لک‌علی‌آبادی سه‌شنبه دوم تیر در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان غذا و دارو را «بسیار چالشی و پرتنش» توصیف کرد.

به گفته او، سرنوشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، که پیش از جنگ قرار بود به تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد، از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

او گفت مسئولان حوزه غذا و دارو درباره هزینه‌کرد ۳۰۰ میلیون دلار توضیحاتی ارائه کرده‌اند، اما همچنان مشخص نیست ۷۰۰ میلیون دلار دیگر کجا رفته و چه سرنوشتی پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود اعضای کمیسیون از توضیحات ارائه‌شده قانع نشده‌اند و قرار است مسئولان سازمان غذا و دارو در جلسه بعدی، پاسخ‌های مشخص و شفافی درباره حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کنند.

در حالی که سرنوشت بخش بزرگی از منابع برداشت‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی نامشخص مانده، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از افزایش هزینه‌های دارو و درمان و کاهش پوشش بیمه‌ای حکایت دارد ؛ وضعیتی که برخی بیماران را ناچار به پرداخت بخش عمده هزینه‌ها از جیب خود یا صرف‌نظر از درمان و آزمایش‌های ضروری کرده است.

مهدی زحمتکش، رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با ایرنا از افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد خبر داد و حذف ارز ترجیحی و «آسیب» ناشی از جنگ اخیر را از عوامل اصلی کمبود دارو و جهش قیمت‌ها دانست.

لک‌علی‌آبادی نیز از افزایش هزینه‌های درمان و کمبود برخی داروهای حیاتی خبر داد و گفت کشور در تامین داروهایی مانند انسولین و داروهای ضدسرطان با کمبود مواجه است؛ موضوعی که به گفته او نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.

او تاکید کرد دارو مستقیما با جان مردم مرتبط است و مشکلات این حوزه با «وعده و گفتاردرمانی» حل نمی‌شود.

لک‌علی‌آبادی افزود اگر ترک فعل یا قصوری در این زمینه رخ داده باشد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس گفت در جلسه اخیر، کمیسیون بهداشت و درمان عملا «یک کارت زرد جدی» به سازمان غذا و دارو داده و روند پیگیری این پرونده ادامه خواهد داشت.

لک‌علی‌آبادی همچنین در واکنش به گزارش‌ها درباره اختصاص منابع مالی آزادشده ایران به خرید غذا و دارو گفت چنین رویکردی یادآور تجربه «نفت در برابر غذا» در عراق است و «کلیت این پیشنهاد» مورد نظر کمیسیون بهداشت و نمایندگان مجلس نیست.

این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت در صورت رفع تحریم‌ها، منابع مالی آزادشده جمهوری اسلامی مستقیم در اختیار تهران قرار نمی‌گیرد و عمدتا صرف خرید مواد غذایی و دارو خواهد شد.

ترامپ تاکید کرده بود این منابع برای خرید غذا و دارو برای مردم استفاده می‌شود و «بخش زیادی از آن نیز به کشاورزان آمریکایی خواهد رسید».

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز گفت دارایی آزادشده ایران صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شود و اگر نرخ کالاهای اساسی در آمریکا مناسب باشد، مانعی برای خرید از این کشور وجود ندارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بحران دسترسی به دارو و افزایش هزینه‌های درمان به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بیماران و خانواده‌های آنان در ایران تبدیل شده است.