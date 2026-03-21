بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به حکومت ایران در ۹ اسفند، بیش از دو هزار نفر کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در بیروت مواضع حزب‌الله را هدف قرار داده و پیش از حملات، به ساکنان برخی مناطق هشدار تخلیه داده است. در لبنان نیز بیش از هزار نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

رویترز می‌نویسد همزمان با تشدید حملات، زیرساخت‌های حیاتی انرژی در ایران و کشورهای خلیج فارس هدف قرار گرفته و قیمت نفت حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که خطر شوک به اقتصاد جهانی را به همراه دارد. در این میان، تنگه هرمز- مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز مایع جهان - عملاً برای بخش عمده‌ای از کشتیرانی بسته شده است.

در واکنش به این وضعیت، کاخ سفید اعلام کرده برای کاهش فشار بر بازار، تحریم‌ها را به‌طور موقت تعلیق کرده تا امکان فروش حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران که در دریا متوقف مانده فراهم شود. همزمان گزارش‌هایی منتشر شده که حکومت ایران ممکن است به کشتی‌های مرتبط با ژاپن اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد.

این گزارش همچنین به اختلافات میان آمریکا و متحدانش اشاره دارد. دونالد ترامپ متحدان ناتو را به دلیل عدم مشارکت در بازگشایی تنگه هرمز مورد انتقاد قرار داده ، در حالی که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اعلام کرده‌اند که ابتدا باید درگیری‌ها متوقف شود. در همین حال، واشینگتن تلاش دارد متحدان خود را برای مشارکت در تامین امنیت این گذرگاه راهبردی متقاعد کند.

در داخل آمریکا، رویترز به نقل از یک نظرسنجی گزارش داده که بخش قابل توجهی از افکار عمومی انتظار دارد این درگیری به یک جنگ زمینی گسترده منجر شود، هرچند حمایت از چنین اقدامی پایین است. با این حال، مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند هنوز تصمیمی درباره اعزام نیرو به داخل ایران اتخاذ نشده است.

رویترز همچنین به تحولات سیاسی در ایران اشاره کرده و گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در پیامی [منسوب به او] از «وحدت و مقاومت» سخن گفته و مدعی وارد کردن «ضربه به دشمن» شده است. او از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ، در انظار عمومی ظاهر نشده است.

به نوشته رویترز، در مجموع، این تحولات نشان می‌دهد که جنگ جاری نه‌تنها ابعاد نظامی، بلکه پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده و چشم‌انداز آن همچنان با عدم قطعیت همراه است.

