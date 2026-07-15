در تازه‌ترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر می‌کشد که به پشت روی جعبه‌ای سیاه شبیه تابوت افتاده است.

پیام‌های فارسی متعددی زیر تصویر دیده می‌شود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز به‌طور مستقیم رییس‌جمهوری آمریکا را به مرگ تهدید می‌کند.

شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد؛ طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه‌ای، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و اعضای خانواده‌های آن‌ها است.

هم‌زمان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، نوشت «انتقام» ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و جلوگیری از «امام‌کشی» است و خونخواهی باید چنان بازدارندگی‌ای ایجاد کند که «نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او» نیز به مشارکت در جنگی دیگر در منطقه فکر نکند.

کیهان ۱۷ تیر هم در صفحه نخست خود نوشت «ترامپ نباید زنده بماند». حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز ترامپ و خلبانان دخیل در کشتن خامنه‌ای را «واجب‌القتل» خواند.

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سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت مردم شعار «انتقام، انتقام» سر می‌دهند و باید برای پرداخت هزینه آن آماده باشند.

او افزود ممکن است در این مسیر زیرساخت‌های کشور آسیب ببیند و جامعه با کمبودهایی مواجه شود.

علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید» حتمی و قطعی است و مسئولان نباید به‌دلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از هزینه‌های جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها، مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه با «کفار» را ادامه دهند. او خواستار پایان دادن به تفاهم‌نامه و در پیش گرفتن «راه جهاد و استقامت» شد.

در همین حال، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره طرح موسوم به «انتقام از ترامپ» گفت کسی که بخواهد انتقام بگیرد، «این را به‌صورت قانون درنمی‌آورد».

رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز گفت آمران و عاملان کشتن رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجازات خواهند شد.

این مواضع در ادامه موجی از تهدیدها در روزهای گذشته مطرح می‌شود؛ زمانی که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، چهره‌های نظامی و نهادهای حکومتی بارها بر «قصاص» و «خونخواهی» خامنه‌ای تاکید کردند و در مواردی ترامپ را به‌طور مستقیم به مرگ تهدید کردند.

۲۲ تیر بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار پیگیری خونخواهی خامنه‌ای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» کشتن او و تصویب قانونی برای خونخواهی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشته‌شدگان جنگ‌های اخیر شدند .

در روزهای گذشته، محمدجواد لاریجانی، کارشناس صداوسیما، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و اسماعیل کوثری، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و محسن قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در مواضعی جداگانه بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند.

قمی گفت «قصاص ترامپ بر گردن ماست» و حاجی‌دلیگانی نیز اعلام کرد مسلمانانی در سراسر جهان برای اجرای آن اقدام خواهند کرد.

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حسین کنعانی‌مقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران نیز گفت اگر تصمیم به ترور ترامپ گرفته شود، جمهوری اسلامی «به‌راحتی» می‌تواند این کار را انجام دهد.

حسین تنگسیری، فرزند علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه که در جنگ اخیر کشته شد نیز گفت همه منافع، پایگاه‌های نظامی و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه «اهداف موجه» جمهوری اسلامی خواهند بود و افزود این تلافی حتی می‌تواند در خلیج مکزیک یا سانفرانسیسکو انجام شود.

همچنین جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌های قم در بیانیه‌ای، خونخواهی خامنه‌ای را «تکلیف شرعی، عقلانی، سیاسی و تمدنی» خواندند و اعلام کردند برای طراحی و اجرای عملیات‌های «استشهادی» علیه عاملان کشتن او و حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در هر نقطه جهان «لحظه‌شماری» می‌کنند.

هم‌زمان با افزایش این تهدیدها، مقام‌های آمریکایی نیز از دریافت اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ خبر دادند.

مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، ۲۰ تیر تایید کرد اسرائیل اطلاعاتی درباره یک طرح مشخص برای کشتن رییس‌جمهوری آمریکا در اختیار او قرار داده است.

ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبه‌رو شود که «هرگز چنین سطحی» از آن را ندیده باشد.

ترامپ ۱۷ تیر نیز در نشست خبری آنکارا گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم» و افزود «دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود»؛ اشاره‌ای که در فضای موج تازه تهدیدها و انتشار فهرست‌ها و فراخوان‌های علنی علیه او مطرح شد.