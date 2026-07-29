اوکراین پیش‌تر نیز مسیر انتقال تسلیحات در دریای خزر را هدف قرار داده بود. در فوریه (بهمن و اسفند ۱۴۰۴)، پهپادهای دوربرد اوکراین یک ناو روسی و دو کشتی باری تحریم‌شده، «پورت اولیا ۲» و «بگی»، را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی از جمهوری اسلامی به روسیه استفاده می‌شدند.

این حمله چند ماه پس از حمله دیگری به بندر «اولیا» در روسیه انجام شد که به کشتی حامل قطعات پهپادهای ایرانی و مهمات آسیب رسانده بود.

آنچه حمله شنبه را از حملات پیشین متمایز می‌کند، پرچم کشتی و تلفات آن است. کی‌یف اعلام کرد کشتی‌هایی را هدف قرار داده که با نقض تحریم‌ها، محموله‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه جابه‌جا می‌کردند.

تهران اما گفت شناور هدف‌گرفته‌شده یک کشتی تجاری ایرانی بود و ملوان کشته‌شده در آن، نخستین ایرانی بود که در حمله اوکراین جان باخت .

کرملین این حمله را «حمله به ایران» خواند و کی‌یف را به تلاش برای گسترش جنگ متهم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز هشدار دادند این حمله بی‌پاسخ نخواهد ماند.

با این حال، تنها چند روز بعد، هر دو طرف از تمایل خود برای جلوگیری از تشدید تنش سخن گفتند.

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، پس از گفت‌وگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف کی‌یف «پرهیز از تشدید غیرضروری تنش» است و اقدامات اوکراین صرفا برای دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه انجام می‌شود، نه برای هدف قرار دادن کشتی‌های غیرنظامی یا افراد.

او افزود روسیه مسئول اصلی این حوادث و خسارت‌های جانی است و خواستار خودداری از اقدامات تنش‌زا و پایان حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین شد.

عراقچی نیز در ایکس نوشت وزیر خارجه اوکراین به او اطمینان داده است که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده و اوکراین خواهان تشدید تنش نیست.

او افزود جمهوری اسلامی نیز به دنبال تشدید تنش نیست، اما تاکید کرد هرگونه حمله به شهروندان یا منافع ایران غیرقابل قبول است و خسارت‌های واردشده باید جبران شود.

پیامی با مخاطبان متفاوت

نیکول گراجفسکی، استادیار دانشگاه ساینس‌پو و نویسنده کتاب «روسیه و ایران؛ شرکای سرپیچی از سوریه تا اوکراین»، به ایران‌اینترنشنال گفت اوکراینی‌ها از ابتدا این دو جنگ را مرتبط می‌دانستند و جمهوری اسلامی را حلقه اتصال میان آن‌ها می‌دیدند.

او افزود دریای خزر یکی از آشکارترین نقاط تلاقی این دو منازعه است، زیرا هم کالاهای مورد نیاز جمهوری اسلامی و هم تجهیزاتی که تهران در اختیار روسیه قرار می‌دهد، از این مسیر منتقل می‌شوند.

گراجفسکی این حمله را لزوما نتیجه هماهنگی با واشینگتن نمی‌داند، اما احتمال می‌دهد اوکراین و اسرائیل در اجرای آن هماهنگ بوده و کی‌یف نیز اهداف راهبردی خود را دنبال کرده باشد.

به گفته او، دولت ترامپ دلایلی برای جلوگیری از گره خوردن بیشتر جنگ اوکراین به منازعه با جمهوری اسلامی دارد. با این حال، نمایش توانایی اوکراین برای دسترسی به دریای خزر و اخلال در مسیری که نقشی روزافزون در مناسبات روسیه و جمهوری اسلامی یافته، بخشی از اهداف راهبردی کی‌یف است.

پاسخ به همکاری نظامی تهران و مسکو

به گفته کارشناسان، روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به توضیح منطق کی‌یف در انجام این حمله کمک می‌کند.

جمهوری اسلامی در تابستان ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، با آغاز ارسال پهپادهای شاهد به روسیه، به یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شد. این پهپادها بعدا به‌طور گسترده علیه شهرها و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین به کار گرفته شدند.

آمریکا همچنین تهران را به ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد به روسیه متهم می‌کند. اوکراین نیز می‌گوید مستشاران نظامی جمهوری اسلامی نحوه استفاده از این سامانه‌های پدافندی را به نیروهای روس آموزش دادند.

گراجفسکی در کتاب تازه خود نوشته است اپراتورهای پهپاد روسیه در اوت ۲۰۲۲ (مرداد و شهریور ۱۴۰۱) به ایران سفر کردند و در مسابقه پهپادی برگزارشده از سوی سپاه پاسداران شرکت داشتند. او این رویداد را پوششی برای آموزش کار با پهپادهای ایرانی می‌داند که بعدتر علیه اوکراین به کار گرفته شدند.

دیوید پاتریکاراکوس، خبرنگار ویژه دیلی‌میل، گفت: «اوکراینی‌ها سال‌ها از فناوری جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند و اکنون همان تجربه را برای ایرانی‌ها رقم می‌زنند.»

پیامی با مخاطبان متفاوت

الکس واتانکا، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه، نیز این حمله را عمدتا اقدامی برای ارسال پیام دانست، اما گفت مخاطب آن ممکن است فقط جمهوری اسلامی نبوده باشد.

او احتمال داد آمریکا از اوکراین برای انتقال دو پیام به تهران استفاده کرده باشد: نخست، ترغیب جمهوری اسلامی به بازنگری در همکاری نظامی با روسیه؛ دوم، هشدار به تهران که مسیرهای تجاری شمالی لزوما از مسیرهای جنوبی، که بیش از پیش محدود شده‌اند، امن‌تر نیستند.

در ماه‌های گذشته، آمریکا و متحدانش زیرساخت‌های نظامی، بندرها، تجهیزات و دارایی‌های دریایی و شبکه‌های لجستیکی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز را هدف قرار داده‌اند تا توانایی تهران برای جابه‌جایی تجهیزات نظامی و انجام تجارت دریایی را محدود کنند.

هم‌زمان با افزایش فشار بر دسترسی جنوبی جمهوری اسلامی به کشتیرانی بین‌المللی، مسیرهای شمالی از طریق دریای خزر، به‌ویژه کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب که جمهوری اسلامی را به روسیه متصل می‌کند، اهمیت بیشتری یافته‌اند.

اگر ارزیابی واتانکا درست باشد، این حمله نشان داد که این مسیرها نیز ممکن است آسیب‌پذیر باشند.

نه گراجفسکی و نه واتانکا انتظار ندارند حمله در دریای خزر به رویارویی مستقیم نظامی میان جمهوری اسلامی و اوکراین منجر شود.

واتانکا گفت: «آن‌ها در گسترش درگیری به جبهه‌های دیگر بسیار محتاطانه عمل می‌کنند.»

اینکه این پیام صرفا از سوی کی‌یف ارسال شده یا از حمایت دیگران برخوردار بوده، همچنان محل بحث است. با این حال، به نظر می‌رسد نه اوکراین و نه جمهوری اسلامی تمایلی به تشدید این رویارویی و گسترش آن به جنگی فراگیرتر ندارند.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمام‌عیار خود به اوکراین را آغاز کرد و جمهوری اسلامی نیز با ارسال پهپادهای شاهد ، فناوری تولید آن‌ها و تجهیزات موشکی ، به یکی از مهم‌ترین متحدان نظامی مسکو در این جنگ تبدیل شد.