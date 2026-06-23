خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سه‌شنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماه‌های اردیبهشت و خرداد شدند.

آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمت‌ها، زندگی را برای‌شان دشوار کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشین‌سازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقام‌های استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند.

کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبه‌ای فوری و غیرقابل تعویق است.

به‌نوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشین‌سازی تبریز بار دیگر نشان می‌دهد که در برابر بی‌توجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.

رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیم‌گیری جمعی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار می‌رود.»

اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل‌یابی قرار دارد.

مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.

در این ارتباط، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال کرد و گفت:‌ «نظر دیوان، دهه‌ها رویه قضایی بین‌المللی کار را دوباره تایید می‌کند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بین‌المللی کار احیا می‌کند.»

این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیله‌ای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع می‌کنند، کار شایسته را تضمین می‌کنند و به جوامع دموکراتیک یاری می‌رسانند.»

کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیه‌ای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته اعتصاب‌های کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخش‌های نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پرونده‌سازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمان‌یافته پاسخ داده است.»

این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌کند.»

به‌گفته این تشکل «در سال‌های اخیر، ده‌ها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصاب‌ها زندانی شده‌اند و بسیاری از اعتصاب‌ها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافته‌اند.»

اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب

خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.

آنها از «تاخیرها و نابرابری‌های پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.»

کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی‌ آنها از جمله کارانه و اضافه‌کار به‌طور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه دریافتی‌ آنها نیز به‌نسبت خط فقر به‌شدت ناچیز است.

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کارفرمای «سرجین‌بافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد

ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجین‌بافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمه‌شان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.

ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.

یکی از کارگران سرجین‌بافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»

او با اشاره به «بدقولی‌های» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده می‌داد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید می‌گذاشت. مثلا می‌گفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت می‌کنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید می‌کند، اما با وجود این حجم از تولید، به یک‌باره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»

بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سه‌شنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.

ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی

کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابه‌التفاوت دستمزد فروردین‌ماه خود هستند.

بر اساس گزارش‌ها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.

پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبه‌رو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکرده‌اند.