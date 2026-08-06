واشینگتن‌پست به نقل از دو فرد آگاه نوشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۹ مرداد در حاشیه نشست کابینه در کمپ دیوید از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پرسید چرا درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی اطلاعات گمراه‌کننده‌ای دریافت کرده است.

به گفته این منابع، ترامپ با ابراز نارضایتی به هگست گفت تصور می‌کرد مشکل کمبود مهمات «حل شده است».

کاخ سفید و پنتاگون وقوع این گفت‌وگو و بروز اختلاف میان ترامپ و هگست را رد کردند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، این گزارش را «۱۰۰ درصد جعلی» خواند و گفت ترامپ همچنان به وزیر جنگ اعتماد کامل دارد.

ترامپ صبح پنج‌شنبه ۱۵ مرداد در واکنش به گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت این کشور مقادیر عظیمی مهمات، به‌ویژه از برخی انواع مشخص، در اختیار دارد و حجم زیادی نیز در حال تولید و ارسال است.

او افزود شرکت‌های دفاعی شمار بی‌سابقه‌ای کارخانه و تاسیسات تولیدی می‌سازند و هشدار داد افشاکنندگان این اطلاعات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و دولت برای آنان مجازات‌های طولانی‌مدت زندان درخواست خواهد کرد.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، نیز گفت هگست هیچ‌کس را درباره وضعیت مهمات گمراه نکرده و معاون خود، استیون فاینبرگ، را مسئول کاهش ذخایر ندانسته است.

با این حال، ان‌بی‌سی به نقل از چهار منبع گزارش داد فاینبرگ شامگاه ۹ مرداد، پس از دریافت تماسی خشمگینانه از ترامپ، مقام‌های ارشد نظامی و مسئولان خریدهای دفاعی را برای بررسی راه‌های جبران سریع کمبود تسلیحات به جلسه‌ای اضطراری فراخواند.

کاهش ذخایر موشکی، یکی از دلایل لغو حمله به حکومت ایران

منابع واشینگتن‌پست گفتند هگست در کمپ دیوید از عملکرد خود دفاع کرد و فاینبرگ را مسئول کمبودها و مطلع نشدن کامل رییس‌جمهوری از وضعیت دانست.

بر اساس این گزارش، کمبود موشک‌های هدایت‌شونده دوربرد و رهگیرهای پدافند هوایی یکی از دلایلی است که ترامپ در روزهای اخیر از انجام حملات گسترده‌تر علیه حکومت ایران عقب‌نشینی کرده است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود دستور اجرای «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را صادر کرده، اما در پی مطرح شدن مذاکرات تازه درباره تنگه هرمز آن را لغو کرده است .

واشینگتن‌پست گزارش داد نیروهای آمریکایی تنها در ماه نخست جنگ بیش از ۸۵۰ موشک کروز تاماهاک و بیش از هزار موشک رهگیر پاتریوت و تاد شلیک کردند.

یک مقام آمریکایی نیز گفت ارتش این کشور در هفته‌های نخست درگیری بیش از ۱۳۰۰ موشک بالستیک تاکتیکی «اتکمز» به کار برده است.

به گفته یکی از منابع، ذخایر این موشک کوتاه‌برد به اندازه‌ای کاهش یافته که عملا چیزی از آن باقی نمانده است.

اتکمز از جمله تسلیحاتی است که اوکراین نیز برای مقابله با روسیه به آن نیاز دارد.

کمبود رهگیرهای پدافند هوایی آمریکا همچنین توان کشورهای غربی برای جایگزینی ذخایر رو به پایان اوکراین را محدود کرده و شهرهای این کشور را در برابر حملات دوربرد روسیه آسیب‌پذیرتر ساخته است.

کمبود موشک‌های رهگیر

یک مقام آمریکایی به واشینگتن‌پست گفت کمبود رهگیرها حتی شیوه واکنش نیروهای آمریکا به موشک‌ها و پهپادهای ورودی را تغییر داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی اکنون مسیر احتمالی هر پرتابه و میزان تهدید آن را با دقت بیشتری بررسی می‌کنند تا درباره استفاده از رهگیر تصمیم بگیرند.

فشار بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشت. به گزارش واشینگتن‌پست، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیش‌تر به ترامپ هشدار داده بود مهمات موجود برای ادامه یک جنگ طولانی‌مدت کافی نیست.

ارتش آمریکا در تابستان ۱۴۰۴ و در جریان جنگ ۱۲ روزه و حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بیش از یک‌چهارم کل ذخایر رهگیرهای تاد خود را مصرف کرده بود.

از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، نیروهای آمریکایی بیش از ۱۳ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند و با بیش از ۸۵۰۰ موشک، پرتابه یا پهپاد جمهوری اسلامی مقابله کردند.

حدود پنج ماه پس از آغاز جنگ، ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در بن‌بست قرار دارند و نگرانی کشورهای عربی منطقه درباره پیامدهای اقتصادی جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز افزایش یافته است.

چند مقام به واشینگتن‌پست گفتند هگست از نخستین و جدی‌ترین حامیان اقدام نظامی علیه حکومت ایران بود و ترامپ را متقاعد کرده بود که این عملیات می‌تواند به پیروزی سریع و نسبتا آسانی منجر شود.

کاهش اعتماد ترامپ به هگست؟

به گفته یکی از منابع، طولانی شدن جنگ، هزینه سنگین آن و بن‌بست در تنگه هرمز اعتماد ترامپ به هگست را کاهش داده است.

پنتاگون این گزارش را رد کرد و گفت هگست به همکاری با فاینبرگ برای اجرای برنامه‌های ترامپ ادامه خواهد داد.

هگست، فاینبرگ و کین از کنگره خواسته‌اند ۶۷ میلیارد دلار بودجه اضافی برای پوشش هزینه‌های جنگ و پر کردن دوباره ذخایر نظامی اختصاص دهد. جمهوری‌خواهان سنا هنوز درباره چگونگی بررسی این بسته به توافق نرسیده‌اند.

دولت ترامپ برای سال مالی آینده بودجه دفاعی بی‌سابقه ۱۵۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد کرده است که ده‌ها میلیارد دلار برای تولید موشک در نظر می‌گیرد.

مخالفت دموکرات‌ها با افزایش گسترده هزینه‌ها، روند تصویب آن را متوقف کرده است.

آمریکا قراردادهای جدیدی برای افزایش تولید تسلیحاتی مانند موشک‌های پاتریوت اعلام کرده است، اما ساخت این مهمات ممکن است تا دو سال زمان ببرد.

کارشناسان هشدار داده‌اند حتی پس از اختصاص بودجه و امضای قراردادها نیز بازسازی ذخایر تسلیحاتی سال‌ها طول خواهد کشید و توافق‌های اولیه پنتاگون با صنایع دفاعی، کمبودهای موجود را فورا برطرف نمی‌کنند.