رییس‌جمهوری آمریکا چهارشنبه در سخنرانی خود در ایالت جورجیا گفت: «جمهوری اسلامی چهار ماه پیش بیش از ۵۲ هزار معترض ایرانی را در خیابان‌ها کشت، اما رسانه‌های آمریکا به این موضوع نمی‌پردازند.»

ترامپ رسانه‌های آمریکایی را متهم کرد که از پوشش گسترده آنچه «کشتار معترضان» خواند، خودداری کرده‌اند.

ترامپ گفت تهران هنوز برای توافق آماده نیست

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست، اما «خیلی زود آماده خواهد شد.»

او با انتقاد از عملکرد تهران در مذاکرات گفت: «هر بار توافقی می‌کنند، می‌خواهند آن را تغییر دهند یا موارد دیگری به آن اضافه کنند.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود سه هفته پیش نیز تصور نمی‌کرد دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی امکان‌پذیر باشد؛ زیرا به گفته او، تهران «همواره توافق‌های خود را نقض کرده است.»

ترامپ گفت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی «در حال پیروزی» است و بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

او همچنین گفت ایالات متحده به تنگه هرمز وابسته نیست، اما برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای وارد عمل شده است.

ترامپ تاکید کرد آمریکا و ونزوئلا در مجموع حدود ۶۲ درصد بازار نفت جهان را در اختیار دارند. او پیش‌بینی کرد قیمت نفت به‌زودی کاهش یابد و حتی ممکن است به کمتر از سطح پیش از آغاز درگیری برسد.

رییس‌جمهوری آمریکا جنگ جاری را «یک درگیری کوچک» توصیف کرد و گفت بازار سهام این کشور با وجود ادامه تنش‌ها عملکرد خوبی داشته و رکورد زده است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که جنگ تاکنون به کشته شدن ۱۸ نظامی آمریکایی و زخمی شدن بیش از ۴۵۰ نفر از نیروهای این کشور منجر شده است. از زمان آغاز جنگ از سوی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته نیز هزاران نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند.

ترامپ چهارشنبه در پایگاه نیروی هوایی دوور در ایالت دلاور نیز در مراسم انتقال پیکر چهار نظامی آمریکایی شرکت کرد که طی روزهای گذشته در حملات حکومت ایران به پایگاه‌های نظامی کشته شده بودند؛ سه نفر در اردن و یک نفر در عراق.

او پیش از عزیمت به این مراسم گفت: «برای من، این یکی از دشوارترین کارهایی است که یک رییس‌جمهوری باید انجام دهد، اما باید انجام شود.»

آمریکا حملات خود به ایران را گسترش داد

هم‌زمان با اظهارات ترامپ، ارتش آمریکا اعلام کرد به دستور او دور تازه‌ای از حملات را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است. این حملات برای دوازدهمین شب پیاپی ادامه یافت و دامنه آن از جنوب ایران به مناطق غربی و مرکزی کشور گسترش پیدا کرد.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد عملیات را برای «تضعیف بیشتر» توانایی [حکومت] ایران در تهدید کشتیرانی ادامه خواهد داد.

رسانه‌های ایران گزارش دادند آمریکا بامداد پنج‌شنبه دو بار یک هدف نظامی را در بوشهر، در نزدیکی تنها نیروگاه هسته‌ای تجاری فعال ایران، هدف قرار داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز با احتساب این حملات، بوشهر طی دو روز سه بار هدف قرار گرفت.

تلویزیون حکومتی ایران نیز گزارش داد در حمله‌ای که یکی از مقام‌های استان خوزستان آن را حمله موشکی آمریکا به گذرگاه مرزی شلمچه با عراق توصیف کرد، دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.

تهران نیز این هفته تاسیسات حیاتی آب‌شیرین‌کن و انرژی کویت و همچنین مواضع نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد.

ارتش آمریکا می‌گوید غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد؛ اقدامی که می‌تواند ناقض کنوانسیون‌های ژنو باشد. ترامپ با این حال بارها تهدید کرده است زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد.

براساس قوانین جنگ، زیرساخت‌های غیرنظامی تنها زمانی می‌توانند هدف قرار گیرند که برای مقاصد نظامی نیز استفاده شوند و آسیب احتمالی به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از اندازه نباشد.

تهران و واشینگتن یکدیگر را به حمله به زیرساخت‌ها تهدید کردند

ترامپ تهدید کرد هر بار که حکومت ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه را در ایران نابود خواهد کرد.

فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش هشدار داد اگر آمریکا این تهدید را عملی کند، نیروهای ایرانی زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه را هدف قرار خواهند داد و اجازه صادرات «حتی یک قطره نفت» را نخواهند داد.

چند ساعت بعد، سپاه پاسداران از وقوع انفجار در مسیری مین‌گذاری‌شده در جنوب تنگه هرمز خبر داد. به گفته سپاه، یکی از سه نفتکش حاضر در این مسیر آتش گرفت و دو کشتی دیگر بازگشتند.

سپاه اعلام کرد تنگه هرمز در کنترل این نیرو و «به‌طور کامل بسته» است و هیچ نفتکشی بدون هماهنگی با ایران اجازه ورود یا خروج نخواهد داشت. ادعایی که از سوی سنتکام ساعاتی بعد رد شد.

حملات حوثی‌ها خطر ایجاد گلوگاهی دوم را افزایش داد

در سوی دیگر شبه‌جزیره عربستان، حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند دو نفتکش عربستان سعودی را در دریای سرخ با موشک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

حوثی‌ها نام این نفتکش‌ها را «انسلیا» و «لیلا» اعلام کردند و گفتند حملات بخشی از محاصره دریایی عربستان سعودی بوده است.

یک منبع امنیت دریایی گفت انسلیا شامگاه چهارشنبه در نزدیکی بندر جیزان عربستان پیام اضطراری فرستاده و اعلام کرده است موشکی به آن اصابت کرده است.

گروه بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» نیز گفت این نفتکش با پرچم عربستان سعودی، در فاصله حدود ۷۰ مایل دریایی جنوب‌غربی الشقیق با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفته است. حمله ادعایی به نفتکش لیلا هنوز تایید نشده است.

پنج نفتکش چهارشنبه برای اجتناب از عبور از باب‌المندب مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند. سه نفتکش حامل نفت عربستان برای چین و هند نیز روز سه‌شنبه دور زدند و بازگشتند.

روزانه میلیون‌ها بشکه نفت عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌شود. اگر کشتی‌ها نتوانند از باب‌المندب عبور کنند، تنها مسیر باقی‌مانده کانال سوئز خواهد بود که هفته‌ها به زمان سفر و هزینه بیشتری به حمل‌ونقل اضافه می‌کند.

حوثی‌ها که مناطقی نزدیک باب‌المندب را در کنترل دارند، روز دوشنبه از آغاز محاصره دریایی عربستان خبر دادند. برخی تحلیلگران این اقدام را حرکتی تاکتیکی برای افزایش اهرم فشار [حکومت] ایران ارزیابی کرده‌اند.

مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا هشدار داده‌اند که تهدید حوثی‌ها می‌تواند دامنه جنگ را به‌شکل قابل‌توجهی گسترش دهد، دومین گلوگاه را در مسیر عرضه جهانی نفت ایجاد کند و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد سازد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت آمریکا طی ۱۸ ماه گذشته متحول شده، مرزهای کشور امن‌تر شده، تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری بیشتری به این کشور سرازیر شده است.

او با اشاره به تحولات ایران و ونزوئلا گفت آمریکا «از همیشه قدرتمندتر» شده و تنها در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

