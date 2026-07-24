رویترز با استناد به داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر نوشت از ۳۱ تیر تا دوم مرداد، روزانه تنها سه شناور از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ابرنفتکش «رومانی پراسپریتی» دوم مرداد در آب‌های فجیره و خارج از تنگه هرمز مشاهده شد. این نفتکش نفت خام موربان امارات متحده عربی را حمل می‌کند، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست.

در همین روز، دو کشتی فله‌بر خالی که برای حمل «کالاهای نرم» به کار می‌روند، از تنگه هرمز خارج شدند.

«کالاهای نرم» اصطلاحی در بازارهای جهانی برای محصولات عمدتا کشاورزی و دامی، از جمله غلات، شکر، قهوه و پنبه است و در مقابل «کالاهای سخت» مانند نفت، فلزات و مواد معدنی قرار می‌گیرد.

ابرنفتکش «نیو جاینت» که دو میلیون بشکه نفت خام بصره عراق حمل می‌کند، اول مرداد از تنگه هرمز خارج شد و انتظار می‌رود تا اواسط اوت به بندر ریژائو چین برسد.

همچنین دو شناور دیگر، از جمله ابرنفتکش خالی «نوبل»، اول مرداد با عبور از این گذرگاه وارد خلیج فارس شدند.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در این گذرگاه راهبردی به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۳۱ تیر هشدار داد پاسخ هر حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، نابودی یک پل یا نیروگاه در ایران خواهد بود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم ۳۱ تیر اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز را نقض «یکی از مفاد کلیدی» تفاهم‌نامه پایان جنگ خواند و تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد حملات جمهوری اسلامی به شناورها در این آبراه به یک رویه تبدیل شود.

افزایش تردد نفتکش‌ها در باب‌المندب هم‌زمان با تهدید حوثی‌ها

در روزهای اخیر، تهدیدهای حوثی‌های یمن در دریای سرخ دامنه جنگ ایران را به یکی دیگر از مسیرهای حیاتی کشتیرانی گسترش داده است.

این گروه نیابتی جمهوری اسلامی ۲۹ تیر تهدید کرد مانع عبور کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی از تنگه باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ خواهد شد.

با وجود این تهدید، رویترز گزارش داد شمار شناورهای کالابر که اول مرداد از باب‌المندب عبور کردند، به ۳۲ فروند افزایش یافت؛ رقمی که روز پیش از آن ۲۶ فروند بود.

از مجموع این نفتکش‌ها، ۱۴ فروند وارد دریای سرخ شدند و ۱۸ فروند با عبور از باب‌المندب به خلیج عدن رفتند. از میان کشتی‌های خروجی، ۹ نفتکش حامل نفت خام بودند.

دو ابرنفتکش چینی حامل مجموعا چهار میلیون بشکه نفت عربستان سعودی در میان این شناورها بودند که اول مرداد از دریای سرخ وارد خلیج عدن شدند و توانستند از محاصره حوثی‌ها عبور کنند.

این در حالی است که شماری دیگر از کشتی‌های عربستان سعودی هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین بر پایه داده‌های کپلر و گروه بورس اوراق بهادار لندن، نفتکش «تورم اینوویشن» که حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفتا به مقصد آسیا حمل می‌کند، مسیر خود را اندکی تغییر داده و به‌جای حرکت به سوی باب‌المندب، به سمت خروجی کانال سوئز رفته است.

به گزارش رویترز، شرکت آرامکوی عربستان سعودی برای دور زدن محدودیت‌های بارگیری در بنادر این کشور در دریای سرخ، عرضه محموله‌های اضافی نفت خام از بندر «سیدی کریر» مصر در ساحل مدیترانه را آغاز کرده است.

منابع تجاری منطقه‌ای هشدار دادند انتخاب مسیر کانال سوئز برای کشتی‌های عازم آسیا به‌جای عبور از باب‌المندب می‌تواند مدت سفر را تقریبا سه برابر کند.

خروج دو شناور نظامی آلمان از منطقه

وزارت دفاع آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد دو شناور نظامی خود را که قرار بود در ماموریتی در خلیج فارس مشارکت کنند، به‌دلیل تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و فروپاشی آتش‌بس میان تهران و واشینگتن از منطقه خارج می‌کند.

بر پایه این بیانیه، شناور مین‌روب «فولدا» و کشتی پشتیبانی «موزل» طی روزهای آینده بندر جیبوتی را ترک خواهند کرد و به محل استقرار اولیه خود در شرق دریای مدیترانه باز خواهند گشت.

حدود ۱۴۰ نظامی در این دو شناور حضور دارند.

وزارت دفاع آلمان با اشاره به نامشخص بودن زمان آغاز ماموریت این شناورها افزود ادامه استقرار آن‌ها در منطقه، بدون چشم‌اندازی روشن برای شروع عملیات، فشار غیرضروری بر تجهیزات وارد می‌کند و به افزایش استهلاک آن‌ها می‌انجامد.

در روزهای اخیر، تنش‌های منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.

شبکه فونیکس اول مرداد به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد کارکنان سفارت آلمان در ایران، این کشور را ترک کرده‌اند.