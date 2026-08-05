بقایی چهارشنبه ۱۴ مرداد به خبرنگاران گفت عوامل ناامن‌کننده تنگه هرمز از سوی آمریکا، به‌ویژه محاصره دریایی و دیگر تهدیدها علیه ایران و منافع آن همچنان وجود دارد.

او در عین حال مذاکرات با عمان را «حرفه‌ای» و «روبه جلو» خواند و افزود: بیانیه مشترک ایران و عمان در مرحله تدوین نهایی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «گفت‌وگوهای ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز، با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتی‌رانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی، حقوقی، امنیتی و زیست‌محیطی آن در مراجع ذیصلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است.»

بقایی افزود: مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر طرفین، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.

بقائی درباره احتمال سفر محمدباقر قالیباف یا عباس عراقچی به پاکستان یا قطر نیز گفت برنامه‌ای برای چنین سفرهایی وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی با پاکستان و قطر که در تلاش برای کاهش تنش‌ها هستند، در تماس و رایزنی است.

پیش‌تر و در پی دعوت پاکستان از عباس عراقچی، گزارش‌هایی درباره احتمال سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد در روز جمعه ۱۶ مرداد منتشر شده بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به‌نقل از دو مقام آگاه منطقه‌ای گزارش داد مذاکره‌کنندگان ایران و عمان پیش‌نویس توافق بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌اند و اکنون تنها در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هستند.

این دو مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، چهارشنبه ۱۴ مرداد گفتند این توافق یک راه‌حل موقت برای اختلاف میان جمهوری اسلامی و آمریکا درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است.

آسوشیتدپرس در حالی از انتظار برای تایید پیش‌نویس توافق از سوی مجتبی خامنه‌ای خبر داده که وب‌سایت اکسیوس، بامداد چهارشنبه به وقت تهران گزارش داده بود رهبر جمهوری اسلامی این توافق را تایید کرده است.

دو منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه، ۱۰ و ۱۱ مرداد) با این توافق موافقت کرد . فرآیند تایید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه تکمیل شد.

به‌نوشته اکسیوس آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده‌اند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد این توافق به تفاهمی که واشینگتن و تهران در ماه ژوئن برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز به دست آورده بودند، مرتبط است؛ تفاهمی که در نهایت شکست خورد.

دو مقام منطقه‌ای به این خبرگزاری گفتند اجرای این توافق می‌تواند زمینه را برای ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن درباره توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند.

جزییات توافق

این دو مقام پیش‌تر گفته بودند که بر اساس توافق احتمالی، کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس خواهند شد و از مسیر تحت کنترل عمان از آن خارج می‌شوند.

همچنین برای تامین امنیت کشتی‌رانی و حفاظت از محیط زیست دریایی، هزینه خدمات از کشتی‌ها دریافت خواهد شد.

براساس گزارش‌های رسانه‌ای، توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت ۶۰ روزه میان عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش اعلام نشده نیز به الجزیره گفت برای دستیابی به توافق، تنها یک یا دو مسئله حل‌نشده باقی مانده که امکان حل آن‌ها وجود دارد. هرگونه بسته ماندن یا بازگشایی تنگه هرمز به اقداماتی که واشینگتن اتخاذ کند، بستگی دارد.

گزارش‌ها درباره افزایش احتمال دستیابی به یک توافق در حالی منتشر می‌شوند که مقام‌های جمهوری اسلامی هرگونه گفت‌وگو با آمریکا را رد و تاکید کرده‌اند مذاکرات جاری میان «دو کشور همجوار» ایران و عمان پیش می‌رود.

مقامات جمهوری اسلامی در عین حال تاکید کرده‌اند که دستیابی به توافقی با عمان درباره کنترل تردد شناورها در تنگه هرمز ضرورتا به معنای باز شدن این آبراهه حیاتی نیست.

تهران و مسقط تاکنون به‌طور رسمی درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده‌اند.

دولت ترامپ پیش‌تر هرگونه توافقی را که کنترل تنگه هرمز را به ایران واگذار کند رد کرده بود. پیش از آغاز جنگ، این تنگه یک آبراه بین‌المللی آزاد محسوب می‌شد، اما اکنون تردد در آن به حداقل رسیده است.

ترامپ همچنین بار دیگر مخالفت خود را با دریافت عوارض از کشتی‌ها تکرار کرد و گفت: «اجازه نمی‌دهم آنها پول بگیرند. اگر قرار باشد کسی پول بگیرد، خود ما می‌گیریم.»

دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در لس‌آنجلس به خبرنگاران گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات به دست آمده و ممکن است توافق چهارشنبه یا پنج‌شنبه نهایی و اعلام شود.

در پی این اظهارات، قیمت نفت در ابتدا به‌دلیل امید به ازسرگیری عبور و مرور کشتی‌ها کاهش یافت، اما سپس اندکی افزایش پیدا کرد. قیمت نفت برنت، شاخص جهانی نفت، روز چهارشنبه در حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه بود؛ رقمی که همچنان بسیار پایین‌تر از اوج قیمت‌ها در زمان شدت گرفتن جنگ است.

حملات به کشتی‌ها همچنان ادامه دارد

با وجود افزایش امیدها به توافق، حملات علیه کشتی‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی چهارشنبه مدعی شدند که با موشک‌های بالستیک به نفت‌کش سعودی الوفا (Wafa) در دریای سرخ حمله کرده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، در بیانیه‌ای از پیش ضبط‌شده گفت این نفت‌کش در نزدیکی بندر ینبع عربستان هدف قرار گرفته است، اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.

مقام‌های سعودی نیز تاکنون واکنشی در این زمینه نشان نداده‌اند.

این حمله بخشی از تشدید تنش اخیر میان حوثی‌ها و عربستان است؛ تنشی که خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگ داخلی یمن را افزایش داده است.

حوثی‌ها اعلام کرده‌اند که تنگه باب‌المندب را به روی کشتی‌های مرتبط با عربستان می‌بندند؛ اقدامی که فشار بیشتری بر کشتی‌رانی بین‌المللی وارد کرده، زیرا دریای سرخ در طول جنگ به مسیر جایگزین مهمی برای صادرات نفت عربستان تبدیل شده بود.

در حادثه‌ای دیگر، روز سه‌شنبه یک کشتی تجاری با پرچم هند پس از برخورد یک قایق مملو از مواد منفجره در دریای سرخ، در سواحل یمن غرق شد.

گارد ساحلی یمن خدمه این کشتی، شامل ۱۳ شهروند هندی و یک شهروند یمنی را نجات داد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

همچنین، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک کشتی باری حدود ۳۷ کیلومتری شمال‌شرق بندر خصب عمان در تنگه هرمز، گزارش داده است که با «پرتابه‌ای ناشناس» هدف قرار گرفته است.