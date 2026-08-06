بر اساس این گزارش، بسیاری از کسب‌وکارهای گردشگری در ماه‌های گذشته با وجود نداشتن درآمد، برای حفظ کارکنان خود هزینه حقوق و بیمه پرداخته‌اند و در نتیجه زیان بیشتری متحمل شده‌اند.

ادامه بحران، برخی شرکت‌ها را به تعدیل نیروهای متخصص واداشته است. شماری از فعالان نیز صنعت گردشگری یا ایران را ترک کرده‌اند و به برخی دیگر توصیه شده است برای تامین هزینه‌های زندگی، دست‌کم به‌طور موقت به مشاغلی خارج از این حوزه روی بیاورند.

پیام ما تاکید کرد مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط نتیجه جنگ، تحریم یا وضعیت سیاسی نیست.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه‌های سنتی مدیریت، ارتباط محدود علمی و حرفه‌ای با جهان و نبود برنامه‌ای مشخص برای بازگرداندن گردشگران، مجموعه‌ای از موانع ساختاری ایجاد کرده‌اند.

به نوشته این نشریه، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی یا برقراری صلح، برطرف کردن این موانع به زمان و برنامه‌ریزی گسترده نیاز خواهد داشت.

حمل‌ونقل به مانع گردشگری تبدیل شده است

در مقاصد گردشگری موفق، زیرساخت حمل‌ونقل معمولا ابتدا برای پاسخ‌گویی به نیاز ساکنان توسعه می‌یابد و گردشگران نیز از آن استفاده می‌کنند.

پس از افزایش ورود مسافر، سرمایه‌گذاری‌های تازه برای گسترش مقصد و ایجاد مسیرهای متناسب با نیاز گردشگران انجام می‌شود.

در ایران، مشکلات حمل‌ونقل به یکی از موانع اصلی فعالیت‌های گردشگری تبدیل شده است.

نشریه پیام ما با اشاره به همین موضوع نوشت دشواری رزرو بلیت قطار، محدودیت ظرفیت و نبود امکان رزرو گروهی، برنامه‌ریزی برای تورهای ریلی را بسیار محدود یا در مواردی ناممکن کرده است.

لغو پروازها در شرایط جنگی برای حفظ امنیت مسافران اجتناب‌ناپذیر است، اما به نوشته پیام ما، کنسلی و تاخیر ناشی از کمبود زیرساخت یا تصمیم‌های ناگهانی، حتی سفرهای عادی داخلی را نیز مختل می‌کند.

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه گردشگری معنای چندانی ندارد.

این گزارش همچنین به هدایت ناوگان اتوبوس‌رانی به سوی مرزها در «زمان‌های خاصی از سال» اشاره کرد.

پیام ما افزود در نخستین سال اجرای این تصمیم، رزرو اتوبوس‌های مورد نیاز تورهای ورودی بدون اطلاع قبلی لغو شد و برگزارکنندگان نتوانستند به تعهدات خود در برابر گردشگران خارجی عمل کنند.

تکرار چنین شرایطی سبب شد بسیاری از فعالان گردشگری در این بازه‌های زمانی از بازاریابی و فروش تور خودداری کنند؛ تصمیمی که بخشی از بازار فصلی ورود گردشگران خارجی به ایران را از بین برد.

۱۲ مرداد، در پی بسیج امکانات عمومی از سوی جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین، شهروندان از اختلال در حمل‌ونقل ، کمبود کالا و فشار بر خدمات عمومی خبر دادند.

این نخستین بار نیست که بسیج امکانات عمومی برای مراسم اربعین به اختلال در خدمات و انتقادهای گسترده منجر می‌شود.

در سال‌های اخیر هزینه‌های سنگین جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم، هم‌زمان با نادیده گرفتن مشکلات داخلی، بارها با اعتراض شهروندان روبه‌رو شده است.

بی‌ثباتی ارز قیمت‌گذاری تورها را ناممکن کرده است

به گزارش پیام ما، یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت گردشگری، نبود قطعیت مالی است.

افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییر لحظه‌ای قیمت خدمات، امکان ارائه قیمت مشخص به تورگردان‌ها و مسافران خارجی را از بین برده است.

برنامه‌ریزی برای سفرهای بین‌المللی معمولا از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود و گاهی شرکت‌ها و گردشگران یک یا دو سال پیش از سفر برای رزرو تور اقدام می‌کنند.

در چنین بازاری، شرکتی که نتواند قیمت و خدمات خود را برای آینده تضمین کند، عملا امکان رقابت حرفه‌ای ندارد.

برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند جریان گردشگری پس از تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی، در صورت وجود برنامه‌ریزی و تلاش منسجم، معمولا طی شش ماه تا یک سال به مقصد بحران‌زده بازمی‌گردد.

پیام ما اما شرایط ایران را متفاوت دانست و نوشت ایران پیش از بحران‌های اخیر نیز جایگاه برجسته‌ای در بازار گردشگری خاورمیانه نداشت.

آسیب دیدن اعتبار بین‌المللی کشور و نبود برنامه‌ای مدون برای جلب دوباره گردشگران می‌تواند روند بهبود را طولانی‌تر کند.

بر اساس گزارش، حتی پس از دستیابی به توافق احتمالی و برقراری صلح، ممکن است دست‌کم دو سال زمان لازم باشد تا نخستین نشانه‌های بهبود در گردشگری ایران مشاهده شود.

رفع تحریم‌ها به‌تنهایی بخش خصوصی را نجات نمی‌دهد

پیام ما هشدار داد برداشته شدن تحریم‌ها الزاما به معنای نجات شرکت‌های خصوصی کنونی نیست.

در صورت گشایش اقتصادی، شرکت‌های بزرگ فراملیتی می‌توانند با برخورداری از سرمایه، فناوری و تجربه بیشتر وارد بازار ایران شوند و نمایندگی‌ها و سهم عمده بازار را به دست آورند.

بخش خصوصی سنتی گردشگری ایران برای چنین رقابتی آماده نیست. شرکت‌هایی که دانش، خدمات و شیوه مدیریت خود را به‌روز نکنند، ممکن است حتی پس از رفع محدودیت‌های بین‌المللی از بازار حذف شوند.

این نشریه پیش‌تر نیز در گزارشی ریشه بخشی از مشکلات گردشگری ایران را در ذهنیت سنتی مدیران و فعالان این صنعت دانست؛ رویکردی که با نیازهای مهمان‌نوازی مدرن و بازار گردشگری در عصر فناوری هماهنگ نیست.

سال‌ها انزوای بین‌المللی، دسترسی فعالان گردشگری به دانش روز و ارتباط آنان با شبکه‌های حرفه‌ای جهانی را محدود کرده است.

در نتیجه، بسیاری از مفاهیم و الگوهای جدید گردشگری هنوز جایگاهی در بازار ایران پیدا نکرده‌اند.

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۲۰ اردیبهشت، رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در همایش فصلی این وزارتخانه از برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ در حوزه گردشگری خبر داده و گفته بود: «صنعت گردشگری ایران باید برای جهش در این دوره آماده باشد.»

این عضو دولت مسعود پزشکیان از تدوین بسته‌های حمایتی برای فعالان گردشگری خبر داده و وعده داده بود جزییات این بسته‌ها با همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های اقتصادی «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه این صنعت گفته بود: «توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت هتل‌ها و شرکت‌های هواپیمایی، تولید محتوا و گسترش تبلیغات بین‌المللی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.»

پیام ما نوشت بازسازی این صنعت به طراحی محصولات تازه، آموزش نیروی انسانی، دسترسی به دانش روز و همکاری با مشاوران متخصص در حوزه مدیریت مقصد و گردشگری نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، ادامه مدل سنتی کسب‌وکار دیگر پاسخ‌گوی نیازهای بازار نیست و صنعت گردشگری ایران حتی پس از بازگشت ثبات سیاسی و امنیتی، بدون اصلاح ساختاری و نوسازی شیوه مدیریت احیا نخواهد شد.