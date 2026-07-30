هر ۴۱ عضو کونکاکاف روز پنجشنبه برای بررسی این پیشنهادها تشکیل جلسه دادند.

اتلتیک به نقل از یک منبع آگاه از این نشست نوشت که اکثریت قاطع اعضای کونکاکاف اعتقاد داشته‌اند که در حال از دست دادن اعتماد خود، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند. برخی هم گفته‌اند اعتمادشان را از دست داده‌اند.

منبع دومی هم این توصیف را اندکی شدیدتر از برداشت خود از جلسه دانست، اما تایید کرد که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره شیوه کنونی رهبری و شفافیت در فیفا وجود دارد.

کونکاکاف پس از پایان نشست، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این پیشنهادها را رد کرده است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یوفا اعلام کرد هر ۵۵ عضو اروپایی آن، در صورت کنار گذاشته نشدن این طرح، همه رقابت‌های فیفا از جمله جام جهانی را تحریم خواهند کرد.

در بیانیه کونکاکاف آمده است: «در این نشست، اعضا نگرانی عمیق خود را درباره نبود روند قانونی مناسب در تدوین این پیشنهاد، مهلت بسیار کوتاه تعیین‌شده و همچنین نبود بررسی یا تایید آن از سوی نهادهای ذی‌ربط حکمرانی فیفا ابراز کردند. همچنین این پرسش مطرح شد که پس از سودآورترین جام جهانی تاریخ، چه نیازی به جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای تامین مالی برنامه‌های جدید و فعلی فیفا فوروارد وجود دارد.

این گفت‌وگوها بر ضرورت شفافیت بیشتر و رعایت اصول صحیح حکمرانی تاکید کرد.

به همین دلایل، کونکاکاف و ۴۱ فدراسیون عضو آن:

- این پیشنهاد را رد کردند.

- از اعضای خود در شورای فیفا خواستند با فیفا وارد گفت‌وگو شوند تا مشخص شود چگونه می‌توان از ذخایر مالی موجود فیفا برای افزایش بودجه برنامه فیفا فوروارد و توسعه فوتبال در منطقه استفاده کرد.

- همچنین از اعضای خود در شورای فیفا خواستند به رییس فیفا اعلام کنند که هر موضوعی باید مطابق اساسنامه فیفا و از طریق کارکنان اجرایی و شورای فیفا، روندهای صحیح حکمرانی را طی کند.»

فیفا چه نیازی به سرمایه‌گذار دارد؟

کونکاکاف پیش‌تر نیز به شدت از نحوه مطرح شدن این طرح از سوی فیفا انتقاد کرده بود. این کنفدراسیون چهارشنبه شب نیز جلسه‌ای برگزار کرده بود که در آن، نگرانی‌هایی درباره روند تصمیم‌گیری، شیوه حکمرانی و همچنین این پرسش مطرح شد که چرا فیفا، با وجود منابع مالی فراوان، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

فدراسیون‌های عضو کونکاکاف سال گذشته میزبان جام جهانی باشگاه‌ها و تابستان امسال میزبان جام جهانی مردان بودند. همچنین جام جهانی زنان ۲۰۳۱ نیز به میزبانی چهار عضو کونکاکاف، یعنی آمریکا، مکزیک، جاماییکا و کاستاریکا برگزار خواهد شد.

فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد بخشی از سهام اقلیت یک نهاد جدید را که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مدیریت رقابت‌های اصلی خود، از جمله جام‌های جهانی و جام جهانی باشگاه‌ها، تاسیس می‌کند، واگذار کند.

این نهاد جدید «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) نام خواهد داشت و مسیولیت فعالیت‌های تجاری فیفا را بر عهده می‌گیرد. خود فیفا همچنان نهاد حاکم بر فوتبال جهان باقی می‌ماند و مالکیت اکثریت سهام این شرکت را حفظ خواهد کرد. فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد دارد حداکثر ۲۱ درصد از سهام این شرکت را واگذار کند و از این طریق ۴.۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جذب سرمایه داشته باشد. این منابع می‌تواند بلافاصله در اختیار فدراسیون‌های عضو قرار گیرد.

پس از موج گسترده انتقادها، اینفانتینو در گفت‌وگویی با رسانه فیفا گفت این پیشنهاد «الزام‌آور نیست» و تاکید کرد برای اجرایی شدن، به موافقت اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو و همچنین شورای فیفا نیاز دارد.

پس از اعلام این طرح در روز سه‌شنبه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد «ناامیدکننده است که موضوعی با این اهمیت، پیش از آنکه خانواده فوتبال آسیا فرصت بررسی و گفت‌وگو درباره آن را از طریق سازوکارهای رسمی و شناخته‌شده حکمرانی پیدا کند، به عرصه عمومی راه یافته است.»

در مقابل، کنفدراسیون فوتبال آفریقا اعلام کرد در روند مشورت درباره این طرح مشارکت داشته و از فدراسیون‌های عضو خود خواسته است پیشنهادها را به طور مستقل بررسی کنند.