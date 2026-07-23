کمپین حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه اول مرداد گزارش داد احد شکوهیان، از معترضان بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می‌شود، از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به سه بار اعدام محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، شکوهیان، شهروند ۳۸ ساله، ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و حکم او بر اساس اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروه‌های معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» صادر شده است.

کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد شکوهیان متهم ردیف سوم پرونده بوده و پزشکی قانونی نیز تایید کرده است که او به دلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیت‌های بدنی سنگین را نداشته است.

بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت به وکیل انتخابی دسترسی نداشته و وکیل تسخیری او تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است. مستندات وکیل انتخابی او نیز در مرحله تجدیدنظر نادیده گرفته شد.

این نهاد افزود شکوهیان، کارگر و تنها نان‌آور خانواده، مسئول نگهداری از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ ساله‌اش بوده است.

کمپین حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد ۱۲ متهم دیگر این پرونده نیز به یک یا چند بار اعدام محکوم شده‌اند.