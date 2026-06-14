الگوبرداری از آمریکا و اسرائیل؛ تایوان سایتی برای دریافت اطلاعات از چینیها راهاندازی کرد
دولت تایوان از راهاندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارشهای اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد؛ اقدامی که به گفته مقامهای تایوانی، در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است.
اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیهای به زبانهای چینی و انگلیسی اعلام کرد این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افرادی قرار میدهد که از شرایط موجود در چین ناراضیاند و خواهان تغییر هستند.
این نهاد افزود در سالهای اخیر، اقتصاد چین با دشواریهای متعددی روبهرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت «کنترل شدید» قرار دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی، این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه، شمار فزایندهای از افراد با نهادهای مرتبط در تایوان تماس گرفتهاند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اطلاعات ابراز کردهاند.»
پکن تاکنون به این اقدام تایپه واکنشی نشان نداده است.
رویترز در همین رابطه نوشت تایوان و چین سالهاست که علیه یکدیگر فعالیتهای جاسوسی انجام میدهند. تایوان بهویژه از افزایش تعداد پروندههای جاسوسی مرتبط با پکن خبر داده است.
چین تایوان را بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
تشویق مردم چین به جاسوسی
رویترز در ادامه گزارش داد وبسایتی که دولت تایوان برای شهروندان چینی راهاندازی کرده، با یک ویدیوی تبلیغاتی یکدقیقهای آغاز میشود با هوش مصنوعی تولید شده است.
در این ویدیو، یک کارمند دولت چین مشاهده میکند که همکارانش تحت بازجویی قرار میگیرند و از سمتهای خود برکنار میشوند.
این کارمند که نامی از او برده نمیشود، با لهجه شمالی چین میگوید: «آه، باز هم یک نفر دیگر را بردند.»
راوی ویدیو نیز هشدار میدهد: «رفقای قدیمی، یکی پس از دیگری، به شکلی غیرقابل توضیح ناپدید میشوند.»
در پایان ویدیو، این مقام دولتی یک تلفن همراه خریداری میکند و هنگام تایپ کردن روی آن میگوید: «اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.»
به گزارش رویترز، این وبسایت در چین مسدود شده است، اما بسیاری از شهروندان چینی برای دسترسی به وبسایتهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجوی غربی، از ویپیان استفاده میکنند.
۲۴ اردیبهشت، شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.
او تاکید کرد تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار میرود.
الگوبرداری از آمریکا، اسرائیل و بریتانیا
اداره امنیت ملی تایوان در ادامه بیانیه خود از شهروندان چینی، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، خواست «فعالانه اطلاعات خود را ارائه دهند و شجاعانه برای ایجاد تغییر اقدام کنند».
این نهاد اعلام کرد این رویکرد جدید با الگوبرداری از اقدامات سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، کانال ارتباطی جدید به شهروندان چینی امکان میدهد گزارشهای اطلاعاتی خود را در اختیار تایوان قرار دهند تا «منابع متنوع اطلاعاتی اداره امنیت ملی گسترش یابد».
به گزارش رویترز، چین نیز پیشتر از روشهای مشابه استفاده کرده است. پکن در سال ۲۰۲۴ یک نشانی پست الکترونیک معرفی کرد تا افراد بتوانند گزارشها و اطلاعات خود را درباره جرائم منتسب به «جداییطلبان» تایوانی ارسال کنند.
دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن بر این جزیره را رد میکند و تاکید دارد تنها مردم تایوان حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور هکتور روستنفورد گوئررو فلورس، معروف به «نینیو گوئررو»، رهبر باند جنایتکار «ترن د آراگوا» را در عملیاتی کشتند. واشینگتن نام این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دونالد ترامپ، شامگاه جمعه ۲۲ خرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به دستور من، فرماندهی جنوبی ایالات متحده یک حمله سریع و مرگبار انجام داد و نینیو گوئررو، رهبر بدنام ترن د آراگوا، را از میان برداشت.»
ترامپ این گروه را «یکی از خونریزترین سازمانهای تروریستی جهان» توصیف کرد و افزود این عملیات با همکاری نزدیک مقامهای ونزوئلا انجام شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد این حمله اوایل هفته جاری صورت گرفته و مرگ گوئررو در جریان آن تایید شده است.
ترن د آراگوا در سالهای اخیر از یک باند زندانیان در ونزوئلا به یکی از شناختهشدهترین شبکههای جنایت سازمانیافته در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
مقامهای پلیس در کشورهای منطقه میگویند این گروه در قاچاق انسان، اخاذی، آدمربایی، پولشویی، قتلهای سفارشی، قاچاق کالا و سرقت سازمانیافته نقش داشته و دامنه فعالیت آن از پاناما و برزیل تا دیگر کشورهای منطقه گسترش یافته است.
این گروه همچنین به کنترل بخشی از مسیرهای مهاجرتی مورد استفاده شهروندان ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی متهم است. مسیرهایی که مهاجران از طریق آنها به شیلی و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی یا اروپا میروند.
دولت ترامپ پیشتر گفته بود فعالیتهای این گروه در خاک آمریکا با هماهنگی دولت نیکولاس مادورو انجام میشود. ادعایی که کاخ سفید از آن برای توجیه اخراج برخی مهاجران به زندان فوق امنیتی السالوادور استفاده کرده است.
گوئررو در سال ۲۰۲۳، اندکی پیش از یورش نیروهای امنیتی ونزوئلا به زندان توکورون، همراه با شماری از رهبران این باند از زندان گریخت.
فرار او در آن زمان توجه گستردهای را به نفوذ ترن د آراگوا در زندانهای ونزوئلا جلب کرد و نام این گروه را بیش از پیش در سطح منطقه مطرح ساخت.
دستور کنترل صادرات با استناد به نگرانیهای مرتبط با امنیت ملی، دسترسی «اتباع خارجی» را، چه در داخل و چه خارج از آمریکا، ممنوع کرده است.
شرکت آنتروپیک، سازنده دستیار هوش مصنوعی «کلود» (Claude)، جمعه ۲۲ خرداد اعلام کرد به دنبال دریافت یک دستور کنترل صادرات از دولت آمریکا، دسترسی به دو مدل پیشرفته خود، «فِیبل ۵» (Fable 5) و «مایتوس ۵» (Mythos 5)، را «برای همه کاربران» قطع کرده است.
این دستور با استناد به «اختیارات امنیت ملی» صادر شده و دسترسی هر «تبعه خارجی» را، چه داخل و چه خارج از خاک آمریکا و حتی کارکنان خارجیتبار خود آنتروپیک، ممنوع میکند.
آنتروپیک گفت این دستور را ساعت ۵:۲۱ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا دریافت کرده است. از آنجا که شرکت نمیتواند بهصورت لحظهای کاربران خارجی را از دیگران جدا کند، ناچار شده هر دو مدل را برای تمام مشتریان غیرفعال کند.
دسترسی به سایر مدلهای این شرکت، از جمله Opus، بدون تغییر باقی مانده است.
بنا بر گزارش اکسیوس و والاستریت ژورنال، نامه این دستور را هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، خطاب به داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، فرستاده و با همکاری اداره صنعت و امنیت این وزارتخانه، تنظیم شده است.
متن نامه جزییات دقیق نگرانی امنیتی را مشخص نکرده، اما به گفته یک مقام دولتی، واشینگتن پس از آن که شرکتی دیگر مدعی شد توانسته سازوکارهای ایمنی مایتوس را دور بزند («جیلبریک» کند)، نگران خطرهای امنیت ملی شده است.
همان مقام افزود دولت پیشتر کوشیده بود آنتروپیک را به تعویق عرضه این مدلها متقاعد کند و پس از ناکامی، نامه «کنترل صادرات» را صادر کرد.
آنتروپیک با این تصمیم مخالفت کرده، اما گفته است از آن تبعیت میکند.
به گفته این شرکت، روش افشاشده یک «جیلبریک محدود» است؛ در عمل یعنی درخواست از مدل برای خواندن یک کد و رفع ایرادهای آن؛ آسیبپذیریهایی جزیی و از پیششناختهشده که مدلهای عمومی دیگر، از جمله GPT-5.5 شرکت OpenAI، نیز قادر به یافتنشان هستند.
آنتروپیک تاکید کرد فِیبل ۵ با تدابیر حفاظتیای بهمراتب قویتر از هر مدل پیشین عرضه شده و پیش از انتشار، هزاران ساعت با همکاری دولت آمریکا، موسسه ایمنی هوش مصنوعی بریتانیا و گروههای مستقل آزموده شده است.
این شرکت ممانعت از دسترسی برای یک مدل تجاری در دسترس صدها میلیون کاربر را بهخاطر یک آسیبپذیری محدود «نامتناسب» خواند و هشدار داد اگر چنین معیاری به کل صنعت تعمیم یابد، عملا عرضه هر مدل پیشرفتهای متوقف خواهد شد.
این دستور، تنها سه روز پس از رونمایی فِیبل ۵ و مایتوس ۵ صادر شد. مدلهایی که آنتروپیک آنها را قدرتمندترین سامانههای خود معرفی کرده بود. هر دو بر یک بنیان فنی ساخته شدهاند، اما تنها فِیبل ۵ با محدودیتهای سختگیرانه، بهویژه در حوزههای امنیت سایبری و زیستشناسی، برای عموم منتشر شد؛ مایتوس ۵ بدون این محدودیتها و تنها در اختیار شماری از شرکای مورد اعتماد، از جمله شرکتهای امنیت سایبری و زیرساخت، قرار گرفت.
این دو ادامه «مایتوس پریویو» هستند. مدلی که بهار امسال با تواناییهای پیشرفته سایبری توجه والاستریت و مقامهای دولتی را جلب کرد و در چارچوب طرحی به نام «گلَسوینگ» میان گروهی محدود توزیع شد.
اما اهمیت این ماجرا فراتر از یک مدل و یک شرکت است: این نخستین بار است که واشینگتن از اهرم کنترل صادرات در مورد یک مدل تجاری پیشرفته استفاده میکند. این وضعیت نشان میدهد سرنوشت یک مدل را میتوان نه با تصمیم سازنده، بلکه با دستور دولت رقم زد.
چارچوب «ملیتمحور» این محدودیت نیز کاربران و شرکتهای غیرآمریکایی را مستقیم هدف میگیرد.
آنتروپیک میگوید توقف عرضههای ناایمن توسط دولت را میپذیرد، اما در چارچوب فرایندی قانونی، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای فنی. اقدامی که به گفته این شرکت با چنین معیارهایی نخوانده است.
آنتروپیک این ماجرا را «سوءتفاهم» خوانده و گفته است طی ۲۴ ساعت آینده جزییات فنی بیشتری منتشر میکند و در تلاش برای بازگرداندن دسترسی است، هرچند زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارشهای منتشرشده درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی برای حکومت ایران را «کاملاً نادرست و بیاساس» خواند.
این تکذیب در حالی منتشر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود ابوظبی با آزادسازی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است.
به گزارش رویترز، چهار منبع آگاه گفتهاند که امارات متحده عربی در چارچوب یک توافق سیاسی و امنیتی با حکومت ایران، با آزادسازی میلیاردها دلار برای تهران موافقت کرده است. این گزارش همزمان با مراحل پایانی مذاکرات گستردهتر میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای پایان دادن به جنگ منتشر شده؛ مذاکراتی که به گفته دیپلماتها میتواند به آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده حکومت ایران در بانکهای خارجی منجر شود.
دو منبع منطقهای به رویترز گفتهاند که امارات با آزادسازی مجموعاً ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر که از جزئیات توافق آگاه بودهاند، رقم کل منابع را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفتهاند این توافق در ازای توقف حملات جمهوری اسلامی به امارات حاصل شده است.
با این حال، وزارت خارجه امارات متحده عربی بامداد شنبه ۲۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها کاملاً نادرست و بیاساس هستند» و تاکید کرد که هیچیک از داراییهای مسدودشده ایران از طریق امارات آزاد، منتقل یا تسهیل نشده است. این وزارتخانه همچنین بهطور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.
پیش از انتشار این تکذیبیه، یک مقام اماراتی در پاسخ به پرسش رویترز درباره این گزارش گفته بود که کشورش در پی کاهش تنشها و تقویت صلح در منطقه است. او گفته بود سیاست خارجی امارات متحده عربی بر «تنشزدایی، کاهش بحرانها و حمایت از صلح و ثبات پایدار» استوار است و ابوظبی از تلاشهای آمریکا برای محافظت از مردم منطقه در برابر پیامدهای جنگ حمایت میکند.
رویترز گزارش داده است که هنوز مشخص نیست منابع مالی مورد اشاره از داراییهای دولت امارات متحده عربی تامین میشود یا از حسابهای مسدودشده حکومت ایران در نظام بانکی امارات و یا سایر منابع مالی متعلق به ایران منشأ میگیرد.
بر اساس این گزارش، توافق احتمالی میان تهران و ابوظبی نشانه تغییر قابل توجهی در روابط دو کشور پس از هفتهها درگیری است. در طول جنگ اخیر، حملات جمهوری اسلامی به امارات موجب کاهش ورود گردشگران، خالی شدن بخشی از هتلهای دبی، خروج برخی اتباع خارجی و آسیب به تصویر امن این شهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری جهان شده بود.
یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است این سازوکار به گونهای طراحی شده که هر یک از طرفها بتوانند آن را به عنوان یک موفقیت معرفی کنند. به گفته او، حکومت ایران میتواند مدعی دریافت غرامت جنگی شود، آمریکا میتواند تاکید کند که هیچ پولی پرداخت نکرده و امارات نیز امنیت خود و جایگاه اقتصادی دبی را حفظ خواهد کرد.
منبع دیگری گفته است در مقابل آزادسازی این منابع، حکومت ایران حملات موشکی و پهپادی علیه امارات را متوقف خواهد کرد و دو کشور روند بازسازی روابط دوجانبه، از جمله همکاریهای اطلاعاتی و اقتصادی، را آغاز خواهند کرد.
به گفته همین منبع، حکومت ایران برای دستیابی به توافقی مشابه با دستکم دو کشور دیگر عربی حوزه خلیج فارس نیز وارد گفتوگو شده است.
رویترز نوشته است آخرین حمله مستقیم شناختهشده جمهوری اسلامی به امارات در ۴ مه [۱۴ اردیبهشت] و علیه بندر فجیره در ساحل دریای عمان انجام شد.
این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که مذاکرات میان دو طرف چند هفته پیش آغاز شد، اما پس از سفر مقامهای ارشد سپاه پاسداران به ابوظبی در هفته گذشته شتاب گرفت. به گفته یکی از منابع، این هیات با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات و جانشین حاکم ابوظبی، دیدار کرده و در اقامتگاه او مستقر شده بود. پس از آن نیز مقامهای اماراتی برای مذاکره درباره جزئیات توافق به تهران سفر کردند.
رویترز در ادامه به نقش دبی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است که بانکهای این شهر سالها میزبان سپردهها و داراییهای مرتبط با ایران بودهاند؛ داراییهایی که بخش مهمی از آنها تحت تاثیر تحریمهای آمریکا مسدود شدهاند.
در واشنیگتن، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۲ خرداد گفت که هیچ پولی صرفاً در ازای امضای توافق یا حضور ایران در مذاکرات در اختیار تهران قرار نخواهد گرفت. او تاکید کرد هرگونه منافع اقتصادی احتمالی برای ایران به اجرای تعهدات از سوی تهران وابسته خواهد بود.
کاخ سفید و مقامهای ایرانی تا زمان انتشار گزارش به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
رویترز همچنین یادآوری کرده است که یک منبع ارشد ایرانی در ماه آوریل مدعی شده بود آمریکا با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در قطر و برخی بانکهای خارجی موافقت کرده است؛ ادعایی که در آن زمان از سوی یک مقام آمریکایی رد شد.
به گفته آن منبع ایرانی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران بهطور مستقیم با تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مرتبط بوده است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات برای پایان دادن به درگیریهای اخیر به شمار میرود.
ارزش اسپیسایکس در نخستین روز حضور در والاستریت ۲۵ درصد جهش کرد و ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، را به نخستین فردی در تاریخ تبدیل کرد که داراییاش از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.
سهام شرکت فضایی اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک پس از آغاز معاملات در ظهر روز جمعه ۲۵ درصد جهش کرد؛ شروعی خیرهکننده برای بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ که ارزش دارایی بنیانگذار و مدیرعامل آن را از مرز یک تریلیون دلار عبور داد.
سهام این شرکت معاملات خود را با قیمت ۱۵۰ دلار آغاز کرد و تا حدود ساعت ۱۲:۵۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا به ۱۶۸.۹۰ دلار رسید. این قیمت، ارزش بازار اسپیسایکس را به ۲.۲۱ تریلیون دلار رساند.
بر اساس برآورد فوربز، ایلان ماسک که سهامدار عمده و مدیرعامل تسلا نیز هست، اکنون حدود ۱.۱ تریلیون دلار ثروت دارد.
ماسک میگوید اسپیسایکس که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، اکنون وارد بورس شده زیرا برای تامین مالی برنامههای بلندپروازانه خود، از استقرار ماهوارهها و مراکز داده در فضا گرفته تا ایجاد مستعمرهای انسانی در مریخ، به سرمایه نیاز دارد.
او پیش از آغاز معاملات سهام شرکت در بورس نزدک، که با نماد «SPCX» معامله میشود، از استاربیس، پایگاه فضایی اسپیسایکس در جنوب تگزاس، در مراسم نمادین به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات شرکت کرد.
ماسک بار دیگر بر هدف بلندپروازانه خود برای «چندسیارهای کردن زندگی» تاکید کرد و گفت: «منظورم فقط چند فضانورد نیست، منظورم واقعا خود شما هستید. هر کسی که اکنون مرا تماشا میکند، اسپیسایکس میخواهد بتواند شما را به ماه ببرد، به مریخ ببرد و در نهایت حتی فراتر از آن.»
ماسک که هم به خاطر دستاوردهای فناورانه و هم به دلیل وعدههای بزرگ شناخته میشود، توانست با وجود زیانده بودن میلیارددلاری اسپیسایکس، شور و اشتیاق زیادی برای عرضه اولیه سهام این شرکت ایجاد کند.
سرمایهگذاران نهادی و خرد هر دو مشتاق بودند که پیش از آغاز معاملات، سهام شرکت را با قیمت ۱۳۵ دلار خریداری کنند. مبلغ ۷۵ میلیارد دلاری که اسپیسایکس از این عرضه اولیه جذب کرد، به راحتی رکورد قبلی متعلق به شرکت نفتی سعودی آرامکو در سال ۲۰۱۹ را پشت سر گذاشت.
اسپیسایکس علاوه بر هدف ایجاد یک مستعمره یک میلیون نفری در مریخ، وعده داده است که با ایجاد پایگاههای دیگر در فضا به نجات بشریت کمک کند، مراکز دادهای به اندازه زمینهای فوتبال را به مدار زمین بفرستد و در رقابت درآمدزایی از هوش مصنوعی از رقبایی چون آنتروپیک و اوپنایآی (Anthropic و OpenAI) پیشی بگیرد.
برای تحقق این اهداف، اسپیسایکس به میلیاردها دلار بیشتر از درآمد فعلی خود از کسبوکار موشکی و ماهوارهای نیاز دارد. این شرکت بین آغاز سال ۲۰۲۵ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ حدود ۸.۷ میلیارد دلار زیان ثبت کرده است.
بانکدارانی در والاستریت که اسپیسایکس را وارد بورس کردند نسبت به آینده شرکت و البته کارمزدهای هنگفت خود خوشبین هستند، اما همه معتقد نیستند قیمت فعلی سهام موجه باشد.
تحلیلگران موسسه تحقیقاتی مورنینگاستار (Morningstar) که هیچ کارمزدی از فعالیتهای بانکداری سرمایهگذاری دریافت نمیکند، در گزارشی نوشتند که عرضه اولیه اسپیسایکس «به شکل قابل توجهی بیش از حد ارزشگذاری شده است»، زیرا فناوریهای شرکت هنوز اثبات نشده و نیاز سرمایهای آن بسیار عظیم است.
آنها ارزش واقعی شرکت را حدود ۷۸۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند؛ رقمی که کمتر از نصف ارزش تعیینشده در عرضه اولیه است.
با این حال، ماسک پیش از این نیز کارهای به ظاهر غیرممکن را به واقعیت تبدیل کرده است.
او که اکنون دستکم روی کاغذ تریلیونر شده، ثروت اولیه خود را از طریق تاسیس دو شرکت Zip2 و PayPal به دست آورد که پس از فروش آنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار نصیبش شد. او از این پول برای تاسیس اسپیسایکس و سرمایهگذاری در تسلا استفاده کرد و برخلاف بسیاری از پیشبینیها، موفق شد شرکتی فضایی بسازد که فناوری استفاده مجدد از موشکها را عملی کند و یک شرکت خودروسازی بیافریند که خودروهای برقی را به محصولی جذاب تبدیل کرد.
ماسک بخش بزرگی از ثروت خود را از طریق سهامی به دست آورده که هنوز نقد نکرده یا پاداشهایی که تنها در صورت دستیابی تسلا یا اسپیسایکس به اهداف عملکردی بلندپروازانه به او تعلق خواهد گرفت.
بسته حقوق و مزایای اخیر او در تسلا حتی انتقادهایی از سوی واتیکان را نیز به همراه داشت. در تسلا، برخی سهامداران نگران شدهاند که درگیریهای ماسک با نهادهای نظارتی، تقسیم توجه او میان چندین شرکت و همچنین حضورش در دولت ترامپ در سال گذشته به شرکت آسیب بزند.
اما رشد قیمت سهام بسیاری از نگرانیها را از بین برده است. از زمان عرضه عمومی تسلا در سال ۲۰۱۰، سهام این شرکت حدود ۲۰ هزار درصد بازدهی داشته و بیش از ۱.۲ تریلیون دلار ثروت برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
اسپیسایکس نخستین شرکت از سه «ابرشرکت» (Megacap) است که انتظار میرود امسال وارد بورس شوند. شرکتهای آنتروپیک و اوپنایآی نیز قرار است بهزودی عرضه اولیه خود در بازار بورس را انجام دهند.
بورس نزدک حتی قوانین خود را تغییر داده تا اسپیسایکس بتواند تنها ۱۵ روز پس از عرضه اولیه وارد صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به شاخصهای این بازار شود؛ اقدامی که باعث میشود سرمایهگذاران بسیار زودتر از معمول سهام این شرکت را خریداری کنند.
با این حال، همه سرمایهگذاران از احتمال ورود اسپیسایکس به این صندوقها خوشحال نیستند.
بهگزارش آسوشیتدپرس ماه گذشته، مسئولان صندوقهای بازنشستگی آتشنشانان، معلمان و دیگر کارکنان در ایالتهای کالیفرنیا و نیویورک نامهای به اسپیسایکس ارسال و نسبت به برخی مفاد عرضه اولیه این شرکت اعتراض کردند.
از جمله این موارد میتوان به «سهام با حق رأی فوقالعاده»، الزام سهامداران به داوری اجباری به جای امکان طرح دعوی قضایی و همچنین میزان اختیارات گستردهای که ایلان ماسک پس از عرضه اولیه همچنان در شرکت حفظ خواهد کرد، اشاره کرد.
اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاشها برای حلوفصل اختلافات هستهای با حکومت ایران، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل، رقیقسازی شود.
این پایگاه خبری جمعه ۲۲ خرداد نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هستهای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هستهای نباشد و بنبست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت این یادداشت تفاهم «تمام جزییات مربوط به مسائل هستهای را در بر میگیرد» و «همه خواستههای ایالات متحده را برآورده میکند».
با این حال، اکسیوس گزارش داد هرگونه اقدام در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی به دستیابی به توافقی دیگر وابسته است.
این رسانه افزود با توجه به پیچیدگی مذاکرات بر سر یادداشت تفاهم اولیه، چشمانداز رسیدن به یک توافق جامعتر مبهم به نظر میرسد.
بر اساس این گزارش، این یادداشت تفاهم آتشبس را به مدت ۶۰ روز، از جمله در لبنان، تمدید میکند و در این مدت، مذاکرات هستهای برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۲ خرداد به نقل از منابع آگاه نوشت رسیدن تهران و واشینگتن به توافق در آستانه برگزاری نشست سران گروه ۷ محتمل است.
یک مقام گروه ۷ در مصاحبه با بلومبرگ هشدار داد هرچند نشانهها از نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق حکایت دارند، اما در گذشته نیز پیشرفتهای دیپلماتیک مشابهی رخ داده بود که در نهایت به نتیجه عملی نرسید.
نشست سران گروه ۷ قرار است از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اِویان فرانسه برگزار شود.
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی از مهمترین موانع دستیابی دو طرف به توافقی برای پایان دادن به جنگ بوده است.
ترامپ ۲۵ اردیبهشت هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنیشده را تحویل ندهد، آمریکا در «مقطعی مناسب» وارد ایران خواهد شد.
کانال ۱۲ اسرائیل پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داده بود خروج ذخایر اورانیوم از ایران یکی از شروط اصلی رییسجمهوری آمریکا در مذاکرات است و بدون تحقق آن، توافقی در کار نخواهد بود.
بازگشایی تنگه هرمز در برابر معافیت موقت از تحریمها
اکسیوس در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی و دیپلماتی از یکی از کشورهای میانجی در مذاکرات گزارش داد یادداشت تفاهم احتمالی خواهان آن است که تنگه هرمز فورا و بدون دریافت عوارض عبور بازگشایی شود و حجم تردد کشتیها در این گذرگاه ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد.
در مقابل، ارتش ایالات متحده محاصره بنادر جنوبی ایران را لغو خواهد کرد.
به گفته مقامهای آمریکایی، پس از بازگشایی تنگه هرمز، واشینگتن بهصورت موقت حکومت ایران را از تحریمها معاف خواهد کرد تا بتواند به مدت ۶۰ روز نفت خود را صادر کند. اقدامی که میتواند درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در صورتی که تهران به تعهدات اولیه پایبند بماند و در مذاکرات بعدی «حسن نیت» نشان دهد، دامنه لغو تحریمها گسترش خواهد یافت.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت: «هیچ تاریخ مشخصی برای رفع تحریمها تعیین نشده است و این موضوع به نحوه اجرای توافق بستگی خواهد داشت.»
بازارهای جهانی سهام پس از اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال نهایی شدن توافق تهران و واشینگتن در آیندهای نزدیک، شاهد رشد چشمگیری بودند.
فعالان بازار این تحولات را نشانه کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و افزایش احتمال بازگشایی تنگه هرمز ارزیابی کردهاند.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، تردد کشتیها را در این آبراه راهبردی مختل کرده است. اقدامی که به افزایش بهای جهانی انرژی انجامیده و به نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه دامن زده است.
سرنوشت مبهم داراییهای مسدودشده تهران
اکسیوس در ادامه گزارش داد هنوز مشخص نیست یادداشت تفاهم احتمالی شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه.
به نوشته این رسانه، تهران خواستار دسترسی فوری به بخشی از این منابع مالی پس از امضای هر توافق اولیه است، اما واشینگتن تاکید دارد آزادسازی این داراییها باید بهصورت مرحلهای و متناسب با میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش انجام شود.
یک منبع آمریکایی خارج از دولت ترامپ نسبت به احتمال گنجانده شدن موضوع داراییهای بلوکهشده حکومت ایران در یک توافق محرمانه جانبی ابراز نگرانی کرد.
با این حال، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با اکسیوس، این احتمال را رد کرد.
اکسیوس افزود ایالات متحده، جمهوری اسلامی و قطر، در روزهای اخیر درباره سازوکاری گفتوگو کردهاند که بر اساس آن، تهران بتواند برای خرید کالاهای بشردوستانه به بخشی از داراییهای مسدودشده خود در قطر دسترسی پیدا کند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.