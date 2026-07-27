ذبیح‌الله خداییان در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «برخی تراستی‌ها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»

خداییان نام این فرد یا شرکت، زمان خروج او از ایران، نحوه سپردن منابع و اقدام‌های انجام‌شده برای بازگرداندن پول را اعلام نکرد.

روزنامه «سازندگی» نیز سوم مرداد گزارش داده بود که دست‌کم ۱۵ تراستی از دسترس خارج شده‌اند؛ افرادی که به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، میلیاردها دلار از پول نفت ایران نزد آنها بوده است.

بر اساس گزارش سازندگی، قوه قضاییه برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل داده و در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پیگیری برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه ۱۵ تراستی فراری نیز در جریان است.

تراستی‌ها چگونه وارد اقتصاد ایران شدند؟

«تراستی» عنوانی است که در سال‌های تحریم به افراد یا شرکت‌هایی داده شده است که انتقال منابع مالی ایران، به‌ویژه درآمدهای نفتی، را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام می‌دهند.

پس از محدودشدن دسترسی بانک‌های ایرانی به نظام مالی بین‌المللی، دولت و شرکت‌های وابسته برای دریافت پول نفت، پرداخت هزینه واردات و انتقال ارز به واسطه‌هایی متکی شدند که در کشورهای مختلف حساب بانکی، شرکت یا ارتباطات مالی داشتند.

در قوانین ایران تعریف مشخصی از تراستی وجود ندارد و جزئیات مربوط به هویت، قراردادها، میزان کارمزد، تضمین‌های مالی و شیوه نظارت بر این واسطه‌ها معمولا منتشر نمی‌شود.

به نوشته روزنامه سازندگی، همین نبود شفافیت مشخص نمی‌کند تراستی‌ها بر چه اساسی انتخاب می‌شوند، چه نهادی به‌طور مستمر عملکردشان را بررسی می‌کند و در برابر منابعی که در اختیار دارند چه تضمین‌هایی ارائه می‌دهند.

البته رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنانش در صدا و سیما به این موضوع اشاره کرد که تراستی‌ها مورد اعتماد «دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، شعام (شورای عالی امنیت ملی) و بانک‌ها» هستند.

رسوب درآمدهای نفتی زمینه تعارض منافع ایجاد می‌کند

بخشی از منفعت تراستی‌ها می‌تواند از باقی‌ماندن منابع مالی در حساب‌هایشان حاصل شود. هنگامی که میلیاردها دلار درآمد نفتی برای چند روز یا چند هفته در حساب یک واسطه باقی بماند، امکان کسب سود از این منابع فراهم می‌شود.

این وضعیت میان منفعت ایران برای انتقال سریع پول و منفعت واسطه از نگهداری طولانی‌تر آن تعارض ایجاد می‌کند. اگر این ساختار با نظارت ضعیف همراه باشد، خطر تاخیر در انتقال، سوءاستفاده، انتقال دارایی و از بین رفتن اصل سرمایه افزایش می‌یابد.

تشکیل پرونده پس از خروج واسطه یا انتقال منابع نیز لزوما به جبران کامل خسارت منجر نمی‌شود. گزارش سازندگی از این رو، اصلاح ساختار انتخاب و نظارت بر تراستی‌ها را مهم‌تر از برخورد قضایی پس از وقوع تخلف دانسته است.

هیات ویژه قضایی پرونده‌های ارزی را بررسی می‌کند

خداییان همچنین از تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارزی خبر داد. این هیات متشکل از رییس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاوران قضایی و قضات دیوان عالی کشور است.

بر اساس داده‌های سامانه بانک مرکزی که رییس سازمان بازرسی به آنها استناد کرد، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده داشته‌اند.

این افراد و شرکت‌ها بر اساس میزان تعهدات ارزی رفع‌نشده در سه گروه قرار گرفته‌اند: گروه نخست شامل ۲۲۵ بدهکار کلان با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو است که مجموع بدهی ارزی آنها به ۵۳ میلیارد یورو می‌رسد؛ گروه دوم را دو هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط با تعهدی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تشکیل می‌دهند که در مجموع ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهد ایفا‌نشده دارند؛ و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد با تعهد کمتر از سه میلیون یورو است که مجموع تعهدات رفع‌نشده آنها ۵.۹ میلیارد یورو اعلام شده است.

بخشی از ارقام ثبت‌شده ناشی از آشفتگی اطلاعاتی بود

رییس سازمان بازرسی گفت شرکت‌های پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد رفع‌نشده، ابتدا در صدر فهرست قرار داشتند.

به گفته او، بررسی نزدیک به ۴۰ هزار اظهارنامه یا کوتاژ صادراتی نشان داد بخش عمده این منابع، از جمله حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو ثبت‌شده به نام شرکت پخش و پالایش، متعلق به شرکت ملی نفت بوده است که به‌دلیل بی‌توجهی در ثبت گمرکی به نام شرکت‌های دیگر درج شده بود.

خداییان گفت از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد ثبت‌شده برای شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف حدود ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است.

بخشی از این ارزها برای واردات کالاهای ضروری، از جمله بنزین، یا توسعه زیرساخت‌ها هزینه شده بود، اما به‌دلیل ثبت‌نشدن توضیحات لازم در سامانه بانک مرکزی همچنان تعهد ایفا‌نشده محسوب می‌شد. این داده‌ها نشان می‌دهد تمام ارقام ثبت‌شده به‌عنوان تعهد رفع‌نشده را نمی‌توان الزاما فساد یا خروج منابع دانست و بخشی از آنها ناشی از اشکال در ثبت و شفاف‌سازی اطلاعات بوده است.

حدود ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد

خداییان گفت اقدامات هیات ویژه قضایی به تعیین تکلیف و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی منجر شده است.

بر اساس توضیحات خداییان، ۷.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا رفع شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز عرضه شده و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز برای تسویه بدهی‌های ارزی خارجی یا از طریق دیگر روش‌های قانونی پرداخت شده است. هم‌زمان، پرونده ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی از گروه بدهکاران کلان، با مجموع تعهدات ۲۳.۵ میلیارد یورویی، در دست بررسی قرار دارد و به آنها اخطار داده شده است که اگر تاییدیه بانک مرکزی درباره رفع تعهدات خود را ارائه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

در گروه بدهکاران متوسط نیز به گفته رییس سازمان بازرسی پرونده ۶۱۵ نفر به مراجع قضایی فرستاده شده و پرونده هزار نفر دیگر پس از تایید بانک مرکزی آماده ارسال است.

رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده و به گفته خداییان، تاکنون دو میلیارد یورو از تعهدات این گروه تعیین تکلیف شده است.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به مسیر دیگری برای خروج ارز تبدیل شدند

رییس سازمان بازرسی از صدور گسترده و بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی نیز انتقاد کرد. به گفته او، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ در حالی که در فاصله سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، تنها یک‌هزار و ۴۷۳ کارت صادر شده بود.

خداییان این افزایش را نتیجه حذف «اهلیت‌سنجی» با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب دولت دانست. به گفته او، این تغییر به افرادی بدون سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی امکان داد به‌آسانی کارت بازرگانی دریافت کنند.

برخی دارندگان کارت، از جمله افراد بسیار جوان یا سالمند، کارت‌های خود را در اختیار دلالان قرار داده‌اند. این دلالان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای صادرات انجام داده‌اند، اما مالیات نپرداخته و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.

خداییان از شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت تاکنون ۳۰۰ نفر با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ایفا‌نشده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

برای چهار معاون وزارت صمت در دولت‌های مختلف نیز به‌دلیل بی‌توجهی به هشدارها و اصلاح‌نکردن روند صدور کارت‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

اصلاح ساختار نظارت بر تراستی‌ها ضروری است

بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده در گزارش سازندگی، کاهش خطر فعالیت تراستی‌ها به تدوین چارچوب قانونی برای انتخاب، ارزیابی و عزل آنها نیاز دارد.

توزیع عملیات میان چند شرکت مستقل، تعیین سقف منابع قابل نگهداری، ایجاد رقابت میان واسطه‌ها، تعیین زمان‌بندی الزام‌آور برای انتقال وجوه، حسابرسی مستمر و الزام به ارائه تضمین‌های معتبر از جمله راهکارهای پیشنهادی این روزنامه است.

به نوشته سازندگی، حذف کامل تراستی‌ها تا زمانی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها ادامه دارد، واقع‌بینانه نیست؛ اما استفاده از کانال‌های رسمی مالی، پیمان‌های پولی، بانک‌های مشترک و سازوکارهای شفاف‌تر تسویه می‌تواند وابستگی به این شبکه را کاهش دهد.

