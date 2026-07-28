این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار می‌شوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.

افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پرونده‌ها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمی‌دهد و خانواده‌ها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی‌بادجانی و امیرحسن صفری حسین‌آبادی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد .

پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده‌ بودند و گزارش‌هایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.

ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.

اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمی‌انالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

اتهام‌های سنگین در کیفرخواست‌ها

بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایران‌اینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشت‌شده در اصفهان مطرح کرده است.

افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواست‌های شماری از بازداشت‌شدگان، نگرانی‌ها درباره احتمال صدور و اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌ها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانواده‌هایشان فراخوانده شده‌اند که این امر از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آن‌ها حکایت دارد.

یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایران‌اینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان می‌کند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.

صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.

علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پرونده‌های مرتبط با این اعتراضات و جنگ‌ها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبس‌های سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.