در بیانیه‌ فیفا آمده است: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی را رد می‌کنیم.»

یوفا همچنین به تندی نوشته: «در نتیجه بحث‌های امروز، تا زمانی که این پیشنهادها روی میز باشد، هیچ تیم ملی عضو یوفا در هیچ رقابتی که زیر نظر فیفا برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه این طرح به طور کامل کنار گذاشته شود و تضمین‌های الزام‌آور ارائه شود که فیفا دیگر هرگز مالکیت یا اداره رقابت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد.»

نخستین جام جهانی پیش رو، جام جهانی فوتبال زنان است که تابستان سال آینده در برزیل برگزار می‌شود. پس از آن، جام جهانی مردان ۲۰۳۰ به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد.

رقابت‌های انتخابی جام جهانی زنان از ماه اکتبر آغاز می‌شود.

این درحالی است که فیفا تاکید کرده است که حتی در صورت جذب سرمایه‌گذار، کنترل کامل اداره مسابقات و تصمیم‌های ورزشی را حفظ خواهد کرد.

تصمیم به تحریم در نشست اضطراری بعدازظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان هر ۵۵ فدراسیون عضو یوفا اتخاذ شد.

به نوشته اسکای اسپرت، یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی را رد می‌کنیم.»

در صورت اجرای این تصمیم، طرح اینفانتینو عملا با شکست روبه‌رو خواهد شد، زیرا بعید است سرمایه‌گذاران حاضر باشند در رقابت‌هایی بدون حضور تیم‌های اروپایی سرمایه‌گذاری کنند.

«جام جهانی فروشی نیست»

یوفا در بیانیه خود اعلام کرد فدراسیون‌های ملی با یک انتخاب اجباری روبه‌رو شده‌اند؛ یا واگذاری غیرقابل بازگشت مهم‌ترین رقابت‌های فوتبال به سرمایه‌گذاران خصوصی را بپذیرند یا با پیامدهای آن روبه‌رو شوند.

در این بیانیه آمده است: «این یک تصمیم دموکراتیک نیست، بلکه حکمرانی از طریق ارعاب است؛ اقدامی که در شان نهادی نیست که مسئولیت پاسداری از فوتبال جهان را بر عهده دارد.»

یوفا تاکید کرد مخالفتش فقط به روند تصمیم‌گیری محدود نمی‌شود و هشدار داد که با ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به مالکیت رقابت‌های فیفا، منافع تجاری بر تصمیم‌های ورزشی حاکم خواهد شد.

در ادامه بیانیه آمده است: «از آن لحظه، تصمیم‌ها درباره تقویم مسابقات، فرمت رقابت‌ها و آینده فوتبال، نه بر اساس منافع این ورزش، بلکه بر پایه منافع سهامداران گرفته خواهد شد.»

یوفا همچنین اعلام کرد: «این مدل هیچ جایگاهی در فوتبال جهان ندارد. آینده فوتبال نباید به انتظارات کسانی گره بخورد که وظیفه اصلی‌شان حداکثر کردن سود مالی است.»

این نهاد تاکید کرد: «جام جهانی یک کالای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه یکی از بزرگ‌ترین میراث‌های فوتبال است که طی نسل‌ها با تلاش بازیکنان، تیم‌های ملی و هواداران شکل گرفته است. هیچ بخشی از آن نباید به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شود. جام جهانی فروشی نیست.»

یوفا همچنین روند تدوین این پیشنهاد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین طرح مهمی بدون هیچ‌گونه مشورت واقعی با نهادهای مسئول فوتبال تهیه و تا آستانه تصویب پیش برده شده است.

رقابت‌هایی که احتمالا تحریم می‌شوند

فیفا در یک سال آینده چندین رقابت مهم را برگزار خواهد کرد که در صورت اجرای تصمیم یوفا برای تحریم مسابقات این نهاد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند:

- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال: ۵ تا ۲۷ سپتامبر، لهستان

- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۱۷ سال: ۱۷ اکتبر تا ۷ نوامبر، مراکش

- جام جهانی فوتبال مردان زیر ۱۷ سال: ۱۹ نوامبر تا ۱۳ دسامبر، قطر

- جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۷: ۲۴ ژوئن تا ۲۵ ژوییه ۲۰۲۷، برزیل

نخستین رقابت مهم فیفا، جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال، تنها ۳۷ روز دیگر در لهستان آغاز خواهد شد. ۲۴ تیم در این مسابقات شرکت می‌کنند که ۶ تیم از آنها از اروپا هستند؛ لهستان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، پرتغال و اسپانیا.

یوفا موفق می‌شود؟

با وجود اتحاد اروپایی‌ها، اینفانتینو می‌داند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازی‌های بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت می‌کنند.

به نوشته اتلتیک ، تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاه‌ها، لیگ‌ها و اتحادیه‌های اروپایی است.

آن‌ها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستاره‌هایی که در اروپا رشد کرده‌اند و در همین قاره بازی می‌کنند.

حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورش‌یافته آکادمی‌ها و باشگاه‌های اروپایی هستند.

علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاه‌ها را نیز به خود اختصاص داده است.

کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولت‌های ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفته‌اند.

واکنش دیگر کنفدراسیون‌ها چه خواهد بود؟

اقدام قاطع یوفا اکنون نگاه‌ها را به دیگر کنفدراسیون‌های عضو فیفا معطوف کرده است؛ کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، کونکاکاف (کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب)، کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL).

کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف پیش‌تر نگرانی عمیق خود را از نبود مشورت درباره این پیشنهاد اعلام کرده‌اند.

کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا نیز روز گذشته اعلام کرد هفته آینده برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه خواهد داد.

کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه تاکنون واکنش علنی به این موضوع نشان نداده‌اند.

ارتباط خانواده کوشنر با طرح جنجالی جدید سرمایه‌گذاری فیفا

شاید جنجالی‌ترین جنبه طرح جنجالی FIFA Forward Enterprises (FFE) که به دلایل مختلف با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده است، حضور سرمایه‌گذاران خصوصی، به‌ویژه گروه سرمایه‌گذاری Thrive Eternal، باشد که به عنوان سرمایه‌گذار اصلی این طرح پیشنهاد شده است.

به نوشته سی‌ان‌ان، ریاست این شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی را جاشوا کوشنر بر عهده دارد؛ برادر کوچک‌تر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا.

هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلام‌شده‌ای میان این سرمایه‌گذاری و رییس‌جمهوری آمریکا گزارش نشده است، اما جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، روابط نزدیکی با ترامپ دارد. به همین دلیل، همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.