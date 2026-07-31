حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.

او از به‌کار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرم‌الشیخ وابسته است.

حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.

به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاح‌های خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.

پیش‌تر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنه‌ای ، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.

حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ ، برای اجرای مرحله نخست آتش‌بس در نوار غزه به توافق رسیدند.

با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتش‌بس را با ابهام روبه‌رو کرده بود.

اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس

رییس‌جمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفت‌وگوهای اخیر میان میانجی‌ها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.

ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن به‌صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت.

اعلام این توافق پس از ماه‌ها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفت‌وگوهایی که در سایه بی‌اعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.

در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «به‌طور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقب‌نشینی نخواهد کرد.

«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیین‌شده در توافق آتش‌بس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.

ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقام‌های پزشکی غزه از کشته شدن دست‌کم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.

100 % ویرانی‌ها برجامانده از درگیری‌ها در شهر غزه، هشتم مرداد

نقشه راه ۱۵ ماده‌ای برای اداره غزه

کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ ماده‌ای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی می‌خواهد توافق شرم‌الشیخ را به‌طور کامل اجرا کنند؛ به‌ویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.

در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاح‌های سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونل‌ها» نظارت خواهد کرد.

طبق این نقشه راه، روند جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های سنگین با عقب‌نشینی مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه هم‌زمان خواهد بود.

در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.

کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.

ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد .

نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راست‌گرایی نیاز داشته باشد که با توافق‌های پیشین درباره غزه مخالف بوده‌اند.

یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.