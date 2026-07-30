پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی به‌دلیل هراس از گسترش اعتراضات، مسابقات فوتبال را بدون تماشاگر برگزار کرد.

پس از آن هم با شروع جنگ ۴۰ روزه، لیگ برتر تعطیل شد و در نهایت نیمه‌کاره ماند.

درواقع در ۷ ماه گذشته ورود تماشاگر به استادیوم‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال، ممنوع بوده است.

اما امروز خبرهایی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای بدون تماشاگر برگزارشدن مسابقات فصل جدید منتشر شد.

علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفتگویی با خبرنگاران افشا کرد که قرار است لیگ بدون تماشاگر برگزار شود : «این پیام خوبی نیست. ما مدعی AFC هستیم که چرا میزبانی را گرفته است. برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، پیام می‌دهد که شرایط آماده نیست.»

پس از او، حمید استیلی، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی هم گفت: «از تقویم منظم، مهمتر، حضور تماشاگر است. در هر استادیومی، باید تماشاچی حضور داشته باشد. اگر تماشاگر نباشد، بازی روح ندارد. امیدوارم بازی‌ها با برنامه و حضور تماشاگر باشد.»

همچنین، مهدی فنونی‌زاده، دیگر بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: «خواهشی که از سازمان لیگ دارم این است که اجازه حضور هواداران در بازی‌ها را بدهند. حداقل به ۳۰ درصد اجازه بدهند.»

بازسازی بی‌پایان استادیوم آزادی

از سوی دیگر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه سه هفته ابتدایی لیگ بیست و ششم را اعلام کرد و محل میزبانی استقلال و پرسپولیس از حریفان خود را خالی گذاشت.

این درحالی است که مسئولان ورزش جمهوری اسلامی وعده داده بودند که استادیوم آزادی برای فصل جدید فوتبال ایران در سال ۱۴۰۵، میزبان مسابقات و تماشاگران باشد، اما درحالی که عملیات بازسازی سکوها و برخی از دیگر امکانات استادیوم در مراحل پایانی بود، در هفته‌های گذشته، چمن استادیوم به‌طور ناگهانی و در اقدامی مبهم، جمع شد و به نوشته فارس، تا نیم‌فصل در دسترس نخواهد بود .

نکته اینکه، مدیران پرسپولیس به استقبال بازی بدون تماشاگر هم رفته‌اند؛ سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته «در صورتی که بازی‌ها بدون حضور هواداران باشد در استادیوم دستگردی (پاس) و در صورت حضور هواداران در ورزشگاه قلعه حسن‌خان میزبانی خواهیم کرد.»

محمد دادکان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال در سال‌های اخیر چندبار گفته که پیش‌بینی می‌کند «جمهوری اسلامی دیگر اجازه حضور تماشاگران در استادیوم آزادی را نمی‌دهد و حتی در این ورزشگاه، مسابقه فوتبال هم برگزار نمی‌شود.» پیش‌بینی که تاکنون به وقوع پیوسته است.