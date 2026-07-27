رسانه وابسته به سپاه طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن ملانیا ترامپ تشویق کرد
در ادامه فراخوان مقامها و رسانههای حکومتی برای «انتقام» و «خونخواهی» علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی درباره محل رفتوآمد ملانیا ترامپ، همسر رییسجمهوری آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد.
تسنیم دوشنبه پنجم مرداد ویدیویی با عنوان «ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟!» منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفتوآمد، فروشگاههای مورد مراجعه و دیگر جزییات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق میشوند.
در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازیهای گرافیکی است، مکانهایی که بانوی اول آمریکا به آنها رفتوآمد میکند، از جمله فروشگاههایی که از آنها خرید میکند، نمایش داده میشود.
این رسانه وابسته به سپاه نوشته است اطلاعات بهکاررفته در این ویدیو از «چند شبکه امنیتی ناشناس» به دست آمده است.
راوی ویدیو نیز میگوید با استفاده از این اطلاعات میتوان از حضور ملانیا ترامپ در این مکانها مطلع شد و چند سناریو عملیاتی، از جمله حمله از فاصله نزدیک و استفاده از مادهای سمی با قابلیت انتقال از طریق تماس پوستی را شرح میدهد.
در پایان ویدیو، بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، نیز با نمایش عبارت «Barron Trump, wait for us» تهدید میشود و راوی میگوید او «باید منتظر ما باشد».
راوی ویدیو تسنیم نیز میگوید پیشنهاد مبالغ کلان پول میتواند افراد نزدیک به ملانیا ترامپ را برای همکاری وسوسه کند.
نیویورکتایمز سوم مرداد گزارش داد مقامهای آمریکایی تهدیدی معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه ترامپ و هواپیمای «ایر فورس وان» را بررسی کردند.
ترامپ در پی ارزیابی این تهدید، هنگام خروج از نشست ناتو در ترکیه هواپیمای خود را تغییر داد.
ویدیو تسنیم تازهترین مورد از مجموعه تهدیدهای علنی مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه مقامهای آمریکایی و خانواده ترامپ پس از کشته شدن علی خامنهای است.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۱ تیر نیز نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی بنرهایی در تهران نصب کردهاند که ترامپ را مخاطب قرار داده و روی آن نوشته شده بود: «آماده مرگ باش.»
در این بنر، کلاه قرمز مشهور ترامپ با شعار «بازگرداندن عظمت به آمریکا» و هواپیمای او در حال هدف قرار گرفتن دیده میشد.
این تهدیدها ادامه موجی از اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و رسانههای حکومتی است که پس از کشته شدن علی خامنهای بارها بر «انتقام» و «قصاص» دونالد ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند.
در این مدت، برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز به صراحت از لزوم هدف قرار دادن ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سخن گفتهاند.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی از آن را ندیده است».
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای منطقهای نوشت تلاشهای قطر و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی«پیشرفت چشمگیری» داشته است. دونالد ترامپ نیز به پیشرفت گفتوگوها اشاره و همزمان تاکید کرد در صورت شکست دیپلماسی، دستور حملات نظامی گستردهتر را صادر خواهد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، شامگاه دوشنبه ۵ مرداد به وقت ایران، به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد میانجیها به رهبری قطر و پاکستان میکوشند اختلاف میان واشینگتن و تهران را کاهش دهند تا دو طرف بار دیگر به توافق موقتی بازگردند که دو هفته پیش در پی ازسرگیری حملات هوایی فروپاشید.
یکی از این مقامها پیشرفهای حاصلشده در تلاشهای میانجیگرانه را «چشمگیر» خواند و گفت میانجیها همراه با جمهوری اسلامی و عمان در حال کار روی طرحی برای ایجاد ساز و کار مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند. این آبراه استراتژیک کانون آخرین دور حملاتی بود که ۱۷ تیر آغاز شد و به مدت ۱۳ روز ادامه داشت.
همزمان با انتشار این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در آغاز سفر خود به میشیگان مذاکره با جمهوری اسلامی را «خوب» توصیف کرد و افزود: «ما همین الان در حال مذاکره هستیم. فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد و اگر بیفتد، خوب است. اگر نیفتد، به کاری که دو روز پیش انجام میدادیم، برمیگردیم.»
ساعاتی پیش از این تحولات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارشها درباره درخواست تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا را «خبرسازی» خواند و گفت میانجیگران پیامهایی را از سوی واشینگتن منتقل میکنند، اما هیچ مذاکرهای میان دو طرف جریان ندارد.
بقائی افزود گفتوگوهای تهران با عمان تنها بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای عبور کشتیها از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت: «درخواست مذاکرات مستقیم با آمریکا اصلا با ژن ما همخوانی ندارد.»
او وجود هرگونه آتشبس را نیز رد کرد و گفت گزارشها درباره پذیرش آتشبس ۱۰ روزه از سوی جمهوری اسلامی صحت ندارد.
شبکه خبری سیبیاس یکشنبه چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با «پیشرفت» همراه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفتوگوهای اخیر با مقامهای عمانی را «مفید» توصیف کرد و در عین حال گفت تغییری در وضعیت این آبراه ایجاد نشده است.
ترامپ: در صورت شکست مذاکرات، حملات از سر گرفته میشود
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در ایرفورس وان گفت آمریکا «تقریبا نیروهای نظامی» جمهوری اسلامی را نابود کرده و مقامهای تهران در نتیجه حملات سنگین خواهان مذاکره شدهاند.
او افزود: «تنها دلیلی که مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند ملاقات کنند این است که ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد کردهایم.» ترامپ وضعیت تنگه هرمز را نیز «بسیار خوب» توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره موضع بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت دیدگاه دو طرف در مجموع به یکدیگر نزدیک است و تنها اختلاف اندکی میان آنها وجود دارد. او گفت جمهوری اسلامی در ۱۴ روز گذشته ضربه سختی خورده و از آمریکا خواسته است حملات را متوقف کند.
او درباره جبران خسارت شرکتهای کشتیرانی نیز گفت واشینگتن از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی که در اختیار و کنترل آمریکاست، برای پرداخت خسارت کشتیها استفاده خواهد کرد. او افزود از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، درباره تصاویر ماهوارهای ارائهشده به جمهوری اسلامی سوال خواهد کرد.
ترامپ در مصاحبهای جداگانه با اکسیوس گفت آمریکا در حال انجام «مذاکرات بسیار جدی» با جمهوری اسلامی است و اگر این گفتوگوها موفق نشود، واشینگتن به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» بازخواهد گشت.
ترامپ افزود جمعه حملات آمریکا را متوقف کرد، زیرا کشورهای میانجی و شماری از دولتهای منطقه از او خواستند فرصت دیگری به مذاکرات بدهد. او گفت: «همه کسانی که در مذاکرات با جمهوری اسلامی دخیلاند از من خواستند شلیک نکن.»
دو روز پس از توقف حملات هوایی آمریکا که عمدتا بر حاشیه خلیج فارس متمرکز بود، عربستان سعودی، اردن و عراق از حملات پهپادی خبر دادند. ریاض «یک گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی» را مسئول حمله به تاسیسات نفتی خود دانست و هشدار داد حق پاسخگویی را محفوظ میداند.
وزارت دفاع عربستان سعودی عصر دوشنبه پنجم مرداد به وقت محلی اعلام کرد پهپادهایی که از سوی گروههای مسلح مورد حمایت [حکومت] ایران از حریم هوایی عراق وارد شده بودند، رهگیری و منهدم شدند.
در این بیانیه آمده است پهپادهای پرتابشده از خاک عراق تلاش کردند تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و شهر ریاض را هدف قرار دهند.
وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حق پاسخ را برای خود محفوظ میدانیم.
در رویدادی جداگانه، حوثیهای همپیمان جمهوری اسلامی در یمن اعلام کردند تاسیسات انتقال نفت به ینبع، بندر اصلی نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ، را هدف قرار دادهاند. آنها این حمله را واکنشی به «ورود پهپادهای سعودی به حریم هوایی یمن» توصیف کردند.
پیش از آن، اردن از سرنگونی دو پهپاد خبر داده بود و منابع امنیتی عراق نیز وقوع مجموعهای از حملههای پهپادی به اردوگاههای محل استقرار نیروهای کرد مخالف حکومت ایران در شمال عراق را گزارش کرده بودند. مقامهای عراقی منشا این پهپادها را مشخص نکردند.
ادیب خالدیان، از حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، در مصاحبه با ایراناینترنشنال تایید کرد که چهار پهپاد انتحاری دو اردوگاه «پاکشار» و «چمشار» در حاشیه استان اربیل را هدف قرار دادند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن نیز اعلام کرد هواپیماهای نیروی هوایی این کشور صبح دوشنبه (به وقت محلی) دو پهپاد را رهگیری و سرنگون کردند.
این نهاد افزود در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی، هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشد.
مصر و قطر: حمله به عربستان سعودی محکوم است
قطر و مصر در بیانیههایی جداگانه، به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان سعودی اعتراض و آن را بهشدت محکوم کردند.
در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه قطر صادر شد، آمده است: « قطر این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی، تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن و نقض آشکار قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری میداند.»
این بیانیه، مشابه بیانیههایی که طی دو هفته گذشته در حمایت از کشورهای مورد حمله جمهوری اسلامی منتشر شده بود، بر همبستگی کامل دولت قطر با عربستان سعودی تاکید کرد.
مصر نیز در بیانیهای عربستان سعودی را «کشور برادر» خواند و حملات علیه تاسیسات نفتی این کشور را نقض امنیت و ثبات عربستان سعودی و تشدید تنشی خواند که امنیت و ثبات منطقه را به خطر میاندازد.
از ۱۷ تیر تا دوم مرداد، همزمان با دور تازه حملات هوایی آمریکا به مواضعی که عمدتا در جنوب ایران قرار داشتند، جمهوری اسلامی نیز به کویت، اردن و عربستان سعودی حمله کرد. این دور از حملات در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در این آبراه استراتژیک آغاز شده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پس از پایان سیزدهمین شب حملات به ارتش این کشور دستور داد حملات جدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام ندهند و به این ترتیب، روند نزدیک به هفتهای حملات متوقف شد.
به گفته یک مقام آمریکایی و بر اساس چند گزارش رسانههای این کشور، تصمیم ترامپ برای متوقف کردن کارزار، بازتاب توصیه فرماندهان نظامی، از جمله دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بود که معتقد بودند بمبارانها به بیشینه اثربخشی خود رسیدهاند.
رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت فرماندهان نظامی به رییسجمهوری آمریکا اطلاع داده بودند اهداف قابل حمله در حال تمام شدن است. به گفته او، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی ابراز نگرانی کرده بود.
ترامپ پس از توقف حملات به تمایل جمهوری اسلامی به بازگشت به مذاکرات اشاره و همزمان تاکید کرد آنها هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیستند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست رسانهای طرح درخواست از سوی جمهوری اسلامی برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده را رد کرد. او گفت تهران «هیچ مذاکرهای» با آمریکا ندارد و گفتوگوها تنها با عمان و با هدف بررسی «تمهیدات لازم برای عبور از تنگه هرمز» در جریان است.
بقایی افزود: «گفتوگوهایی که این چند روز داشتیم، منحصرا با عمان درباره سازوکار مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. مذاکرات ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد؛ موضوعی دوجانبه است و همچنان هم ادامه دارد.»
مقامهای عمانی دوم مرداد، همزمان با تصمیم ترامپ به توقف حملات پس از ۱۳ شب پیاپی، برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه خبری سیبیاس چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت همراه بوده، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.
پلیس فرانسه مردی را که در شمال پاریس با دو چاقوی آشپزخانه به سه زن حمله کرده و دو نفر از آنها را بهشدت زخمی کرده بود، بازداشت کرد. به گزارش رویترز ضارب به هنگام مهار شدن به دست رهگذران گفت: «الله به من دستور داد.» هویت و انگیزه ضارب هنوز روشن نیست.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، دوشنبه پنجم مرداد گفت قربانیان این حمله سه زن ۱۹، ۲۴ و ۳۶ ساله بودند.
به گفته او، دو نفر از آنها بهشدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند؛ یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفت.
پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در محدوده «پورت دو کلیشی» در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر سه زن به بیمارستان منتقل شدند.
ژوفروی بولار، شهردار منطقه هفدهم پاریس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از سه زنی که در این حمله زخمی شدند، باردار است.
مهاجم: «این الله بود که به من دستور داد»
ویدیویی منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس که رویترز صحت آن را تایید کرده است، مردی با موهای بلند مشکی و لباس ورزشی کرمرنگ را نشان میدهد که در هر دست یک چاقوی بزرگ دارد و به زن جوانی حمله میکند. رویترز نتوانسته است تایید کند که این زن زخمی شده است یا خیر.
در بخش دیگری از این ویدیو، مهاجم در حالی دیده میشود که رهگذران او را روی زمین مهار کردهاند و دو چاقوی بزرگ نیز در نزدیکی او روی گذرگاه عابر پیاده افتاده است.
رویترز گزارش داد این مرد هنگام مهار شدن گفت: «این الله بود که به من دستور داد.»
وزیر کشور فرانسه گفت این فرد را یک مامور پلیس خارج از ساعت کاری بازداشت کرد و از اقدام «شجاعانه» او تقدیر کرد.
خیره دلابد، پیشخدمت ۵۴ ساله یک رستوران، به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیدیم مردی با دو چاقو از کنارمان رد شد و به سه زن حمله کرد.»
او افزود یک رهگذر با چمدان کوچکش به مهاجم ضربه زد و او را نقش زمین کرد. سپس یکی از کارکنان رستورانی در همان نزدیکی با گذاشتن صندلی روی او به مهارش کمک کرد.
وزیر کشور فرانسه گفت هویت و انگیزه مهاجم هنوز مشخص نیست و او هنگام بازداشت اظهاراتی «نامنسجم» بیان کرده است.
دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه نیز اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا تحقیقات قضایی درباره این حمله را با محوریت تروریسم آغاز کند یا خیر.
حملات با چاقو؛ از برلین تا نیویورک
حمله دوشنبه در پاریس در ادامه مجموعهای از حملات اخیر با سلاح سرد و خودرو در اروپا و آمریکا رخ داد؛ حملاتی که در برخی موارد احتمال ارتباط آنها با افراطگرایی یا جرایم ناشی از نفرت در حال بررسی است.
تنها دو روز پیش، یک مرد ۲۱ ساله که مقامهای آلمانی او را دارای سابقه فعالیتهای افراطگرایانه اسلامگرا معرفی کردند، با یک ون به جمعیت حاضر در جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی افتخار جامعه کوئیر در برلین، حمله کرد و سپس با سلاح سرد به رهگذران یورش برد.
در این حمله یک زن حدود ۶۰ ساله لهستانی کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. پلیس برلین اعلام کرد این مظنون پس از آنکه با سلاح سرد به سوی ماموران حرکت کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، هویت مهاجم را «عبدالبَلّوط»، شهروند ۲۱ ساله آلمان با ریشه لبنانی معرفی کرد و گفت او پیشتر به اتهام آمادهسازی برای ارتکاب یک اقدام خشونتآمیز علیه امنیت کشور محکوم شده بود.
دادستانها نیز اعلام کردند پرونده او به تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی (داعش) و انتشار محتوای تبلیغاتی این گروه در شبکههای اجتماعی مربوط میشد.
این حمله همچنین به بحثی سیاسی در آلمان درباره نحوه نظارت بر محکومان جرایم مرتبط با افراطگرایی دامن زده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، وعده داد دولت در واکنش به این حمله اقدامات لازم را انجام خواهد داد و خواستار بررسی علت آزاد بودن مهاجم، با وجود محکومیت قبلی و قرار داشتن تحت نظارت، شد.
دوم مرداد نیز دو مرد در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. یکی از قربانیان مردی یهودی بود که هنگام حمله کیپا بر سر داشت و دیگری مردی آسیاییتبار و غیر یهودی بود.
پلیس نیویورک با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان اعلام کرد مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد «اللهاکبر» سر داده و او را با پیچگوشتی زخمی کرده است. هر دو قربانی در وضعیت باثبات به بیمارستان منتقل شدند.
پلیس یک مظنون ۵۱ ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی احتمال یهودستیزانه بودن حملات و همچنین نقش مشکلات سلامت روان در رفتار اوست. مقامهای آمریکایی میگویند انگیزه این حملات هنوز بهطور قطعی مشخص نشده است.
وزیر خارجه اوکراین، در پاسخ به اظهارات عباس عراقچی درباره شلیک اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، جمهوری اسلامی را «همدست مستقیم روسیه در تجاوز به اوکراین» خواند و گفت تهران نه میتواند خود را قربانی جلوه دهد و نه تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند.
آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاحهایی که به گفته او برای کشتن اوکراینیها به کار میروند.
او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بیاساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغهای ایران» روی آن درج شده بود.
وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش میکند توجهها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.
او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بینالمللی واکنشی قاطع نشان دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.
عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آنها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.
او افزود: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کییف برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کییف را تشدید کردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوشرقصی برای ارباب واقعیشان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.
او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین میتواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقامهای اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمیکرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.
در همین حال، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمانکننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، نیز پیشتر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بیجواب نخواهد ماند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقامهای جمهوری اسلامی همزمان از استدلالهای حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده میکنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.
یکی از فرماندهان حشد شعبی در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، حضور شماری از شبهنظامیان عراقی در ایران را تایید کرد و گفت این افراد برای آمادگی در برابر حمله زمینی احتمالی آمریکا به ایران رفتهاند.
او دوشنبه پنجم مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد حضور نیروهای عراقی وابسته به حشد شعبی در ایران در شرایط کنونی «کاملا طبیعی» است.
به گفته این فرمانده، این افراد بهعنوان بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی به ایران اعزام نشدهاند، بلکه «به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی» و با هدف آمادگی برای «یک جنگ زمینی احتمالی» در جنوب ایران حضور دارند.
این فرمانده حشد شعبی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم مرداد پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی، دستور توقف حملات به مواضع حکومت ایران را صادر کرد.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ این کارزار نظامی را برای فراهم آوردن فرصت پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان بسته است.
در این میان، گمانهزنیهایی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، بهویژه به جزایر جنوبی از جمله خارک، مطرح شده است.
در صورت درخواست سپاه، عراقیهای بیشتری اعزام میشوند
فرمانده حشد شعبی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، از حضور شبهنظامیان عراقی در ایران دفاع کرد و گفت این اقدام «بر همان منطقی استوار است که پیشتر برخی از این افراد خود را موظف به حضور در کنار حوثیها و حمایت از آنها میدانستند».
او افزود: «چه با عنوان سازمان حشد شعبی و چه با هر عنوان دیگری، اگر جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، از عراقیهایی که از نظر اعتقادی به ایران وفادارند درخواست کند، افراد زیادی برای این منظور اعزام خواهند شد.»
پیشتر گزارشهایی درباره نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عناصر وابسته به حشد شعبی، در کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده بود.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».