد و اگر جنگ چند سال ادامه پیدا کند، تنها ۱۲ درصد از آن حمایت خواهند کرد؛ در مقابل، ۸۸ درصد با آن مخالف خواهند بود.
بازتاب شکاف گروههای سیاسی در نتایج نظرسنجی
این شکافها در میان گروههای سیاسی نیز بهوضوح دیده میشود. تنها ۸ درصد از دموکراتها از اقدام نظامی حمایت کردهاند، در حالی که این رقم در میان جمهوریخواهان به ۸۴ درصد میرسد. در میان مستقلها نیز اکثریت (۶۹ درصد) مخالف این جنگ هستند.
حتی در داخل حزب جمهوریخواه نیز تفاوتهایی دیده میشود: حمایت در میان جمهوریخواهان حامی ترامپ، جنبش مشهور به ماگا، به ۹۲ درصد میرسد، در حالی که ۷۰ درصد جمهوریخواهان غیرهمسو با این جریان موافق ورود آمریکا به این جنگ هستند.
همزمان، ارزیابی کلی عملکرد دونالد ترامپ نیز با چالش مواجه است. تنها ۴۰ درصد از آمریکاییها عملکرد او را تأیید میکنند و ۶۰ درصد مخالف هستند. در موضوع ایران نیز میزان تایید به ۳۸ درصد میرسد، در حالی که ۶۲ درصد عملکرد او را در این زمینه رد کردهاند؛ رقمی که نشان میدهد مدیریت این بحران به یکی از نقاط ضعف اصلی دولت تبدیل شده است.
در حالی که مقامهای ترکیه از تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در منطقه خبر میدهند، واشینگتنپست به نقل از چند مقام ایرانی، اروپایی و یک مقام ارشد عرب نوشت که تهران تلاشها برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک جهت خروج از جنگی را که توسط آمریکا و اسرائیل آغاز شده، رد کرده است.
این رسانه یکشنبه دوم فروردین در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی در حال تشدید حملات به همسایگان است و باور دارد میتواند با سرعتی بیش از آمریکا در بهبود اقتصاد جهانی، به آن ضربه بزند.
واشینگتنپست به نقل از یک دپیلمات ایرانی نوشت که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز در پی این است که «تجاوزهای متجاوزان» را برای آنها «پرهزینهتر» کند.
از سوی دیگر، یکی از دیپلماتهای اروپایی مستقر در خلیج فارس به واشینگتنپست گفت: «تا زمانی که این حکومت پابرجاست، در منطقه هراسافکنی و بازارهای جهانی را از طریق قیمت نفت و گاز دچار اضطراب میکند.»
او افزود که این اقدامها برای جمهوری اسلامی «به معنای پیروزی» است و آنها برای بازگشتن به میز مذاکره هیچ فشاری احساس نمیکنند.
این دیپلمات پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برای ایالات متحده و متحدان اروپاییاش را «متوسط» ارزیابی و تاکید کرد که این فشار هنوز بهحد بحرانی نرسیده که فشار برای مذاکره در طرف آمریکایی را افزایش دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در نخستین ساعات یکشنبه ۲ فروردین، هشدار داد که جمهوری اسلامی تا ۴۸ ساعت فرصت دارد تا تنگه هرمز را «بهطور کامل و بدون تهدید» برای کشتیرانی باز کند، در غیر اینصورت، آمریکا «نیروگاههای برق» ایران را هدف قرار میدهد.
وزارت امور خارجه ایران، شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیهای بر موضع پیشین خود در خصوص عبور کشتیها از تنگه هرمز پافشاری کرد و با تکرار این ادعا که «تنگه هرمز بسته نیست»، گفت: «شناورها، وسایل و هرگونه ظرفیتهای متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی، و دیگر مشارکتکنندگان در این تجاوز، واجد وصف عبور و مرور عادی و غیرمتخاصم نبوده و در چارچوب وضعیت حقوقی ناشی از مخاصمه، وفق تصمیمها و تدابیر مراجع صلاحیتدار ایران با آنها برخورد خواهد شد.»
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، نیز در بیانیهای که عصر یکشنبه در رسانههای داخلی منتشر شد، اعلام کرد که در صورت حمله آمریکا به نیروگاههای ایران تنگه هرمز بهطور کامل بسته میشود، نیروگاههای برق و زیرساختهای انرژی و فناوری اطلاعات، شرکتهای منطقه که سهامدار آمریکایی دارند و نیروگاههای برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاههای آمریکا هستند، هدف حملات گسترده قرار خواهد گرفت.
پیش از صدور ضربالاجل ۴۸ ساعته ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز، پنتاگون با افزایش حملات هوایی و اعزام بالگردهای تهاجمی بیشتر به منطقه در حال تشدید عملیات در اطراف این گلوگاه حیاتی بود.
به گزارش واشینگتنپست، باز کردن تنگه هرمز از طریق زور مستلزم پاکسازی مواضع جمهوری اسلامی است تا ناوهای جنگی آمریکا بتوانند نفتکشها را اسکورت کنند.
به گفته یکی از مقامهای اروپایی که پیشتر در ایران مستقر بوده، به نظر میرسد کشته شدن پیاپی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نیز انگیزه تهران برای ورود به مذاکرات را کاهش داده است. او گفت بهویژه کشته شدن لاریجانی چشمانداز گفتوگوها را تضعیف کرده، زیرا او از معدود افرادی بود که توانایی تعامل با غرب را داشت.
تلاش وزیر خزانهداری آمریکا برای آرام کردن بازار
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، یکشنبه عصر در گفتوگو با شبکه خبری اِنبیسی با اشاره به تواناییهایی اقتصادی ایالات متحده برای ادامه جنگ، کوشید به گمانهزنیها پیرامون آثار فزاینده منفی این جنگ بر اقتصاد جهانی پاسخ دهد.
او با تاکید بر اینکه مالیات پرداختی مردم آمریکا برای تامین هزینههای جنگ با جمهوری اسلامی افزایش نخواهد یافت، گفت: «ما پول کافی برای تامین مالی این جنگ داریم و درخواست بودجه تکمیلی که پنتاگون مطرح کرده برای تقویت توانمندیهای آینده ارتش خواهد بود.»
بسنت بدون تایید رقم ۲۰۰ میلیارد دلار گفت: «رییسجمهور ترامپ درست مانند دوره اول ریاستجمهوریاش، در حال تقویت ارتش است و میخواهد اطمینان حاصل کند که ارتش در آینده بهخوبی تامین و پشتیبانی میشود.»
او همچنین از موضع ترامپ در حمله به نیروگاهها در ایران دفاع کرد و گفت که رییسجمهوری آمریکا از «تنها زبانی که ایرانیها میفهمند» استفاده میکند.
او همچنین تاکید کرد که ترامپ «هر اقدامی که لازم باشد» برای دستیابی به اهداف خود در جنگ با جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
مردم آمریکا چه میگویند؟
تلاشهای کشورهای منطقه برای رایزنی با جمهوری اسلامی
واشینگتنپست به نقل از مقام عرب و چند دیپلمات اروپایی نوشت که مقامهای قطر و عمان از هفته گذشته پس از آنکه به این جمعبندی رسیدند که نیروی نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل در کوتاهمدت قادر به سرنگونی دولت ایران نخواهد بود، تماسهایی با تهران برای بررسی امکان آتشبس برقرار کردند.
ایران در پاسخ اعلام کرد تنها در صورتی وارد گفتوگو میشود که آمریکا و اسرائیل ابتدا حملات خود را متوقف کنند.
دیپلمات جمهوری اسلامی نیز در این باره به این رسانه گفت: «ایران حاضر به پذیرش یک آتشبس زودهنگام مانند جنگ ۱۲روزه نیست. مگر آنکه واشینگتن با مجموعهای از تضمینهای عدم تجاوز از جمله پرداخت غرامت مالی برای خسارات ناشی از جنگ موافقت کند.»
این اظهارات در حالی منتشر شده است که خبرگزاری آسوشیتدپرس عصر یکشنبه به نقل از یک دیپلمات قطری نوشت که این کشور در حال حاضر در هیچ تلاش میانجیگرانهای برای پایان دادن به جنگ جاری میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مشارکت ندارد.
این دیپلمات گفت که قطر «در حال حاضر بر دفاع از کشور خود» و رسیدگی به بحران گاز متمرکز است.
بر اساس اعلام پنتاگون، ایالات متحده و اسرائیل تاکنون بیش از ۱۵ هزار هدف را در سراسر ایران هدف قرار دادهاند.
این درگیری اکنون به حملات علیه زیرساختهای انرژی منطقه نیز گسترش یافته است. جمهوری اسلامی در واکنش به حمله به میدان گازی پارس جنوبی، با انجام حملاتی علیه قطر، عربستان سعودی و کویت پاسخ داد که به گفته مقامهای محلی، میلیاردها دلار خسارت به یک تاسیسات گاز طبیعی در قطر وارد کرد.