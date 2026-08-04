سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد شمسی خسروی، شهروند ۴۴ ساله اهل سقز، که در زندان قرچک ورامین محبوس است، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده و با «خطر جدی صدور حکم اعدام» روبه‌روست.

به نوشته هه‌نگاو، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه خسروی که به‌تازگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، به این زندانی سیاسی گفت که «حکمی به غیر از اعدام» در انتظارش نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، او از حق دسترسی به دادرسی منصفانه و وکیل انتخابی محروم بوده است.

این سازمان حقوق بشری به نقل از منابع آگاه افزود نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خسروی را به اتهامات سنگینی از جمله «افساد فی‌الارض»، «جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت» متهم کرده‌اند.

هه‌نگاو اشاره کرد این‌گونه اتهامات انتسابی هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی پس از «جنگ ۴۰ روزه»، به‌طور معمول، مبنای صدور احکام اعدام قرار می‌گیرند.

خسروی ۱۴ اسفند سال گذشته در محور کرج به تهران به‌دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و به‌مدت دو ماه در وضعیت «ناپدیدسازی قهری» و بدون امکان ارتباط با خانواده در بازداشت بود.