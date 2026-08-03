بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، یکی از افسران بخش اطلاعات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) هفتم مرداد در ایمیلی خطاب به گروه گسترده‌ای از تحلیلگران نظامی نوشت: «ما به‌دنبال راه‌های تازه، خلاقانه و غیرمتعارف برای اعمال فشار و مجازات ایران هستیم.»

سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا این اقدام را «غیرمعمول» توصیف کرد و نوشت سنتکام در حال بررسی همه گزینه‌هاست و به این جمع‌بندی رسیده که باید در راهبرد خود بازنگری کند.

تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در بیانیه‌ای اعلام کرد این نهاد سابقه‌ای طولانی در بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه دارد و برد کوپر، فرمانده سنتکام، همواره از اعضای تیم خود، صرف‌نظر از درجه نظامی، می‌خواهد پیشنهادهایشان را برای دستیابی به «بالاترین سطح عملکرد عملیاتی» مطرح کنند.

۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حمله‌ای گسترده علیه حکومت ایران صرف‌نظر کرده است.

ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی، در گفت‌وگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

با این حال، سی‌ان‌ان گزارش داد رییس‌جمهوری آمریکا همچنان گزینه تشدید کارزار نظامی علیه حکومت ایران را بررسی می‌کند.

حملات نمادین یا عملیات گسترده؟

دو منبع آگاه از روند برنامه‌ریزی‌های نظامی به سی‌ان‌ان گفتند ارتش آمریکا در حال بررسی حمله به کوه کلنگ گزلا و دیگر مراکزی در ایران است که گمان می‌رود مواد یا تجهیزات هسته‌ای در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

با این حال، این منابع تاکید کردند حتی قدرتمندترین تسلیحات متعارف آمریکا نیز به تنهایی احتمالا قادر به نابود کردن این تاسیسات نخواهند بود، زیرا بخش عمده آن‌ها در اعماق زمین قرار دارند.

به گفته آن‌ها، از بین بردن این مراکز احتمالا به عملیات زمینی نیاز دارد؛ گزینه‌ای مخاطره‌آمیز که ترامپ تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.

سی‌ان‌ان افزود ترامپ هم‌زمان در حال بررسی حملاتی نمادین است؛ عملیاتی که یکی از منابع آن را به «نمایش آتش‌بازی» تشبیه کرد و ممکن است شامل حمله به همان اهداف سال گذشته یا مراکز مشابه باشد تا امکان خروج آمریکا از جنگ فراهم آید.

این در حالی است که به نوشته سی‌ان‌ان، چنین حملاتی بعید است مهم‌ترین چالش کنونی در مذاکرات تهران و واشینگتن، یعنی ادعای جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز، را حل‌وفصل کند.

یک منبع آگاه گفت: «در نهایت، رییس‌جمهوری آمریکا به‌دنبال دستیابی به توافق است؛ بنابراین همواره تلاش می‌کند راهی پیدا کند که هم فشار را افزایش دهد و هم بتواند از این جنگ خارج شود.»

او اضافه کرد: «وقتی گزینه‌های متعارف رو به پایان است، به ایده‌های خلاقانه نیاز دارید؛ به‌ویژه در چنین شرایطی.»

ترامپ پیش‌تر اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن ۱۲ مرداد با هدف دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز و سپس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.

در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری، هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

محدودیت قدرت هوایی آمریکا

دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیش‌تر به‌طور علنی اذعان کرد حملات هوایی بعید است به تنهایی همه اهدافی را که ترامپ برای جنگ ایران در نظر گرفته، محقق کند.

او ماه گذشته در جلسه استماع کنگره گفت: «قدرت هوایی محدودیت‌های خود را دارد.»

این در حالی است که گزینه‌های مختلف برای تشدید درگیری ماه‌هاست به ترامپ ارائه شده و هم‌زمان تجهیزات و نیروهای نظامی بیشتری نیز به منطقه اعزام شده‌اند.

به گزارش سی‌ان‌ان، یکی از طرح‌های سنتکام، بمباران سنگین مواضع جمهوری اسلامی به مدت یک تا دو هفته با هدف تضعیف توان موشکی حکومت ایران است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۱ مرداد نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در پیش بگیرد، عربستان سعودی همچنان بر کاهش تنش‌ها تاکید دارد.