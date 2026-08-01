گسترش آتشسوزیها در یونان؛ ادامه نبرد با حریق در فرانسه و اسپانیا
وزش بادهای شدید به آتشسوزیهای گسترده در چند منطقه یونان، از جمله اطراف آتن، دامن زده است. همزمان وضعیت بار دیگر در بخشهایی از اسپانیا و فرانسه وخیم شده است.
وزش بادهای شدید به آتشسوزیهای گسترده در چند منطقه یونان، از جمله اطراف آتن، دامن زده است. همزمان وضعیت بار دیگر در بخشهایی از اسپانیا و فرانسه وخیم شده است.
آتشسوزیهای جنگلی شنبه ۱۰ مرداد چند منطقه یونان، از جمله نواحی نزدیک آتن را دربرگرفتند و عملیات گسترده اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساکنان را به دنبال داشتند.
همزمان شرایط در بخشهایی از فرانسه و اسپانیا بار دیگر رو به وخامت گذاشت.
اروپا تابستان امسال پس از موجهای گرمای پیدرپی و رکوردشکن و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. شماری از روستاهای فرانسه و اسپانیا ویران شدهاند و صدها هزار نفر خانهها یا محل اقامت خود را در مناطق گردشگری ترک کردهاند.
در یونان، حریقهایی که از بادهایی شدید نیرو گرفتند، در چند منطقه شعلهور شدند.
تصاویر زنده خبرگزاری رویترز نشان داد آتشنشانان، نیروهای پلیس و آمبولانسها، در منطقه کوهستانی آگیا پاراسکوی، نزدیک پورتو گرمنو در ۶۰ کیلومتری شمال غرب آتن، مقابل دیواری از آتش و دود عقبنشینی میکنند.
مقامها گفتند بادهای شدید عملیات اطفای حریق را در برخی نقاط ناممکن کرده است.
تخلیه ساکنان اطراف آتن
مقامهای یونان برای چند منطقه هشدار اضطراری صادر کردند و درباره خطر بسیار شدید آتشسوزی در آتیکا و اویا هشدار دادند.
بیش از ۳۰۰ آتشنشان با ۹۲ خودروی اطفای حریق، ماشینآلات سنگین و هواپیما در منطقه بئوتیا مشغول مهار آتش شدند.
بیش از ۲۰۰ نفر از شهر آگیوس واسیلیوس، در حدود ۸۰ کیلومتری شمال غرب آتن، از راه دریا تخلیه شدند. ۱۲ نفر دیگر نیز از ساحل پورتو گرمنو با قایقهای گارد ساحلی و یک شناور آتشنشانی، نجات یافتند.
شعلهورشدن دوباره آتش در فرانسه
در استان کوهستانی وار در جنوب شرق فرانسه، آتشی که سه روز پیش مهار شده بود، دوباره شعلهور شد و ظرف شش ساعت بیش از هزار هکتار را سوزاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، وضعیت را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت آتشسوزیها امسال تاکنون ۱۱۹ هزار هکتار از اراضی فرانسه را دربرگرفتهاند.
مدیر سازمان آتشنشانی و امداد وار نیز گفت حریق همچنان مهار نشده و دمای ۴۰ درجه همراه با تشدید باد، وضعیت را «بسیار پیچیده» کرده است.
بیش از هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی و هواپیماهای آتشنشانی ۱۰ مرداد با چند مورد شعلهور شدن مجدد حریق مقابله کردند.
نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز شامگاه ۹ مرداد تخلیه شدند.
در جنوب غرب فرانسه، یک پناهگاه حیوانات از گوزنهایی مراقبت میکند که از آتشسوزی اطراف بوردو گریخته، اما دچار سوختگی یا حوادث ناشی از وحشت شدهاند.
مدیر این مرکز گفت صدها هزار حیوان جان باختهاند.
ادامه حریقها در اسپانیا
اسپانیا دو روز پس از اعلام پایان وضعیت اضطراری ملی، همچنان با چند کانون آتشسوزی درگیر شد.
وضعیت در استان لئون با آغاز حریقی تازه وخیمتر شد، اما در زامورا بهبود شرایط امکان بازگشایی ۱۴ شهر تخلیهشده را فراهم کرد.
آتشسوزی وای دِ اوشو در استان کاستلیون پس از هفت روز و سوزاندن نزدیک به ۱۰ هزار هکتار تثبیت شد و ساکنان تخلیهشده، بازگشتند.
پلیس پس از یافتن دو نقطه جداگانه آغاز حریق، احتمال عمدی بودن آن را مطرح کرد.
آتشسوزیهای بزرگ مادرید و آویلا نیز پس از سوزاندن بیش از ۷۰ هزار هکتار، تثبیت شدند.
فصل آتشسوزی امسال در اتحادیه اروپا از حد متوسط شدیدتر بوده و از رکورد سال ۲۰۲۵ عبور کرده است. زمستان نسبتا پرباران به رشد پوشش گیاهی کمک کرد و موجهای گرمای بعدی آن را به سوختی آماده برای حریق تبدیل کرد.
پیامدهای گرما از آتشسوزیها فراتر رفته است.
اتریش در ماه ژوئن ۳۹۵ مرگ مرتبط با گرما ثبت کرد. بریتانیا شمار قربانیان گرما را در سال جاری دو هزار و ۸۷۷ نفر اعلام کرده است. فرانسه نیز از پنج هزار و ۷۶۴ مرگ مازاد میان ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه خبر داد و نهاد بهداشت عمومی آلمان شمار مرگهای مرتبط با گرما را حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر برآورد کرد.