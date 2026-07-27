این تجمع‌ها روزهای سوم، چهارم و پنجم مرداد، در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، اسپانیا، استرالیا، بریتانیا، پرتغال، سوئد، سوئیس، فنلاند، کانادا، نیوزیلند و یونان برگزار شد و تجمع‌کنندگان با برگزاری مراسمی، یاد و خاطره خاندان پهلوی را گرامی داشتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

آلمان

تجمع ایرانیان ساکن آلمان در شهرهایی مانند برلین، فرانکفورت، کلن، هامبورگ و هانوفر برگزار شد.

تجمع‌کنندگان در این شهرها، فریاد «شاه رضا پهلوی» و شعارهایی مانند «پرچم شیروخورشید/ کل جهان درخشید» سردادند.

شرکت‌کنندگان در تجمع برلین با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی شدند.

بریتانیا

گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا نیز چهارم مرداد مراسم گرامیداشت برای سالروز درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی را در مرکز شهر لندن برگزار کردند.

ایرانیان در این گردهمایی از کارنامه و میراث این دو شاه فقید ایران گفتند و یاد آنان را گرامی داشتند.

آمریکا

در شماری از شهرهای آمریکا نیز تجمعاتی به همین مناسبت شکل گرفت.

در لس‌آنجلس، مراسم «بزرگداشت پادشاهان پهلوی» و در نیویورک نیز آیینی با حضور جمعی از ایرانیان و چهره‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، برای گرامیداشت یاد و میراث آخرین پادشاه ایران برگزار شد.

احسان کرمی، بازیگر، چهارم مرداد در تجمع ایرانیان در هیوستون آمریکا گفت: «شاهان سلسله پهلوی در تاریخ ایران سربلند هستند.»

سوئد

ایرانیان مقیم سوئد، در مرکز استکهلم راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. شرکت‌کنندگان، با پیمودن مسیری دو کیلومتری و سر دادن شعار «نه به جمهوری اسلامی»، بر حمایت از مطالبات آزادی‌خواهانه مردم ایران و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در شهر مالمو نیز گروهی از ایرانیان مراسم گرامی‌داشت برای درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی را برگزار کردند و در این مراسم سرود «ای ایران» را همخوانی کردند.

در گوتنبرگ نیز تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان شکل گرفت.

استرالیا

همزمان با چهل‌وهفتمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی، جمعی از ایرانیان در ملبورن استرالیا با برگزاری مراسمی و کاشت یک سرو ایرانی، یاد او را گرامی داشتند.

این سرو به دست دو تن از بستگان جان‌باختگان انقلاب ملی ایران کاشته شد و برگزارکنندگان آن را نمادی از ایستادگی و استقامت ایرانیان توصیف کردند.

گروهی از ایرانیان مقیم شهر پرت نیز روزهای ۴ و ۵ مرداد تجمعاتی به همین مناسبت برگزار کردند.

کانادا

همزمان با سالروز درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی، جمعی از ایرانیان در کلگری کانادا با برگزاری مراسمی، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان با تاکید بر نقش خاندان پهلوی در شکل‌گیری ایران مدرن، حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار اعلام کردند.

آن‌ها همچنین بر اتحاد ایرانیان برای گذار از جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی و پیشرفت تاکید کردند.

یونان، پرتغال، سوئیس، فنلاند، اسپانیا، نیوزیلند

گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس سوم مرداد به مناسبت سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی در شهر برن تجمع کردند و فریاد «ایران» سردادند.

در فنلاند نیز مراسم گرامیداشت سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی مقابل پارلمان این کشور در هلسینکی برگزار شد.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد تجمعاتی در شهر لیسبون پرتغال، آتن یونان، مادرید اسپانیا و اوکلند نیوزیلند شکل گرفت.