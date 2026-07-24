جشنواره ونیز طی چهار سال گذشته فیلمی از سینمای ایران را در بخش مسابقه خود نپذیرفته بود و آخرین حضور سینمای ایران در بخش مسابقه به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد که دو فیلم ایرانی، خرس نیست (جعفر پناهی) و شب داخلی دیوار(وحید جلیلوند)، در بخش مسابقه حضور داشتند.

در سال‌های بعد فیلم‌های مختلفی از سینمای ایران در بخش‌های دیگر جشنواره پذیرفته شدند، از جمله فیلم پیشین علی عسگری با نام «کمدی الهی» که سال گذشته در بخش افق‌ها به نمایش درآمد.

«کمی نور» که در ایران و ترکیه ساخته شده داستان پزشکی را می‌گوید که تصمیم به خودکشی می‌گیرد. در فیلم شاهد یک روز از زندگی این پزشک هستیم که مصمم است این کار را انجام دهد. او در شهر تهران از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر می‌رود و این مساله را با اعضای خانواده‌اش در میان می‌گذارد. او این موضوع را به برادر و خواهر خود می‌گوید و هر کدام عکس‌العمل‌های متفاوتی دارند و حالا آنها باید تصمیم بگیرند که چطور این موضوع را به مادرشان اطلاع دهند.

فیلم در زمان پیش از جنگ اخیر می‌گذرد، زمانی که همه در تعلیق جنگ به سر می‌برند و فیلم به تصویری از تهران در این زمان خاص بدل می‌شود.

علی عسگری می‌گوید: «فیلم برداشت خیلی آزادی است از طعم گیلاس ساخته عباس کیارستمی. حالا درباره جامعه ایران می‌گوید پس از نزدیک به سی سالی که از ساخت آن فیلم گذشته. ارجاعات مختلفی به آن فیلم دارد و فیلمی که ظاهراً درباره خودکشی است، در نهایت درباره زندگی است.»

عسگری می‌گوید که این فیلم مانند دیگر فیلم‌های زیرزمینی سینمای ایران با یک گروه خیلی کوچک ساخته شده: «قبل از جنگ فیلمبرداری شروع شد و به هنگام جنگ متوقف شد و ادامه فیلم در ترکیه فیلمبرداری شد. البته سکانس‌های ترکیه داخلی هستند و در واقع انگار در ایران فیلمبرداری شده‌اند. سعی کردیم در خانه ایرانی‌های ترکیه کار کنیم که فضای داخل کاملا به خانه‌های ایران شباهت داشته باشد.»

فروزان جمشیدنژاد بازیگر ایرانی ساکن نروژ که با فیلم «عنکبوت مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشت، دومین حضور خود را در بخش مسابقه یکی از بزرگ‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان با این فیلم تجربه می‌کند.

جمشیدنژاد به ایران‌اینترنشنال گفت:« بازی در فیلم کمی نور برای من تجربه‌ای متفاوت و عمیق بود. این فیلم فرصتی بود تا بعد از سال‌ها در کنار بازیگران و عوامل ایرانی کار کنم؛ هنرمندانی که به‌دلیل جنگ ناچار شدند کشوری را که قرار بود فیلم در آن ساخته شود ترک کنند و آن را در سرزمینی دیگر به پایان برسانند.»

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او درباره مضمون فیلم گفت: «کمی نور بازتاب همین روزهای ایران است؛ روایت انسان‌هایی با دغدغه‌ها، دردها، رنج‌ها و شادی‌هایی واقعی؛ آدم‌هایی شبیه همان‌هایی که می‌شناسیم و هر روز کنارشان زندگی می‌کنیم.»

صدف عسگری که در فیلم‌های قبلی علی عسگری هم حضور داشت، از دیگر بازیگران فیلم است که در کنار میثاق زارع به ایفای نقش پرداخته است.

حضور چشمگیر سینماگران ایرانی در ونیز

امسال سال پرباری برای فیلمسازان ایرانی در جشنواره ونیز خواهد بود.

فیلم «مراقب» ساخته محسن قرایی هم در بخش افق‌های جشنواره کن نمایش خواهد داشت. در این فیلم زیرزمینی لاله مرزبان، ریما رامین فر، فرهاد اصلانی و الهام خاک‌باز بازی دارند.

«دست‌هایم را در باغچه می‌کارم» ساخته مشترک هدا طاهری و بوریس حاجی‌ها (کارگردان صربستانی) در بخش روزهای مولفین جشنواره نمایش خواهد داشت. فیلم داستان یک دختر مهاجر ایرانی در برلین را روایت می‌کند.

«آبی دوردست» هم عنوان انیمیشن کوتاهی است از امیر حسین معین که در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه افق‌ها نمایش خواهد داشت: فیلمی درباره ماهیگیری در تبعید که برای فرار از خاطرات جنگ به اعماق دریا پناه می‌برد.

فیلمسازان مطرح در بخش مسابقه

در بخش مسابقه جشنواره امسال فیلمسازان مطرحی چون ورنز هرتزوگ، دنی بویل، مارتین مک‌دونا، کیسی افلک و فلورین زلر برای دریافت شیر طلایی با هم رقابت خواهند کرد.

فیلمسازان شناخته شده دیگری چون ویم وندرس، لاو دیاز، ماریو مارتونه، پل شریدر، تاکشی میکه، سرگئی لوزنیتسا و آموس گیتای هم در بخش‌های دیگر جشنواره امسال حضور خواهند داشت.

هشتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز، قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان، روز دوم سپتامبر(یازدهم شهریور) در جزیره لیدو ونیز افتتاح می‌شود.