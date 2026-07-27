وزارت دفاع عربستان سعودی عصر دوشنبه پنجم مرداد به وقت محلی اعلام کرد پهپادهایی که از سوی گروه‌های مسلح مورد حمایت [حکومت] ایران از حریم هوایی عراق وارد شده بودند، رهگیری و منهدم شدند.

در این بیانیه آمده است پهپادهای پرتاب‌شده از خاک عراق تلاش کردند تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و شهر ریاض را هدف قرار دهند.

وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دانیم.

در رویدادی جداگانه، حوثی‌های هم‌پیمان جمهوری اسلامی در یمن اعلام کردند تاسیسات انتقال نفت به ینبع، بندر اصلی نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ، را هدف قرار داده‌اند. آنها این حمله را واکنشی به «ورود پهپادهای سعودی به حریم هوایی یمن» توصیف کردند.

پیش از آن، اردن از سرنگونی دو پهپاد خبر داده بود و منابع امنیتی عراق نیز وقوع مجموعه‌ای از حمله‌های پهپادی به اردوگاه‌های محل استقرار نیروهای کرد مخالف حکومت ایران در شمال عراق را گزارش کرده بودند . مقام‌های عراقی منشا این پهپادها را مشخص نکردند.

ادیب خالدیان، از حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال تایید کرد که چهار پهپاد انتحاری دو اردوگاه «پاکشار» و «چمشار» در حاشیه استان اربیل را هدف قرار دادند.

فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن نیز اعلام کرد هواپیماهای نیروی هوایی این کشور صبح دوشنبه (به وقت محلی) دو پهپاد را رهگیری و سرنگون کردند.

این نهاد افزود در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی، هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشد.

مصر و قطر: حمله به عربستان سعودی محکوم است

قطر و مصر در بیانیه‌هایی جداگانه، به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان سعودی اعتراض و آن را به‌شدت محکوم کردند.

در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه قطر صادر شد، آمده‌ است: « قطر این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی، تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری می‌داند.»

این بیانیه، مشابه بیانیه‌هایی که طی دو هفته گذشته در حمایت از کشورهای مورد حمله جمهوری اسلامی منتشر شده بود، بر همبستگی کامل دولت قطر با عربستان سعودی تاکید کرد.

مصر نیز در بیانیه‌ای عربستان سعودی را «کشور برادر» خواند و حملات علیه تاسیسات نفتی این کشور را نقض امنیت و ثبات عربستان سعودی و تشدید تنشی خواند که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد.

از ۱۷ تیر تا دوم مرداد، همزمان با دور تازه حملات هوایی آمریکا به مواضعی که عمدتا در جنوب ایران قرار داشتند، جمهوری اسلامی نیز به کویت، اردن و عربستان سعودی حمله کرد. این دور از حملات در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در این آبراه استراتژیک آغاز شده بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، پس از پایان سیزدهمین شب حملات به ارتش این کشور دستور داد حملات جدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام ندهند و به این ترتیب، روند نزدیک به هفته‌ای حملات متوقف شد.

به گفته یک مقام آمریکایی و بر اساس چند گزارش رسانه‌های این کشور، تصمیم ترامپ برای متوقف کردن کارزار، بازتاب توصیه فرماندهان نظامی، از جمله دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بود که معتقد بودند بمباران‌ها به بیشینه اثربخشی خود رسیده‌اند.

رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت فرماندهان نظامی به رییس‌جمهوری آمریکا اطلاع داده بودند اهداف قابل حمله در حال تمام شدن است. به گفته او، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی ابراز نگرانی کرده بود.

ترامپ پس از توقف حملات به تمایل جمهوری اسلامی به بازگشت به مذاکرات اشاره و همزمان تاکید کرد آنها هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیستند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای طرح درخواست از سوی جمهوری اسلامی برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده را رد کرد. او گفت تهران «هیچ مذاکره‌ای» با آمریکا ندارد و گفت‌وگوها تنها با عمان و با هدف بررسی «تمهیدات لازم برای عبور از تنگه هرمز» در جریان است.

بقایی افزود: «گفت‌وگوهایی که این چند روز داشتیم، منحصرا با عمان درباره سازوکار مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. مذاکرات ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد؛ موضوعی دوجانبه است و همچنان هم ادامه دارد.»

مقام‌های عمانی دوم مرداد، همزمان با تصمیم ترامپ به توقف حملات پس از ۱۳ شب پیاپی، برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه خبری سی‌بی‌اس چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت همراه بوده، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.