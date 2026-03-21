سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا شنبه اول فروردین با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «حملات بی‌پروا‌ی ایران، که در سراسر منطقه واکنش نشان می‌دهد و تنگه هرمز را گروگان گرفته، تهدیدی برای منافع و متحدان بریتانیا است.»

در این بیانیه آمده است: «جت‌های نیروی هوایی سلطنتی و سایر دارایی‌های نظامی بریتانیا همچنان به دفاع از مردم و نیروهای ما در منطقه ادامه می‌دهند».

وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرد: «این دولت به ایالات متحده اجازه داده است از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات دفاعی مشخص و محدود استفاده کند.»

این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که دولت بریتانیا تغییر سیاست خود در قبال جنگ علیه جمهوری اسلامی را تایید کرد.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا جمعه اعلام کرد: «توافق برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های بریتانیا در دفاع جمعی منطقه شامل عملیات دفاعی آمریکا برای تضعیف سایت‌های موشکی و توانمندی‌هایی است که برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده می‌شوند.»

ساعاتی پس از انتشار بیانیه دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، رسانه‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی مشترک بریتانیا-آمریکا در دیه‌گو گارسیا شلیک کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ‌یک از این دو موشک به هدف مورد نظر خود اصابت نکرده‌اند؛ یکی با پدافند هوایی یک ناو جنگی آمریکایی سرنگون شده و دیگری صبح جمعه در میانه مسیر از کار افتاده است.

پس از این حمله، وای‌نت گزارش داد حمله ناموفق جمهوری اسلامی به دیگو گارسیا نشان می‌دهد برد موشک‌های تهران ممکن است به حدود چهار هزار کیلومتر برسد و بخش‌هایی از اروپا را در تیررس قرار دهد.

بر اساس این گزارش، کشورهایی در اروپای غربی، شمال آفریقا و جنوب آسیا می‌توانند در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی باشند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه گفته بود که بریتانیا باید «خیلی سریع‌تر» اجازه استفاده از پایگاه‌های خود در منطقه را به آمریکا می‌داد.

اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به نخست‌وزیر بریتانیا هشدار داد که با اجازه دادن به استفاده آمریکا از پایگاه‌های بریتانیا در منطقه، «جان شهروندان بریتانیایی را به خطر می‌اندازد.»

او به ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که تصمیم این کشور برای اجازه دادن به استفاده از پایگاه‌هایش برای اهداف «دفاعی» به منزله «مشارکت در تجاوز» است و تاکید کرد که جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را دارد.

کمی بیدناک، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، گفته است این کشور «چه بخواهد چه نخواهد» در حال «کشیده شدن» به جنگ علیه جمهوری اسلامی است و از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا به‌دلیل حمایت نکردن زودتر از آمریکا انتقاد کرد.

هم‌زمان استارمر شنبه با سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تلفنی درباره جنگ در خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

یک سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا گفت رهبران دو کشور ابتدا وضعیت میدانی را بررسی کردند و نخست‌وزیر بریتانیا آخرین حمایت‌های این کشور از بحرین را تشریح کرد، از جمله اعزام تیمی از کارشناسان برای کمک به مقابله با حملات پهپادی.

بر اساس این اظهارات، هر دو رهبر، حملات مداوم جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های حیاتی ملی و تنگه هرمز را محکوم کردند.

پیشتر، رسانه‌ها گزارش داده‌اند پنتاگون در حال اعزام سه ناو جنگی و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه است؛ این دومین اعزام تفنگداران دریایی به منطقه در یک هفته گذشته محسوب می‌شود.