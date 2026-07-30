لیگ برتر با استادیوم خالی شروع میشود؛ هراس ادامهدار جمهوری اسلامی از حضور تماشاگران
درحالی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده دو هفته دیگر فصل جدید لیگ برتر را شروع میکند، خبرهایی منتشر شده که نشان میدهد قرار نیست مسابقات با حضور تماشاگر برگزار شود. این درحالی است که ۷ ماه از آخرین حضور تماشاگران در استادیومها میگذرد.
پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی بهدلیل هراس از گسترش اعتراضات، مسابقات فوتبال را بدون تماشاگر برگزار کرد.
پس از آن هم با شروع جنگ ۴۰ روزه، لیگ برتر تعطیل شد و در نهایت نیمهکاره ماند.
درواقع در ۷ ماه گذشته ورود تماشاگر به استادیومها برای تماشای مسابقات فوتبال، ممنوع بوده است.
اما امروز خبرهایی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای بدون تماشاگر برگزارشدن مسابقات فصل جدید منتشر شد.
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفتگویی با خبرنگاران افشا کرد که قرار است لیگ بدون تماشاگر برگزار شود: «این پیام خوبی نیست. ما مدعی AFC هستیم که چرا میزبانی را گرفته است. برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، پیام میدهد که شرایط آماده نیست.»
پس از او، حمید استیلی، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی هم گفت: «از تقویم منظم، مهمتر، حضور تماشاگر است. در هر استادیومی، باید تماشاچی حضور داشته باشد. اگر تماشاگر نباشد، بازی روح ندارد. امیدوارم بازیها با برنامه و حضور تماشاگر باشد.»
همچنین، مهدی فنونیزاده، دیگر بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: «خواهشی که از سازمان لیگ دارم این است که اجازه حضور هواداران در بازیها را بدهند. حداقل به ۳۰ درصد اجازه بدهند.»
بازسازی بیپایان استادیوم آزادی
از سوی دیگر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه سه هفته ابتدایی لیگ بیست و ششم را اعلام کرد و محل میزبانی استقلال و پرسپولیس از حریفان خود را خالی گذاشت.
این درحالی است که مسئولان ورزش جمهوری اسلامی وعده داده بودند که استادیوم آزادی برای فصل جدید فوتبال ایران در سال ۱۴۰۵، میزبان مسابقات و تماشاگران باشد، اما درحالی که عملیات بازسازی سکوها و برخی از دیگر امکانات استادیوم در مراحل پایانی بود، در هفتههای گذشته، چمن استادیوم بهطور ناگهانی و در اقدامی مبهم، جمع شد و به نوشته فارس، تا نیمفصل در دسترس نخواهد بود.
نکته اینکه، مدیران پرسپولیس به استقبال بازی بدون تماشاگر هم رفتهاند؛ سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته «در صورتی که بازیها بدون حضور هواداران باشد در استادیوم دستگردی (پاس) و در صورت حضور هواداران در ورزشگاه قلعه حسنخان میزبانی خواهیم کرد.»
محمد دادکان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال در سالهای اخیر چندبار گفته که پیشبینی میکند «جمهوری اسلامی دیگر اجازه حضور تماشاگران در استادیوم آزادی را نمیدهد و حتی در این ورزشگاه، مسابقه فوتبال هم برگزار نمیشود.» پیشبینی که تاکنون به وقوع پیوسته است.
طرح جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری ۲۰ درصد از مالکیت تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی با نقش محوری صندوق «ترایو اترنال» به ریاست جاشوا کوشنر ، با انتقادهایی درباره شفافیت، پاسخگویی و احتمال نفوذ سرمایهگذاران بر مهمترین رقابت فوتبال جهان روبهرو شده است.
شرکت «ترایو اترنال»، به ریاست جاشوا کوشنر، قرار است سرمایهگذار اصلی «فیفا فوروارد اینترپرایز» باشد؛ شرکت جدیدی که برای اداره بخشهایی از فعالیتها و حقوق تجاری رقابتهای فیفا، از جمله جام جهانی مردان و زنان و جام جهانی باشگاهها، تشکیل خواهد شد.
بر اساس طرح پیشنهادی، ۲۰ درصد از سهام این شرکت به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود. فیفا میگوید این سهام اقلیت و فاقد حق کنترل خواهد بود و مسئولیت اداره فوتبال و تقویم مسابقات همچنان در اختیار این نهاد باقی میماند.
منتقدان اما هشدار میدهند ورود سرمایهگذاران خصوصی میتواند در عمل بر تصمیمهایی مانند تعداد مسابقات، قیمت بلیتها، محل برگزاری رقابتها و نحوه فروش حقوق رسانهای تاثیر بگذارد.
گاردین گزارش داده است که جاشوا کوشنر به چهره اصلی پیشبرد این طرح تبدیل شده و پیوندهای سیاسی پیرامون آن جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را بیش از پیش زیر ذرهبین قرار داده است.
همزمان، روابط نزدیک اینفانتینو با دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، و نسبت خانوادگی جاشوا کوشنر با خانواده ترامپ نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، تاکنون هیچ نقش مستقیم یا اعلامشدهای برای ترامپ در این سرمایهگذاری گزارش نشده است.
جاشوا کوشنر ۴۱ ساله چندین شرکت و صندوق سرمایهگذاری، از جمله «ترایو اترنال»، تاسیس کرده است. این صندوق قرار است سرمایهگذار اصلی فیفا فوروارد اینترپرایز باشد؛ شرکتی که اینفانتینو قصد دارد ۲۰ درصد از سهام آن را به سرمایهگذاران خصوصی واگذار کند.
جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷، همزمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «ترایو کپیتال»، شرکت مادر ترایو اترنال، را واگذار کرد. با این حال، حضور شرکت تحت مدیریت برادرش در طرح جدید فیفا، توجه منتقدان را به پیوندهای خانوادگی و سیاسی پیرامون این معامله جلب کرده است.
منتقدان میگویند حتی واگذاری یک سهم ۲۰ درصدی و ظاهرا غیرکنترلی نیز ممکن است به سرمایهگذاران امکان دهد بر جهتگیری تجاری رقابتها اثر بگذارند، بهویژه اگر سازوکارهای شفاف و مستقلی برای پاسخگو کردن مدیران فیفا وجود نداشته باشد. فیفا این ارزیابی را رد کرده و تاکید دارد که سرمایهگذاران در اداره و حکمرانی فوتبال نقشی نخواهند داشت.
پیوندهای سرمایهگذاری با عربستان سعودی
شش ماه پس از پایان نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، شرکت سرمایهگذاری جرد کوشنر، «افینیتی پارتنرز»، دو میلیارد دلار سرمایه از صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی دریافت کرد؛ صندوقی که ریاست هیاتمدیره آن را محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بر عهده دارد. این سرمایهگذاری با وجود مخالفتها و نگرانیهای مطرحشده از سوی برخی مشاوران صندوق انجام شد.
عربستان سعودی میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ خواهد بود و صندوق سرمایهگذاری عمومی این کشور نیز بهعنوان حامی رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با فیفا همکاری میکند. آرامکو، شرکت نفتی تحت کنترل دولت عربستان، نیز یکی از شرکای عمده جهانی فیفاست و ارزش قرارداد آن حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال گزارش شده است.
جرد کوشنر همواره از همکاری شرکتش با صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان دفاع کرده و از منتقدان خواسته است تصمیمی را نشان دهند که برخلاف منافع آمریکا گرفته شده باشد.
با این حال، در طرح جدید فیفا، جاشوا کوشنر و صندوق سرمایهگذاری متفاوتی به نام ترایو اترنال نقش محوری دارند. پولیتیکو گزارش داده است که او قصد دارد برای ایجاد یک «پایگاه سرمایهگذاری متنوع در سطح جهان» با صندوقهای ثروت ملی کشورهای مختلف وارد مذاکره شود.
یوفا پس از جلسه اضطراری امروز عصر خود در واکنش به طرح فدراسیون جهانی فوتبال برای جذب سرمایهگذاری خصوصی در رقابتهایی از جمله جام جهانی، هشدار داد که اگر جیانی اینفانتینو، رییس فیفا این طرح را اجرا کند، همه رقابتهای فیفا را تحریم خواهد کرد.
در بیانیه فیفا آمده است: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را رد میکنیم.»
یوفا همچنین به تندی نوشته: «در نتیجه بحثهای امروز، تا زمانی که این پیشنهادها روی میز باشد، هیچ تیم ملی عضو یوفا در هیچ رقابتی که زیر نظر فیفا برگزار میشود شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه این طرح به طور کامل کنار گذاشته شود و تضمینهای الزامآور ارائه شود که فیفا دیگر هرگز مالکیت یا اداره رقابتهای خود را به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد.»
نخستین جام جهانی پیش رو، جام جهانی فوتبال زنان است که تابستان سال آینده در برزیل برگزار میشود. پس از آن، جام جهانی مردان ۲۰۳۰ به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد.
رقابتهای انتخابی جام جهانی زنان از ماه اکتبر آغاز میشود.
این درحالی است که فیفا تاکید کرده است که حتی در صورت جذب سرمایهگذار، کنترل کامل اداره مسابقات و تصمیمهای ورزشی را حفظ خواهد کرد.
تصمیم به تحریم در نشست اضطراری بعدازظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان هر ۵۵ فدراسیون عضو یوفا اتخاذ شد.
به نوشته اسکای اسپرت، یوفا در بیانیهای اعلام کرد: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را رد میکنیم.»
در صورت اجرای این تصمیم، طرح اینفانتینو عملا با شکست روبهرو خواهد شد، زیرا بعید است سرمایهگذاران حاضر باشند در رقابتهایی بدون حضور تیمهای اروپایی سرمایهگذاری کنند.
«جام جهانی فروشی نیست»
یوفا در بیانیه خود اعلام کرد فدراسیونهای ملی با یک انتخاب اجباری روبهرو شدهاند؛ یا واگذاری غیرقابل بازگشت مهمترین رقابتهای فوتبال به سرمایهگذاران خصوصی را بپذیرند یا با پیامدهای آن روبهرو شوند.
در این بیانیه آمده است: «این یک تصمیم دموکراتیک نیست، بلکه حکمرانی از طریق ارعاب است؛ اقدامی که در شان نهادی نیست که مسئولیت پاسداری از فوتبال جهان را بر عهده دارد.»
یوفا تاکید کرد مخالفتش فقط به روند تصمیمگیری محدود نمیشود و هشدار داد که با ورود سرمایهگذاران خصوصی به مالکیت رقابتهای فیفا، منافع تجاری بر تصمیمهای ورزشی حاکم خواهد شد.
در ادامه بیانیه آمده است: «از آن لحظه، تصمیمها درباره تقویم مسابقات، فرمت رقابتها و آینده فوتبال، نه بر اساس منافع این ورزش، بلکه بر پایه منافع سهامداران گرفته خواهد شد.»
یوفا همچنین اعلام کرد: «این مدل هیچ جایگاهی در فوتبال جهان ندارد. آینده فوتبال نباید به انتظارات کسانی گره بخورد که وظیفه اصلیشان حداکثر کردن سود مالی است.»
این نهاد تاکید کرد: «جام جهانی یک کالای سرمایهگذاری نیست، بلکه یکی از بزرگترین میراثهای فوتبال است که طی نسلها با تلاش بازیکنان، تیمهای ملی و هواداران شکل گرفته است. هیچ بخشی از آن نباید به سرمایهگذاران خصوصی واگذار شود. جام جهانی فروشی نیست.»
یوفا همچنین روند تدوین این پیشنهاد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین طرح مهمی بدون هیچگونه مشورت واقعی با نهادهای مسئول فوتبال تهیه و تا آستانه تصویب پیش برده شده است.
رقابتهایی که احتمالا تحریم میشوند
فیفا در یک سال آینده چندین رقابت مهم را برگزار خواهد کرد که در صورت اجرای تصمیم یوفا برای تحریم مسابقات این نهاد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند:
- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال: ۵ تا ۲۷ سپتامبر، لهستان - جام جهانی فوتبال زنان زیر ۱۷ سال: ۱۷ اکتبر تا ۷ نوامبر، مراکش - جام جهانی فوتبال مردان زیر ۱۷ سال: ۱۹ نوامبر تا ۱۳ دسامبر، قطر - جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۷: ۲۴ ژوئن تا ۲۵ ژوییه ۲۰۲۷، برزیل
نخستین رقابت مهم فیفا، جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال، تنها ۳۷ روز دیگر در لهستان آغاز خواهد شد. ۲۴ تیم در این مسابقات شرکت میکنند که ۶ تیم از آنها از اروپا هستند؛ لهستان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، پرتغال و اسپانیا.
یوفا موفق میشود؟
با وجود اتحاد اروپاییها، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
به نوشته اتلتیک، تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
واکنش دیگر کنفدراسیونها چه خواهد بود؟
اقدام قاطع یوفا اکنون نگاهها را به دیگر کنفدراسیونهای عضو فیفا معطوف کرده است؛ کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، کونکاکاف (کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب)، کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL).
کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف پیشتر نگرانی عمیق خود را از نبود مشورت درباره این پیشنهاد اعلام کردهاند.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا نیز روز گذشته اعلام کرد هفته آینده برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه خواهد داد.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه تاکنون واکنش علنی به این موضوع نشان ندادهاند.
ارتباط خانواده کوشنر با طرح جنجالی جدید سرمایهگذاری فیفا
شاید جنجالیترین جنبه طرح جنجالی FIFA Forward Enterprises (FFE) که به دلایل مختلف با انتقادهای گسترده روبهرو شده است، حضور سرمایهگذاران خصوصی، بهویژه گروه سرمایهگذاری Thrive Eternal، باشد که به عنوان سرمایهگذار اصلی این طرح پیشنهاد شده است.
به نوشته سیانان، ریاست این شرکت سرمایهگذاری خصوصی را جاشوا کوشنر بر عهده دارد؛ برادر کوچکتر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا.
هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلامشدهای میان این سرمایهگذاری و رییسجمهوری آمریکا گزارش نشده است، اما جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، روابط نزدیکی با ترامپ دارد. به همین دلیل، همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله کیکبوکسینگ و مویتای و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
نشریه پولتیکو در گزارشی اختصاصی نوشت خشم و نارضایتی رهبران فوتبال اروپا از طرح جنجالی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، آنها را به سمت حمایت از یک رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست فیفا سوق داده است.
این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سنژرمن و مدیر گروه رسانهای بیاین، معرفی شده است.
به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.
بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بینالملل، گفتوگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری سنژرمن، ریاست اتحادیه باشگاههای اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانهای بیاین است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایهگذاریهای قطر و نفوذ در مناسبات بینالمللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.
با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارشها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقامهای اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی میکنند.
طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابتهای فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایهگذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو میگوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیونهای عضو قرار میدهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بیطرفی سیاسی فیفا میدانند.
البته اتحاد اروپاییها از همین حالا دستخوش شکنندگی است؛ چرا که رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری چک علناً اعلام کرده از طرحهای اینفانتینو خوشش میآید.
حتی اگر اکثریت یوفا متحد شوند، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.