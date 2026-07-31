حماس پیشبرد روند صلح در غزه را منوط به اجرای تعهدات اسرائیل دانست
غازی حمد، از مقامهای ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برقراری صلح در نوار غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس سال گذشته عمل کند.
حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.
او از بهکار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرمالشیخ وابسته است.
حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.
به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاحهای خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده بود.
اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس
رییسجمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفتوگوهای اخیر میان میانجیها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.
ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن بهصورت مرحلهای پیش خواهد رفت.
اعلام این توافق پس از ماهها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفتوگوهایی که در سایه بیاعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.
در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «بهطور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقبنشینی نخواهد کرد.
«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیینشده در توافق آتشبس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقامهای پزشکی غزه از کشته شدن دستکم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.
نقشه راه ۱۵ مادهای برای اداره غزه
کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ مادهای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروههای فلسطینی میخواهد توافق شرمالشیخ را بهطور کامل اجرا کنند؛ بهویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.
در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونلها» نظارت خواهد کرد.
طبق این نقشه راه، روند جمعآوری و نگهداری سلاحهای سنگین با عقبنشینی مرحلهای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه همزمان خواهد بود.
در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.
کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.
ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد.
نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راستگرایی نیاز داشته باشد که با توافقهای پیشین درباره غزه مخالف بودهاند.
یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.
اسپانیا اعلام کرد موج گسترده ورود مهاجران به شهر خودمختار سبته در شمال آفریقا را تا حد زیادی مهار کرده و هزاران نفر از افرادی که از راه خشکی و دریا وارد این منطقه شده بودند، بهصورت داوطلبانه در حال بازگشت هستند.
وزارت کشور اسپانیا جمعه ۹ مرداد اعلام کرد از صبح پنجشنبه هشتم مرداد، حدود ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کردهاند که تاکنون نزدیک به ۲۵ هزار نفر از آنان بازگشتهاند.
خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، گفت شمار مهاجران واردشده ممکن است به ۶۰ هزار نفر رسیده باشد. او همچنین از جان باختن دستکم ۳۴ نفر خبر داد.
مقامهای اسپانیایی پیشتر از کشف ۱۹ جسد در آبهای اطراف این منطقه خبر داده بودند.
سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
واکنش نخستوزیر اسپانیا
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ۹ مرداد در جریان سفر به سبته، ورود غیرقانونی مهاجران به این شهر را «نقض تمامیت ارضی اسپانیا» خواند و بر ضرورت حفاظت از مرزهای این کشور تاکید کرد.
او شبکههای قاچاق انسان را عامل اصلی این بحران دانست و گفت: «این شبکهها بسیاری از جوانان را فریب میدهند و در نهایت آنها را به کام مرگ میکشانند؛ چه در اقیانوس و چه مانند این مورد، در مرز اسپانیا در شهر خودمختار سبته.»
دولت سانچز در سالهای اخیر از سیاستی مبتنی بر ادغام مهاجران و اعطای اقامت به بخشی از مهاجران فاقد مدرک حمایت کرده است؛ رویکردی که منتقدان آن را عامل افزایش انگیزه برای مهاجرت غیرقانونی و تشدید فشار بر مرزهای اسپانیا میدانند.
فنلاند ۹ مرداد اعلام کرد از پیشنهاد ایتالیا برای بررسی امکان تعلیق عضویت اسپانیا در حوزه شنگن تا زمان مهار کامل بحران مهاجرت حمایت میکند.
مقامهای فنلاند تاکید کردند حفاظت موثر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شرط اساسی ادامه فعالیت نظام شنگن است و در صورت ناتوانی یک کشور در انجام این مسئولیت، باید گزینههای فوقالعاده مورد بررسی قرار گیرند.
در همین حال، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، نیز خواستار بررسی این موضوع شد و هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ تکرار شود.
با این حال، کارشناسان حقوق اتحادیه اروپا میگویند مقررات کنونی شنگن سازوکار مشخصی برای تعلیق یا اخراج یک کشور عضو پیشبینی نکرده و اجرای چنین اقدامی با موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبهرو خواهد بود.
همزمان، چند کشور اروپایی بر لزوم تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و جلوگیری از انتقال مهاجران از سبته به سرزمین اصلی اروپا تاکید کردهاند.
بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ با ورود بیسابقه بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر، عمدتا از سوریه، افغانستان و عراق، به اروپا شکل گرفت؛ تحولی که نظام پناهندگی و کنترل مرزهای اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه کرد.
نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد چاقی ممکن است با افزایش برخی مولکولهای چربی که به مغز راه پیدا میکنند، عملکرد دفاعی سیستم ایمنی مغز را مختل کرده و به تجمع زیانبار پروتئینهای آمیلوئید، یکی از ویژگیهای زیستی اصلی مرتبط با بیماری آلزایمر، دامن بزند.
به گزارش وبسایت «ساینسدیلی»، پژوهشگران موسسه «هیوستون متودیست» در آمریکا فرایندی را شناسایی کردهاند که میتواند چاقی را با بیماری آلزایمر مرتبط کند.
نتایج این پژوهش که در نشریه «مولکولار نورودژنریشن» منتشر شده، حاکی از آن است که چاقی، سطح گروهی از مولکولهای چربی موسوم به «فسفاتیدیل اتانول آمینها» (PEs) را در بافتهای بدن افزایش میدهد.
سپس این مولکولها در ذرات بسیار کوچکی قرار میگیرند که میتوانند در بدن حرکت کنند و به مغز برسند.
به گفته پژوهشگران، این ذرات پس از ورود به مغز، ارتباط میان سلولهای مغزی را مختل میکنند، به تضعیف عملکرد دفاعی سیستم ایمنی مغز میانجامند و به تجمع پروتئینهای آمیلوئید دامن میزنند.
تجمع آمیلوئید یکی از ویژگیهای زیستی اصلی مرتبط با بیماری آلزایمر است.
این یافتهها در ادامه پژوهشهای پیشین درباره ارتباط چاقی و آلزایمر منتشر شده است.
پژوهشی که سال ۱۴۰۴ در مرکز پزشکی «هیوستون متودیست» انجام شد، نشان داد ذراتی موسوم به «وزیکولهای خارجسلولی» که از بافت چربی آزاد میشوند، میتوانند از سد خونیـمغزی عبور کرده و با انتقال سیگنالهای زیانبار، تجمع پلاکهای آمیلوئید-بتا را در مغز تسریع کنند.
استیون وانگ، استاد مهندسی زیستپزشکی و یکی از سرپرستان پژوهش تازه، گفت نتایج این مطالعه نشان میدهد ارتباط میان چاقی و خطر آلزایمر را نباید صرفا یک مشکل متابولیک دانست.
او افزود شاید بتوان فرایندی را که این تغییرات را به مغز منتقل میکند، درمان کرد.
پژوهشگران همچنین دریافتند بازگرداندن تعادل این مولکولهای چربی، اختلال در تنظیم لیپیدها را کاهش میدهد.
اصلاح این عدم تعادل در مدلهای آلزایمر به بهبود عملکرد مغز و تواناییهای شناختی، از جمله حافظه، یادگیری، توجه و حل مساله، منجر شد.
دادستانی اسرائیل علیه یک راننده آمبولانس به اتهام انجام ماموریتهای اطلاعاتی برای عوامل جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر کرد. گفته میشود او از موقعیت شغلی خود برای ثبت اطلاعات بیمارستانها و چند مکان حساس استفاده کرده است.
به گزارش شبکه آی۲۴نیوز، کیفرخواست امیر هشام محمد تیتی، شهروند ۳۴ ساله اسرائیلی، پنجشنبه هشتم مرداد به دادگاه منطقهای حیفا ارائه شد.
تیتی اهل روستای بعنه در منطقه الجلیل است و اوایل تیرماه به دست ماموران مخفی پلیس مرزی اسرائیل بازداشت شد.
تحقیقات درباره او بهطور مشترک از سوی سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) و واحد مرکزی پلیس منطقه شمال انجام شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به اتهامهای مطرحشده در این پرونده واکنشی نشان ندادهاند. اتهامات مندرج در کیفرخواست هنوز در دادگاه اثبات نشدهاند.
دسترسی به بیمارستانها از طریق آمبولانس
دادستانهای اسرائیلی میگویند کار در یک شرکت خصوصی آمبولانس به تیتی امکان داده بود به بیمارستانهای مختلف دسترسی پیدا کند.
بر اساس کیفرخواست، او در جریان درگیری نظامی ماههای گذشته بین حکومت ایران و اسرائیل، از میزان آمادگی اضطراری بیمارستانها اطلاعات جمعآوری کرده است.
تاسیسات زیرزمینی و بخشهای حفاظتشده از جمله مکانهایی بودهاند که گفته میشود متهم آنها را ثبت کرده است.
دادستانی اعلام کرد تیتی اطلاعات جمعآوریشده را در اختیار رابطان وابسته به نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران قرار داده است.
جزییاتی درباره شیوه برقراری ارتباط متهم با این افراد یا ماهیت دقیق اطلاعات منتقلشده منتشر نشده است.
تصویربرداری از حضور رییسجمهوری اسرائیل در یک مرکز درمانی
بازپرسها میگویند تیتی از حضور اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در مرکز پزشکی الجلیل در شهر نهاریا نیز عکس گرفته است.
او همچنین متهم است که از شهرک آمیکام، محل سکونت یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، تصویربرداری و آن را مستند کرده است.
در کیفرخواست گفته شده که تیتی چند ماموریت دیگر را نیز در نقاط مختلف اسرائیل انجام داده است. یکی از این موارد، تصویربرداری از «میدان گروگانها» در تلآویو بود.
به گفته دادستانها، او برای پنهان کردن هدف خود، پلاکاردی با تصاویر گروگانها در دست گرفته و خود را یکی از حامیان آنان نشان داده بود.
تصویربرداری از تظاهرات برگزارشده در مرکز حورِو در حیفا هم از دیگر ماموریتهای ذکرشده در کیفرخواست است.
درآمد گردشگری ترکیه در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۶ درصدی به حدود ۱۵.۹ میلیارد دلار رسید. همزمان، شمار گردشگران ورودی کاهش یافت، اما تعداد شهروندان ترکیهای که به خارج سفر کردند ۱۶.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
طبق اعلام دولت ترکیه، بر اساس آمار گردشگری ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، درآمد این بخش به ۱۵ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته، ۲.۶ درصد بیشتر بود.
از مجموع درآمد ثبتشده، ۱۵ میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار از گردشگران و ۲۰۹ میلیون و ۴۷۱ هزار دلار از مسافران ترانزیتی به دست آمد.
شهروندان ترکیهای مقیم خارج از کشور که در این دوره به ترکیه سفر کردند، ۱۵.۶ درصد از درآمد حاصل از گردشگری را تامین کردند.
شمار گردشگران ۵.۱ درصد کاهش یافت
شمار افرادی که پس از سفر به ترکیه در سهماهه دوم سال از این کشور خارج شدند، با کاهش سالانه ۵.۱ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۴ نفر رسید.
از این تعداد، دو میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۸۷ نفر شهروندان ترکیهای مقیم خارج از کشور بودند که ۱۶.۲ درصد از کل گردشگران را تشکیل دادند.
میانگین هزینه هر شب اقامت گردشگران در ترکیه ۱۱۳ دلار گزارش شد.
این رقم برای شهروندان ترکیهای مقیم خارج از کشور ۷۹ دلار بود.
همزمان با کاهش گردشگران ورودی، شمار شهروندان مقیم ترکیه که به خارج از کشور سفر کردند با افزایش ۱۶.۵ درصدی به سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۱۷۲ نفر رسید.
هزینه سفرهای خارجی این گروه نیز ۷.۴ درصد افزایش یافت و به دو میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار رسید.
از این مبلغ، دو میلیارد و ۸۸ میلیون و ۸۶۲ هزار دلار مربوط به هزینههای شخصی و ۸۷۴ میلیون و ۳۶ هزار دلار مربوط به تورهای مسافرتی بود.
هر مسافر ترکیهای در سفرهای خارجی بهطور میانگین ۸۶۳ دلار هزینه کرد.
اکونومیست بهتازگی گزارش داد که ترکیه برنامه گستردهای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی، به بازارهای استانبول رفتهاند، اما چالشهایی نیز در بین است.
روزنامه تلگراف گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی بهمنظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند. این طرح بهدنبال بستن یا محدود کردن گذرگاههای مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات ایران را هدف قرار دهد.
تلگراف جمعه ۹ مرداد نوشت آمریکا و اسرائیل این پیشنهاد را در کنار چند گزینه دیگر، «پس از ناکامی ماهها حمله و یک کارزار طولانی در وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی»، بررسی میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار ششم مرداد خود در دفتر بیضی کاخ سفید درباره افزایش فشار بر حکومت ایران «از طریق ابزارهای نظامی و غیرنظامی» گفتوگو کردند.
همزمان، تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه دارد.
روابط عمومی سپاه پاسداران نهم مرداد اعلام کرد دو نفتکش «متخلف» را در تنگه هرمز هدف قرار داده و پس از این حمله، چهار نفتکش دیگر بهسرعت تغییر مسیر داده و بازگشتهاند.
سپاه پاسداران افزود تنگه هرمز بسته است و عبور از آن تنها با هماهنگی این نهاد امکانپذیر است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، هشتم مرداد در واکنش به گزارش رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی درباره عبور یک نفتکش از محاصره آمریکا نوشت که بیش از ۲۰ ناو جنگی، صدها هواپیما و هزاران نیروی نظامی آمریکا همچنان به اجرای کامل این محاصره ادامه میدهند.
بر اساس گزارش تلگراف، اجرای طرح محاصره زمینی مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل همسایگان ایران و شرکای منطقهای خود را برای محدود کردن یا بستن گذرگاههای مرزی تحت فشار قرار دهند تا جریان صادرات و واردات ایران محدود شود.
یک مقام ارشد اسرائیلی به تلگراف گفت: «اگر فقط مسیرهای زمینی را ببندید چه میشود؟ فرض کنید ایران نتواند چیزی وارد کند و نتواند چیزی از کشور خارج کند. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»
این مقام با این اظهارات به یکی از گزینههایی اشاره کرد که آمریکا و اسرائیل درباره آن گفتوگو کردهاند.
شان مکفارلند، افسر بازنشسته ارتش آمریکا، به تلگراف گفت اگرچه اجرای محاصره زمینی «تقریبا غیرممکن» است، محروم کردن ایران از تجارت خارجی، این کشور را از نظر اقتصادی منزوی میکند و این همان راهی است که میتواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
او افزود رویکرد اقتصادی باید با اقدامات نظامی همراه باشد و با توجه به مرزهای گسترده ایران و همسویی عراق با جمهوری اسلامی، جلوگیری کامل از ورود هرگونه کمک به ایران، «بسیار دشوار» خواهد بود.
تلگراف نوشت این طرح میتواند شامل بستن یا محدود کردن گذرگاههای مهمی مانند اینچهبرون و سرخس در مرز ترکمنستان شود.
ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز زمینی دارد و اجرای این طرح به همکاری این کشورها نیاز دارد؛ کشورهایی که بسیاری از آنها متحد آمریکا و اسرائیل نیستند.
به نوشته این روزنامه، واشینگتن ممکن است پاکستان و عراق را گزینههای آسانتری برای جلب همکاری بداند، اما هر کشوری که با این طرح همراه شود، با پیامدهای اقتصادی و خطر حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
محدود کردن بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی
تلگراف افزود بستن بنادر یا گذرگاههای اصلی میتواند توان جمهوری اسلامی را برای بازسازی توان نظامی خود نیز محدود کند.
به نوشته این روزنامه، تهران بر اساس توافقی جدید با پکن در انتظار دریافت محمولهای شامل صدها پرتابگر راکت از چین است.
این قرارداد ۷۰ میلیون دلاری همچنین سامانههای پدافند هوایی قابل حمل را نیز در بر میگیرد.
تجهیزاتی از این دست معمولا از طریق بندرعباس و چابهار وارد ایران میشوند.
به گفته یک منبع آگاه، ترامپ معتقد است راهبرد او برای بازگشایی تنگه هرمز به بنبست رسیده و به همین دلیل گزینههای مختلفی را برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره بررسی میکند.
به نوشته تلگراف، محاصره زمینی با راهبرد «فشار حداکثری» ترامپ همخوانی دارد.
این روزنامه همچنین نوشت احتمال دارد آمریکا و اسرائیل موضوع محاصره زمینی را عمدا بهعنوان یک عملیات فریب مطرح کرده باشند تا توجه تهران را از اقدام بعدی خود منحرف کنند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی میان دو دیدگاه تقسیم شدهاند: گروهی بهشدت نگران فروپاشی اقتصادی هستند و گروهی دیگر معتقدند جنگ باید ادامه یابد.
یک مقام اسرائیلی گفت ایران با کمبود شدید گاز روبهروست و در جایگاههایی که گازوئیل آنها تمام شده، صفهای طولانی تشکیل شده است.
سه گزینه ترامپ و نتانیاهو برای ادامه درگیری
تلگراف به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد ترامپ و نتانیاهو در دیدار اخیر خود سه گزینه را برای ادامه درگیری بررسی کردند: رسیدن به توافق، ادامه محاصره دریایی و ازسرگیری حملات نظامی.
به گفته این مقام، نتانیاهو از هیچ یک از این گزینهها بهطور مشخص حمایت نکرد.
این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا شامگاه هفتم مرداد در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به پایگاههایش در اردن، موج سنگینی از حملات علیه ایران انجام داد.
تلگراف نوشت ازسرگیری درگیریها پس از پنج روز آرامش، در پی حمله «غافلگیرکننده» جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در اردن در شامگاه ششم مرداد رخ داد.
یک مقام کاخ سفید نیز به تلگراف گفت ترامپ «همه گزینهها» را در اختیار دارد.