تسنیم دوشنبه پنجم مرداد ویدیویی با عنوان «ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟!» منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت‌وآمد، فروشگاه‌های مورد مراجعه و دیگر جزییات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می‌شوند.

در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی‌های گرافیکی است، مکان‌هایی که بانوی اول آمریکا به آن‌ها رفت‌وآمد می‌کند، از جمله فروشگاه‌هایی که از آن‌ها خرید می‌کند، نمایش داده می‌شود.

این رسانه وابسته به سپاه نوشته است اطلاعات به‌کاررفته در این ویدیو از «چند شبکه امنیتی ناشناس» به دست آمده است.

راوی ویدیو نیز می‌گوید با استفاده از این اطلاعات می‌توان از حضور ملانیا ترامپ در این مکان‌ها مطلع شد و چند سناریو عملیاتی، از جمله حمله از فاصله نزدیک و استفاده از ماده‌ای سمی با قابلیت انتقال از طریق تماس پوستی را شرح می‌دهد.

در پایان ویدیو، بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، نیز با نمایش عبارت «Barron Trump, wait for us» تهدید می‌شود و راوی می‌گوید او «باید منتظر ما باشد».

راوی ویدیو تسنیم نیز می‌گوید پیشنهاد مبالغ کلان پول می‌تواند افراد نزدیک به ملانیا ترامپ را برای همکاری وسوسه کند.

نیویورک‌تایمز سوم مرداد گزارش داد مقام‌های آمریکایی تهدیدی معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه ترامپ و هواپیمای «ایر فورس وان» را بررسی کردند.

ترامپ در پی ارزیابی این تهدید، هنگام خروج از نشست ناتو در ترکیه هواپیمای خود را تغییر داد.

ویدیو تسنیم تازه‌ترین مورد از مجموعه تهدیدهای علنی مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی علیه مقام‌های آمریکایی و خانواده ترامپ پس از کشته شدن علی خامنه‌ای است.

تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۳۱ تیر نیز نشان می‌داد مقام‌های جمهوری اسلامی بنرهایی در تهران نصب کرده‌اند که ترامپ را مخاطب قرار داده و روی آن نوشته شده بود: «آماده مرگ باش.»

در این بنر، کلاه قرمز مشهور ترامپ با شعار «بازگرداندن عظمت به آمریکا» و هواپیمای او در حال هدف قرار گرفتن دیده می‌شد.

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این تهدیدها ادامه موجی از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و رسانه‌های حکومتی است که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای بارها بر «انتقام» و «قصاص» دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند.

در این مدت، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به صراحت از لزوم هدف قرار دادن ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سخن گفته‌اند.

ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبه‌رو شود که «هرگز چنین سطحی از آن را ندیده است».