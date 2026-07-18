شبکه سیبیاس نیوز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد شماری از نظامیان این کشور در حملات این هفته جمهوری اسلامی به پایگاههای محل استقرار نیروهای آمریکایی در اردن زخمی شدهاند.
براساس این گزارش، حکومت ایران طی هفته گذشته دستکم دو پایگاه در اردن را هدف قرار داده است. شدت جراحات نظامیان آمریکایی مشخص نیست.
سیبیاس نیوز افزود تاکنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا اردنی در این حملات منتشر نشده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، ادعای سپاه پاسداران درباره انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز را رد کرد.
سپاه پیشتر اعلام کرده بود دو نفتکش پس از برخورد با مین در آبراه بینالمللی تنگه هرمز آتش گرفتهاند.
سنتکام این گزارش را «نادرست» خواند و تاکید کرد: «این ادعا نیز مانند بیشتر ادعاهای سپاه پاسداران نادرست است.»
خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع محلی گزارش داد دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی اداره بنادر و دریانوردی جزیره لارک هدف اصابت موشک قرار گرفته است.
براساس گزارش خبرنگار تسنیم در قشم، این حمله در جریان هدف قرار گرفتن جزیره لارک رخ داده است.
تاکنون مقامهای رسمی جزئیاتی درباره ابعاد حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نکردهاند.
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به چند پایگاه و تاسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن حمله کرده است.
روابط عمومی ارتش گفت «انبار مهمات نیروهای آمریکایی» در اردوگاه العدیری و «ساختمانهای ستادی و انبارهای مهمات» پایگاه علیالسالم در کویت از جمله اهداف حمله بودند. براساس این اطلاعیه، به چند «پل ارتباطی در کویت» نیز حمله صورت گرفته است.
ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به «مخازن سوخت نیروهای آمریکایی» در پایگاه هوایی الازرق اردن خبر داد.
در این اطلاعیه، اردوگاه العدیری «مرکز پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی» و پایگاه علیالسالم «یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در خلیج فارس» توصیف شده است.
مقامهای آمریکا، کویت و اردن تاکنون درباره این ادعاها و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
استانداری هرمزگان با اشاره به احتمال حملات دوباره، از شهروندان خواست تا اطلاع بعدی از تردد غیرضروری در جادهها و محورهای ارتباطی این استان خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در حال بررسی وضعیت و ایجاد مسیرهای جایگزین هستند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد [حکومت] ایران یک موشک بالستیک بهسوی یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی شلیک کرده است.
به گفته راوید، این نخستین حمله مستقیم [حکومت] ایران به عربستان سعودی در حدود چهار ماه گذشته است.
تاکنون جزئیاتی درباره پایگاه هدف قرارگرفته، سرنوشت موشک و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.