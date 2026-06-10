ترامپ عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد در حاشیه مراسم امضای لایحه تامین بودجه اجرای سیاست‌های مهاجرتی در اتاق بیضی کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که آیا حمله به تاسیسات انرژی ایران را بررسی می‌کند، از ارائه اطلاعات دقیق خودداری کرد و گفت اگر بخواهد، می‌تواند «آنها را از کار بیندازد».

او افزود که تا پیش از حملات نخواهد گفت که آیا «پل‌ها و نیروگاه‌ها» در فهرست اهداف حملات بعدی قرار دارند یا نه.

هم‌زمان، تایمز اسرائیل به نقل از «یک منبع آگاه در دفتر نخست‌وزیر» نوشت که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در بحبوحه تشدید تنش‌ها با حکومت ایران «کاملا هماهنگ» هستند.

این منبع گفت: «نخست وزیر و رییس‌جمهوری هر روز، گاهی هر روز، با هم صحبت می‌کنند و کاملا هماهنگ هستند.»

در روزهای گذشته گزارش‌هایی غیررسمی، به نقل از مقام‌های آگاه، از بروز اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو حکایت داشت. در این گزارش‌ها آمده بود ترامپ از ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان ناراضی است و با لحنی تند از نخست‌وزیر اسرائیل انتقاد کرده است.

خشم ترامپ از «تعلل» جمهوری اسلامی

ترامپ در این مراسم بار دیگر گفت که دو طرف به توافقی نزدیک شده بودند که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شد، اما در ادامه افزود: «ایران در امضای این توافق تعلل کرده است آنها ما را ساده‌لوح فرض می‌کنند.»

او تاکید کرد توافق با حکومت ایران «به‌طور کامل مذاکره شده» است، اما تهران در امضای آن تعلل می‌کند، چون می‌داند امتیازهایی که باید بدهد تا چه اندازه «چشمگیر» است.

رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد کشورش خواهان توافقی «کارآمد و معنادار» است و افزود: «چند روز دیگر هم به آنها فرصت می‌دهیم. آنها می‌دانند وقتی آن را امضا کنند، تعهدی جدی ایجاد می‌شود.»

ترامپ پیش از این جلسه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نیز به وقت‌کُشی جمهوری اسلامی در مذاکرات اشاره کرده و نوشته بود : «آنها برای مذاکره بر سر توافقی که می‌توانست برایشان عالی باشد، بیش از حد تعلل کرده‌اند و حالا باید بهای آن را بپردازند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت چند ماه است با جمهوری اسلامی روی سند توافقی کار می‌کند که بر اساس آن دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای «برای همیشه» ممنوع خواهد شد.

او در بخش‌هایی از سخنانش در کاخ سفید به موضوع سرنگون شدن بالگرد آمریکایی به‌دست جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد اگر خلبانان بر اثر «بمبی که در هلیکوپتر گیر کرده بود و منفجر نشد» آسیب دیده بودند، ایران با واکنش تلافی‌جویانه «بسیار شدیدتری» روبه‌رو می‌شد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، ظهر سه‌شنبه ۱۹ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد دو خدمه یک بالگرد AH-۶۴ آپاچی ارتش آمریکا که هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه، در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده بود، به دست نیروهای آمریکایی نجات یافتند. به گفته سنتکام، این حادثه ساعت ۷:۳۳ بعدازظهر دوشنبه هشتم ژوئن به وقت شرق آمریکا، برابر با ۳:۰۳ بامداد سه‌شنبه ۱۹ خرداد به وقت ایران، رخ داد.

پس از آن ترامپ اعلام کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این حادثه نقش داشتند و تاکید کرد ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد.

او با اشاره به اینکه دو خلبان این بالگرد سالم هستند و آسیب ندیده‌اند، تاکید کرد: «با این حال، ایالات متحده چاره‌ای جز پاسخ دادن به این حمله ندارد.»

این حادثه به عملیات نظامی محدود آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد منجر شد؛ عملیاتی که طی آن ارتش آمریکا در سه موج اهدافی را در سواحل جنوبی ایران هدف قرار داد. سپاه پاسداران نیز بلافاصله پس از موج نخست حملات آمریکا مدعی شد پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت را با موشک هدف قرار داده است.

«میلیون‌ها بشکه نفت از ایران خارج کردیم و ایران تازه متوجه آن شده است»

ترامپ در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت نظامی جمهوری اسلامی گفت که آسیب‌های ناشی از جنگ به نیروهای نظامی ایران سبب شده که جمهوری اسلامی از برخی اقدامات اخیر آمریکا اطلاعی نداشته باشد.

او همچنین گفت که آمریکا چند شب پیش ۲۲ کشتی را در تاریکی و بدون چراغ جابه‌جا کرده و جمهوری اسلامی که در نتیجه نابودی سامانه‌های دفاعی‌اش به دست آمریکا «دیگر رادار ندارد» متوجه این مساله نشده است.

ترامپ در بخش نخست صحبت‌هایش به این اشاره کرده بود که ایالات متحده در این مدت در حال خارج کردن نفت از ایران بوده است. او گفت: «امروز برای نخستین بار این را اعلام می‌کنم، ما میلیون‌ها بشکه نفت، میلیون‌ها بشکه در هر شب، خارج کرده‌ایم و ایران تازه متوجه شده است.»

ترامپ در توضیح تصمیمش درباره آغاز حملات در نهم اسفند گفت وقتی تصمیم به حمله گرفت، به اطرافیانش گفته بود اقتصاد آمریکا در بهترین وضعیت قرار دارد، بازار سهام و حساب‌های بازنشستگی به رکوردهای تاریخی رسیده‌اند، اما جمهوری اسلامی به‌زودی به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت و به همین دلیل باید اقدام نظامی انجام شود.

رییس‌‌جمهوری آمریکا عملیات خشم حماسی را «بسیار شجاعانه» و «کاملا موفقیت‌آمیز» توصیف کرد و گفت پس از آن «مرحله دوم» نیز باید انجام می‌شد.

او در پاسخ به این پیش‌بینی‌ها درباره سقوط ۲۵ درصدی بازار سهام در نتیجه این جنگ گفت که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای «ارزشش را داشت».

این اظهارات ترامپ نشانه‌ای دیگر از نوسان مواضع او در قبال جنگ ایران بود. او تنها دو روز پیش‌تر از این مراسم گفته بود ممکن است توافق پایان دادن به درگیری ظرف «دو یا سه روز» حاصل شود.